Israelisch-palästinensischer Krieg: Israelis in Angst und Verleugnung, während die Gesellschaft in Richtung Faschismus abgleitet Von Meron Rapoport in Tel Aviv, Israel

Die Polizei nimmt einen Demonstranten in Tel Aviv nach der Verhaftung mehrerer prominenter palästinensischer Bürger Israels fest, 9. November 2023 (AFP)

Von Meron Rapoport in Tel Aviv, Israel

10. November 2023

Es gibt Zeiten, in denen ich mich ernsthaft frage, in welchem Land ich lebe. Noch wichtiger ist, dass ich mich frage, was für ein Land es am Tag nach dem Ende dieses schrecklichen Krieges werden könnte.

Am Montag loggte ich mich in eine Zoom-Sitzung des Hohen Begleitausschusses für die arabischen Bürger Israels ein, einer Organisation, die palästinensische Bürger vertritt und der Politiker, Akademiker und Aktivisten angehören.

War dies ein Akt des Verrats? Es könnte sein.

Am Donnerstag wurde Mohammed Baraka, der Vorsitzende des Ausschusses und ehemalige Vorsitzende der linken Hadash-Partei, der 16 Jahre lang Mitglied der Knesset war, verhaftet.

Zwei weitere hochrangige Politiker, Sami Abu Shehadeh, Vorsitzender der Balad-Partei und ehemaliges Mitglied von Balad MK, und Haneen Zoabi, ein weiteres ehemaliges Mitglied, wurden ebenfalls verhaftet.

Ihr Verbrechen bestand darin, in Nazareth zu einer kleinen Demonstration gegen den Krieg in Gaza aufzurufen.

Sicherlich ist es jetzt eine Straftat, den Hamas-Kanal auf Telegram zu sehen, wofür man ein Jahr ins Gefängnis gehen kann.

Gegen palästinensische Studenten und Dozenten an israelischen Universitäten und Hochschulen ist eine Säuberungsaktion im Gange.

Adalah, die von Palästinensern geführte Rechtsberatungsstelle und Menschenrechtsorganisation, hat bereits mehr als 100 Fälle von Studenten und Lehrkräften vorliegen, die wegen ihrer Äußerungen in sozialen Medien oder sogar in privaten WhatsApp-Gruppen über den Gazastreifen von der Universität verwiesen wurden.

Nach Angaben von Adalah wurden in einigen dieser Beiträge lediglich Verse aus dem Koran zitiert oder Listen von Journalisten vor Ort in Gaza veröffentlicht.

Hasan Jabarin, der Generaldirektor von Adalah, erzählte dem Ausschuss von einer Lehrerin, die vorgeladen wurde, weil sie gepostet hatte, dass es „keinen Gott außer Allah“ gibt, ein Satz, der in Trauerfällen verwendet wird.

Sie erklärte, dass ihre Tante gestorben sei. Die Schule verlangte, die Sterbeurkunde ihrer Tante zu sehen, und wurde erst dann „begnadigt“.

Die Hexenjagd begann an der Universität Haifa.

Am Tag des Hamas-Anschlags erhielt eine Studentin dort einen Brief des Dekans, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie von ihrem Kurs suspendiert wurde und am nächsten Tag aus ihrem Wohnheimzimmer ausziehen musste.

Es gab Proteste und eine von 24 Dozenten unterzeichnete Petition, in der ein ordnungsgemäßes Verfahren und eine Anhörung des Falls durch eine Disziplinarkommission gefordert wurde.

Adalah nahm sich des Falles an. Der Ausschluss des Studenten, so die Organisation in einem Schreiben an die Universität, sei „willkürlich und unangemessen“ gewesen und stelle eine „schwerwiegende Verletzung des Rechts des Studenten auf ein faires Verfahren, auf Unterkunft und auf freie Meinungsäußerung“ dar.

Der Fall ist noch nicht abgeschlossen.

Dies geschieht nicht nur in Haifa. Eine Freundin von mir, Warda Saadeh, Professorin am Kaye College, einer Lehrerbildungseinrichtung in Beerscheba, schrieb, dass der Gazastreifen seit 16 Jahren belagert werde, ohne den Angriff der Hamas in irgendeiner Weise zu rechtfertigen oder zu loben. Sie verurteilte eindeutig die Tötung von Zivilisten. Nach 30 Jahren Arbeit für die Hochschule wurde sie entlassen.

Das Gleiche geschieht im israelischen Gesundheitswesen, wo Palästinenser 40 Prozent des Personals in Krankenhäusern, medizinischen Zentren und Apotheken ausmachen.

Nihaya Daoud, Wissenschaftlerin im Bereich der öffentlichen Gesundheit an der Ben-Gurion-Universität des Negev und Leiterin des Unterausschusses für Gesundheit des Follow-up-Komitees, beschrieb eine Kampagne zur Ausweisung von Ärzten und Mitarbeitern des Gesundheitswesens, manchmal auch wegen Dingen, die sie vor Kriegsbeginn geschrieben hatten.

Abed Samarah, ein Kardiologe aus dem Hasharon-Krankenhaus, wurde ohne Anhörung entlassen, weil er – ein Jahr vor dem Angriff – die Flagge des Islam mit einer Taube, die einen Olivenzweig trägt, gepostet hatte.

Daoud sagte, dass Palästinenser im Gesundheitswesen von einigen jüdischen Kollegen schikaniert würden und weder die Gewerkschaften noch die Ärztekammer etwas unternähmen.

Straffreiheit herrsche auch für die von Hunderten von israelisch-jüdischen Ärzten unterzeichnete Petition, in der zur Bombardierung des Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt aufgerufen wird – ein Aufruf, der weder in Israel noch in der übrigen Welt je zuvor erfolgt sei, so Daoud.

Sie behauptete, dies sei ein direkter Verstoß gegen die Genfer Konventionen und den Hippokratischen Eid.

Gedankenpolizei

Noch beunruhigender ist, dass vieles davon nicht von oben kommt, sondern von einer Regierung, in der die extreme Rechte sitzt.

Diese „Gedankenpolizei“ wird von den Universitäts- oder Krankenhausbehörden selbst betrieben.

Es sind jüdische Kollegen von palästinensischen Dozenten und Ärzten, die auf dem Vormarsch sind.

Was ist da los?

Erstens denke ich, dass es sich um eine bewusste kollektive Entscheidung handelt, sowohl auf offizieller als auch auf inoffizieller Ebene, um der Realität auszuweichen.

Kein israelischer Fernsehsender hat die Rede von Hasan Nasrallah, dem Führer der Hisbollah, vom vergangenen Freitag ausgestrahlt, weil sie dem Feind geholfen hat.

Al Jazeera hingegen hat die täglichen Pressebesprechungen der israelischen Armee live übertragen.

Zu viele israelische Juden wollen sich vor der Realität verschließen, dass zwei Millionen in Israel lebende Palästinenser Solidarität mit den Menschen in Gaza empfinden. Natürlich tun sie das.

Zu viele israelische Juden wollen sich vor der Realität verschließen, dass zwei Millionen in Israel lebende Palästinenser Solidarität mit den Menschen in Gaza empfinden. Natürlich tun sie das. Viele von ihnen, vor allem in Jaffa oder Ramle, haben Familienangehörige in Gaza, Flüchtlinge, die 1948 aus diesen Städten geflohen sind.

Aber Israel tut so, als ob diese starke Verbundenheit zwischen diesen verschiedenen Teilen des palästinensischen Volkes verschwinden würde, wenn niemand darüber spricht.

