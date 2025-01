Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse |

Hamas gewinnt mit der Freilassung von Gefangenen die Herzen und Köpfe, aber die palästinensische Öffentlichkeit bleibt ratlos

Die Bilder von Menschenmassen, die sich versammeln, um die Freilassung der Geiseln und die Rückkehr der palästinensischen Gefangenen zu sehen, ermöglichen es der Hamas, der palästinensischen Öffentlichkeit eine Siegesbotschaft zu übermitteln. Aber diese Szenen werden den Menschen im Gazastreifen keine Lösungen für ihre täglichen Probleme bieten

Palästinenser versammeln sich auf dem Palästina-Platz in Gaza-Stadt, um die Freilassung der IDF-Späher am Samstag zu verfolgen. Bildnachweis: Omar Al-Qattaa / AFP

Jack Khoury

25. Januar 2025

Die Bilder von Tod, Zerstörung und Armut im Gazastreifen wurden für einige Stunden durch Bilder einer Machtdemonstration der Hamas und des Islamischen Dschihad ersetzt. Es begann mit der Freilassung der vier weiblichen Armee-Aufklärerinnen und setzte sich mit der Ankunft befreiter palästinensischer Gefangener in Gaza und im Westjordanland fort.

Für die öffentliche Meinung war der Anblick der Massen von Palästinensern, die sich versammelten und den militärischen Flügel der Hamas und seinen getöteten Kommandeur Mohammed Deif bejubelten, eine Erfolgsgeschichte. Mit diesen Bildern vom Palästina-Platz in Gaza-Stadt, Khan Yunis und Ramallah versucht die Hamas, das palästinensische, israelische und globale Bewusstsein zu beeinflussen.

Während Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde mit den Vermittlern über Nachkriegsszenarien diskutieren, ist das Ergebnis für die Hamas klar. Sie wird sicherlich weiterhin den Gazastreifen kontrollieren und seine Bewohner regieren, während sie gleichzeitig weiterhin die Präsenz Israels im Westjordanland sowie die Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde über dieses Gebiet in Frage stellen wird.

In der palästinensischen Erzählung ist die Freilassung von Gefangenen durch Israel immer ein Weg, um Macht zu erlangen. Und wenn dies mit den Entwicklungen im Flüchtlingslager Dschenin zusammenfällt, wo die Sicherheitsdienste der Palästinensischen Autonomiebehörde bewaffnete Männer festgenommen haben, verdoppelt sich der Gewinn der Hamas. Die Botschaft lautet, dass die Palästinensische Autonomiebehörde mit Israel zusammenarbeitet und bewaffnete Männer festnimmt, während die Hamas palästinensische Gefangene freilässt.

Palästinensische Hamas-Kämpfer halten am Tag der Freilassung von vier israelischen Soldatinnen im Rahmen eines Waffenstillstands und eines Geiseltauschs zwischen der Hamas und Israel in Gaza-Stadt am 25. Januar 2025 Wache. Bildnachweis: Dawoud Abu Alkas/REUTERS

Doch unabhängig davon, ob die Hamas ihre Vision verwirklicht oder nicht, werden die Palästinenser im Allgemeinen und die Menschen im Gazastreifen im Besonderen mit der Frage zurückbleiben, was als Nächstes kommt. Die Bilder vom Palästina-Platz am Samstag und ähnliche Szenen vom letzten Sonntag werden den Menschen im Gazastreifen keine Lösungen für ihre täglichen Probleme in dem zerstörten Gebiet bieten.

Wird das Waffenstillstandsabkommen zumindest einen vorläufigen Plan hervorbringen, der den Preis, den die Menschen im Gazastreifen gezahlt haben, angemessen und gerechtfertigt erscheinen lässt? Einen Plan, der einen diplomatischen Entwurf enthält, der den nationalen Interessen der Palästinenser dient? Diese Frage muss noch beantwortet werden.

Die Menschen im Gazastreifen selbst haben gemischte Gefühle, und die Meinungen dort sind geteilt. Einige sind sich sicher, dass die Freude nur von kurzer Dauer ist und die Realität sie sehr bald wieder einholen wird. Andere sehen das Abkommen als langfristige Errungenschaft. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

