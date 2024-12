Hat Netanjahu eine Falle für einen Völkermord gestellt?

https://www.counterpunch.org/2024/12/13/did-netanyahu-set-a-trap-for-genocide/



David Schwartzman

13. Dezember 2024

Fotoquelle: Chenspec – CC BY-SA 4.0

Sowohl die Mainstream-Medien als auch israelische Quellen berichten, dass der 7. Oktober für Netanjahu völlig überraschend kam, dass er die militärischen Fähigkeiten der Hamas unterschätzte und keine Hinweise darauf hatte, dass die Hamas zur Vorbereitung ihres Angriffs ein massives Tunnelsystem gebaut hatte. Um diese Darstellung in Frage zu stellen, füge ich im Anschluss an den Artikel von M. Shahid Alam (1) die folgende Dokumentation hinzu, die die These von der Falle untermauert.

Der von der Hamas angeführte Angriff vom 7. Oktober war der Höhepunkt der Konzentrationslagerbedingungen in Gaza und der langjährigen kolonialen Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch die israelischen Siedler. Sind die palästinensischen Angreifer am 7. Oktober dennoch in die von Netanjahu und wahrscheinlich seinen engsten Beratern gestellte Falle getappt? Es ist klar, dass Israels Reaktion der zionistischen Agenda, d. h. dem anhaltenden Völkermord am palästinensischen Volk in Gaza und der Verwirklichung des Plans der Entvölkerung des Gazastreifens und des Westjordanlands, in hohem Maße diente. Mit Trump im Amt werden die imperialen Interessen der USA im Nahen Osten weiterhin ihre israelischen und golfstaatlichen Trümpfe auf Kosten des palästinensischen Volkes ausspielen, bis die globale BDS-Bewegung eine starke Herausforderung darstellt, verbunden mit einer Neuauflage des Arabischen Frühlings, die sich dieses Mal gegen ihre reaktionären Gegner durchsetzt.

Zu den Beweisen für diese Falle gehören:

1) Die israelische Führung betrachtete die Hamas lange Zeit als nützlichen Aktivposten (2).

„Der Premierminister selbst äußerte sich gelegentlich kurz zu seiner Haltung gegenüber der Hamas. Im März 2019 sagte er während eines Treffens von Likud-MKs, bei dem es um den Transfer von Geldern an die Hamas ging: „Wer gegen einen palästinensischen Staat ist, muss die Lieferung von Geldern an den Gazastreifen unterstützen, denn die Aufrechterhaltung der Trennung zwischen der PA im Westjordanland und der Hamas im Gazastreifen wird die Gründung eines palästinensischen Staates verhindern.“ (3).

2) Das riesige Tunnelsystem im Gazastreifen wurde mit israelischer Finanzierung durch Katar unter mehr als ausreichender israelischer Überwachung gebaut.

„Es wurde viel über den von Netanjahu geforderten Transfer von Dollar durch Katar an die Hamas geschrieben.

von Netanjahu angefordert. Eine Überprüfung der Fakten durch das Time Magazine ergab, dass zwischen 2012 und 2018 1,1 Milliarden Dollar in bar in Gaza verteilt wurden. Dieses Geld diente der Organisation als Lebensader, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. Netanjahu argumentierte, dass dieses Geld die lokale Bevölkerung befriedete und für Ruhe an der Grenze sorgte.“ (4).

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat Vorwürfe, er habe Katar erlaubt, die militante Hamas zu finanzieren und zu stärken, um die Palästinenser in rivalisierende politische Lager zu spalten, vehement zurückgewiesen und die Behauptungen als „lächerlich“ bezeichnet. Netanjahus Gegner in Israel argumentieren, dass seine Regierung jahrelang die Hamas im Gazastreifen aktiv unterstützt hat, indem sie Katar erlaubte, Hunderte von Millionen Dollar in die Küstenenklave zu leiten, in einem riskanten Spiel von „Teilen und Herrschen“, mit dem die militanten Islamisten der Hamas gegen die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland ausgespielt werden sollten… Netanjahu wies diese Vorwürfe jedoch zurück und behauptete, er habe Katar nur erlaubt, Geld in den Gazastreifen fließen zu lassen, um eine humanitäre Katastrophe zu vermeiden, und nicht, um den Arm der dortigen Regierung zu stärken. „Wir wollten einen humanitären Zusammenbruch der Zivilbevölkerung vermeiden – Krankheiten, grassierenden Hunger und andere Dinge, die eine unmögliche humanitäre Situation geschaffen hätten“, sagte er. „Deshalb haben die verschiedenen israelischen Regierungen diese Gelder bewilligt, nicht um die Hamas zu stärken. Wir wollten die Hamas überhaupt nicht stärken. Wir wollten sie schwächen und ihre Fähigkeiten so weit wie möglich herabsetzen.“ (5).

Ich behaupte, dass Netanjahu angesichts der gut dokumentierten Beweise für die Nützlichkeit der Hamas gelogen hat. Und zu glauben, Netanjahus Motive seien humanitär, hieße zu glauben, der Täter eines Völkermords sei ein Menschenfreund!

Ist es plausibel, dass Netanjahu angesichts des hochentwickelten israelischen Geheimdienstapparats nicht wusste, dass das Tunnelsystem im Bau war? Bitte beachten Sie die folgende Aufforderung an Netanjahu:

„Israelische Politiker sind schuld am Massaker der Hamas – sie müssen alle zurücktreten…Sie haben uns Sicherheit verkauft. Sie wussten von den Tunneln in Gaza und haben nichts getan. Sie haben zugelassen, dass ein zweiter Holocaust auf jüdischem Boden stattfinden kann. Wir fordern: Geben Sie die Entführten zurück und treten Sie zurück“ (6).

3) Der israelische Geheimdienst muss diese Pläne schon vor dem 7. Oktober gekannt und Netanjahu gewarnt haben.

„Das Memo, das von der Times eingesehen wurde, besagt, dass die Hamas hochentwickelte Waffen, GPS-Störsender und Drohnen gekauft hat. Außerdem heißt es, dass die Hamas ihre Kampftruppen auf 27.000 Personen aufgestockt hat – in einem Zeitraum von zwei Jahren kamen 6.000 hinzu. Die Hamas hatte gehofft, bis 2020 40.000 Mann zu erreichen, so das Memo.“ (7).

„Lapid: Netanjahu war ‚gelangweilt, gleichgültig‘ gegenüber den Warnungen vor dem 7. Oktober während des gemeinsamen Briefings… Lapid sagte vor einer zivilen Untersuchungskommission aus, die eingerichtet wurde, nachdem die Regierung die Bildung einer formellen Kommission abgelehnt hatte, dass Netanjahus oberster militärischer Berater sagte, dass terroristische Gruppen Schwäche in Israel aufgrund sozialer Unruhen infolge der Justizüberholung wahrnehmen…

Lapid erklärte daraufhin, dass er aus diesem Grund an mehreren Sitzungen des Außen- und Verteidigungsausschusses der Knesset teilgenommen habe. „Mir wurden Geheimdienstinformationen der höchsten Geheimhaltungsstufe vorgelegt. Die Implikationen waren klar: Israel ist einem außergewöhnlich hohen Risiko ausgesetzt “, sagte er. Lapid fügte hinzu, dass Netanjahu vom Chef des Shin Bet, Ronen Bar, vor den sicherheitspolitischen Auswirkungen der von der Regierung geführten Justizreform gewarnt worden sei. „Ich möchte die Behauptung widerlegen, dass den politischen Führern nicht gesagt wurde, dass die Hamas nicht abgeschreckt wurde. Das wurde mir gesagt. Das Material, das ich gesehen habe, wurde auch dem Kabinett gezeigt“, sagte Lapid. Der Oppositionsführer berichtete von einem Treffen mit Bar in der Nacht vor der Aufhebung des Angemessenheitsstandards , bei dem er „noch nie dagewesene Warnungen über die Sicherheitsrisiken und die internen Spaltungen, die durch die Überarbeitung der Justiz verursacht werden, erhielt… ‚Alle Leiter des Verteidigungsapparats, der IDF, des Sicherheitsdienstes Shin Bet, der Polizei und der Geheimdienste warnen die Regierung und das [Sicherheits-]Kabinett vor einer gewalttätigen Eskalation‘, sagte er damals. Am Ende seiner Aussage sagte Lapid, er spreche das Verteidigungsministerium nicht von der Verantwortung für die Ereignisse vom 7. Oktober frei. „Es gab Warnungen, aber es war nicht entsprechend seiner eigenen Warnungen vorbereitet“, sagte er. Lapid zufolge hat das Verteidigungsministerium „gewusst und gewarnt“, aber anstatt entsprechend zu handeln, hat es „auf Befehle der Regierung gewartet“. „Dafür gibt es keine Entschuldigung. Es kann keine Rechtfertigung geben“, fügte er hinzu. [fett hinzugefügt] (8).

