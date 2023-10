https://www.middleeastmonitor.com/20231019-hamas-terrorist-what-the-law-says/

Hamas-Terrorist? Was das Gesetz sagt

von Christophe Oberlin

19. Oktober 2023

Für Historiker gibt es Palästina seit mehr als 3000 Jahren, für Juristen seit einem Jahrhundert den modernen Staat Palästina – mit anerkannten Grenzen, einem eigenen Rechtssystem, palästinensischen Pässen, Briefmarken und einer eigenen Währung. Ein Staat Palästina, der internationale Abkommen mit den umliegenden Ländern geschlossen hat, darunter auch mit der Zwangsmacht Großbritannien. Der aktuelle Krieg beginnt also nicht am Samstag, den 7. Oktober 2023. Palästina befindet sich seit 1948 im Krieg. Und er gleicht einem aktiven Vulkan, der jeden Tag mit Leid und Wut brodelt. Manchmal mit Explosionen. Der Ausbruch, den wir heute erleben, ist der stärkste seit 1948.

Das palästinensische Volk fordert nicht irgendetwas: Es fordert die Wiederherstellung seiner souveränen Rechte auf sein Land. Der derzeitige Ausbruch ist die Folge dieser ursprünglichen Rechtsverletzung. Doch für die westlichen Regierungen ist das palästinensische Volk zum Schuldigen geworden. Durch das Zusammenspiel von Grundsätzen ist es möglich, die Realität wiederherzustellen. Wir müssen an den Ursprung des Konflikts zurückgehen, ins Jahr 1917, als der Westen im Nahen Osten eine Regelung schaffen wollte, um die arabischen Völker mit Hilfe der zionistischen Politik zu kontrollieren. Israel ist die militärische Besatzungsmacht im Gazastreifen, obwohl es sich aus dem Gebiet zurückgezogen hat, da es die totale Kontrolle ausübt. Nach dem Gewohnheitsrecht schuldet Israel der besetzten Bevölkerung Schutz. Es versäumt es jedoch nicht nur, sie zu schützen, sondern greift sie seit dem 9. Oktober 2023 mit Blockaden, Bombardierungen und nun einer totalen Belagerung an.

Die politischen Entscheidungen Israels, palästinensische Widerstandskämpfer zu inhaftieren, werden als „Urteile“ dargestellt, was den Anschein von Regelmäßigkeit erweckt. Dabei handelt es sich jedoch um Kriegsgefangene, über die Israel gemäß der 3. Genfer Konvention kein Recht hat, zu urteilen. Auch unter dem Gesichtspunkt der 4. Konvention sind die „Urteile“ rechtswidrig: Es handelt sich um Prozesse, die außerhalb des palästinensischen Territoriums stattfinden und bei denen kein faires Verfahren eingehalten wird. Außerdem sind die inhaftierten Palästinenser politische Geiseln Israels. Und es gibt keine „Hamas-Geiseln“ auf der einen Seite und „palästinensische Gefangene Israels“ auf der anderen Seite.

Nach Ansicht des Internationalen Strafgerichtshofs, des einzigen internationalen Tribunals, das Kriegsverbrechen ahnden kann, ist Palästina ein Staat. Tatsächlich sitzt der Staat Palästina in der Versammlung der Vertragsstaaten des IStGH gleichberechtigt mit den anderen 122 Staaten. Die westlichen Mächte, die die Realität des Staates Palästina leugnen, sind also mit sich selbst im Zwiespalt. Die Hamas hat ihr Einverständnis mit dem Völkerrecht und ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem IStGH bekräftigt. Israel hingegen lehnt das Völkerrecht ab und verweigert jede Zusammenarbeit mit dem IStGH. Es ist die Hamas, die im Einklang mit dem Gesetz steht, und Israel, das das Gesetz ablehnt. Die Verbrechen, die begangen werden, sind die Folge dieser Rechtsverweigerung.

Das Statut des IStGH definiert eine lange Liste von Straftaten, von denen keine den Terrorismus betrifft, da dieses Wort schon immer benutzt wurde, um politische Gegner zu diskreditieren (De Gaulle, Mandela …). Auch die Hamas, die den IStGH anerkannt hat und mit ihm zusammenarbeiten will, weist diesen „Terrorismus“-Vorwurf zurück, der ein politischer und medialer, aber kein juristischer Begriff ist. Die Hamas stand nie auf der UN-Liste der terroristischen Organisationen.

Die von den palästinensischen Attentätern auf dem heutigen Gebiet Israels begangenen Taten werden von Israel und den westlichen Mächten beurteilt werden (in Frankreich wurde bereits ein Verfahren eingeleitet). Israel wird nicht bereit sein, seine Fälle an den IStGH zu übergeben. Der IStGH ist aufgrund der palästinensischen Staatsangehörigkeit der Kämpfer zuständig, aber er wird das Subsidiaritätsprinzip anwenden: Er wird nur dann tätig, wenn es keine Verfahren gibt, die von nationalen Richtern geführt werden. Außerdem muss die Linie sein:

1) künftige israelische Urteile anzufechten, da Israel sich weigert, das Völkerrecht anzuwenden;

2) eine Untersuchung durch den IStGH zu beantragen, da das israelische nationale Recht das Völkerrecht ignoriert. Die Hamas wartet darauf, dass sich die Justiz äußert, aber in einem fairen Verfahren und daher vor dem IStGH.

Wenn Israel ein Verfahren vor seinen Gerichten einleitet, muss der Ankläger des IStGH gebeten werden, dieselbe Untersuchung einzuleiten und nachzuweisen, dass die israelischen Verfahren schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen (Statut, Art. 8, 2, a, 6) und somit eine Klage gegen die israelischen Richter einzureichen. Dies wäre eine Anklage gegen das israelische Justizsystem. Die Möglichkeit eines Prozesses gegen Widerstandskämpfer vor dem IStGH ist unwahrscheinlich, abgesehen von kleineren Aspekten. Israel wird nämlich niemals einer Unterwerfung unter den IStGH zustimmen, was es zwingen würde, das Urteil des IStGH vom 5. Februar 2021 zu akzeptieren, mit dem der Staat Palästina anerkannt wird. Außerdem muss der Widerstand seine Verweise auf den IStGH vervielfachen … auch wenn er inaktiv bleibt. Vor dem IStGH wäre der Rahmen der Verteidigung die Selbstverteidigung. Das Statut sieht mit Artikel 31 d eine weit gefasste Version vor, die die Begehung von Kriegsverbrechen legitimiert, wenn dies die einzige Möglichkeit ist, den Schutz des Volkes zu gewährleisten. Es gibt also einen großen Handlungsspielraum.

Israel will sich nicht aus den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Jerusalem, zurückziehen, und seine Lösung ist ein einziger Staat. Israel will die Gleichstellung der arabischen Bürger nicht akzeptieren, denn das bedeutet das Ende des jüdischen Staates, und der einzige Ausweg ist der Apartheidstaat. Daher müssen Klagen gegen die europäischen Staats- und Regierungschefs in Betracht gezogen werden, die diese Politik unterstützen und sich des Verbrechens der internationalen Apartheid schuldig machen. Alle europäischen Staaten haben das IStGH-Statut ratifiziert. Sobald die Zeit reif ist, muss die Anklage wegen der Annexion Jerusalems eingereicht werden, denn angesichts der Bedeutung des Einsatzes, der Klarheit des anwendbaren Rechts und der Beweise wird der Ankläger Karim Khan nicht sieben Jahre lang (bis zum Ende seines Mandats) untätig bleiben können. Die Untersuchung der laufenden Verbrechen (wahllose Bombardierungen, totale Belagerung, Zwangsvertreibung der Bevölkerung) fällt in die Zuständigkeit des IStGH, aber der Ankläger wird wahrscheinlich auf die Komplexität des Falles und die Fülle der Fakten verweisen, um das Verfahren zu verzögern.

Daher besteht das wesentliche Interesse darin, die Klage wegen der Annexion Jerusalems zu beurteilen. Die Glaubwürdigkeit des Gerichtshofs, der von der ganzen Welt beobachtet wird, steht auf dem Spiel, und es ist ein Tribut an den Widerstand, der sich zum Schutz Jerusalems mobilisiert hat. Übersetzt mit Deepl.com

Prof. Christophe Oberlin ist ein französischer Chirurg, der seit über zwanzig Jahren als Freiwilliger im al-Shifa-Krankenhaus arbeitet. Er hat fast 30 medizinische Missionen nach Gaza geleitet und Hunderte von Patienten behandelt



