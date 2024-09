https://thecradle.co/articles/from-11-september-to-7-october-the-fake-war-on-terror-collapses



Vom 11. September bis zum 7. Oktober: Der vorgetäuschte „Krieg gegen den Terror“ bricht zusammen

Pepe Escobar

13. September 2024

22 Jahre lang führten die USA das regionale Destabilisierungsprogramm Israels durch und rechtfertigten den „Krieg gegen den Terror“ mit Phantomterroristen. Doch am 7. Oktober 2023 wurde Washingtons nie endendes Kriegsprojekt beendet – mit einem Knopfdruck haben die Gegner der USA nun den „langen Krieg“ gegen Israel eröffnet.

Kolonisierung … ist das beste Geschäft, in das das Kapital eines alten und reichen Landes investieren kann … zwischen zivilisierten Nationen und Barbaren gelten nicht dieselben Regeln der internationalen Moral.

– John Stuart Mill, zitiert von Eileen Sullivan in „Liberalism and Imperialism: JS Mill’s Defense of the British Empire“, Journal of the History of Ideas, Bd. 44, 1983.

Die Ereignisse vom 11. September 2001 sollten dem jungen 21. Jahrhundert ein neues, auf dem Exzeptionalismus basierendes Paradigma aufzwingen und verankern. Die Geschichte entschied jedoch anders.

Der 11. September 2001 wurde als Angriff auf das Heimatland der USA gewertet und führte unmittelbar zum Globalen Krieg gegen den Terror (GWOT), der am selben Tag um 23 Uhr begann. Der Begriff wurde vom Pentagon zunächst als „The Long War“ bezeichnet und später von der Regierung Barack Obamas als „Overseas Contingency Operations (OCO)“ umbenannt.

Der von den USA angeführte Krieg gegen den Terror kostete acht Billionen Dollar, die für die Bekämpfung eines Phantomfeindes ausgegeben wurden, und forderte über eine halbe Million Menschenleben – überwiegend Muslime – und weitete sich auf illegale Kriege gegen sieben mehrheitlich muslimische Staaten aus. All dies wurde unerbittlich mit „humanitären Gründen“ gerechtfertigt und angeblich von der „internationalen Gemeinschaft“ unterstützt – bevor auch dieser Begriff in „regelbasierte internationale Ordnung“ umbenannt wurde.

Cui bono? (Wem nützt es?) bleibt die wichtigste Frage im Zusammenhang mit allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem 11. September 2001. Ein enges Netzwerk von leidenschaftlichen Israel-First-Neokonservativen, die von Vizepräsident Dick Cheney – der in der Regierung von George W. Bushs Vater als Verteidigungsminister gedient hatte – strategisch in den Einrichtungen für Verteidigung und nationale Sicherheit positioniert wurden, trat in Aktion, um die lange geplante Agenda des Project for the New American Century (PNAC) durchzusetzen. Diese weitreichende Agenda wartete auf den richtigen Auslöser – ein „neues Pearl Harbor“ –, um eine Reihe von Operationen zum Regimewechsel und Kriege in weiten Teilen Westasiens und anderer muslimischer Staaten zu rechtfertigen und die globale Geopolitik zum Nutzen Israels neu zu gestalten.

Die berüchtigte Enthüllung des US-Generals Wesley Clark über einen geheimen Plan des Cheney-Regimes, sieben große islamische Länder über einen Zeitraum von fünf Jahren zu zerstören, von Irak, Syrien und Libyen bis hin zum Iran, zeigte uns, dass die Planung bereits im Voraus erfolgt war. Diese ins Visier genommenen Nationen hatten eines gemeinsam: Sie waren entschiedene Feinde des Besatzungsstaates und überzeugte Verfechter der Rechte der Palästinenser.

Der aus Tel Avivs Sicht vorteilhafte Deal bestand darin, dass die USA und ihre westlichen Verbündeten im Rahmen des Krieges gegen den Terror all diese israelischen Profitzweckkriege im Namen der „Zivilisation“ und gegen die „Barbaren“ führen würden. Die Israelis hätten nicht glücklicher oder selbstgefälliger über die Richtung sein können, in die sich die Dinge entwickelten.

Es ist kein Wunder, dass der 7. Oktober 2023 ein Spiegelbild des 11. September 2001 ist. Der Besatzerstaat selbst bewarb dies als Israels eigenen „11. September“. Es gibt in mehrfacher Hinsicht Parallelen, aber sicherlich nicht so, wie es die Israel-Firsters und die Clique der Extremisten, die Tel Aviv anführen, erwartet hatten.

Syrien: der Wendepunkt

Der westliche Hegemon zeichnet sich durch die Konstruktion von Narrativen aus und suhlt sich derzeit in den von ihm selbst geschaffenen Sümpfen der Russophobie, Iranophobie und Sinophobie. Die Diskreditierung offizieller, unveränderlicher Narrative, wie das vom 11. September, bleibt das ultimative Tabu.

Aber ein falsches Narrativ kann nicht ewig Bestand haben. Vor drei Jahren, am 20. Jahrestag des Einsturzes der Zwillingstürme und des Beginns des Krieges gegen den Terror, erlebten wir eine große Entwirrung an der Schnittstelle zwischen Zentral- und Südasien: Die Taliban waren wieder an der Macht und feierten ihren Sieg über den Hegemon in einem verwirrenden „Krieg für immer“.

Zu diesem Zeitpunkt wurde die Besessenheit von den „sieben Ländern in fünf Jahren“ – mit dem Ziel, einen „Neuen Nahen Osten“ zu schmieden – im gesamten Spektrum zunichte gemacht. Syrien war der Wendepunkt, obwohl einige argumentieren würden, dass die Karten bereits gemischt waren, als der libanesische Widerstand Israel im Jahr 2000 und dann erneut im Jahr 2006 besiegte.

Aber die Zerschlagung des unabhängigen Syriens hätte den Weg für den Heiligen Gral des Hegemon – und Israels – geebnet: den Regimewechsel im Iran.

Unter dem Vorwand, den „Terror“ zu bekämpfen, marschierten US-Besatzungstruppen Ende 2014 in Syrien ein. Das war Obamas OCO in Aktion. In Wirklichkeit versuchte Washington jedoch, Damaskus mithilfe von zwei wichtigen Terrororganisationen zu zerstören: Daesh, auch bekannt als ISIL, auch bekannt als ISIS, und Al-Qaida, auch bekannt als Jabhat al-Nusra, auch bekannt als Hayat Tahrir al-Sham.

Dies wurde durch ein freigegebenes Dokument der US-amerikanischen Defense Intelligence Agency (DIA) aus dem Jahr 2012 eindeutig bewiesen und später von General Michael Flynn, dem Chef der DIA zum Zeitpunkt der Erstellung der Bewertung, bestätigt: „Ich denke, es war eine vorsätzliche Entscheidung [der Obama-Regierung], den Terror zu unterstützen, anstatt ihn zu bekämpfen.“

ISIS wurde gegründet, um sowohl die irakische als auch die syrische Armee zu bekämpfen. Die Terrorgruppe war ein Ableger von Al-Qaida im Irak (AQI), wurde dann in Islamischer Staat im Irak (ISI) umbenannt, dann in ISIL und schließlich in ISIS, nachdem sie 2012 die syrische Grenze überschritten hatte.

Der entscheidende Punkt ist, dass sowohl ISIS als auch die Nusra-Front (später Hayat Tahrir al-Sham) Hardcore-Ableger der salafistisch-dschihadistischen Al-Qaida waren.

Der Eintritt Russlands in den Syrien-Konflikt auf Einladung von Damaskus im September 2015 war der eigentliche Wendepunkt. Der russische Präsident Wladimir Putin beschloss, auf syrischem Territorium einen echten Krieg gegen den Terror zu führen, bevor dieser die Grenzen der Russischen Föderation erreichte. Dies wurde durch die Standardformulierung in Moskau zu dieser Zeit verdeutlicht: Die Entfernung von Aleppo nach Grosny beträgt nur 900 Kilometer.

Schließlich waren die Russen in den 1990er Jahren in Tschetschenien bereits derselben Art und Vorgehensweise des Terrors ausgesetzt. Danach flohen viele tschetschenische Dschihadisten, nur um sich schließlich zwielichtigen, von den Saudis finanzierten Gruppierungen in Syrien anzuschließen.

Der verstorbene, große libanesische Analyst Anis Naqqash bestätigte später, dass es der legendäre iranische Kommandeur der Quds-Einheit, Qassem Soleimani, war, der Putin persönlich davon überzeugte, in den syrischen Kriegsschauplatz einzugreifen und zur Bekämpfung des Terrorismus beizutragen. Wie sich herausstellte, bestand dieser strategische Masterplan darin, die USA in Westasien tödlich zu schwächen.

Die US-Sicherheitsbehörden würden Putin und insbesondere Soleimani natürlich niemals verzeihen, dass sie ihre nützlichen dschihadistischen Fußsoldaten besiegt haben. Auf Befehl von Präsident Donald Trump wurde der iranische General, der den IS bekämpfte, im Januar 2020 in Bagdad zusammen mit Abu Mahdi al-Mohandes, dem stellvertretenden Anführer der irakischen Volksmobilisierungseinheiten (PMUs), einem breiten Spektrum irakischer Kämpfer, die sich zusammengeschlossen hatten, um den IS im Irak zu besiegen, ermordet.

Das Vermächtnis des 11. September begraben

Soleimanis strategische Meisterleistung, die Achse des Widerstands gegen Israel und die USA aufzubauen und zu koordinieren, war das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Im Irak beispielsweise wurden die Volksmobilisierungseinheiten an die Spitze des Widerstands katapultiert, weil das irakische Militär – von den USA ausgebildet und kontrolliert – den IS einfach nicht bekämpfen konnte.

Die PMUs wurden nach einer Fatwa von Großajatollah Sistani im Juni 2014 gegründet, als der IS seinen irakischen Amoklauf begann, und „alle irakischen Bürger“ dazu aufrief, „das Land, seine Bevölkerung, die Ehre seiner Bürger und seine heiligen Stätten zu verteidigen“.

Mehrere PMUs wurden von Soleimanis Quds-Einheit unterstützt, die ironischerweise für den Rest des Jahrzehnts von Washington ausnahmslos als „Meisterterroristen“ gebrandmarkt wurden. Parallel dazu beherbergte die irakische Regierung in Bagdad ein Anti-ISIS-Informationszentrum, das von Russland geleitet wurde.

Der Verdienst für die Niederlage des IS im Irak ging hauptsächlich auf das Konto der PMUs, ergänzt durch ihre Hilfe für Damaskus durch die Integration von PMU-Einheiten in die Syrische Arabische Armee. Darum ging es bei einem echten Krieg gegen den Terror, nicht um dieses falsch benannte amerikanische Konstrukt namens „Krieg gegen den Terror“.

Das Beste daran ist, dass die einheimische westasiatische Antwort auf den Terror nicht sektiererisch war und ist. Teheran unterstützt das säkulare, pluralistische Syrien und das sunnitische Palästina; im Libanon gibt es eine Allianz zwischen Hisbollah und Christen; in den irakischen PMUs gibt es eine Allianz zwischen Sunniten, Schiiten und Christen. „Teile und herrsche“ gilt einfach nicht für eine einheimische Anti-Terror-Strategie.

Was dann am 7. Oktober 2023 geschah, brachte das Ethos der regionalen Widerstandskräfte auf ein völlig neues Niveau.

