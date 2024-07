https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/harris-wont-stand-netanyahu-washington



Harris wird Netanjahu in Washington nicht die Stirn bieten

Von Michael F. Brown

Power Suits

22. Juli 2024

Vizepräsidentin Kamala Harris könnte schon bald die amerikanische Seite des Gaza-Völkermordes beaufsichtigen.

SIPA USA

Präsident Joe Biden, der Hauptlieferant von Waffen an Israel für den Gaza-Völkermord, wird nach Januar 2025 nicht mehr Präsident sein.

Er gab am Sonntag bekannt, dass er bei den Wahlen im November 2024 nicht gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump antreten wird.

Es ist nun fast sicher, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den amerikanischen Präsidenten überleben wird, der so viel zur Unterstützung israelischer Kriegsverbrechen beigetragen hat, obwohl die Unterstützung der progressiven Basis der Demokratischen Partei abnahm.

Aufgrund Bidens Erkrankung an COVID-19 bleibt abzuwarten, ob sich die beiden Männer diese Woche treffen, wenn Netanjahu Washington besucht. Harris ihrerseits wird voraussichtlich mit dem israelischen Premierminister zusammentreffen.

Ihre Rhetorik könnte sich ändern, aber an der grundsätzlichen Unterstützung Israels und seiner Aktionen durch die USA wird sich nichts ändern.

Netanjahu, der einem Apartheidstaat vorsteht, wird am Mittwoch in Washington vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses sprechen. Die Apartheid- und Besatzungspraktiken Israels haben die überparteiliche Einladung nicht verhindert.

Es wird Netanjahus vierte Rede dieser Art sein, womit er den Palästinenserhasser Winston Churchill übertrifft, der von „barbarischen Horden, die nur Kamelmist essen“ sprach.

Der Internationale Gerichtshof hat am Freitag den Apartheidstatus Israels und seine „illegale Präsenz“ im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen klargestellt.

Die überwiegende Mehrheit der Politiker in Washington kümmert sich nicht genug, um die US-Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Die Demokraten, die schließlich die Apartheid in Südafrika anprangerten, wollen größtenteils nicht dasselbe mit dem Apartheidstaat Israel tun.

Besuch in Washington

Einige Demokraten haben jedoch gerade genug Mut, Netanjahus Rede zu schwänzen. Die Republikaner haben selbst diesen minimalen Schritt verunglimpft.

Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses, hat gedroht, Demokraten zu verhaften, die sich vor Netanjahu nicht so verhalten, wie er es gerne hätte, selbst wenn der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, einen Haftbefehl gegen Netanjahu beantragt.

„Es gibt eine Reihe von Demokraten im Repräsentantenhaus, die gesagt haben, dass sie die Veranstaltung boykottieren werden, und einige andere werden protestieren“, erklärte Johnson am Donnerstag.

„Wir werden zusätzliche Wachtmeister im Saal haben, und wenn jemand aus dem Ruder läuft, wird der Sprecher des Hauses den Hammer schwingen. Wir werden Leute verhaften, wenn es nötig ist. Wir werden die Botschaft nach außen tragen.“

Er wird nicht den weithin anerkannten Kriegsverbrecher Netanjahu verhaften, sondern eher damit drohen, Demokraten zu verhaften, die ihre Meinung zu einem ausländischen Führer äußern , der mit US-Waffen Kriegsverbrechen und Völkermord in Gaza begeht. Die Republikaner erwarten Meinungsfreiheit für sich selbst, drohen sie aber schnell denjenigen an, die sich für irgendetwas einsetzen, das einen Beigeschmack von palästinensischen Rechten hat.

Aber auch die Demokraten haben zu dem hässlichen Spektakel von Netanjahus Besuch in Washington beigetragen. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, schlossen sich Johnsons Einladung an, ebenso wie der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell.

Realitätsprüfung

Joe Biden hat sich seinen schmachvollen Abgang redlich verdient, denn nur wenige Tage zuvor hatte er in einem Interview mit Speedy Morman einen neuen Tiefpunkt erreicht, als er behauptete: „Ich bin derjenige, der mehr für die palästinensische Gemeinschaft getan hat als jeder andere“.

Wie ich im April schrieb: „Genocide Joe hält dich für dumm“.

Völkermord hilft der palästinensischen „Gemeinschaft“ in Gaza offensichtlich nicht.

Mouin Rabbani, Non-Resident Fellow am Center for Conflict and Humanitarian Studies, stellte letzte Woche gegenüber Rania Khalek fest, dass Biden den Begriff „Gemeinschaft“ verwendet, weil er die Palästinenser nicht als Volk anerkennt, geschweige denn als ein Volk mit einer Sache, geschweige denn als ein Volk mit legitimen Beschwerden gegen seinen Lieblingsstaat“.

Wenn Bidens Äußerungen darauf abzielten, potenzielle Wähler abzuschrecken, die von seiner Bewaffnung Israels für Kriegsverbrechen und Völkermord in Gaza angewidert sind, dann waren seine Bemerkungen genau richtig. Es ist, als wollte er die Unterstützung von Wählern verlieren, die über die US-Politik in Gaza wütend sind.

Und am Sonntagnachmittag war er aus dem Rennen.

Stellvertreter des Völkermordes

Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass seine Völkermord-Stellvertreterin Kamala Harris etwas anderes tun wird.

Wie ich im August 2020 über sie und Biden schrieb: „Der schlechtestmögliche Kandidat für die Spitze des Tickets wird nun von der vielleicht anti-palästinensischsten aller Vizepräsidentschaftskandidaten begleitet.“

In ihrer Antwort auf einen Fragebogen der Jewish News of Northern California aus dem Jahr 2016 beschönigte Harris die antipalästinensische Diskriminierung durch das israelische Justizsystem.

Sie behauptete: „Israels oberster Gerichtshof ist ein wunderschönes Denkmal für eine Regierung, die auf den höchsten menschlichen Idealen gegründet wurde. Die Schönheit der Architektur und der Geist des Designs haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen – die geraden Linien im Gebäude stehen für die unveränderliche Natur der Wahrheit, während die gebogenen Glasscheiben und Wände die fließende Natur der Rechtsfindung darstellen sollen.“

Dies ist ein Unsinn, der jegliches Verständnis für die diskriminierende Realität der Palästinenser vor dem Obersten Gerichtshof Israels vermissen lässt. Es ist so, als würde man sich die Gerichte der Jim-Crow-Segregation in den amerikanischen Südstaaten ansehen und ihr Engagement für Gerechtigkeit loben.

Bei einem Vortrag vor dem AIPAC im Jahr 2018 verglich Harris ihre Liebe zum Apartheidstaat Israel mit ihrer Liebe zur Familie – „sie war einfach immer da.“

Ein Jahr zuvor, 2017, sprach Harris vor dem AIPAC und erinnerte sich liebevoll an die Kisten des Jüdischen Nationalfonds (JNF), mit denen sie als Kind Geld für das Pflanzen von Bäumen in Israel sammelte. Sie freute sich, als sie Jahre später bei einem Besuch solche Bäume sah.

Harris versäumte es, den antipalästinensischen Rassismus des JNF zu erwähnen oder darauf hinzuweisen, dass diese Bäume auf den Ruinen palästinensischer Häuser und Dörfer gepflanzt wurden, die Israel während und nach der Nakba von 1948 zerstört hatte. Stattdessen wiederholte sie einfach die Propaganda, dass Israel die Wüste zum Blühen bringt.

Jetzt versucht die israelische Knesset, das Parlament, unter der Aufsicht von Biden-Harris eine Apartheid-Realität zu etablieren.

Die rechtsgerichtete Knesset schickte Netanjahu mit der klaren Botschaft nach Washington, dass sie einen palästinensischen Staat ablehnt – wie die 68:9-Abstimmung zeigt.

Die Knessetmitglieder wollen einen Apartheidstaat vom Fluss bis zum Meer, wie Netanjahus Karte bei der UNO im vergangenen September deutlich zeigte, da sie das Westjordanland, den Gazastreifen und die Golanhöhen als Teil Israels einschloss.

Nichts in Harris‘ Geschichte der Verharmlosung oder Missachtung palästinensischer Rechte deutet darauf hin, dass sie Netanjahu bei seinem Besuch die Stirn bieten und sagen wird, die USA hätten genug von israelischer Apartheid und Kriegsverbrechen.

Im Gegenteil, vieles deutet darauf hin, dass sie – wie Biden und Trump – den Apartheidstaat, der im Gazastreifen Kriegsverbrechen begeht, weiterhin verhätscheln würde.

Sie hat wiederholt ihre Unterstützung für Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ zum Ausdruck gebracht, während sie eindeutig bedeutungslose Bekenntnisse zur Sorge um die palästinensische Zivilbevölkerung abgab. Die Worte über Zivilisten werden durch die Handlungen der Regierung Lügen gestraft.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …