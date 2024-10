https://thegrayzone.com/2024/10/11/israeli-jails-grayzones-jeremy-loffredo/



Israel sperrt Jeremy Loffredo von Grayzone ein, lässt ihn aber bis zum Abschluss der Ermittlungen frei

Wyatt Reed·11. Oktober 2024

Das Strafverfahren gegen den amerikanischen Reporter platzte, nachdem ein israelischer Journalist aussagte, dass sein eigener Artikel, der Loffredos vollständigen Videobericht enthielt, die Militärzensur passiert hatte. Dennoch weigert sich Israel, Loffredo das Land verlassen zu lassen.

Am 11. Oktober wurde die Freilassung des Journalisten Jeremy Loffredo aus einem israelischen Gefängnis angeordnet.

Israelische Soldaten hatten den jüdisch-amerikanischen Reporter und drei weitere Journalisten am 8. Oktober an einem Kontrollpunkt im Westjordanland festgenommen. Laut einem der inhaftierten Reporter, @the_andrey_x, verbanden die Soldaten ihnen die Augen, schlugen sie zusammen, richteten an einem Punkt Waffen auf sie und brachten sie zur Inhaftierung nach Jerusalem.

„Die Soldaten … forderten die Journalisten illegalerweise auf, ihre Telefone abzugeben, und als sie sich weigerten, richteten die Soldaten eine Waffe auf einen der Journalisten, schlugen ihn mit den Händen und dem Lauf einer Waffe, zerrten ihn dann aus dem Auto und warfen ihn auf den Beton. Als er auf dem Boden lag, richteten sie zwei Waffen auf seinen Kopf. Die anderen Journalisten stiegen aus dem Auto aus und das Militär durchsuchte es und beschlagnahmte Telefone, Kameras und persönliche Gegenstände“, sagte @the_andrey_x.

Andrey erinnerte sich, dass die Soldaten im Verlauf der Misshandlung der Journalisten der israelischen Fotografin sagten, sie hätte von der Hamas vergewaltigt werden sollen.

Während Loffredos Kollegen nach elf Stunden freigelassen wurden, leitete die Abteilung „Judäa und Samaria“ der israelischen Polizei eine Untersuchung gegen Loffredo wegen angeblicher „Unterstützung des Feindes in Kriegszeiten“ ein.

Die Anschuldigung der israelischen Polizei bezog sich auf Loffredos Videobericht für The Grayzone über die Folgen der iranischen Raketenangriffe auf israelische Militäreinrichtungen. Laut Polizei hatte Jeremy „die Abwurfstellen von Raketen in der Nähe oder innerhalb sensibler Sicherheitseinrichtungen offengelegt, um den Feind darauf aufmerksam zu machen und ihn so bei seinen zukünftigen Angriffen zu unterstützen“.

Sehen Sie sich Jeremy Loffredos Bericht „Vor Ort: Untersuchung der iranischen Angriffe auf Israel“ hier an.

Am 9. Oktober erklärte ein israelisches Gericht, es bestehe „begründeter Verdacht“, die Haft des Journalisten zu verlängern. Bei einer Anhörung am nächsten Tag bestand die Polizei gegenüber dem Richter am Amtsgericht, Zion Sahrai, darauf, dass Loffredo kein echter Journalist sei, legte jedoch keine Beweise dafür vor, dass er eine feindliche Hintergedanken verfolgte.

Ein Journalist der israelischen Publikation YNet widersprach der Behauptung, Loffredo habe gegen israelische Zensurgesetze verstoßen, indem er darauf hinwies, dass die Militärzensur seinen eigenen Artikel genehmigt hatte, in den ein Tweet eingebettet war, der Loffredos vollständigen Videobericht für The Grayzone enthielt.

Richter Sahrai ordnete Loffredos Freilassung an und erklärte, dass Israel seine fortgesetzte Inhaftierung nicht länger rechtfertigen könne, da die israelische Militärzensur Ynet die Veröffentlichung sowohl des „Berichts über [Jeremys] Verhaftung als auch der Veröffentlichungen, die zu seiner Verhaftung führten“ gestattet habe.