Ich behaupte, dass es keine Befehle gab, weil Netanjahu den Grundstein für die Invasion am 7. Oktober legte, sie vorwegnahm und begrüßte, als Vorwand für den darauf folgenden Völkermord und die ethnische Säuberung, eine Wiederholung der Nakba.

Fußnoten

(1) Alam, M. Shahid M. 2024. „Postskripte zu Israel: October 7 Surprise?“, CounterPunch, 22. Januar, https://www.counterpunch.org/2024/01/22/postscripts-on-israel-october-7-surprise/

(2) Speri, Alice. 2023. „Bevor sie gelobten, die Hamas zu vernichten, betrachteten israelische Beamte

It An Asset“, The Intercept, October 14, https://theintercept.com/2023/10/14/hamas-israel-palestinian-authority/; Bisharat, Ghousoon. 2024. „The not-so-secret history of Netanyahu’s support for Hamas“, +972 Magazine, November 11, https://www.972mag.com/netanyahu-hamas-october-7-adam-raz/.

(3) Raz, Adam. 2023. „Eine kurze Geschichte der Allianz zwischen Netanjahu und der Hamas“ , Haaretz, 5. November, https://www.rsn.org/001/a-brief-history-of-the-netanyahuhamas-alliance.html.

(4) Lukacs, Yehuda. 2024. „Netanyahu und Hamas: The Best of Enemies“, The Blogs, 11. November, https://blogs.timesofisrael.com/netanyahu-and-hamas-the-best-of-enemies/.

(5) Ronzheimer, Paul. 2023. „Netanyahu: Don’t accuse me of boosting Hamas with

Qatari money“, Politico, 11. November, https://www.politico.eu/article/benjamin-netanyahu-hamas-qatar-money-war-israel-gaza-palestine/.

(6) Cohen, Merav und Ein Hasholsha, 2024. „Israelische Politiker sind schuld am Hamas-Massaker – sie müssen alle zurücktreten – Meinung“, Jerusalem Post, 18. Januar, https://www.jpost.com/opinion/article-782576.

(7) Bergman, Ronen und Adam Goldman. 2023. „Israel kannte den Angriffsplan der Hamas schon vor mehr als einem Jahr“, New York Times, aktualisiert am 2. Dezember, https://www.nytimes.com/2023/11/30/world/middleeast/israel-hamas-attack-intelligence.html.

(8) Peleg, Bar. 2024. Lapid: Netanyahu war „gelangweilt, gleichgültig“ gegenüber den Warnungen vor dem 7. Oktober während des gemeinsamen Briefings, Haaretz, 29. August, https://www.haaretz.com/israel-news/2024-08-29/ty-article/.premium/lapid-netanyahu-was-bored-indifferent-to-pre-oct-7-warnings-during-joint-briefing/00000191-9da1-da8a-a991-bfe514450000.

David Schwartzman ist emeritierter Professor der Howard University, Klima-/Energiewissenschaftler, Mitglied der DC Statehood Green Party, des International and EcoAction Committees der Green Party of the United States, dschwartzman@gmail.com, https://www.theearthisnotforsale.org.

