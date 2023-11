Understanding the war in Gaza through the lens of the siege of Beirut Israel’s war and tightened blockade on Gaza have drawn attention to similar tactics employed during its siege of the Lebanese capital in 1982

Rauch steigt nach israelischem Granatenbeschuss in Beirut während der Invasion 1982 auf (AFP)



Israels Krieg und die verschärfte Blockade des Gazastreifens haben die Aufmerksamkeit auf ähnliche Taktiken gelenkt, die während der Belagerung der libanesischen Hauptstadt im Jahr 1982 angewandt wurden

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wollen Sie den Gaza-Krieg verstehen? Schauen Sie auf die Belagerung von Beirut 1982

Von Nader Durgham in Beirut

16. November 2023

Unter schwerem Bombardement, Menschenjagden und Lebensmittelknappheit gründeten der 19-jährige Ghassan Jnaynati und seine Freunde ihre eigene Bäckerei, um den Menschen einen Raum zu bieten, in dem sie mit dem, was sie noch hatten, Essen zubereiten konnten.

Durch die israelische Belagerung von Beirut im Jahr 1982 war die westliche Hälfte der Stadt von Lebensmitteln, Wasser, Strom und Transportmitteln abgeschnitten – eine Situation, die einige Ähnlichkeiten mit der aktuellen Situation in Gaza aufweist.

Nach seinen Erfahrungen ist Jnaynati jedoch der Meinung, dass die Situation in Gaza zu schlimm ist, um mit den Ereignissen in Beirut vergleichbar zu sein.

„Es gibt keinen Vergleich zwischen dem, was derzeit in Gaza geschieht, und dem, was 1982 geschah“, sagte er.

Dennoch sind Experten der Meinung, dass die Umstände, die zu der Situation in beiden Städten geführt haben, einen Blick auf Beirut sinnvoll machen, um mögliche Erkenntnisse für die Zukunft des Gazastreifens zu gewinnen.

In den 1980er Jahren, als sich der Libanon mitten in seinem 15-jährigen Bürgerkrieg befand, drang Israel, unterstützt von seinen verbündeten rechtsgerichteten libanesischen Milizen, in das Land ein, drang bis zur libanesischen Hauptstadt vor und belagerte dessen westliche Hälfte.

Außerhalb Palästinas war Beirut die erste und einzige arabische Hauptstadt, die von Israel besetzt und belagert wurde.

Palästinenser in Palästina

Ursprüngliches Ziel war es den Israelis zufolge, die bewaffneten palästinensischen Gruppen, die vom Libanon aus gegen Israel operierten, auszuschalten, insbesondere die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO), die in gewisser Weise die Hamas ihrer Zeit war.

„Israel hat sich für diese Operation ein bestimmtes Ziel gesetzt: die Eliminierung der Hamas“, so der Geschichtswissenschaftler Wassim Mroue. „Das erinnert uns an die Ziele, die sich Israel 1982 gesetzt hat, nämlich die PLO zu eliminieren und aus Beirut zu vertreiben.“

Israelische Offizielle haben bei mehreren Gelegenheiten verschiedene Ziele für ihren laufenden Krieg in Gaza genannt, die von der vollständigen Zerschlagung der Hamas bis zur Evakuierung ihrer Führer in andere Länder reichen.

Der derzeitige Krieg begann, nachdem bei einem von der Hamas geführten Angriff auf den Süden Israels rund 1 200 Israelis getötet wurden.

Die israelischen Luftangriffe und die anschließende Bodeninvasion töteten über 11 000 Palästinenser, darunter 4 500 Kinder, und zerstörten einen Großteil der nördlichen Hälfte des belagerten palästinensischen Gebiets.

Palästinensische Demonstranten nehmen am 16. September 2022 an einem Marsch zum vierzigjährigen Jahrestag des Massakers von Sabra und Schatila vor dem Sabra-Lager für palästinensische Flüchtlinge in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut teil.

Palästinensische Demonstranten nehmen an einem Marsch anlässlich des 40. Jahrestages des Massakers von Sabra und Schatila vor dem Sabra-Lager für palästinensische Flüchtlinge im Süden Beiruts teil, 16. September 2022 (AFP)

Während die PLO schließlich kapitulierte und Beirut verließ, kann der Kontext in Gaza nicht unbedingt zu einem ähnlichen Ergebnis führen.

„Die PLO waren Palästinenser im Libanon“, fügte Mroue hinzu. „Aber in Gaza sind es Palästinenser in Palästina.“

Israel kann zwar versuchen, den Gazastreifen zu belagern, um die Hamas zur Kapitulation zu zwingen, aber die darauf folgenden Ereignisse könnten anders verlaufen als bei der PLO.

„Was bedeutet es, wenn die Hamas aufgibt“, fragte Mroue. „Sie könnte weiterhin Unterstützung haben.“

‚Keine andere Option‘

Mroue zufolge waren die israelische Belagerung und die anhaltenden Bombardierungen eine Drucktaktik, um die Einwohner Beiruts zu zwingen, den Abzug der PLO zu fordern.

Während israelische Panzerfahrzeuge in den umliegenden Straßen der Stadt patrouillierten, sah man Kinder, die für Wasser anstanden, während Haufen von verbranntem Müll die Straßen füllten. Erwachsene warteten ängstlich auf Essensrationen vom Roten Kreuz, während der Rauch von zerbombten Gebäuden den Himmel erfüllte.

„Es gab [1982] keine Anzeichen dafür, dass das Kräfteverhältnis zugunsten der PLO verändert werden könnte… Für viele Beirutis gab es also keine andere Lösung als den Abzug der PLO.

– Wassim Mroue, libanesischer Historiker

Während die Zivilbevölkerung sowie die politischen und paramilitärischen Führer des Libanon anfangs geteilter Meinung über die Ausweisung der palästinensischen Kämpfer waren, sagte Mroue, dass die wochenlange Blockade und die Bombardierungen vielen das Gefühl vermittelten, dass sie kaum eine andere Wahl hatten.

„Es gab keine Anzeichen dafür, dass das Kräfteverhältnis zugunsten der PLO verändert werden könnte“, fügte er hinzu.

„Die Sowjetunion griff nicht ein, Syrien hatte ein begrenztes Gefecht mit der israelischen Armee, unterzeichnete dann aber einen Waffenstillstand, und die arabischen Länder unternahmen nichts, um diese Invasion zu stoppen.

„Für viele Beirutis gab es also keine andere Lösung als den Abzug der PLO.“

Die PLO stimmte schließlich zu, die Stadt im August desselben Jahres zu verlassen, wobei eine multinationale Truppe die Evakuierung der meisten Kämpfer der Gruppe überwachte. Israel hob daraufhin seine Blockade auf.

Nicht schießen, wir ziehen uns zurück

Im Gegensatz zur aktuellen Situation in Gaza blieben die israelischen Streitkräfte aufgrund eines von den USA vermittelten Abkommens während der gesamten Belagerung in den Außenbezirken von Beirut.

Nach dem Abzug der PLO hoffte Israel, sein zweites Ziel zu erreichen: die Einsetzung einer befreundeten Regierung im Libanon und deren Unterzeichnung eines Friedensabkommens.

Erst nachdem dieser Plan durch die Ermordung des pro-israelischen gewählten libanesischen Präsidenten Bashir Gemayel gestoppt wurde, beschloss sie, die Stadt richtig einzunehmen.

Die Abwesenheit palästinensischer Kämpfer und die Beseitigung der meisten Barrikaden machten es den libanesischen muslimischen und säkularen linken Kräften schwer, den israelischen Vormarsch zu verhindern.

Der Volkswiderstand, der auf die Besatzung folgte, stellte jedoch ein anderes Hindernis für die Israelis dar.

Jnaynati, der in Beirut lebt, sagte: „[Die Israelis] kamen auf die Straßen, drangen in sie ein, und nachts schossen die Beiruter auf sie, um sie zu verängstigen.“

Der junge Jnaynati konnte schließlich in die Berge fliehen, als die israelischen Streitkräfte Jugendliche aus allen Regionen Beiruts zusammentrieben, von denen viele nicht zu den Kämpfern gehörten.

Sowohl Jnaynati als auch Mroue erwähnten die Operation Wimpy, bei der ein Libanese, Khaled Alwan, einen israelischen Soldaten in einem Café im Westen Beiruts erschoss, als Wendepunkt bei den libanesischen Angriffen auf israelische Soldaten.

Örtliche Medien behaupteten, Alwan habe die Menschen dazu motiviert, gegen die Besatzer zu den Waffen zu greifen, selbst als diese sich aus der Stadt zurückzogen.

Die Belagerung und die anschließende Besetzung kosteten Tausende von libanesischen Bürgern und Palästinensern, zumeist Zivilisten, das Leben. Viele Faktoren, einschließlich des internationalen Drucks, trugen dazu bei, dass sich Israel schließlich Ende September aus Westbeirut zurückzog.

Eine Szene jedoch bleibt den Bewohnern Beiruts im Gedächtnis haften: ein israelischer Soldat in einem Panzer, der durch einen Lautsprecher schreit: „Menschen von Beirut, schießt nicht auf die israelischen Verteidigungskräfte, wir ziehen uns zurück“.

„Die Tatsache, dass sie dies sagten, zeigt, dass ein Hauptgrund für ihren Rückzug der wachsende, zunehmende bewaffnete Widerstand war“, sagte Mroue.

Wir sind in der Lage, uns dem zu stellen

Obwohl Israel die PLO vertrieben und ihre militärische Schlagkraft dauerhaft geschwächt hat, konnte es die Bewegung nie auslöschen. Tatsächlich setzten palästinensische Kämpfer nach 1982 noch jahrelang Operationen auf niedriger Ebene fort.

Eine weitere unbeabsichtigte Folge der israelischen Invasion im Libanon war die Gründung der vom Iran unterstützten militanten Hisbollah-Bewegung, die heute als die mächtigste paramilitärische Gruppe in der arabischen Welt gilt.

Israel zog sich schrittweise aus mehreren Regionen des Libanon zurück und verließ im Jahr 2000 die verbleibenden besetzten Gebiete im Süden des Landes unter starkem Druck des lokalen Widerstands unter Führung der Hisbollah.

„Die Hisbollah wurde im Süden unter Druck gesetzt und in libanesische Hände übergeben“, erklärte Ibrahim Mneimneh, libanesischer Abgeordneter für die einst besetzten Bezirke Beiruts, gegenüber Middle East Eye.

Nach seinem Rückzug versuchte Israel zum zweiten Mal, seine neu entdeckten Feinde im Libanon zu besiegen. Das Land lieferte sich 2006 einen einmonatigen Krieg mit der Hisbollah, der mit einer Pattsituation endete, ohne dass die israelischen Streitkräfte der Gruppe einen entscheidenden Schlag versetzen konnten.

Neben dem Krieg im Gazastreifen hat Israel derzeit mit regelmäßigen Grenzkonflikten mit der libanesischen militanten Gruppe an seiner Nordgrenze zu kämpfen. Bei diesen Zusammenstößen wurden über 60 Hisbollah-Kämpfer, mindestens 12 libanesische Zivilisten und eine unklare Zahl israelischer Soldaten und Zivilisten getötet.

In den letzten Tagen haben mehrere israelische Beamte und Journalisten damit gedroht, Beirut zu bombardieren, sollte die Hisbollah versuchen, sie zu provozieren. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant ging sogar so weit zu sagen, dass sie der libanesischen Hauptstadt dasselbe antun würden, was sie derzeit in Gaza tun.

Mneimneh sagte, dass viele Einwohner aufgrund der Ereignisse von 1982 keine Angst vor wiederkehrenden israelischen Drohungen gegen die Hauptstadt haben.

„In gewisser Weise gibt es eine Erinnerung daran, dass wir in der Lage sind, uns dem zu stellen“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass das Trauma von 1982 so präsent ist, wie man es sich vorstellt.“

Niemand weiß, wozu der israelische Wahnsinn führen könnte“.

– Ibrahim Mneimneh, libanesischer Abgeordneter

Mneimneh sagt, dass die Menschen, wenn sie ein mögliches Übergreifen des israelisch-palästinensischen Krieges auf Teile des Libanon in Betracht ziehen, eher über eine israelische Luftangriffskampagne wie im Jahr 2006 besorgt sind.

Ähnlich äußerte sich Mroue, dass die Zahl der Hisbollah, ihr Arsenal und ihre Kampferfahrung eine israelische Bodeninvasion im Libanon höchst unwahrscheinlich machen, da die militante Gruppe weitaus stärker ist als die PLO in den frühen 80er Jahren.

Angesichts der anhaltenden Kriegsängste zitierte Axios Beamte der Biden-Administration mit der Behauptung, US-Beamte seien besorgt, dass Israel versuchen könnte, die Hisbollah und den Libanon zu einem größeren Krieg zu provozieren, was die Amerikaner zwingen würde, sich einzumischen.

Als Reaktion darauf sagte Mneimneh, dass die zusätzliche Präsenz amerikanischer und westlicher Streitkräfte in der Region Israel dazu ermutigt haben könnte, ein solches Szenario herbeizuführen.

„Niemand weiß, wozu der israelische Wahnsinn führen könnte“, fügte er hinzu.

Übersetzt mit Deepl.com



