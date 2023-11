https://english.almayadeen.net/news/politics/hezbollah-targets–dovev–barracks–confirms-direct-hits–ca

Hisbollah nimmt „Dovev“-Kaserne ins Visier, bestätigt Volltreffer und Verletzte

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Militärische Medien des Islamischen Widerstands

12. November 2023

Israelische Medien berichten, dass bei der „Dovev“-Operation 6 Personen verwundet wurden, von denen sich einige in ernstem Zustand befinden.

Die Hisbollah hat am Sonntag zwei aufeinanderfolgende Operationen zur Unterstützung des Gazastreifens und Palästinas durchgeführt und dabei israelische Fahrzeuge in der Nähe der „Dovev“-Kaserne beschossen.

Bei der ersten Aktion wurde eine israelische Logistikeinheit getroffen, die in einem neu errichteten Außenposten in der Nähe der Kaserne an der Errichtung von Spionage- und Überwachungsantennen und -geräten arbeitete. Die Hisbollah bestätigte die Volltreffer und gab an, dass es unter der Besatzung des Konvois Tote und Verletzte gegeben habe.

Der zweite Einsatz, der wenige Minuten später stattfand, zielte auf einen israelischen Bulldozer und zerstörte ihn, wobei die Besatzung getötet und Soldaten in der Nähe verwundet wurden, so die Hisbollah in einer weiteren Erklärung.

Wie der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete, stiegen nach den beiden Operationen Rauchschwaden aus der Kaserne auf, die gegenüber der libanesischen Stadt Rmeish liegt.

Darüber hinaus nahm der Islamische Widerstand mehrere israelische Besatzungseinrichtungen im Norden des besetzten Palästina ins Visier.

Israelische Medien berichteten, dass Panzerabwehrraketen im Norden des besetzten Palästina auf „Yiftah“ abgefeuert wurden.

Nach Angaben unseres Korrespondenten nahm der Widerstand auch die militärischen Außenposten Al-Assi und Birket Risha ins Visier.

Auf libanesischer Seite berichtete unser Korrespondent, dass die Artillerie der israelischen Besatzung zwei Häuser am Rande der Stadt Tyrus Harfa bombardiert hat. Außerdem griffen die Israelis zum ersten Mal das Gebiet Jarmaq in der Nähe des Gouvernements Nabatieh an.

Israelische Streitkräfte griffen auch die Außenbezirke der Städte Chihine, Al-Jibbain und Umm Al-Tut an. Die Besatzungsarmee beschoss auch die Außenbezirke von Yaroun, Beit Lif und Ramya im südlichen Teil des Landes sowie die Außenbezirke der Stadt Mais Al-Jabal.

Unser Korrespondent fügte hinzu, dass die Außenbezirke der Stadt Mais Al-Jabal von israelischer Artillerie beschossen wurden, wobei die Besatzungstruppen auch Artillerie- und Phosphorgranaten in ihre Richtung abfeuerten.

Phosphorgranaten wurden von den Israelis auch auf die Außenbezirke der Städte Yaroun und Rmeish abgefeuert.

Außerdem berichtete unser Korrespondent, dass die israelischen Drohnen zwei Angriffe durchgeführt haben, wobei der erste auf die Außenbezirke von Kfar Kila und der zweite auf den nördlichen Teil von Marjeyoun abzielte.

Der Korrespondent von Al Mayadeen im Südlibanon berichtete, dass eine israelische Drohne das SNG-Fahrzeug des Senders innerhalb des libanesischen Territoriums verfolgte, als das Reporterteam über die Operationen des Widerstands und die israelische Aggression auf libanesischem Gebiet berichtete.

Anfang dieser Woche berichteten israelische Medien, dass die Besatzungsarmee und die obersten Geheimdienste der Entität, namentlich Mossad und Shin Bet, angesichts der anhaltenden verbrecherischen Massaker im Gazastreifen empfohlen haben, den Zugang zu Al Mayadeen in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten zu verbieten.

Die Empfehlung, die Ausstrahlung des Senders Al Mayadeen innerhalb Israels einzustellen, kam zu dem Zeitpunkt, als die Israelis, unterstützt von den Vereinigten Staaten, die Zensur von Medien, die ihre Kriegsverbrechen und völkermörderischen Handlungen in dem blockierten und belagerten Streifen aufdecken, verschärften.

Operationen werden fortgesetzt und ausgeweitet

Diese Entwicklungen finden zu einem Zeitpunkt statt, zu dem der islamische Widerstand im Libanon seine Reaktion auf die israelischen Aggressionen fortsetzt, indem er israelische Militärstützpunkte und Kasernen angreift, die Hardware und Ausrüstung der Besatzung massiv beschädigt und zerstört sowie eine große Zahl von Soldaten tötet und verwundet.

Eine dem israelischen Gesundheitsministerium angeschlossene Website meldete, dass seit Beginn der Auseinandersetzungen an der Grenze zum Libanon bis zum 9. November 1.362 Israelis in acht Krankenhäuser im Norden eingeliefert wurden; die Website machte jedoch keine Angaben über die Zahl der Todesopfer in den Reihen der israelischen Armee infolge der anhaltenden Auseinandersetzungen an der Grenze mit dem Islamischen Widerstand im Libanon und palästinensischen Gruppierungen.

In seiner jährlichen Rede zum Märtyrertag am Samstag bekräftigte Hisbollah-Generalsekretär Sayyed Hassan Nasrallah am Samstag, dass die Operationen des Islamischen Widerstands trotz aller israelischen Gegenmaßnahmen fortgesetzt werden.

Sayyed Nasrallah erklärte außerdem, dass die Operationen des Widerstands quantitativ zugenommen hätten. Darüber hinaus wurden bei den Widerstandsoperationen neue Waffentypen eingesetzt, wie etwa Angriffsdrohnen.

„Die israelische Besatzung hat zugegeben, dass die Zahl der Angriffe des Widerstands deutlich zugenommen hat, so dass gleichzeitig auch ihre Angst gestiegen ist“, betonte Nasrallah. „Der Anstieg der Angst der Israelis hat dazu geführt, dass auch die Bedrohung des Libanon zugenommen hat.“

Übersetzt mit Deepl.com



