Hat der israelisch-palästinensische Konflikt gerade die Ukraine als Kriegs“Falken“-Liebling abgeschossen? Von Tyler Durden

Den meisten Berichten von der Front und den derzeit vorliegenden strategischen Informationen zufolge ist der Krieg in der Ukraine so gut wie vorbei und Russland hat im Wesentlichen gewonnen. Russland hält weiterhin mindestens 20 % des ukrainischen Territoriums besetzt und hat seine Linien gefestigt. Wie erwartet war die viel gepriesene ukrainische Gegenoffensive nur heiße Luft, und es ist klar, dass die Fähigkeit der Ukraine, kampfbereite Soldaten aufzustellen, stark geschwächt ist. Ohne ein angriffsfähiges Militär bleibt der Ukraine nichts anderes übrig als die Mittelstreckenwaffen, die ihr die NATO zur Verfügung stellt, um die russischen Streitkräfte mit minimaler Wirkung zu bedrängen. Putin muss nur noch abwarten, bis ihr das Geld und die Waffen ausgehen.

Aber noch schlimmer für Selenskyj und seine Freunde ist die Tatsache, dass die Propagandamaschine, die die westliche Stimmung und die finanzielle Unterstützung antreibt, schnell am Absterben ist. Die Amerikaner und Europäer geben allmählich zu, dass sie kriegsmüde sind, und die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt die weitere Finanzierung nicht mehr. Ohne eine klare Vorstellung davon, wie ein Sieg in der Ukraine aussehen könnte, und angesichts der Tatsache, dass viele im Westen mit einer Stagflationskrise konfrontiert sind, hat die Begeisterung nachgelassen. Es sei auch darauf hingewiesen, dass der Krieg in der Ukraine nie eine nennenswerte amerikanische Unterstützung für die Entsendung von Truppen gefunden hat, und das aus gutem Grund.

Niemand will kopfüber in den Dritten Weltkrieg stürzen.

Jetzt, da die Ukraine zum hässlichen Mädchen auf dem Schulball geworden ist, hat sich die Aufmerksamkeit der Kriegstreiber des Establishments (Neokonservative und Demokraten) schnell auf Israel verlagert, sehr zum Leidwesen von Zelensky. Der ukrainische Staatschef warnte in einem Interview mit dem Fernsehsender France 2:

„Es besteht die Gefahr, dass sich die internationale Aufmerksamkeit von der Ukraine abwendet, und das wird Folgen haben…“

Selenskyj hat verzweifelt versucht, die Ukraine mit Israel in Verbindung zu bringen, als ob die beiden Nationen den gleichen Kampf führen würden. Er ging sogar so weit, Wladimir Putin zu unterstellen, er sei der Drahtzieher der Destabilisierung des Nahen Ostens, und bestand darauf, dass die Finanzierungspakete der NATO für Israel an die Finanzierungspakete für die Ukraine gekoppelt werden sollten.

Vergessen wir nicht, wie unzusammenhängend und seltsam eine Assoziation zwischen der Ukraine und Israel wäre, wenn man bedenkt, dass die Ukraine eine nationalsozialistische Gesinnung hat. Es handelt sich um dieselbe Regierung, die erst letzten Monat einen echten Nazi-SS-Offizier eingeladen hat, um vom kanadischen Parlament als Kriegsheld gefeiert zu werden. Diese Diskrepanz könnte der Grund dafür sein, dass die Israelis die Militärhilfe für die Ukraine so lange abgelehnt haben.

Die Regierung Biden verfolgt die Idee eines Mehrkriegspakets und bittet den Kongress, zusätzliche Mittel für die Ukraine zu bewilligen, diese aber an einen Plan zu knüpfen, der auch Mittel für Israel, Taiwan und die Sicherheit der US-Grenzen vorsieht. Mit anderen Worten: Wenn die Konservativen wollen, dass die Grenze geschützt wird, müssen sie zustimmen, Hunderte von Milliarden Dollar für zwei laufende Kriegsfronten sowie für eine dritte potenzielle Front mit China auszugeben.

Offiziellen Vertretern beider Seiten zufolge ist es höchst unwahrscheinlich, dass dies gelingen wird. Aber wenn das Establishment eine Vielzahl verschiedener Projekte in einem einzigen Finanzierungsplan zusammenfasst, dann in der Regel deshalb, weil sie so in falsche Verhandlungen eintreten können. Das heißt, es gibt bestimmte Projekte, die sie tatsächlich wollen, und andere, an denen sie nicht interessiert sind. Sie streichen die Finanzierungsprogramme, die sie nie beibehalten wollten, damit der Kongress das Gefühl hat, etwas gewonnen zu haben. Die Frage ist, welchen Krieg sie wirklich finanzieren wollen, da sie wissen, dass sie für beides nicht die Zustimmung des Kongresses bekommen werden.

Israel ist in einer besseren Position, um zum neuen Liebling der Kriegstreiber zu werden, da das Land mehr Sympathien bei den amerikanischen und europäischen Konservativen genießt, die der Ukraine gegenüber zunehmend misstrauisch sind. Die Unterstützung der Ukraine durch die extreme Linke und ihre wütende Anti-Russland-Propaganda hat viele Konservative misstrauisch gemacht, was die ganze Angelegenheit angeht. Die Linken zeigen einen ähnlichen Eifer zugunsten der palästinensischen Intifada, was die Menschen auf der rechten Seite davon überzeugen könnte, Israel standardmäßig zu unterstützen.

Ob richtig oder falsch, es ist einfacher, Republikaner zu finden, die Israel allein aus religiösen Gründen unterstützen, als solche, die sich für die Ukraine interessieren, und das scheint der Schlüssel für die Zukunft der Agenda des Establishments zu sein – eine konservative Mehrheit muss an Bord sein, damit jedes neue Kriegsvorhaben Bestand hat. Die Misserfolge in der Ukraine haben das bewiesen.

Möglicherweise wird jedoch überschätzt, wie viele Konservative bereit sind, einen weiteren ausländischen Sumpf zu finanzieren. Die Angst vor dem islamischen Extremismus ist berechtigt, aber nicht unbedingt genug, um die Amerikaner zu zwingen, ihre eigenen wachsenden Probleme im eigenen Land zu ignorieren. Es könnte schwieriger sein, sie von einem Plan zu überzeugen, der die Bereitstellung von US-Geldern und sogar militärischen Kräften für Israel vorsieht, als das Establishment denkt. Übersetzt mit Deepl.com