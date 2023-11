Israel fails to show evidence of Hamas command center at al-Shifa hospital Deadly raid broke international law, terrorized patients, medics and displaced people.

Israel kann keine Beweise für Hamas-Kommandozentrale im Al-Shifa-Krankenhaus vorlegen

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

15. November 2023

Israel hat am Mittwoch im Morgengrauen das al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gestürmt, nachdem es tagelang eingekesselt und belagert war und schwere Angriffe in der Gegend durchgeführt hatte. Berichten zufolge hatten sich die Truppen am Mittwochabend aus den Krankenhausgebäuden zurückgezogen und vor die Tore von al-Shifa verlegt.

Am späten Mittwochabend berichtete Adnan al-Bursh, der Leiter der orthopädischen Abteilung des al-Shifa-Krankenhauses, gegenüber Al Jazeera Arabic, dass israelische Bulldozer damit begonnen hätten, das Gebiet um das südliche Tor des medizinischen Komplexes zu zerstören.

Benjamin Netanjahu, Israels Premierminister, begrüßte die Eroberung des größten Krankenhauses im Gazastreifen durch sein Militär und sagte am Mittwoch: „Es gibt keinen Ort in Gaza, den wir nicht erreichen können. Es gibt keine Verstecke. Es gibt keinen Unterschlupf und keine Zuflucht für die Mörder der Hamas“.

Doch Israels eigene Propaganda, die nach der Razzia veröffentlicht wurde, zeigt, dass Netanjahus und des Militärs langjährige Anschuldigung, die Hamas nutze al-Shifa als Schutz für ihre Kommandozentrale, eine tödliche Lüge ist.

Das israelische Militär veröffentlichte ein mehr als siebenminütiges „One-Shot“-Video, das angeblich den Fund von „Hamas-Waffen“ im MRT-Zentrum des Krankenhauses zeigt. Die Aufnahmen des Militärs zeigten in Stoff eingewickelte Gewehrteile in einem kleinen Schrank und einen Sprecher, der einen Rucksack hochhielt, auf einen kleinen Laptop zusteuerte und einen Stapel CDs aufhob.

Das ursprüngliche Video wurde bald darauf gelöscht, und das Militär veröffentlichte schließlich eine Version des Videos, die etwa 20 Sekunden kürzer ist als die erste Version und in der die Behauptung gestrichen wurde, der Laptop zeige das Bild eines israelischen Soldaten, der von den Soldaten „gerettet“ wurde.

Auf den Aufnahmen des Militärs war angeblich auch die „Waffentasche“ eines Kämpfers zu sehen, die Waffen hinter einem MRT-Gerät und eine kugelsichere Weste mit den Abzeichen des militärischen Flügels der Hamas enthielt.

Die angebliche Entdeckung von Waffen ist möglicherweise frei erfunden. Und selbst wenn sie wahr sein sollte, sind ein paar rostige Gewehrteile in einem Abstellraum kaum ein Beweis dafür, dass das Krankenhaus als militärische Kommandozentrale diente.

Israelische Propaganda

Es sei daran erinnert, dass Israel letzten Monat eine „geheimdienstliche“ Animation veröffentlicht hat, in der ein riesiger unterirdischer Komplex dargestellt wird, der angeblich unter dem Krankenhaus existiert.

Das Shifa-Krankenhaus ist nicht nur das größte Krankenhaus in Gaza, sondern dient auch als Hauptquartier für die terroristischen Aktivitäten der Hamas.

Terrorismus gehört nicht in ein Krankenhaus, und die IDF werden jede terroristische Infrastruktur aufdecken. pic.twitter.com/Ybpln5xQb2

– Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

Israel erhebt solche Behauptungen über al-Shifa seit mindestens 2009.

