Heikles „Manifest“ Das steht im Grundsatzpapier der SPD-Politiker

Überraschender Aufschlag: Etliche prominente Genossen fordern in einem „Manifest“ Gespräche mit Russland und stellen sich frontal gegen die Pläne von Regierung und SPD-Spitze.

Mit einem als „Manifest“ bezeichneten Grundsatzpapier unter dem Titel „Friedenssicherung in Europa durch Verteidigungsfähigkeit, Rüstungskontrolle und Verständigung“ fordern etliche prominente Sozialdemokraten eine sofortige Kehrtwende in der Außen- und Sicherheitspolitik. So fordern die Verfasser Gespräche mit Russland als Alternative zur Aufrüstung der Bundeswehr, wie sie Verteidigungsminister Boris Pistorius plant. Zudem drängen sie darauf, die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen zu stoppen und erklären das Fünf-Prozent-Ziel der Nato für „irrational“. Weiterlesen in stern.de