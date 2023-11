https://www.middleeastmonitor.com/20231115-did-israel-create-hamas/

Hamas-Protest im Jahr 1993 [Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images]

Hat Israel die Hamas gegründet?

Von Dr. Mohammad Makram Balawi

15.November 2023

Inmitten der israelischen Angriffe im Gazastreifen und der Erklärung Israels zu einem völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen, dessen erklärtes Ziel die Vernichtung der Hamas-Bewegung und die Ermordung einiger hochrangiger Hamas-Führer, sowohl militärisch als auch politisch, ist, hat Israel einige seiner hochrangigen Mitglieder ermordet, darunter die Mitglieder des politischen Büros der Bewegung: Osama Al-Mazini, Jamila Al-Shanti, Jawad Abu Shamala und Zakaria Abu Amr.

Seit dem ersten Tag des Bestehens der Bewegung hat Israel ihre Führer und Mitglieder ins Visier genommen, noch bevor sie in den 1980er Jahren offiziell gegründet wurde. Es hat ihre Führer durch Verhaftungen, Deportationen und ständige Ermordungen verfolgt. Die meisten der führenden Persönlichkeiten der Bewegung und Dutzende von Anführern wurden durch diese Politik der Ermordung zum Märtyrer.

Trotz der mehrfachen Ermordung der Führer der Bewegung durch die Besatzer gibt es immer noch Menschen, die an die Verschwörungstheorie glauben, dass Israel die Hamas gegründet hat, um die nationalistische Bewegung zu bekämpfen. Diese Behauptung entbehrt jeder logischen Grundlage und grenzt eher an Absurdität und intellektuelle Täuschung. Es ist unvorstellbar, dass Israel, um die nationalistische Bewegung zu bekämpfen, die religiöse Bewegung wiederbeleben will, die historisch gesehen der erste Feind der Kolonialmächte war und im Laufe der Jahre bekämpft und besiegt worden ist. Wir haben dies in der Zeit der Befreiung aller arabischen und islamischen Länder von den Kolonialmächten erlebt. Im Sudan war es Muhammad Ahmad Al-Mahdi, in Libyen waren es Omar Mukhtar und Muhammad Idris Al-Senussi, in Algerien Abdelkader El Djezairi und in Palästina selbst Scheich Amin Al-Husseini, der Großmufti von Jerusalem. Es war immer der islamische Hintergrund, der dem Kolonialismus gegenüberstand. Es wäre töricht, einen großen Feind zu schaffen, nur um einen kleineren zu bekämpfen.

Die Ausrufung der Hamas-Bewegung im Jahr 1987 als Kampfbewegung war eine Folge der weltweiten islamischen Bewegung. Zuvor hatte die Muslimbruderschaft in Palästina versucht, inoffiziell echte militärische Aktionen durchzuführen. Ein Beweis dafür ist die Verhaftung von Scheich Ahmed Jassin, dem „Gründer der Hamas“, im Jahr 1983 unter dem Vorwurf der Waffenlagerung. Er wurde zu dreizehn Jahren Haft verurteilt, kam aber 1985 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs frei. Tatsächlich gab es in der gesamten Geschichte der Muslimbruderschaft Versuche, eine militärische Situation zu schaffen, um der Besatzung entgegenzutreten. Eine der prominentesten Figuren, die in den 1970er Jahren an diesen Versuchen beteiligt war, wenn auch inoffiziell, war Scheich Sayed Abu Musameh, einer der führenden Köpfe der Hamas.

Die Fatah-Bewegung, das Rückgrat der palästinensischen Nationalbewegung in den siebziger Jahren, die damals von Jassir Arafat und nach ihm von Mahmoud Abbas angeführt wurde, stand den Muslimbrüdern sehr nahe. Sogar einige der Gründer der Fatah waren Mitglieder der Muslimbruderschaft, vor allem Abu Jihad Al-Wazir, der für den Jugendbereich der Bruderschaft verantwortlich war. Seine ersten Erfahrungen im Kampf gegen die Besatzung waren mit der Muslimbruderschaft verbunden, aus der 1948 Freiwillige hervorgingen.

Während der Präsenz der Fatah in Jordanien unternahm die islamische Bewegung 1968 eine militärische Aktion, die damals als „Sheikhs‘ Bases“ bekannt war. Diese basierten auf einem Abkommen zwischen der Fatah und der Muslimbruderschaft, das den Muslimbrüdern erlaubte, unabhängige Stützpunkte im Jordantal einzurichten und unter deren Schutz Widerstandsaktivitäten, einschließlich gemeinsamer Operationen, durchzuführen.

Später, als sich die Hamas als prominente palästinensische Widerstandsbewegung etablierte, begannen andere palästinensische Gruppierungen, insbesondere die PLO, die Hamas als ernsthafte Bedrohung für ihre Vorherrschaft auf der palästinensischen politischen Bühne zu sehen. Um der wachsenden Unterstützung für die Hamas zu begegnen, behaupteten sie, die Besatzung habe es der Hamas ermöglicht, sich zu einer populären Kraft innerhalb des palästinensischen Volkes zu entwickeln. Diese Behauptung ist schlichtweg absurd, denn selbst als die Muslimbruderschaft in Palästina nur eine karitative und populäre Bewegung war und sich noch nicht zur Hamas entwickelt hatte, war sie bei studentischen Aktivitäten und Hochschulwahlen stark und präsent und konkurrierte mit der Fatah und der Linken. Der Unterschied bei den Siegen zwischen den beiden war minimal.

Die Behauptung der Israelis, sie hätten der Hamas zu ihrem Wachstum verholfen, um die palästinensische Nationalbewegung zu spalten, ist kein Beweis dafür, dass die Hamas von Israel geschaffen wurde. Es ist eine bekannte Tatsache, dass alle Kolonialmächte versucht haben, das Spiel des Teilens und Eroberns zu spielen, um die lokale Bevölkerung zu unterwerfen. Dennoch kann die Hamas nicht für die Unterdrückungsabsichten des Feindes verantwortlich gemacht werden. Diese Versuche wurden von der Besatzungsmacht mit Hamas, Fatah und allen palästinensischen Bewegungen unternommen. Die Einrichtung der Palästinensischen Autonomiebehörde erfolgte in diesem Zusammenhang.

Israel bediente sich zahlreicher Strategien, um das palästinensische Volk zu brechen, u. a. indem es den Lebensstandard der palästinensischen Bevölkerung verbesserte und ihnen half, dem Konsum zu frönen. Viele israelische Führer glaubten, wenn Israel den Palästinensern etwas gäbe, wovor sie sich fürchten müssten, würden sie sich einfach fügen und könnten nicht riskieren, es zu verlieren. Indem er katarische Gelder in den Gazastreifen ließ, hoffte Netanjahu, dass die Hamas dadurch stärker in das tägliche Leben der Menschen eingreifen und die von ihm geschaffene Teilung zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen festigen würde; das ist ihm offensichtlich nicht gelungen.

Heute, inmitten des Krieges gegen den Gazastreifen, versucht die israelische Propaganda, die Hamas als eine marginale und unpopuläre Bewegung darzustellen, die gegen die Interessen des palästinensischen Volkes gegründet wurde, um das Vertrauen der Menschen in sie zu untergraben. Für einige Leute sind alle Kriege, die die Bewegung geführt hat, kein Beweis dafür, dass die Beziehung zwischen den beiden Seiten eine tödliche Beziehung ist, die durch ein Höchstmaß an Konfrontation gekennzeichnet ist. Wenn all das Blutvergießen und die Kriege, einschließlich des derzeitigen Krieges, diese Vorstellung nicht grundlegend untergraben, bedeutet dies, dass alle menschliche Logik wertlos ist.

Dennoch genießt die Hamas immer noch erhebliche Unterstützung durch das palästinensische Volk, die arabische Straße und die islamische Welt. Dies ist ein Beweis für das Scheitern der israelischen Propaganda, die unlogisch ist und von der Besatzungsmacht als Instrument benutzt wird, um das Bild eines so starken Gegners wie der Hamas zu trüben.

Übersetzt mit Deepl.com



