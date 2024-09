https://www.trtworld.com/opinion/international-law-palestine-not-israel-has-the-right-to-defend-itself-18207135



Völkerrecht: Palästina (nicht Israel) hat das Recht, sich zu verteidigen

Vom Ahmad Ibsais

12. September 2024

Inmitten jahrzehntelanger Besatzung, Entbehrungen und Belagerung zeigen uns die Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland, wie Widerstand aussehen sollte.

Vögel fliegen über Nablus im von Israel besetzten Westjordanland, während die Sonne am 9. September 2024 untergeht. / Foto: AFP

Das Massaker von Al-Mawasi in dieser Woche, bei dem Massenvernichtungswaffen gegen Flüchtlinge eingesetzt wurden, die in Zelten Schutz suchten, ist ein Beweis dafür, dass sich die Welt zunehmend an das Blutvergießen der Palästinenser gewöhnt. Und es trägt nicht dazu bei, es zu stoppen.

Seit dem 7. Oktober hören wir von Israels scheinbar grenzenlosem „Recht auf Selbstverteidigung“. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dieser Prämisse umzugehen. Wenn wir es als wahr akzeptieren, dann müssen wir auch akzeptieren, dass die Palästinenser dieses Recht haben – insbesondere als Reaktion auf die unzähligen Massaker, die im letzten Jahr stattgefunden haben.

Und wenn wir es nicht als wahr akzeptieren, dann haben nur die Palästinenser das unsterbliche Recht auf Selbstverteidigung in ihrem andauernden Befreiungskampf. In den westlichen Medien und der Politik scheint dieses „Recht“ jedoch immer an Bedingungen geknüpft zu sein, wenn es um die Opfer des Imperialismus geht.

Seit Jahren wird der Begriff „Achse des Bösen“ als Propagandawerkzeug eingesetzt, um ganze Nationen und Völker als unheilbare Bedrohung darzustellen. In Palästina jedoch, wo seit Generationen das Feuer des Widerstands ununterbrochen brennt, könnte die Realität nicht unterschiedlicher sein.

Die Flüchtlingslager in Nablus, Dschenin und Tulkarem sind keine Außenposten des Terrorismus oder des Bösen. Sie sind die Wiegen unseres Widerstands – ein lebendiges Zeugnis des unerschütterlichen palästinensischen Geistes, der sich durch Jahrzehnte der Besatzung, Entbehrung und Belagerung nicht auslöschen lässt.

Während der Blick der Welt oft auf Gaza als Symbol des Widerstands gerichtet war, ist es Israel trotz unerbittlicher Militärkampagnen nicht gelungen, Gaza zu unterwerfen.

Jetzt hat das zionistische Projekt seinen Fokus auf das besetzte Westjordanland verlagert, nimmt Flüchtlingslager in Dschenin ins Visier und zerstört 80 Prozent der Straßen der Stadt, in denen die Bevölkerung seit ihrer Gründung tief im Befreiungskampf verwurzelt ist.

Diese Lager, die aus dem kollektiven Trauma der Vertreibung entstanden sind, haben sich zu Hochburgen der Einheit und des Trotzes entwickelt.

Lager als Geburtsstätten des Widerstands

Die Flüchtlingslager im Westjordanland, insbesondere in Nablus, Jenin und Tulkarem, sind nicht nur Orte, an denen die Vertriebenen überleben. Sie sind Brutstätten des kollektiven palästinensischen Bewusstseins, das den Kolonialismus und die Gewalt, die ihn stützt, weiterhin ablehnt.

Nablus, Jenin und Tulkarem haben eine lange Geschichte des erbitterten Widerstands, die bis zur Ersten Intifada im Jahr 1987 zurückreicht.

Historisch gesehen dienten diese Lager als Zentren für politische Organisation und Bildung, trotz der Versuche Israels, ihre Bewohner zu entmenschlichen, indem es sie als Brutstätten des Extremismus darstellte.

Nablus, Jenin und Tulkarem haben eine lange Geschichte des erbitterten Widerstands, die bis zur Ersten Intifada im Jahr 1987 zurückreicht. Genau an diesen Orten wurden Proteste gegen die israelische Besatzung organisiert, wo Jugendliche lernten, Widerstand zu leisten, selbst wenn sie mit der härtesten Repression konfrontiert waren.

Die Belagerung und Zerstörung des Flüchtlingslagers von Dschenin im Jahr 2002 während der Zweiten Intifada ist eines der brutalsten Kapitel in der Widerstandsgeschichte des Westjordanlandes. Doch selbst inmitten dieser Gewalt wurde das Lager nie besiegt. Die Menschen harrten aus, bauten wieder auf und leisteten weiterhin Widerstand.

Das Recht auf Selbstverteidigung

Angesichts der offensichtlichen Kriegsverbrechen hat die Regierung des US-Präsidenten Joe Biden heute ihre unerschütterliche Unterstützung für Israel erklärt und die Gewalt als „Verteidigung“ bezeichnet.

Hier müssen wir vorsichtig sein. Zionisten und westliche Medien stufen den bewaffneten Widerstand der Palästinenser als „Terrorismus“ oder „Extremismus“ ein. Doch die Aktionen gegen das zionistische Regime sind alles andere als das.

Widerstand und Selbstbestimmung sind unsere unveräußerlichen und verbrieften Rechte. Die Erzählung beginnt mit der Tatsache, dass vor Israel Menschen dort lebten. Gemäß dieser Tatsache gibt es so etwas wie „israelische Verteidigung“ nicht, denn die Wahrheit dieser Tatsache macht sie automatisch zu Aggressoren und gibt den Palästinensern das Recht, mit allen Mitteln Widerstand zu leisten.

Gemäß Artikel 42 der Haager Landkriegsordnung von 1907 gilt ein Gebiet als besetzt, wenn es unter die Autorität einer feindlichen Armee gestellt wird.

Doch wenn es um Palästina geht, wird dies plötzlich zu komplex, um es zu verstehen. Seit 1948 ist Palästina von dem expandierenden Kolonialstaat besetzt. Palästina hat keine Armee und die Palästinenser haben kein Recht auf Freizügigkeit. Daher gelten sie nach der Definition der Vereinten Nationen als „geschützte Personen“.

Die unmenschlichen Handlungen, die im Rahmen der institutionalisierten Unterdrückung und Beherrschung der Palästinenser begangen werden (willkürliche Verhaftungen, Ausrottung, Bevölkerungsverschiebung usw.), geben uns das moralische und rechtliche Recht auf bewaffneten Widerstand.

Im Jahr 1982 bestätigte die Resolution 37/43 der UN-Generalversammlung unmissverständlich das „unveräußerliche Recht“ des palästinensischen Volkes auf „Selbstbestimmung, nationale Unabhängigkeit, territoriale Integrität und Souveränität ohne Einmischung von außen“.

Darüber hinaus bekräftigt dieselbe Resolution die Legitimität des palästinensischen Volkes und unseres Kampfes für diese Rechte mit „allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes“.

Obwohl das Ausmaß des bewaffneten Kampfes nicht erwähnt wird, gehen internationale Standards davon aus, dass er so lange andauert, bis die Befreiung erreicht ist. Es ist das grundlegende Menschenrecht der Palästinenser, sich gegen ihre Ermordung zu wehren.

Eine neue Ära

Der Widerstand, den wir heute erleben, unterscheidet sich in entscheidenden Punkten von früheren Wellen. Während frühere Widerstandsperioden oft zersplittert waren und verschiedene Fraktionen ihre eigenen Strategien verfolgten, herrscht heute im besetzten Westjordanland eine größere Einheit unter den Palästinensern.

Verschiedene politische Fraktionen, die früher möglicherweise getrennt voneinander agiert hätten, arbeiten jetzt auf beispiellose Weise zusammen.

In Nablus beispielsweise sind lokale Widerstandseinheiten entstanden, die aus Menschen verschiedener Fraktionen bestehen, darunter Fatah, Hamas und Islamischer Dschihad. Sie haben ein organisiertes, kooperatives Netzwerk geschaffen, um sich gegen israelische Übergriffe zu wehren.

Diese Zusammenarbeit ist eine direkte Reaktion auf die zunehmende Aggression Israels, wird aber auch durch ein wachsendes Gefühl der Gemeinsamkeit in der palästinensischen Gesellschaft angetrieben.

Die Taktiken Israels im besetzten Westjordanland ähneln auffallend denen, die es im Gazastreifen angewendet hat. Die Belagerungsmentalität, die Zerstörung von Häusern, die gezielten Morde an Widerstandsführern – das sind Werkzeuge der Besatzung, die seit Jahrzehnten eingesetzt werden.

Und doch sind diese Maßnahmen, die im Gazastreifen gescheitert sind, auch im Westjordanland zum Scheitern verurteilt.

Die Widerstandsfähigkeit der Menschen im Westjordanland, insbesondere in den Flüchtlingslagern, wurzelt in ihrer tiefen Verbundenheit mit dem Land und ihrer Geschichte des Widerstands.

Trotz der Bemühungen, die palästinensische Identität auszulöschen, wird diese Identität gerade an Orten wie Dschenin und Nablus am stärksten bewahrt.

Wie Mahmoud Darwish sagen würde: „Wir haben auf dieser Erde das, was das Leben lebenswert macht.“

Mehr noch, die internationale Gemeinschaft ist sich trotz ihrer Versäumnisse zunehmend der begangenen Ungerechtigkeit bewusst geworden. Der palästinensische Widerstand wird nicht mehr als isoliertes Phänomen betrachtet.

Die Bewegung ist Teil einer globalen Bewegung für Gerechtigkeit und Menschenrechte, und die Notlage der Palästinenser im besetzten Westjordanland findet auf eine Weise Beachtung, die Israel nicht kontrollieren kann.

Die Stärke des palästinensischen Widerstands liegt in seiner Fähigkeit, nicht nur vor Ort, sondern über Grenzen hinweg und durch die Solidarität von Menschen überall, die an das Recht auf Selbstbestimmung glauben, zu mobilisieren.

Letztendlich wird Israel im Westjordanland aus denselben Gründen scheitern, aus denen es auch im Gazastreifen gescheitert ist. Eine Besatzung, egal wie brutal sie auch sein mag, kann den Willen eines Volkes, das entschlossen ist, frei zu sein, nicht auslöschen.

Die Flüchtlingslager in Nablus, Dschenin und Tulkarem sind nicht die Randgebiete der palästinensischen Gesellschaft – sie sind ihr Herz. Und von diesen Wiegen des Widerstands aus wird der Kampf weitergehen, bis Palästina frei ist.

Ahmad Ibsais

Ahmad Ibsais ist ein palästinensischer Amerikaner der ersten Generation und Jurastudent, der den Newsletter „State of Siege“ schreibt.

