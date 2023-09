https://sonar21.com/did-zelensky-scam-trudeau-with-an-elderly-nazi/

Hat Selenskyj Trudeau mit einem älteren Nazi betrogen?

Von Larry Johnson

26. September 2023

Jaroslaw Hunka, ein 98-jähriges ehemaliges Mitglied einer Nazi-SS-Division, hat mit seinem Auftritt vor dem kanadischen Parlament am Freitag eine Bombe für die Öffentlichkeitsarbeit gezündet, die weiterhin sekundäre und tertiäre Explosionen auslöst. Unglaublich. Aber hier geht es nicht nur darum, dass Kanada einen Nazi-Mörder feiert. Ich denke, die wahre Geschichte ist, dass der ukrainische Präsident Zelensky eine direkte Rolle dabei spielte, dass dies geschah. Und warum? Weil die Ukraine Berichten zufolge am Montag eine Briefmarke herausgegeben hat, auf der Hunkas ältere Visage mit der Überschrift „Helden sterben nicht“ zu sehen ist. Lassen Sie das einen Moment auf sich wirken. Warum hat Zelensky, ein Jude, die Vorproduktion einer Briefmarke angeordnet, auf der ein pensioniertes Mitglied der Waffen-SS als „Held“ gefeiert wird, bevor er in Kanada auftaucht? Das war im Voraus geplant. Ich denke, Zelensky und sein Team dachten wirklich, dass dies ein PR-Sieg sein würde. Mann! Anstatt dass Kanada den älteren SS-Soldaten umarmt und Unterstützung für mehr Militärhilfe an die Ukraine sammelt, ist das Land in Aufruhr und beginnt, einige schwierige Fragen zu stellen…

Wenn der oben abgebildete Stempel echt ist, verrät er das Spiel. Jemand auf Zelenskys Seite hat Justin Trudeau und seine Berater gebeten, Hunka ins Parlament einzuladen. Jemand auf der kanadischen Seite musste fragen: „Wer ist dieser Typ und warum sollte uns das interessieren?“ Der leichtgläubige und unwissende Trudeau akzeptierte die leicht zu widerlegende Behauptung, Hunka sei ein ukrainischer Krieger, der im Zweiten Weltkrieg gegen die Russen gekämpft habe. Sind Trudeau und sein Team wirklich so dumm? Wenn man im Zweiten Weltkrieg gegen „Russen“ kämpft, ist man auf der Seite der Nazis. Es würde mich nicht überraschen zu erfahren, dass Chrystia Freeland, die Enkelin eines weiteren Nazi-Propagandisten, ihre Hände im Spiel hatte.

Das folgende Bild zeigt das wahre Ausmaß dieses Debakels in der Öffentlichkeitsarbeit. Die wilde Begrüßung eines ehemaligen SS-Soldaten im kanadischen Parlament hat bestätigt, was Wladimir Putin schon die ganze Zeit gesagt hat: Es gibt Nazis in der Ukraine und Russland wird sie loswerden.

Das Auftauchen von Hunka hat nicht nur Russlands diplomatische Position gestärkt, sondern auch die Beziehungen der Ukraine zu Polen noch problematischer gemacht. Polen hatte bereits angekündigt, die Getreideeinfuhren aus der Ukraine zu stoppen und keine Waffen mehr über seine Grenze zu liefern, bevor Hunka mit Zelensky in Ottawa auftauchte. Nach Bekanntwerden dieser Nachricht kündigte ein polnischer Minister an, er werde Hunka wegen Kriegsverbrechen ausliefern lassen. Dies wird auch zu einem Problem zwischen Polen und Kanada führen.

Als weitere Demonstration polnischer Verärgerung über die Ukraine gab Polen bekannt, dass seine Untersuchung der S-300-Rakete, die letztes Jahr am 15. November 2022 auf polnischem Territorium gelandet war (wobei zwei Menschen getötet wurden), abgeschlossen sei und dass die Ukraine der Schuldige sei, nicht Russland. Wenn man all dies zusammenzählt, wird klar, dass die wachsende Kluft zwischen Polen und der Ukraine in absehbarer Zeit nicht geheilt werden wird. Vielleicht überlegt sich Polen sogar, ob es weiterhin das Land sein will, von dem aus die NATO versucht, Russland zu schlagen. Wir werden sehen.

Und was ist mit Kanada? Die meisten vernünftigen Länder der Welt lachen über einen der schlimmsten Fälle von politischem Fehlverhalten. Trudeau und die Mitglieder des Parlaments wurden als ignorante Heuchler entlarvt, wie das folgende Meme zeigt. Übersetzt mit Deepl.com

