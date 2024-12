https://www.aljazeera.com/news/2024/12/2/hamas-says-33-captives-killed-in-gaza-as-palestine-factions-talk-post-war



Hamas sagt, 33 Gefangene im Gazastreifen getötet, während palästinensische Fraktionen Gespräche führen

Die Ankündigung der Hamas kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Gruppe und die Fatah über die Verwaltung des Nachkriegs-Gaza durch die Palästinensische Autonomiebehörde diskutieren.

Palästinenser gehen neben beschädigten Gebäuden, nachdem sich die israelischen Streitkräfte nach einer Bodenoperation aus einem Teil des Flüchtlingslagers Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens zurückgezogen haben [Datei: Abd Elhkeem Khaled/Reuters].

Veröffentlicht am 2. Dezember 2024

Nach Angaben der Hamas wurden seit Beginn des fast 14 Monate andauernden israelischen Krieges in der belagerten Enklave 33 Gefangene getötet, die von der Gruppe in Gaza festgehalten wurden.

Die Gruppe veröffentlichte am Montag eine Videoerklärung, in der es heißt, die Gefangenen seien „wegen der Sturheit des Kriegsverbrechers“ Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und „seiner anhaltenden Aggression“ getötet worden.

Die Ankündigung der Hamas erfolgte zu einem Zeitpunkt, als wichtige Vermittler, darunter Ägypten, Katar und die Vereinigten Staaten, einen weiteren Versuch unternahmen, einen Waffenstillstand zu erreichen, der die Freilassung der israelischen Gefangenen vorsieht.

Der Vorstoß erfolgt, nachdem ein kürzlich geschlossener Waffenstillstand im Libanon die Hoffnung auf einen diplomatischen Durchbruch genährt hat.

Das Video der Hamas listet die Vorfälle auf, bei denen nach Angaben der Gruppe Gefangene getötet wurden, und datiert sie. Die meisten von ihnen waren Luftangriffe. Einige waren jedoch missglückte Rettungsversuche des israelischen Militärs.

Nach Angaben der Hamas war der erste Vorfall ein israelischer Luftangriff, bei dem am 9. Oktober 2023 vier Gefangene getötet wurden. Der letzte Vorfall war die Tötung eines Gefangenen während der israelischen Militäroperation im nördlichen Gazastreifen im vergangenen Monat.

„Wenn ihr euren verrückten Krieg fortsetzt, könnt ihr eure Gefangenen für immer verlieren. Tun Sie, was getan werden muss, bevor es zu spät ist“, heißt es in dem Video abschließend.

Unabhängig davon gab das Weiße Haus am Montag eine Erklärung zum Tod von Omer Neutra ab, einem US-Bürger, der im israelischen Militär diente.

Neutra wurde nach Angaben des Weißen Hauses am 7. Oktober 2023 bei einem Angriff der Hamas auf Israel getötet, als er als Panzerkommandant für die Armee diente.

Der neue US-Präsident Donald Trump gab später am Montag eine eigene Erklärung zu den Gefangenen ab und warnte in einem Beitrag in den sozialen Medien, dass „die Hölle los sein wird“, wenn die Gefangenen nicht bis zum 20. Januar, dem Tag seiner Amtsübernahme, freigelassen werden.

Unterdessen trafen sich Delegationen der palästinensischen Fraktionen Fatah und Hamas in Kairo, um eine „gegenseitige Verständigung“ über die Verwaltung des Gazastreifens durch die Palästinensische Autonomiebehörde nach dem Ende des israelischen Krieges zu erreichen, so der ägyptische Außenminister am Montag

„Es sind tatsächlich zwei Delegationen der Fatah- und der Hamas-Bewegung in Kairo, die sich beraten und beraten, um schnell zu einer gegenseitigen Verständigung über die Verwaltung der täglichen Angelegenheiten im Gazastreifen unter der vollen Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde zu kommen“, sagte Badr Abdelatty auf einer Pressekonferenz in Kairo.

Netanjahu hatte sich zuvor gegen eine Übernahme des Gazastreifens durch die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) ausgesprochen. Die USA wollen jedoch, dass eine „reformierte“ PA für die palästinensische Enklave zuständig ist.

Während die Gespräche fortgesetzt wurden, setzten die israelischen Streitkräfte die Bombardierung des Gazastreifens fort und griffen Jabalia im Norden und Abasan al-Kabira im Süden an.

DerNorden des Gazastreifens wurde besonders schwer getroffen, nachdem Israel vor 60 Tagen mit der Belagerung begonnen hatte. Nach Angaben des Medienbüros der Regierung von Gaza wurden seither mindestens 3.700 Menschen getötet oder werden vermisst.

Die israelische Offensive im Gazastreifen, die von Experten der Vereinten Nationen als Völkermord bezeichnet wurde, hat seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 44.466 Palästinenser getötet und 105.358 verwundet.

Bei den von der Hamas geführten Angriffen wurden an diesem Tag mindestens 1.139 Menschen in Israel getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Quelle Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …