Der Staatsfunk macht auf Kirche: Man soll seinen Botschaften glauben, man soll die Regierung lieben und soll auf bessere Zeiten hoffen, statt die Geschäfte des Landes selbst in die Hand zu nehmen.

Grenzen selbst gemacht

Unter der Überschrift „Wenn Robert Habeck an Grenzen stößt“, erwähnt die Tagesschau kein einziges Mal, dass der Wirtschaftsminister durch die deutschen Sanktionen gegen Russland die wirtschaftliche Schieflage des Landes mitverursacht hat: Die „Grenzen“ sind selbst verschuldet. Wie üblich möchte die ARD, dass der Zuschauer GLAUBT, dass der Russe schuld ist.

Seit 10 Jahren feindlich in Mali

Mit der Überschrift „Mali Rebellen nehmen nach UN-Truppenabzug Stützpunkt ein“ tut die ARD so, als habe die Bundeswehr nichts mit Mali zu tun, obwohl sie bereits 10 Jahre lang feindlich in Mali agiert. Klar: Die Deutschen sollen die Bundeswehr lieben. Da darf man nicht die schmutzige Wahrheit senden.

Keine Hoffnung

Wenn die Tagesschau über den Krieg in Israel nachrichtet, verwechselt sie grundsätzlich und absichtlich die Kritik an Israel mit „Antisemitismus“. So auch in ihrer Meldung „Warum Erdogan die Hamas lobt“. Dieser üble Trick vernichtet allerdings jede Hoffnung auf eine anständige Berichterstattung über den Krieg.

Erfolg der neuen MACHT-UM-ACHT

Kaum war die neue MACHT-UM-ACHT auf YouTube erschienen, hat die Video-Behörde aus dem Google-Konzern die Zugriffszahlen nach unten korrigiert: Diese Zensurmaßnahme zeigt, dass auch die neue MACHT-UM-ACHT nach ihrem Wechsel von „apolut“ zu „proFakt“ weiter ein wichtiges Angebot für kritische Zuschauer ist, das die Mächtigen verhindern wollen.

GOLDENE KLOBÜRSTE

Der Wettbewerb um die GOLDENE KLOBÜRSTE hat Fahrt aufgenommen: Bei der Redaktion der MACHT-UM-ACHT sind bereits eine Vielzahl neuer Namensvorschläge für die ARD eingegangen. Und da die ARD mit der „Tagesschau“ eine Nachrichten-Kloake betreibt, ist die Verleihung der GOLDENEN KLOBÜRSTE an den Einsender mit dem besten neuen Namen für die „Tagesschau“ ein Akt der politischen Hygiene. In der nächsten Sendung der MACHT-UM-ACHT wird der Gewinner bekanntgegeben. Damit die Besitzer der ARD-Kirche wissen, wo die Glocken hängen.

Ihr und Euer Uli Gellermann

