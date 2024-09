https://www.palestinechronicle.com/hezbollah-hits-israeli-base-iran-refutes-alleged-israeli-raid-on-irgc-facility-in-syria/



Hisbollah greift israelische Basis an – Iran weist angeblichen israelischen Angriff auf IRGC-Einrichtung in Syrien zurück

13. September 2024

Die Hisbollah gab am Freitag bekannt, dass sie mit Drohnen einen israelischen Militärstützpunkt in der Nähe der Stadt Safed angegriffen hat. (Foto: Videomitschnitt)

TeilenTwitternPinE-Mail

Von Palestine Chronicle Staff

Die Hisbollah gab an, dass diese Operation eine Vergeltung für das Massaker sei, das israelische Streitkräfte am Donnerstag in der Stadt Kfarjouz in der Nähe von Nabatieh im Südlibanon verübt hatten.

Die libanesische Hisbollah-Bewegung gab am Freitag bekannt, dass sie mit Drohnen einen israelischen Militärstützpunkt in der Nähe der Stadt Safed in Galiläa angegriffen und dabei Opfer unter den israelischen Streitkräften verursacht habe. Als Reaktion darauf startete die israelische Armee Luftangriffe auf Gebiete im Südlibanon.

In einer Stellungnahme gab die Hisbollah bekannt, dass die Filon-Basis, das Hauptquartier der Brigaden der 210. Division und ihre Lagerhäuser in der nördlichen Region, von Schwadronen von Selbstmorddrohnen getroffen wurde. Der Angriff zielte Berichten zufolge auf Offiziere und Soldaten ab und führte zu einem bestätigten Treffer.

Unterdessen berichtete die israelische Zeitung Haaretz, dass eine vom Südlibanon aus gestartete Drohne in der Nähe von Safed abstürzte und in der Gegend ein Feuer auslöste.

Zuvor hatte die Hisbollah bekannt gegeben, dass sie als Reaktion auf den Vorfall in Kfarjouz Katjuscha-Raketen auf den Hauptluftwaffenstützpunkt des israelischen Nordkommandos in der Beria-Kaserne in der Nähe von Safed abgefeuert hatte.

Das Raketenfeuer führte in Teilen von Safed zu Stromausfällen, und in der Stadt und im Beria-Wald brachen große Brände aus. Nach Angaben der israelischen Armee wurden mindestens 20 Raketen aus dem Südlibanon abgefeuert.

Die Hisbollah gab an, dass diese Operation eine Vergeltungsmaßnahme für das Massaker war, das israelische Streitkräfte am Donnerstag in der Stadt Kfarjouz in der Nähe von Nabatieh im Südlibanon verübt hatten.

Das libanesische Gesundheitsministerium gab am Donnerstag bekannt, dass bei einem israelischen Drohnenangriff auf Kfarjouz drei Menschen, darunter ein Kind, getötet und drei weitere verletzt wurden. Die Hisbollah beklagte später den Verlust von zwei ihrer Kämpfer bei demselben Angriff.

Israelische Behauptungen zurückgewiesen

Ebenfalls am Donnerstag gab die israelische Armee bekannt, dass ihre Spezialeinheiten Anfang der Woche eine Razzia in einer Waffenanlage des Korps der Iranischen Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) in der Region Maysaf in Syrien durchgeführt hatten.

Berichten zufolge wurde die Anlage, die als wissenschaftliches Forschungszentrum für die Herstellung chemischer Waffen genutzt wird, bei diesem „höchst ungewöhnlichen Einsatz“ zerstört.

Die in den USA ansässige Nachrichten-Website Axios zitierte Quellen, die angaben, die israelische Regierung habe „ungewöhnlich geschwiegen und sich nicht zu der Aktion bekannt, um keine Vergeltungsmaßnahmen von Syrien, dem Iran oder der Hisbollah zu provozieren“.

Iranische Quellen dementierten die unbestätigten Berichte jedoch umgehend.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, dass „eine informierte Quelle diese Berichte kategorisch dementierte“.

„Grundsätzlich war keine iranische Truppe an dem behaupteten Ort (Masyaf) in Syrien präsent, während die syrische Armee in dieser Region stationiert war. Daher ist die anschließende Behauptung, nämlich dass iranische Truppen verletzt oder gefangen genommen wurden, eine komplette Lüge“, sagte die Quelle Berichten zufolge zu Tasnim.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …