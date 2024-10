Hamas, Oslo und der Friedensprozess: Hat Israel die Hamas benutzt, um die Friedensbemühungen zu sabotieren? Von Robert Inlakesh

https://www.mintpressnews.com/hamas-oslo-and-the-peace-process-did-israel-used-hamas-to-sabotage-peace-efforts/288527/



Von Robert Inlakesh

29. Oktober 2024

Auch über ein Jahr nach dem Gaza-Konflikt wird die Hamas noch immer weitgehend missverstanden. Aufgrund anhaltender Fehlinterpretationen in den Medien wird die Gruppe oft mit ISIS verglichen, um Israels hartes militärisches Vorgehen zu rechtfertigen, und sogar als eine Gruppe dargestellt, die angeblich von Israel gegründet und kontrolliert wird.

Vor einigen Wochen haben wir den ersten Teil dieser Videoserie veröffentlicht. Darin haben wir die Ursprünge der Hamas erklärt und Fakten von Fiktion über die Finanzierung der Gruppe, ihren historischen Kontext und ihre Entwicklung zur beliebtesten islamischen Partei in Palästina unterschieden.

In diesem Video untersuchen wir das Argument, dass die Hamas zusammen mit einer israelischen rechten Randgruppe für das Scheitern der sogenannten Friedensgespräche verantwortlich war, die auf eine Zweistaatenlösung abzielten. Wie es bei solchen Fragen oft notwendig ist, erfordert die Diskussion einen sorgfältigen Blick auf die Geschichte.

Als die Grundsatzerklärung zwischen der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und Israel im September 1993 unterzeichnet wurde, markierte dies das Ende der Ersten Intifada. Dieser palästinensische Massenaufstand brachte die Hamas als politische Kraft ins Rampenlicht. Viele betrachteten die Osloer Abkommen als ein Zeichen der Hoffnung, als eine Chance für Frieden im Westjordanland und im Gazastreifen. Der Weg zum Scheitern war jedoch schon lange vor der Zeit geebnet, als die Hamas zu einem bedeutenden Faktor wurde.

Um zu verstehen, warum Oslo letztendlich scheiterte, müssen wir bis ins Jahr 1974 zurückgehen, als der PLO-Vorsitzende Yasser Arafat vor den Vereinten Nationen sprach und den berühmten Vorschlag machte, Frieden zu schließen, aber gleichzeitig das Recht auf bewaffneten Kampf aufrechtzuerhalten. Dies folgte auf die Veröffentlichung eines zehn Punkte umfassenden Plans durch die PLO, der für viele den Weg für einen Dialog mit Israel ebnete.

Israel reagierte darauf mit der Zurückweisung dessen, was es als „Friedensoffensive“ einer terroristischen Vereinigung bezeichnete. Interessanterweise sollte der israelische Premierminister Yitzhak Rabin, der die PLO einst als terroristische Organisation bezeichnet hatte, später mit Arafat die Osloer Verträge unterzeichnen.

Was hatte sich geändert?

1981 hatte die Arabische Liga die Fez-Initiative ratifiziert, die eine Zweistaatenlösung befürwortete – ein Vorschlag, den die PLO in Betracht zu ziehen bereit war. Die Reaktion Israels war jedoch nicht Frieden, sondern Krieg.

1982 marschierte Israel in den Libanon ein, zwang die PLO zur Flucht nach Tunesien und forderte den Tod von etwa 20.000 Palästinensern und Libanesen. Dieser Konflikt schwächte die PLO erheblich und schränkte ihre Fähigkeit zum bewaffneten Widerstand und zur politischen Führung ein.

Als Ende der 1980er-Jahre die palästinensische Intifada ausbrach, hatte die PLO Mühe, die Kontrolle über den Aufstand zu übernehmen, der vor Ort in den besetzten Gebieten angeführt wurde. Während der Intifada verlor die PLO auch die Unterstützung eines ihrer wichtigsten Geldgeber, Kuwaits, nachdem sie sich während des Ersten Golfkriegs dem irakischen Präsidenten Saddam Hussein angeschlossen hatte. Währenddessen sah sich Israel mit einer PR-Krise konfrontiert, da Bilder von palästinensischen Jugendlichen, die Steine auf Panzer warfen, eine David-gegen-Goliath-Geschichte schufen, der Israel nur schwer etwas entgegensetzen konnte.

Der israelische Premierminister Yitzhak Rabin, der wegen seines harten Durchgreifens gegen gewaltfreie Demonstranten den Spitznamen „Knochenbrecher“ erhielt, erkannte die untragbare wirtschaftliche und sicherheitspolitische Belastung durch die Besatzung und stimmte schließlich einem Abkommen mit der stark geschwächten PLO zu. Dies führte zur Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde, wodurch die Verwaltungs- und Sicherheitsverantwortung für das Westjordanland und die Gebiete A und B im Gazastreifen von Israel übertragen wurde. Israel behielt die volle Kontrolle über den größten Teil des Gebiets, das als Gebiet C bezeichnet wird.

Die Vereinbarung war für Israel von Vorteil, da die Palästinensische Autonomiebehörde von den USA und der EU finanziert wurde, wodurch die israelische Besatzung kostenlos wurde und Israel militärische Ressourcen an anderer Stelle einsetzen konnte.

Die Hamas, die während der Intifada entstanden war, lehnte die Oslo-Abkommen zusammen mit anderen palästinensischen Fraktionen ab. Nachdem der jüdische Extremist Baruch Goldstein 1995 Palästinenser massakriert hatte, die in der Ibrahimi-Moschee im Westjordanland beteten, startete die Hamas eine Reihe von Selbstmordanschlägen. Später im selben Jahr wurde Rabin von einem israelischen Rechtsextremisten ermordet, und 1996 kam Benjamin Netanjahu an die Macht, was die Situation weiter verschärfte und zu weiterer Gewalt und Unruhen führte. Dies führte schließlich im Jahr 2000 zur Zweiten Intifada, nachdem die Hoffnung auf eine Zweistaatenlösung gescheitert war.

Die Hamas wurde oft für das Scheitern der Friedensgespräche und die Kompromisslosigkeit der israelischen Regierung verantwortlich gemacht. Die Gruppe war jedoch bei weitem nicht die erste, die Selbstmordattentate einsetzte – der Palästinensische Islamische Dschihad führte diese Taktik 1989 ein, und mehrere Gruppen trugen in den 1990er Jahren zu ähnlichen Angriffen bei.

Der Höhepunkt dieser Angriffe ereignete sich während der Zweiten Intifada in den frühen 2000er Jahren, wobei die Hamas für 39,9 % verantwortlich war. Der Rest entfiel auf die Fatah, den Islamischen Dschihad und insbesondere auf die marxistisch-leninistische sozialistische Organisation PFLP. Die Gewalt der Hamas war eine direkte Reaktion auf Israels eigene rücksichtslose Gewaltpolitik, einschließlich der fortgesetzten Ausweitung der Siedlungen, der Apartheid und natürlich der anhaltenden militärischen Besatzung, die alle eine bedeutende Rolle bei der Entgleisung des Friedensprozesses spielten.

Selbst als bewaffnete palästinensische Gruppen im Westjordanland zerschlagen wurden, insbesondere während der Operation „Defensive Shield“ Israels im Jahr 2002, zwang die Widerstandsfähigkeit der Hamas in Gaza Israel dazu, seinen Ansatz zu überdenken. Bis 2005 zog sich Israel aus Gaza zurück, aber nicht bevor es die Kontrolle über das Westjordanland sicherte und die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde neu strukturierte und umfunktionierte, um ihre Koordination mit den israelischen Besatzungstruppen sicherzustellen.

Aufeinanderfolgende israelische Regierungen, darunter auch die von Netanyahus Likud-Partei geführten, bauten die Siedlungen unter direkter Missachtung des Völkerrechts weiter aus, während sie gleichzeitig die Hamas für den Stillstand verantwortlich machten. Die Erzählung einer sogenannten radikalen Allianz zwischen Hamas und Netanjahu, die von einigen liberalen Zionisten propagiert wird, konzentriert sich weniger auf die Handlungen der Hamas als vielmehr darauf, die Verantwortung von der Politik Israels abzulenken.

In der Zeit nach dem 11. September wurde der islamische Extremismus zu einem bequemen Feindbild für Israel. Im Jahr 2008 erklärte Netanjahu selbst, die Anschläge vom 11. September seien für Israel von Vorteil gewesen, da es mit dem Iran ein neues Äquivalent zur Sowjetunion und mit der Hamas ein neues Äquivalent zur PLO gefunden habe und sich so mit zwei neuen PR-Instrumenten bewaffnen konnte. Das erste war die Behauptung, dass die Palästinensische Autonomiebehörde kein rationaler Verhandlungspartner für den Frieden sei, und das zweite war, Israels eigenes „Al-Qaida-Problem“ zu konstruieren, indem das Gespenst des islamischen Terrorismus als Ablenkung benutzt wurde.

In Anlehnung an die kampferprobte Strategie der Bush-Regierung nach dem 11. September behauptet Netanjahu heute, der 7. Oktober sei „Israels 11. September“ gewesen. Es ist dasselbe Drehbuch, das er verwendet hat, um zweimal für eine Militäraktion der USA im Irak zu plädieren. Al-Qaida war jedoch eine transnationale Terrororganisation, deren Gründer mit Unterstützung der CIA bewaffnet und ausgebildet wurden, um einer von der Sowjetunion unterstützten Regierung in Afghanistan entgegenzutreten. Die einzige wirkliche Gemeinsamkeit zwischen Al-Qaida und der Hamas ist, dass sie einen gemeinsamen Glauben teilen, den sunnitischen Islam. Allerdings hat jede Organisation unterschiedliche Ziele und Ursprünge: Al-Qaida entstand als transnationale Antwort auf die Kriege der USA im Nahen Osten, während die Hamas mit dem Schwerpunkt auf der nationalen Befreiung Palästinas gegründet wurde.

Obwohl die Hamas und andere bewaffnete palästinensische Bewegungen als Rechtfertigung für die harte Haltung Israels herangezogen wurden, war dies kein Hauptgrund für das Scheitern des Osloer Friedensprozesses. Die Gründe für dieses Scheitern sind vielfältig: Israels strategische Entscheidungen, die anhaltende Besatzung, die bedingungslose Unterstützung der USA für Israel und die allgemeine Dynamik des palästinensischen Widerstands. Nehmen wir einmal an, die Hamas wäre wirklich der Hauptgrund für das Scheitern von Oslo. Warum sollte Israel dann weiterhin Siedlungen ausbauen, Zivilisten ins Visier nehmen und seine Kontrolle über das Westjordanland verstärken – eine Region, in der die Palästinensische Autonomiebehörde im Gegensatz zum Gazastreifen Gewaltlosigkeit fördert und diejenigen aktiv unterdrückt, die sich der Besatzung mit Gewalt widersetzen?

Es geht weniger um Ideologie als vielmehr um die Tatsache, dass Palästinenser einen bewaffneten Kampf um ihre Existenz gegen die Ausweitung eines Siedler-Kolonialprojekts auf ihrem Land führen – ein Ansatz, der bis zum Arabischen Aufstand von 1936 und früher zurückreicht. Fast jede größere palästinensische politische Fraktion, ob säkular-nationalistisch, marxistisch oder islamistisch, wurde von Israel als terroristische Organisation eingestuft, mit dem Mainstream-Zweig der Fatah, der die Palästinensische Autonomiebehörde regiert, als bemerkenswerte Ausnahme. Doch vor dem Oslo-Abkommen wurde selbst die Fatah von Israel als Hindernis für den Frieden bezeichnet.

Begleiten Sie uns zu Teil 3 dieser Serie, in der wir die Ursprünge der Hamas untersuchen. Wir werden Netanyahus Strategie in der Zeit nach der Zweiten Intifada untersuchen und analysieren, wie die finanzielle Unterstützung Katars die Dynamik des Konflikts beeinflusst hat.

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