In einem einzigen schnellen Zug zerstörte es den Mythos der militärischen Unbesiegbarkeit Israels und seiner viel gepriesenen Überwachungs- und Geheimdienstüberlegenheit. Selbst während der schreckliche Völkermord im Gazastreifen unvermindert weitergeht (mit möglicherweise bis zu 200.000 zivilen Todesopfern, laut The Lancet), wird die israelische Wirtschaft ausgeplündert.

Die strategische Blockade des Bab al-Mandeb und des Roten Meeres durch den Jemen für alle mit Israel verbundenen oder für Israel bestimmten Schiffe ist ein Meisterstück an Effizienz und Einfachheit. Sie hat nicht nur den strategischen Hafen Eilat in Israel bereits in den Bankrott getrieben, sondern bietet auch eine spektakuläre Demütigung des thalassokratischen Hegemons, da die Jemeniten de facto die US-Marine besiegt haben.

In weniger als einem Jahr haben die konzertierten Strategien der Achse des Widerstands den vorgetäuschten Krieg gegen den Terror und seinen milliardenschweren Geldregen im Wesentlichen unter den Teppich gekehrt.

So sehr Israel auch von den Ereignissen nach dem 11. September profitierte, so sehr beschleunigten die Aktionen Tel Avivs nach dem 7. Oktober dessen Auflösung. Heute, da der Völkermord in Gaza von der globalen Mehrheit massiv verurteilt wird, steht der Besatzungsstaat als Paria da – und befleckt seine Verbündeten und entlarvt die Heuchelei des Hegemon mit jedem Tag.

Für den Hegemon wird es noch alarmierender. Erinnern Sie sich an die Warnung von Dr. Zbigniew „Grand Chessboard“ Brzezinski aus dem Jahr 1997: „Es ist zwingend erforderlich, dass kein eurasischer Herausforderer auftaucht, der in der Lage ist, Eurasien zu dominieren und damit auch Amerika herauszufordern.“

Letztendlich hat sich all der Lärm und die Wut des 11. September, des Krieges gegen den Terror, des Langen Krieges, der Operation Dies-und-Das über zwei Jahrzehnte hinweg zu genau dem entwickelt, was „Zbig“ befürchtet hatte. Es ist nicht nur ein bloßer „Herausforderer“ aufgetaucht, sondern eine vollwertige strategische Partnerschaft zwischen Russland und China, die einen neuen Ton für Eurasien angibt.

Plötzlich hat Washington den Terrorismus vergessen. Dies ist der wahre „Feind“ – jetzt als eine der beiden größten „strategischen Bedrohungen“ der USA angesehen. Nicht Al-Qaida und ihre vielen Inkarnationen, eine fadenscheinige Erfindung der CIA, die im letzten Jahrzehnt als diese mythischen „gemäßigten Rebellen“ in Syrien rehabilitiert und gesäubert wurden.

Noch unheimlicher ist, dass der von den Neokonservativen unmittelbar nach dem 11. September 2001 erfundene, konzeptionell unsinnige „Krieg gegen den Terror“ nun zu einem Krieg des Terrors (meine Hervorhebung) wird, der den verzweifelten Versuch der CIA und des MI6 verkörpert, „der russischen Aggression in der Ukraine entgegenzutreten“.

Und das wird sich unweigerlich zu einem Sumpf der Sinophobie auswachsen, da dieselben westlichen Geheimdienste den Aufstieg Chinas als „die größte geopolitische und nachrichtendienstliche Herausforderung“ des 21. Jahrhunderts betrachten.

Der Krieg gegen den Terror wurde entlarvt; er ist nun tot. Aber machen Sie sich bereit für Serienkriege des Terrors durch einen Hegemon, der es nicht gewohnt ist, nicht die Deutungshoheit, die Meere und den Boden zu besitzen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