Die Polizei legte jedoch Berufung gegen Sahrais Entscheidung ein und protestierte, dass die Zensur den YNet-Artikel nur rückwirkend genehmigt habe und dies niemals getan hätte, wenn er im Voraus eingereicht worden wäre.

Die Polizei beschwerte sich auch darüber, dass Loffredo sich geweigert hatte, sein Telefon für sie zu entsperren, und darauf bestand, dass sie mehr Zeit bräuchten, um das Gerät zu knacken. „Wir glauben, dass wir auf dem Telefon Dinge finden werden und ihn [mit dem mutmaßlichen Verbrechen] in Verbindung bringen können“, erklärte ein Polizeivertreter.

Dieses Argument überzeugte die Richterin am Bezirksgericht Jerusalem, Hana Miriam Lomp, jedoch nicht. „Das Gericht erster Instanz hat keinen Fehler begangen, als es die Freilassung des Angeklagten anordnete“, erklärte Richterin Lomp während der Berufung am 11. Oktober. „Aufgrund der detaillierten Ermittlungsmaßnahmen besteht keine Angst vor einer Störung [durch Jeremy], und angesichts der oben genannten Gründe ist auch die Ursache der Gefahr nicht klar.“

Obwohl Lomp die Freilassung des Journalisten anordnete, gab sie der Polizei bis zum 20. Oktober Zeit, um ihre digitale Leibesvisitation fortzusetzen. Bis dahin wird Loffredo ohne seinen Reisepass bleiben und nicht zu seiner Familie in die USA zurückkehren dürfen.

Was genau israelische Beamte bei der Durchsuchung von Loffredos Handy zu entdecken hoffen, bleibt ein Rätsel. Unklar ist auch, warum sich die Untersuchung ausschließlich auf Loffredo konzentriert und nicht auf einen der zahlreichen anderen Reporter, die über die Orte der iranischen Angriffe berichtet haben.

Nachdem der Iran am 1. Oktober mehrere hundert ballistische Raketen auf israelische Militärziele abgefeuert hatte, sendeten mehrere internationale Journalisten Berichte vom Ort der Explosionen, darunter Matt Gutman von ABC News und Nick Schifrin von PBS Newshour.

Vor dem Mossad-Hauptquartier, 1050p lokal: pic.twitter.com/r0iiN6E9O8

– Nick Schifrin (@nickschifrin) 1. Oktober 2024

The Grayzone veröffentlichte am 10. Oktober eine Erklärung, in der die ungeheuerlichen Anschuldigungen der israelischen Polizei gegen Loffredo unmissverständlich zurückgewiesen wurden. Wir wiederholen, dass wir zu Jeremys Bericht stehen. Die Behauptung, Loffredo und The Grayzone seien in Kriegszeiten Feinde Israels, deutet lediglich darauf hin, dass die israelische Regierung das amerikanische Volk und die freie Presse als legitimes Ziel betrachtet. In der Tat sind wir ein unabhängiges Medium, das weder finanziell noch anderweitig mit einem anderen Land oder einer politischen Organisation in Verbindung steht.

Während wir gegen die betrügerischen Anschuldigungen gegen Jeremy kämpfen, bitten wir die Leser, sich an das US-Außenministerium zu wenden und es aufzufordern, sich für seine Verteidigung einzusetzen. Die USA sind verpflichtet, ihre Journalisten ohne politische Vorurteile zu verteidigen, insbesondere wenn sie die wichtige Aufgabe erfüllen, die Öffentlichkeit mit Fakten vor Ort zu versorgen.

Teilen Sie dies, um Jeremy Loffredo zu helfen. Er ist Journalist für @TheGrayzoneNews und wurde von Israel inhaftiert, weil er Kriegsverbrechen aufgedeckt hat. #FreeJeremy pic.twitter.com/w9lIZ07Yd5

– Kim Dotcom (@KimDotcom) 10. Oktober 20

