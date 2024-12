https://www.middleeasteye.net/news/has-ukraine-helped-syrian-rebel-offensive-aleppo



Hat die Ukraine die Offensive der syrischen Rebellen in Aleppo unterstützt?

Quellen weisen Gerüchte zurück, wonach der ukrainische Geheimdienst die Rebellengruppen mit FPV-Drohnen und Schulungen unterstützt hat

Kämpfer posieren für ein Foto auf einem Panzer an der Straße nach Maaret al-Numan in der nordwestlichen syrischen Provinz Idlib am 30. November (Muhammad Haj Kadour/AFP)

Von Ragip Soylu in Ankara

Veröffentlicht am: 2. Dezember 2024

Die überwältigende Offensive der syrischen Rebellen und die Einnahme von Aleppo haben Gerüchte aufkommen lassen, dass die Ukraine bei der Planung der Operation gegen die mit Russland verbündete Regierung in Damaskus eine Rolle gespielt hat.

Im Laufe der Jahre sind dem ukrainischen Geheimdienst Videos zugespielt worden, die angeblich Sabotageakte und Angriffe auf die im Norden Syriens stationierten Russen zeigen.

Bei diesen Angriffen wurden häufig „Kamikaze“-Drohnen mit First-Person-View (FPV) eingesetzt, eine Technologie, mit der sich die Ukraine seit der russischen Invasion 2022 hervorgetan hat.

Viele Beobachter in der Türkei glauben, dass der Einsatz von FPV-Drohnen den syrischen Oppositionskämpfern in den letzten Tagen einen erheblichen Vorteil gegenüber den Truppen von Bashar al-Assad verschafft hat.

Diese Drohnen ermöglichten es den Rebellen, jenseits der Schusslinie zu zielen, gepanzerte Fahrzeuge durch koordinierte Angriffe unwirksam zu machen und Frontlinien zum Einsturz zu bringen.

Ein prominenter kremlnaher Telegram-Account verglich den Überraschungsangriff sogar mit der ukrainischen Kursk-Operation, bei der im August in einer unerwarteten Offensive ein großer Teil des russischen Territoriums erobert wurde.

Wir könnten weniger als einen Bruchteil der Hilfe für diese Offensive beanspruchen“.

– Ukrainischer Beamter

Im vergangenen Jahr haben russische Beamte die Ukraine wiederholt beschuldigt, FPV-Drohnen an syrische Rebellen in Idlib zu liefern und Kämpfer von Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) auszubilden, dem ehemaligen Al-Qaida-Ableger, der die jüngste Offensive anführt.

Alexander Lawrentjew, Russlands präsidialer Gesandter für Syrien, behauptete kürzlich, Moskau habe Beweise dafür, dass Spezialisten des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes (GUR) in Idlib tätig seien.

Laut Lawrentjew hätten diese ukrainischen Spezialisten den HTS-Kämpfern beigebracht, wie sie selbst Drohnen herstellen können.

Auch andere russische Beamte, darunter Außenminister Sergej Lawrow, und die der syrischen Regierung angegliederte Zeitung al-Watan haben zuvor behauptet, dass es Kontakte zwischen Kyrylo Budanov, dem Leiter des ukrainischen GUR, und dem HTS gibt. Diese Behauptungen schließen die Entsendung von ukrainischen Geheimdienstkräften nach Idlib ein.

Leichter Zugang

Mehrere Quellen spielten jedoch den Einfluss der Ukraine auf die Offensive in Aleppo herunter, falls es einen solchen überhaupt gibt.

Eine türkische Quelle, die mit der Situation vertraut ist, erklärte gegenüber Middle East Eye, dass HTS nicht auf ukrainische Hilfe angewiesen ist, um FPV-Drohnen zu erwerben oder zu entwickeln, da der Schwarzmarkt zahlreiche Alternativen bietet, einschließlich des Schmuggels aus der Türkei.

Obwohl türkische Beamte jegliche Beteiligung an der Operation abstreiten, gibt es Hinweise darauf, dass Ankara in der Planungsphase der Rebellenkampagne eine Schlüsselrolle spielte. „Es gibt viele Hersteller von Kamikaze-Drohnen in der Region und in der Türkei“, sagte die Quelle.

Cihat Arpacik, Chefredakteur des Magazins Intelligence Report und langjähriger Korrespondent in Syrien, glaubt, dass syrische Rebellenbataillone wie die Falkenbrigade (al-Shaheen) keine große Hilfe von außen benötigen, um solche Angriffe durchzuführen.

„Die Falken-Brigade hat in den letzten 10 Jahren Drohnen eingesetzt und entwickelt“, sagte Arpacik gegenüber MEE. „Sie können Ersatzteile aus China und anderen Gebieten importieren und verwenden jetzt turbogetriebene Drohnen.“

Ein ukrainischer Beamter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, bestätigte, dass es im vergangenen Jahr Gefechte zwischen Kiew und syrischen Rebellen gegeben habe.

Der Beamte behauptete jedoch, der Beitrag der Ukraine zur Offensive sei minimal. „Wir könnten weniger als einen Bruchteil der Hilfe für diese Offensive beanspruchen“, sagte der Beamte.

Interessanterweise schloss sich Rybar, ein Telegram-Account, der als dem russischen Verteidigungsministerium nahestehend gilt, dieser Einschätzung an.

„Erstens haben Mitglieder der GUR Idlib besucht, aber sie waren nur kurz dort – nicht genug, um die Bediener von unbemannten Luftfahrzeugen (UAV) von Grund auf zu trainieren“, hieß es auf dem Konto.

HTS hat seit langem ein eigenes UAV-Programm, wobei die Kämpfer bereits 2023 ein Düsenflugzeug vorführten.

– Rybar, russischer Telegram-Account

„Zweitens hat HTS seit langem ein eigenes Drohnenprogramm, wobei die Kämpfer bereits 2023 ein Düsenflugzeug vorstellten. Angriffsdrohnen sind nicht mehr einzigartig oder ohne Hilfe von außen unerreichbar – selbst Rebellen in Myanmar nutzen sie.“

Anton Mardasov, ein nicht ortsansässiger Wissenschaftler der Denkfabrik Middle East Institute, sagt, die Gerüchte über eine Beteiligung des ukrainischen Geheimdienstes an der Rebellenoffensive ähnelten Berichten, wonach Kiew den Tuareg-Rebellen in Mali geholfen habe, die russische paramilitärische Wagner-Gruppe zu besiegen.

Beide Geschichten seien maßlos übertrieben, sagte er.

Mardassow merkte an, dass „übliche Geheimdienstkontakte“ zwischen der Ukraine und den Tuareg-Rebellen, die durch Wagners Unterstützung der malischen Regierung ausgelöst wurden, „als tiefe ukrainische Verbindungen zu Rebellengruppen ausgegeben wurden“.

„Natürlich hatte der ukrainische Geheimdienst Kontakte zu einer Reihe von Oppositionsgruppen in Idlib, aber diese Zusammenarbeit war darauf beschränkt.“

