Historisches Museum Frankfurt Pro-Palästina-Aktivist darf nicht mehr als Guide arbeiten

Nach seinem Engagement bei einem umstrittenen Pro-Palästina-Camp darf Daniel Shuminov keine Führungen mehr im Historischen Museum Frankfurt geben. Er vermutet dahinter politische Gründe. Das Museum begründet die Entscheidung ganz anders.

Von Danijel Majić Veröffentlicht am 15.10.24 um 11:39 Uhr

Vier Jahre hat Daniel Shuminov für das Historische Museum in Frankfurt gearbeitet. Damit ist nun Schluss. Bild © hr, picture-alliance/dpa, Collage: hessenschau.de

Vor dem Haus, in dem er nicht mehr willkommen ist, wird Daniel Shuminov freundlich begrüßt. „Na, machst Du mal wieder was für uns“, wirft ihm ein Mitarbeiter des Historischen Museums zu, der gerade dabei ist, einen Stapel alter Programmzeitschriften zu entsorgen. Der Mann lächelt Shuminov freundlich an.Weiterlesen in hessenschau.de