Die gleiche Scheinwelt umgibt auch die Frage der Geiseln. Vor zwei Wochen, bevor die Bodenoffensive begann, standen beide Seiten kurz vor einer Einigung über die Freilassung von Frauen, Kindern und Ausländern im Austausch gegen palästinensische Frauen und Kinder in israelischen Gefängnissen.

Wie Middle East Eye berichtete, gab es ungelöste Probleme in Bezug auf die Dauer des Waffenstillstands und die Frage, wem die israelischen Gefangenen übergeben werden sollten, aber die beiden Seiten wurden von Beamten, die die Verhandlungen in Katar leiteten, als „zwei Zentimeter“ von einer Einigung entfernt beschrieben.

Die Einigung scheiterte, als die Bodeninvasion begann. Sobald dies geschah, änderte sich die Geschichte.

Der Sprecher der israelischen Armee und anschließend alle Militärkommentatoren und Korrespondenten vertraten einhellig die Auffassung, dass die Bodeninvasion den Druck auf die Hamas erhöhe, ihre Geiseln freizulassen.

Einige der Familien der Geiseln waren eindeutig anderer Meinung, konnten dies aber nicht sagen, weil sie fürchteten, unpatriotisch zu wirken.

Niemand stellt überhaupt die Frage: „Wie um alles in der Welt kann eine Bodeninvasion den Druck auf die Hamas erhöhen, die Geiseln freizulassen? Auf welche Weise? Warum?“

Verzerrte Sichtweise

Das ist nur eine weitere Frage, die unter den Trümmern dieses Krieges begraben liegt. Das Gleiche gilt für das, was israelische Juden über die Vorgänge in Gaza sehen und hören. Es gibt fast kein Filmmaterial über die Gräueltaten.

Die massiven wöchentlichen Demonstrationen in London, Washington und anderswo werden als internationale Linke dargestellt, die das Massaker an israelischen Zivilisten unterstützen.

Über die wachsende Abscheu in der ganzen Welt gegenüber dem, was Israel in Gaza tut, wird nicht berichtet, und wenn doch, dann auf eine völlig verdrehte Art und Weise, als ob es sich um ein riesiges antisemitisches Komplott gegen Juden und Israel handelt.

Die Säuberung ist nicht auf Palästinenser beschränkt. Jüdische Dissidenten erleben die Herrschaft des Mobs.

Eran Rolnik, ein Psychiater, der jahrelang für Haaretz geschrieben hatte, wurde am Mittwoch von der Kommission für den öffentlichen Dienst zu einer Disziplinaranhörung vorgeladen, weil er Artikel gegen Netanjahu geschrieben hatte.

Meir Baruchin, ein Staatsbürgerkundelehrer, der Namen und Bilder von palästinensischen Zivilisten veröffentlicht, die von israelischen Streitkräften im Gazastreifen oder im Westjordanland getötet wurden, wurde am Donnerstag unter dem Vorwurf der „Verschwörung zum Hochverrat“ verhaftet.

Der ultraorthodoxe linke Journalist Israel Frey, der schrieb, er bete für die kindlichen Opfer in den Kibbuzim und im Gazastreifen, ist immer noch untergetaucht, nachdem er aus seinem Haus geflohen war, als sich ein Mob vor dem Haus versammelte.

Die große Frage – und meine größte Angst – ist, was als nächstes passiert.

Man kann diese derzeitige Schreckensherrschaft in einen Kontext von Angst und Rache stellen, ein verständliches, wenn auch stark übertriebenes Gefühl nach den grausamen Hamas-Anschlägen, nach denen sich kein israelischer Jude in seinem Haus sicher fühlt.

Aber wird dieses interne Regime des Schweigens und der Einschüchterung verschwinden, wenn der Krieg zu Ende ist? Oder stehen wir an der Schwelle zu einer umfassenden Repression gegen Palästinenser und israelische Dissidenten?

Steht Israel an der Schwelle zum Faschismus? Leider kann ich keine beruhigende Antwort geben.

Übersetzt mit Deepl.com



