Hamas und die anderen Widerstandsgruppen von der Liste der verbotenen Organisationen des Innenministeriums streichen

David Miller

Quelle: Al Mayadeen Englisch

14. März 2025

David Miller deckt auf, wie das Vereinigte Königreich die Antiterrorgesetze nutzt, um pro-palästinensische Reden zu unterdrücken, und fordert die Aufhebung des Verbots palästinensischer und libanesischer Widerstandsgruppen.

Die britische Regierung sollte alle palästinensischen und libanesischen Widerstandsgruppen, die derzeit auf der anachronistischen Liste des Innenministeriums stehen, von der Verbotsliste streichen. Der erste und offensichtlichste Grund dafür ist, dass das Verbot dieser Gruppen politische Gewalt im Vereinigten Königreich in keiner Weise verhindert oder unterbindet. Das klingt nach einer gewagten Behauptung. Schauen wir uns das also genauer an.

Nach eineinhalb Jahren Völkermord durch die illegitime zionistische Entität werden nun Stimmen laut, die die Streichung palästinensischer Widerstandsgruppen von der Regierungsliste der verbotenen Organisationen fordern. Aber was steht auf dieser Liste und welche Vergehen sind damit verbunden?

Als ich neulich von Beamten des SO15 oder des Counter Terrorism Command (ehemals Special Branch) gemäß Anhang 7 festgenommen wurde, wurde mir ein Blatt Papier mit der Rechtsgrundlage der Festnahme ausgehändigt, das ich unterschreiben musste, und ich erhielt eine Kopie, die ich behalten durfte. Darin heißt es, dass die Festnahme dazu dienen soll, festzustellen, ob ich „eine Person bin, die an der Begehung oder Anstiftung zu terroristischen Handlungen beteiligt ist oder war“.

Und doch haben sie mir keine einzige Frage über die Beauftragung oder Anstiftung zu „terroristischen“ Handlungen gestellt.

Stattdessen haben sie mich über Extremismus und die westliche Lebensweise ausgefragt und mich gebeten, bestimmte Ansichten zu politischer Gewalt zu charakterisieren. Wenn das Handelsgesetz auf das Terrorism Act 2000 und die Aktivitäten von SO15 anwendbar wäre, würde ich eine Beschwerde beim Handelsbeauftragten von Heathrow einreichen.

Der Grund dafür ist jedoch, dass Anhang 7 nicht wirklich dazu gedacht ist, den Terrorismus zu unterbinden, sondern dazu, politische Ansichten und politische Reden zu überwachen und zu unterdrücken, die die britische Außenpolitik kritisieren, einschließlich natürlich der Unterstützung des legitimen Rechts der Palästinenser auf Widerstand gegen die zionistische Besatzung. Glauben Sie mir nicht? Schauen wir uns die Liste des Innenministeriums mit Straftaten im Zusammenhang mit verbotenen Organisationen genauer an.

Wie man an den unten aufgeführten Straftaten sehen kann, hat keine von ihnen etwas mit tatsächlichen Gewalttaten zu tun. Sehen wir uns die einzelnen Punkte an.

Natürlich kann die Mitgliedschaft in einer verbotenen Gruppe von Bedeutung sein, aber die Mitgliedschaft an sich ist kein Terrorakt. Und sicherlich ist das Bekenntnis, Mitglied der Hisbollah zu sein, an sich kein Terrorakt. Unterstützung für eine verbotene Gruppe zu erbitten ist ein Vergehen. Wie kann man Unterstützung für eine „terroristische“ Organisation „erbitten“? Die Formulierung ähnelt natürlich der „Bekanntmachung“, die am 19. Oktober 1988 an britische Rundfunkanstalten erging. Auch bekannt als „Rundfunkverbot“, war dies ein Versuch, die Unterstützung für die irisch-republikanische Bewegung und insbesondere ihren politischen Flügel Sinn Fein zu unterdrücken, die während des gesamten Zeitraums eine legale politische Partei mit vielen gewählten Ratsmitgliedern im Norden Irlands blieb. Wie ich damals argumentierte, machte dies für die Irisch-Republikanische Armee, den Flügel der Bewegung, der sich im bewaffneten Kampf befand, keinen nennenswerten Unterschied. Aber was bedeutet es, um Unterstützung zu „bitten“? Das ist nicht ganz klar und es ist ziemlich offensichtlich, dass diese besondere Bestimmung für den britischen Staat wenig nützlich war, da sie nur zu sehr wenigen Verurteilungen geführt hat. Infolgedessen hat die Regierung dem Gesetz über das Counter-Terrorism and Border Security Act 2019 eine umfassendere und vage formulierte Klausel hinzugefügt, mit der wir uns als Nächstes befassen werden. Äußerung einer „Meinung“ oder eines „Glaubens“, die eine verbotene Organisation unterstützen. Was bedeutet das? Das kann natürlich sehr weit ausgelegt werden, bis hin zu Meinungen und Überzeugungen, die von den meisten Menschen geteilt werden, selbst im Vereinigten Königreich. Ist die Aussage, dass Seyed Hassan Nasrallah, der ermordete Anführer der Hisbollah, weithin respektiert und bewundert wurde, eine Meinung, die eine verbotene Gruppe „unterstützt“? Beachten Sie, dass die Sprache „wird ermutigt“ lautet und nicht „wird ermutigt“. Es handelt sich also bestenfalls um ein mutmaßliches Verbrechen, bei dem es nicht erforderlich ist, dass tatsächlich jemand ermutigt wird, sondern nur, dass die hypothetische „vernünftige Person“ dies denken könnte. Auch hier gibt es keinen Hinweis auf eine Beteiligung an der Planung einer „Gewalttat“. Die Organisation oder Leitung einer Versammlung ist offensichtlich keine Gewalttat, unabhängig davon, ob sie die „Unterstützung“ einer verbotenen Organisation beinhaltet oder nicht, ob ein Vertreter der Organisation spricht oder nicht oder ob der Zweck der Ansprache darin besteht, zur Unterstützung aufzurufen. Tatsächlich ist es umso besser für die Möglichkeit, den Völkermord zu beenden, je mehr wir die Stimmen derer hören (in verbotenen und legalen Organisationen gleichermaßen), die sich dem drohenden Zionismus und Völkermord widersetzen. Als nächstes kommt Kleidung: Es ist eine Straftat, „Kleidung zu tragen oder Gegenstände in der Öffentlichkeit so oder unter solchen Umständen zu tragen oder zur Schau zu stellen, dass der begründete Verdacht entsteht, dass die Person Mitglied oder Anhänger einer verbotenen Organisation ist“. Kleidungsstücke sind an sich auch keine terroristischen Handlungen, unabhängig davon, wie sie zur Schau gestellt werden. Offensichtlich geht es hier um das Branding in Bezug auf bestimmte Organisationen, wie z. B. eine Hisbollah-Flagge, ein Stirnband der Qassam-Brigaden oder andere, vielleicht weniger direkt damit verbundene Bilder oder Gegenstände. Angesichts der Versuche der Zionisten und ihrer feigen Verbündeten im britischen Sicherheitsstaat ist es offensichtlich, dass sie versuchen, die Parameter zu erweitern, um immer mehr Anhänger der Palästinenser zu gewinnen. So wurde der Fall der jungen Frauen aufgrund dieser Befugnisse für schuldig befunden, Fallschirmabzeichen zu tragen (siehe unten).

Oder der Fall des jungen Mannes, der wegen des Tragens eines grünen Stirnbandes mit der Shahada (dem muslimischen Glaubensbekenntnis) für schuldig befunden wurde, die Hamas zu unterstützen (siehe unten). Dies ist natürlich kein „Hamas-Stirnband“. Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, haben ein spezielles Stirnband mit einer Waffe darauf! Wie man sehen kann, ist es überhaupt nicht ähnlich (siehe unten).

6. Es ist eine Straftat, „ein Bild eines Kleidungsstücks oder eines anderen Artikels, wie einer Flagge oder eines Logos, unter den gleichen Umständen zu veröffentlichen“. Dies soll offensichtlich Social-Media-Beiträge abdecken, die offensichtlich keine „Handlungen“ oder Terrorismus sind. Diese Bestimmung wurde eingefügt (12.4.2019) durch das Gesetz zur Terrorismusbekämpfung und Grenzsicherheit von 2019.

Insgesamt haben diese „Verbotsbefugnisse“ also nichts mit der Einmischung in materielle Akte politischer Gewalt oder bewaffneten Kampfes zu tun.

Die verbotenen Straftaten sind keine terroristischen Straftaten. Es ist ein absurder Unsinn, ganz zu schweigen von einer kolossalen Verschwendung von Ressourcen, dass SO15 gezwungen ist, Gedanken, Überzeugungen und Reden zu überwachen, da die überwiegende Mehrheit ihrer Aktivitäten in Häfen stattfindet.

Als der führende Journalist Asa Winstanley kürzlich durchsucht (aber nicht verhaftet) wurde, wurde ihm mitgeteilt, dass dies mit seiner angeblichen Unterstützung verbotener Gruppen zusammenhänge. Ein Brief an ihn „vom ‚Counter Terrorism Command‘ … weist darauf hin, dass die Behörden ‚sich Ihres Berufs als Journalist bewusst sind‘, aber dass ‚die Polizei dennoch mögliche Straftaten untersucht‘, die unter Abschnitt 1 und 2 des Terrorism Act (2006) fallen. Diese Bestimmungen legen die angebliche Straftat der ‚Förderung des Terrorismus‘ fest.“

Und doch, wenn man sich den Abschnitt am Anfang dieses Artikels über die Begehung oder Anstiftung von Terrorakten ansieht, impliziert dies, dass man, um von Interesse zu sein, an der Einrichtung einer Zweigstelle der Qassam-Brigaden in Nord-London oder einer Version der Radwan-Truppe der Hisbollah in Reading beteiligt sein müsste. Es gibt niemanden im gesamten Anti-Terror-Apparat, der glaubt, dass Asa, ich oder irgendjemand anderes so etwas tut.

Und wenn man es so betrachtet, ist es auch offensichtlich, dass weder die Hamas, die Hisbollah, die Volksfront für die Befreiung Palästinas-General Command (PFLP-GC) noch der Palästinensische Islamische Dschihad planen, Zweigstellen im Vereinigten Königreich einzurichten oder hier Anschläge zu verüben. Angesichts der direkten Beteiligung des Vereinigten Königreichs am Völkermord ist das großzügig von ihnen, aber es scheint eine Tatsache zu sein.

Darüber hinaus sollte die freie Meinungsäußerung über bewaffnete Gruppen, die einen fast weltweit anerkannten Völkermord begehen, nicht kriminalisiert und verboten werden.

Und die Argumente für ein Verbot ihrer Fürsorge-, Gesundheits-, Bildungs- und anderer offensichtlicher Funktionen der Hisbollah und der Hamas sind noch schwächer.

Sie sollten jetzt freigegeben werden.