4\ Die „forensischen Beweise“, die er überall mit seinen bloßen Händen anfasst:

Ein rostiges Gewehr

5 staubgefüllte Gewehre ohne Patronen (wahrscheinlich für Krankenhauswächter)

Eine verstaubte Ausrüstung

1 Gewehr und Ausrüstung in tadellosem Zustand, aber mit 2 riesigen Kugeln für ein auf einem Fahrzeug montiertes Maschinengewehr (warum?) pic.twitter.com/DAJT47APzd

– Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) November 15, 2023

Mondoweiss veröffentlichte einen Ausschnitt des angeblichen „One-Shot“-Videos, das vom israelischen Militär veröffentlicht wurde und zeigt, dass es in Wirklichkeit bearbeitet wurde:

Das israelische Militär veröffentlichte auch Fotos von einem Soldaten in al-Shifa, der neben gestapelten Pappkartons steht, auf denen große Papierbögen mit der Aufschrift „medizinische Hilfsgüter“ und „Babynahrung“ auf Englisch angebracht sind – ein plumper Versuch, die Razzia als humanitäre Aktion darzustellen:

Einer der Kartons auf den israelischen Propagandafotos scheint in dem „One-Shot-Video“ neben der Tasche mit Waffen gezeigt zu werden, die das Militär angeblich in al-Shifa gefunden hat – was stark darauf hindeutet, dass die „Beweise“ für Schmuggelware, die in der medizinischen Einrichtung gefunden wurden, platziert wurden:

Israelische Militärpropagandisten produzierten auch ein Video, auf dem angeblich Inkubatoren zu sehen sind, die sie der Kinderstation von al-Shifa zur Verfügung stellen wollten, sowie ein Foto, auf dem ein Soldat Inkubatoren in einen Lieferwagen lädt:

In den letzten Tagen sind mehrere Neugeborene in al-Shifa gestorben. Die Babys starben nicht, weil es an Brutkästen fehlte, sondern weil ihnen der Sauerstoff fehlte, nachdem Israel vor mehr als einem Monat die Stromversorgung im Gazastreifen eingestellt hatte. Aufgrund des israelischen Verbots von Treibstofflieferungen in das Gebiet haben die Krankenhäuser keinen Treibstoff mehr, um die Notgeneratoren zu betreiben.

Völkerrechtsexperten und Menschenrechtsgruppen bezeichnen Israels totale Belagerung des Gazastreifens, einschließlich des Verbots der Strom- und Treibstoffversorgung, als Kriegsverbrechen.

Israelische Razzia terrorisiert medizinisches Personal und Patienten

Adnan al-Bursh, der Leiter der orthopädischen Abteilung von al-Shifa, erklärte am Mittwoch gegenüber Al Jazeera, dass die israelischen Streitkräfte das Krankenhaus umstellt hätten und auf jeden schießen würden, der sich bewege. Das Personal sei nicht in der Lage, zwischen den Abteilungen zu kommunizieren.

Der Direktor des Krankenhauses sagte dem katarischen Sender, dass die Wasserleitung des Krankenhauses explodiert sei und dass „wir keinen Tropfen Wasser“ für die Hunderte von Verletzten und Tausende von Vertriebenen in der Einrichtung hätten.

Am Dienstag erklärte Ashraf al-Qedra, Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza, dass Dutzende von Menschen in einem Massengrab auf dem Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses verscharrt worden seien und dass noch viele weitere verwesende Leichen begraben werden müssten, die Situation aber wegen der Präsenz des israelischen Militärs gefährlich sei.

Er sagte, dass 40 Patienten, darunter drei Kinder, aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung in al-Shifa gestorben seien.

Zeugen in al-Shifa sagten, dass die Truppen während der israelischen Militärrazzia „die Räume und den Keller durchsucht“ hätten, wie Reuters berichtete.

Quellen in al-Shifa erklärten gegenüber Al Jazeera, israelische Soldaten hätten junge Männer aufgefordert, sich zu ergeben. „Etwa 30 Personen wurden Berichten zufolge in den Innenhof geführt, ihrer Kleidung beraubt, die Augen verbunden und von israelischen Soldaten verhört“, berichtete Al Jazeera.

„Israelische Streitkräfte haben auch ein Lager mit Medikamenten und medizinischen Geräten in die Luft gesprengt, so die Quellen.

Dr. Ahmed El Mokhallalati, Chirurg am al-Shifa, beschrieb die erschreckende Situation für Hunderte von Patienten, ihre Familienangehörigen, das medizinische Personal und Tausende von Vertriebenen, die im Krankenhaus Zuflucht gesucht hatten, als im gesamten Komplex schweres Geschützfeuer und Explosionen zu hören waren.

