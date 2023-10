https://www.middleeastmonitor.com/20231019-israel-wrote-the-state-terrorism-handbook-and-follows-it-to-the-letter/

Ein pro-palästinensisches Schild wird während eines „Internationalen Aktionstages für Palästina“ in New York, USA, am 13. Oktober 2023 hochgehalten [Michael Nigro/Pacific Press/LightRocket via Getty Images]

Israel hat das Handbuch des Staatsterrorismus geschrieben und befolgt es buchstabengetreu

von Ibrahim Hewitt

19. Oktober 2023

Ich habe das 2010 von Noam Chomsky und Ilan Pappe verfasste Buch Gaza in Crisis erneut gelesen, denn was sich in Gaza abspielt, kommt mir nur allzu bekannt vor. „Zivilisten Schmerzen zuzufügen“, schrieb Pappe, „ist eine weitere langjährige politische Doktrin des Staatsterrors, ja sogar sein Leitprinzip.“

Er bezog sich dabei auf eine Analyse des israelischen Krieges 2008/9 gegen die Palästinenser im Gazastreifen. Er begann am Samstag, dem 27. Dezember 2008, mit der Bombardierung der Abschlussfeier der Polizeiakademie. Zweihundert Menschen wurden sofort getötet, 700 wurden verwundet. Israel kalkulierte, dass es vorteilhaft wäre, den Anschein zu erwecken, „verrückt zu werden“ und einen unverhältnismäßig großen Terror auszulösen, eine Doktrin, die bis in die 1950er Jahre zurückreicht“, erklärte Pappe.

Der ehemalige israelische General und Verteidigungsminister Moshe Dayan sagte einmal: „Israel muss als verrückter Hund gesehen werden; zu gefährlich, um sich darum zu kümmern.“ Louis Rene Beres und John T. Chain kommentierten dies in der Jerusalem Post vom 3. September 2011 mit den Worten, Dayan habe „ein intuitives Bewusstsein für die möglichen Vorteile vorgetäuschter Irrationalität gezeigt.“

OIC: Angriff auf das Baptist Hospital ist „organisierter Staatsterrorismus

Professor Pappe wies weiter darauf hin, dass die Israelis zwei Wochen nach dem Beginn der Militäroffensive auf den Gazastreifen, „als ein Großteil der Enklave bereits in Schutt und Asche gelegt war und die Zahl der Todesopfer sich der Tausend näherte“, sich weigerten, Hilfsgüter in das bereits belagerte palästinensische Gebiet zu lassen. Die Grenzübergänge, so die so genannten israelischen „Verteidigungs“-Kräfte, „waren wegen des Sabbats geschlossen“. Pappe konnte seine Abscheu kaum verbergen: „Um diesen heiligen Tag zu ehren, müssen den Palästinensern, die am Rande des Überlebens stehen, Lebensmittel und Medikamente verweigert werden, während Hunderte von ihnen am Sabbat von US-Jetbombern und Hubschraubern abgeschlachtet werden können“, die an Israel geliefert werden.

Diese „rigorose Einhaltung“ des Sabbats auf diese „doppelte Art und Weise“, so der in Israel geborene Akademiker, sei offenbar kaum oder gar nicht aufgefallen. „Das macht Sinn. In den Annalen der amerikanisch-israelischen Kriminalität verdienen solche Grausamkeit und Zynismus kaum mehr als eine Fußnote“.

Pappe merkte an, dass im Juni 1982 „die von den USA unterstützte israelische Invasion des Libanon mit der Bombardierung der palästinensischen Flüchtlingslager Sabra und Schatila begann“. Richtig, der Schauplatz des berüchtigten Massakers, das nur drei Monate später von der IDF ermöglicht wurde. „Die Bombardierung traf das örtliche Krankenhaus – das Gaza Hospital – und tötete über zweihundert Menschen.“ Zwischen 15.000 und 20.000 Menschen wurden durch die israelische Invasion getötet, mit „entscheidender militärischer und diplomatischer Unterstützung durch die USA“, zu der auch das Veto gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates gehörte, die darauf abzielten, die „kriminelle Aggression zu stoppen, die, kaum verborgen, unternommen wurde, um Israel vor der Bedrohung durch eine friedliche politische Lösung zu schützen.“

Hunderte Tote bei israelischem Angriff auf Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Dies, schrieb Pappe, „steht im Gegensatz zu den nützlichen Erfindungen über Israelis, die unter intensivem Raketenbeschuss leiden, ein Hirngespinst von [Pro-Israel-]Apologeten“.

Die israelische Armee hat schon immer Zivilbevölkerung getroffen, absichtlich und bewusst.

Diese Apologeten im Westen, darunter Politiker und Journalisten, sollten zur Kenntnis nehmen, was Pappe als Nächstes schrieb, indem er den Militäranalysten Zeev Schiff zitierte, der sagte: „Die israelische Armee hat immer Zivilbevölkerungen getroffen, absichtlich und bewusst… [die Armee] hat nie zwischen zivilen [und militärischen] Zielen unterschieden…“

In den letzten 12 Tagen haben wir in Gaza wieder einmal erlebt, wie Israel zivile Ziele bombardiert hat, darunter ein Krankenhaus und viele andere medizinische Einrichtungen, wobei Tausende von Palästinensern getötet wurden und Väter die Leichenteile ihrer Kinder in Plastiktragetaschen einsammeln und vor Angst schreien mussten. Den Palästinensern, die im Gazastreifen von der selbsternannten „moralischsten Armee der Welt“ belagert werden, werden erneut Lebensmittel, Medikamente und andere lebenswichtige Hilfsgüter verweigert. Die USA haben Waffen und Munition an Israel geliefert, damit es das Gemetzel fortsetzen kann, und haben „diplomatische Unterstützung“ geleistet, einschließlich eines Besuchs des Präsidenten, um Israel wissen zu lassen: „Ihr seid nicht allein.“ Und ja, die USA haben ihr Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrates eingelegt, in der eine Pause im israelischen Krieg gefordert wurde, um humanitäre Hilfe nach Gaza zu ermöglichen. Die USA haben als einziges Mitglied des Rates gegen die Resolution gestimmt; Russland und Großbritannien haben sich der Stimme enthalten.

Sie sind nicht allein“: Biden sagt Netanjahu in israelischer Kriegskabinettssitzung

„Wir sind vor Ort und leisten die harte Arbeit der Diplomatie“, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, etwas seltsam. „Wir glauben, dass wir diese Diplomatie ausspielen müssen.“ Im Sicherheitsrat soll es natürlich nur um Diplomatie gehen. In ihrer verzerrten, zionistischen Denkweise ist die „Diplomatie vor Ort“, die es Israel erlaubt, weiterhin Zivilisten zu bombardieren, wichtiger als den besagten Zivilisten Zugang zu Nahrung, Wasser und Gesundheitsversorgung zu gewähren.

Wenn wir also das nächste Mal hören, dass ein westlicher Politiker die israelische Brutalität als „Selbstverteidigung“ rechtfertigt, sollten wir uns daran erinnern, dass dies nichts Neues ist: Israel greift Palästinenser seit Jahrzehnten an, ohne oder ohne Entschuldigung. Die jüngste Militäroffensive gegen die Palästinenser im Gazastreifen unterscheidet sich nur durch die Zahl der Opfer von den vielen vorangegangenen. Der Apartheidstaat hat das Handbuch des Staatsterrorismus geschrieben und in den letzten 75 Jahren buchstabengetreu befolgt. Keine noch so gute Ausrede oder Rechtfertigung kann diese Tatsache verschleiern. Indem sie grünes Licht geben, machen sich US-Präsident Joe Biden und seine Vorgänger – einschließlich Friedensnobelpreisträger Barack Obama – mitschuldig an Israels Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ebenso wie andere Politiker, die sich vor dem Altar des Zionismus verneigen und ihn anbeten. Die willfährigen Medien und Journalisten, die sie in dieser Hinsicht nicht in Frage stellen, sollten sich schämen. Übersetzt mit Deepl.com

