Did British intelligence create a Neo-Nazi militia? Kiev’s collapse cannot be far away. When that day comes to pass, Centuria will be lying in wait throughout Europe, ready to deliver retribution to the people and governments who allowed it to happen.

Hat der britische Geheimdienst eine Neo-Nazi-Miliz gegründet?

Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

13 Apr 2024

Der Zusammenbruch Kiews kann nicht mehr weit entfernt sein. Wenn dieser Tag kommt, wird Centuria in ganz Europa auf der Lauer liegen, bereit, Vergeltung an den Menschen und Regierungen zu üben, die dies zugelassen haben.

Mitte Februar deckte die Berliner Tageszeitung Junge Welt auf, dass Centuria, eine extrem gewalttätige ukrainische Neonazi-Gruppe, seit dem Krieg in der Ukraine in sechs deutschen Städten Fuß gefasst hat und versucht, ihre Aktivitäten auf ganz Europa auszudehnen, um Bevölkerung und Regierungen zu beeinflussen, damit sie ihre schreckliche Weltanschauung übernehmen. Beunruhigenderweise sind sie nicht die einzigen militanten Faschisten aus Kiew mit großen politischen und gesellschaftlichen Ambitionen, die unter dem Namen Centuria auftreten. Wie wir noch sehen werden, deutet vieles darauf hin, dass es sich dabei um einen monströsen Abkömmling des britischen Geheimdienstes handelt.

Die Aktivitäten von Centuria werden in einem detaillierten Bericht des Instituts für europäische, russische und eurasische Studien (IERES) der George Washington University beschrieben. Darin heißt es, dass die Mutterorganisation der Gruppe ein „selbsternannter Orden ‚europäischer traditionalistischer‘ Militäroffiziere ist, dessen erklärtes Ziel es ist, das Militär des Landes nach rechtsideologischen Gesichtspunkten umzugestalten und die ‚kulturelle und ethnische Identität‘ der europäischen Völker gegen ‚Brüsseler Politiker und Bürokraten‘ zu verteidigen“:

„[Centuria] stellt sich eine Zukunft vor, in der ‚die europäischen rechten Kräfte konsolidiert sind und der nationale Traditionalismus als disziplinierende ideologische Grundlage für die europäischen Völker etabliert ist'“.

IERES berichtete, dass der militärische Flügel von Centuria 2018 mit der Ausbildung in der Nationalen Armeeakademie (NAA) von Hetman Petro Sahaidachny in der Ukraine begann, der „wichtigsten militärischen Bildungseinrichtung in Kiew und einem wichtigen Knotenpunkt für die westliche Militärhilfe für das Land“. Von dort aus wurden viele Mitglieder der Gruppe von führenden westlichen Militäreinrichtungen zusammen mit britischen, kanadischen und amerikanischen Offizieren der Spezialeinheiten ausgebildet. Im Gegenzug reisten die Mitglieder der Gruppe in westliche militärische Ausbildungszentren und verbreiteten dort auf Schritt und Tritt Neonazismus.

Im März 2018 veranlasste eine heftige Kontroverse über den unverhohlenen Neonazismus von Asow den US-Kongress dazu, die Bereitstellung von „Waffen, Ausbildung oder sonstiger Unterstützung“ für Asow zu verbieten, das seit 2014 formell in die ukrainische Nationalgarde integriert ist. Doch obwohl Aktivisten und einige Gesetzgeber Washington seither aufgefordert haben, Asow als terroristische Organisation einzustufen, weigert sich Washington, dies zu tun. Und keine westliche Regierung hat von Kiew verlangt, die faschistische Bewegung aus seinen Streitkräften zu entfernen oder sich anderweitig von Asow zu distanzieren.

Möglicherweise wurde Centuria ausdrücklich gegründet, um rechtliche Hürden zu umgehen und den öffentlichen Aufschrei zu vermeiden, der mit der direkten Unterstützung des Asow-Bataillons verbunden ist, das von The Guardian im September 2014 als „die größte Waffe der Ukraine“ und „größte Bedrohung“ bezeichnet wurde. Eine weitere ergänzende Erklärung ist, dass Centuria dazu dienen sollte, die ultranationalistische Politik und die Ansichten der vom Westen unterstützten Maidan-Aktivisten zu verallgemeinern und ihre rechtsextremen Ansichten in der ukrainischen Bevölkerung populär zu machen. Schließlich führte die Vorherrschaft der ukrainischen Faschisten an der Spitze des Maidan nicht zu Wahlerfolgen und formaler politischer Macht.

Versteckte britische Hand?

Wer oder was hinter der finsteren Mission von Centuria steckt, ist unklar. Doch der Vorstoß der Gruppe, das Kiewer Militär zu „reformieren“, bevor sie ihr faschistisches Dogma nach ganz Europa exportiert, erinnert stark an die bösartigen Pläne des langjährigen NATO- und britischen Verteidigungsberaters Chris Donnelly. Dieser Journalist hat wiederholt aufgedeckt, dass er in Zusammenarbeit mit ultranationalistischen, antikommunistischen Litauern den wichtigsten britischen Beitrag zum Stellvertreterkrieg in der Ukraine anführt.