„Wir wissen nicht, was sie mit uns machen werden“, sagte El Mokhallalati. „Wir wissen nicht, ob sie Menschen töten oder terrorisieren werden. Wir wissen, dass die ganze Propaganda eine Lüge ist, und sie wissen genauso gut wie wir, dass es im medizinischen Zentrum al-Shifa nichts gibt.“

Palästinensische Gesundheitsbeamte im Gazastreifen und die Hamas haben Behauptungen, palästinensische Kämpfer würden Krankenhäuser als Kommandozentralen nutzen, energisch zurückgewiesen. Letztere forderte den UN-Generalsekretär auf, eine internationale Delegation zu bilden, um die israelischen Behauptungen zu widerlegen.

US-Sprecher wiederholen israelische Anschuldigungen

Am Dienstag, wenige Stunden vor der Razzia der israelischen Streitkräfte in al-Shifa, behauptete der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, die USA hätten „Informationen“, dass die Hamas und der Islamische Dschihad „einige Krankenhäuser im Gazastreifen, darunter auch al-Shifa, und darunter liegende Tunnel nutzen, um ihre militärischen Operationen zu verbergen und zu unterstützen und um Geiseln zu nehmen“.

Er behauptete, dass die Militanten „einen Kommando- und Kontrollknotenpunkt von al-Shifa in Gaza-Stadt aus betreiben. Sie haben dort Waffen gelagert und sind darauf vorbereitet, auf eine israelische Militäroperation gegen diese Einrichtung zu reagieren“.

Kirby erklärte gegenüber Reportern, dass die Informationen der USA „aus einer Vielzahl von Geheimdienstquellen“ stammten, nannte aber keine konkreten Beweise.

Diese Behauptungen wurden am Dienstag vom Sprecher des Pentagon wiederholt, der sogar behauptete, dass die Hamas und der Islamische Dschihad „dort Waffen gelagert haben und darauf vorbereitet sind, auf eine israelische Militäroperation gegen die Anlage zu reagieren“:

Es gab jedoch keine bestätigten Berichte über bewaffneten Widerstand aus dem Inneren von al-Shifa, und Israel behauptete nicht, bei der Razzia auf Kämpfer gestoßen zu sein, sie gefangen genommen oder getötet zu haben, sondern sagte nur, dass mindestens fünf Kämpfer „von Truppen bei einem Feuergefecht außerhalb des Krankenhauses getötet wurden“.

Kirby sagte auch, dass die Regierung Biden „einen Luftangriff auf ein Krankenhaus nicht unterstützt, und wir wollen kein Feuergefecht in einem Krankenhaus, in dem unschuldige, hilflose und kranke Menschen einfach nur versuchen, die medizinische Versorgung zu erhalten, die sie verdienen.“

Am Mittwoch wies Kirby Anschuldigungen zurück, wonach die Regierung Biden den Angriff auf al-Shifa genehmigt habe.

Martin Griffiths, der UN-Chef für humanitäre Hilfe, sagte, er sei „entsetzt über die Berichte über die militärischen Angriffe“ auf al-Shifa und fügte hinzu, dass „der Schutz von Neugeborenen, Patienten, medizinischem Personal und allen Zivilisten Vorrang vor allen anderen Anliegen haben muss“.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Direktor der Weltgesundheitsorganisation, sagte, dass die Berichte über einen „militärischen Überfall auf das Al-Shifa-Krankenhaus sehr besorgniserregend“ seien. Er fügte hinzu, dass die Organisation nicht in der Lage gewesen sei, das Gesundheitspersonal des Krankenhauses zu kontaktieren und „wir sind äußerst besorgt um ihre Sicherheit und die ihrer Patienten“.

Am Dienstag erklärte Human Rights Watch, dass Israels wiederholte Angriffe auf medizinische Einrichtungen, medizinisches Personal und Krankenwagen „das Gesundheitssystem des Gazastreifens weiter zerstören und als Kriegsverbrechen untersucht werden sollten“.

Keiner der vorgelegten Beweise würde es rechtfertigen, Krankenhäusern und Krankenwagen ihren Schutzstatus nach dem humanitären Völkerrecht zu entziehen“, so die Gruppe.

In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, dass die Weste, die in dem israelischen Militärvideo aus dem al-Shifa-Krankenhaus zu sehen ist, die Abzeichen sowohl der Hamas als auch des Islamischen Dschihad trägt. Sie wurde inzwischen dahingehend korrigiert, dass sie nur die Abzeichen der Hamas trägt.

Übersetzt mit Deepl.com