Lange bevor Moskaus Streitkräfte in die Ukraine einmarschierten, vertrat Donnelly sowohl öffentlich als auch privat seine persönliche Behauptung, der Westen befinde sich bereits im Krieg mit Russland, aber Politiker, Experten, Geschäftsleute und Bürger wüssten es einfach nicht. Im Jahr 2017 verurteilte er Staatsbeamte und Bürger in Europa und Nordamerika dafür, dass sie „versuchen, in einer Kriegssituation zurechtzukommen, aber mit einer Friedensmentalität“:

„Wir haben unsere Führungspersönlichkeiten – Politiker, Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsräte von Unternehmen, sogar unsere Generäle – ganz natürlich nach ihren Fähigkeiten ausgewählt, in einem friedensmäßigen Umfeld zu glänzen. Das Ergebnis ist, dass wir jetzt in Schwierigkeiten sind.“

Deshalb wollte Donnelly „die Menschen wachrütteln und eine Antwort fordern“, etwa eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben, die Wiedereinführung der Wehrpflicht und eine feindliche Haltung gegenüber Russland – Ziele, die durch die Verbreitung der Asow-Ideologie in den westlichen Streitkräften sicherlich gefördert worden wären. In den Wochen nach dem von den USA unterstützten Sturz des demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch beriet Donnelly privat den nationalistischen Maidan-Führer Anatoliy Hrytsenko über eskalierende „militärische Maßnahmen“ gegen Russland.

Dazu gehörten die Verminung des Hafens von Sewastopol, die Zerstörung von MiG-Kampfflugzeugen auf der Krim und die Aktivierung von Antisatellitenwaffen, die bei ihrer Ausführung leicht den Dritten Weltkrieg hätten auslösen können. Als ehemaliger Oberst der ukrainischen Armee erhielt Hrytsenko eine umfassende Ausbildung durch das US-Militär und war auch maßgeblich an der von den USA inszenierten Orangenen Revolution 2004 in Kiew beteiligt. Anschließend wurde er unter dem vom Westen unterstützten ukrainischen Präsidenten Viktor Juschtschenko zum Verteidigungsminister ernannt.

Er nutzte seine Position, um die NATO-Mitgliedschaft trotz des überwältigenden öffentlichen Widerstands aggressiv voranzutreiben. Die Verbindung zwischen Hrytsenko und Donnelly, auf dessen Rat sich das nationale Sicherheitsestablishment der USA bei den Bemühungen um eine NATO-Erweiterung im postsowjetischen Raum verließ, wurde möglicherweise in dieser Zeit geknüpft. Hrytsenko scheint auch intime Insiderkenntnisse über einen entscheidenden Trick der Opposition in der Anfangsphase des Maidan, am 30. November 2013, gehabt zu haben. Dabei kam es zu einem Angriff der faschistischen paramilitärischen Gruppe Rechter Sektor auf die Polizei, woraufhin die Polizei den Befehl erhielt, die Demonstranten von öffentlichen Plätzen in Kiew zu entfernen.

In der Folge kam es zu brutalen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Behörden, die sich um 4 Uhr morgens ereigneten. Laut Hrytsenko wussten die Führer des Maidan von dem Räumungsbefehl, warnten die Demonstranten jedoch nicht. Die Unruhen wurden von den Nachrichtensendern von Inter TV aufgezeichnet, die zufällig zu dieser Zeit vor Ort waren, und von dem Sender als unprovozierte, staatlich sanktionierte Gewalt gegen friedliche Studentenaktivisten falsch dargestellt. Dies führte am nächsten Tag zu Unruhen in ganz Kiew.

Zufälligerweise wurde der Befehl von Regierungsminister Serhii Liovochkin, dem Miteigentümer von Inter TV , gegeben. Mehrere Beamte der Regierung Janukowitsch wurden nach dem Maidan wegen der Erteilung und Überwachung des Auflösungsbefehls und wegen anderer harter Maßnahmen gegen die Demonstranten strafrechtlich verfolgt. Diejenigen, die nicht strafrechtlich verfolgt wurden, flohen in der Regel aus der Ukraine. Liowotschkin blieb jedoch unbehelligt in Kiew.

In den Monaten nach der Vollendung des Maidan-Putsches wurde auf der Website von Donnellys Institute for Statecraft ein Aufsatz veröffentlicht, in dem befürwortet wurde, Moskau mit zahlreichen „antisubversiven Maßnahmen“ zu konfrontieren, um „einen bewaffneten Konflikt der altmodischen Art zu erzeugen, den Großbritannien und der Westen gewinnen könnten“.

Wir erleben jetzt in Echtzeit, wie dieses monströse Projekt in der gesamten Oststeppe der Ukraine scheitert. Der Zusammenbruch Kiews kann nicht mehr weit entfernt sein. Wenn dieser Tag kommt, wird Centuria in ganz Europa auf der Lauer liegen, bereit, Vergeltung an den Menschen und Regierungen zu üben, die dies zugelassen haben.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …