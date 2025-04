Hitlers erste 100 Tage – und die von Trump Werner Lange

https://www.commondreams.org/opinion/hitler-trump-first-100-days



Aufgenommen am 30. Januar 1933: Adolf Hitler mit einem seiner wichtigsten Gefolgsleute, Rudolf Hess (rechts), auf dem Weg zum Reichstag in Berlin, an dem Tag, an dem Hitler sein Amt als Reichskanzler antrat.

(Foto: General Photographic Agency/Hulton Archive/Getty Images)

Hitlers erste 100 Tage – und die von Trump

Die Parallelen zwischen den ersten Monaten beider tyrannischer Regime sind auffällig und erschreckend, mit einer großen Ausnahme.

Werner Lange

27. April 2025

Der Faschismus, der Anfang Januar 1933 mit der Ernennung Hitlers zum jüngsten Kanzler aller Zeiten über Deutschland hereinbrach, und der sich mit der zweiten Amtseinführung Trumps als ältester Präsident aller Zeiten im Januar 2025 in Amerika entfaltete, wiesen in den ersten 100 Tagen ihrer repressiven Herrschaft viele unheimliche Ähnlichkeiten, aber auch deutliche Unterschiede auf. Im Mai 1933 war die Demokratie in Deutschland tot und begraben; aber die amerikanische Demokratie – die in Wirklichkeit nie ganz mit den amerikanischen Idealen identisch war – lebte noch, wenn auch schwer verwundet und zunehmend angeschlagen, nach etwas mehr als drei Monaten unaufhörlicher Schläge durch das Trump-Regime. Dieser Unterschied bietet dem antifaschistischen Widerstand in den Vereinigten Staaten eine Chance auf den Sieg, wenn es gelingt, eine tragfähige, breit angelegte Einheitsfront entschlossen aufzubauen und fest zu halten.

Tag

Am Abend des 30. Januar, einem bitterkalten Wintertag, veranstalteten die siegreichen Nazis einen massiven Fackelumzug durch das Berliner Brandenburger Tor, der über vier Stunden dauerte und an dem etwa 30.000 uniformierte Sturmtruppen (SA) teilnahmen. Vielleicht bis zu einer Million Berliner, etwa ein Viertel der Stadtbevölkerung, kamen, um das Nazi-Spektakel mitzuerleben. Unter ihnen befanden sich auch einige Demonstranten, die von der SA kurzerhand zusammengeschlagen wurden – ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Dissidenten zu erwarten hatte. Der Marsch endete am Reichspräsidentenpalast und der Reichskanzlei, wo Hitler und Präsident Hindenburg gemeinsam als Symbol der nationalen Versöhnung standen, die als „Wiedergeburt der Nation“ dargestellt wurde. Unter den Liedern, die von der riesigen Menschenmenge angestimmt wurden, war auch das Deutschlandlied mit seinem berüchtigten Refrain „Deutschland, Deutschland über alles“. In den folgenden Tagen fanden in ganz Deutschland mehrere weitere große Pro-Nazi-Kundgebungen statt, ebenso wie einige sporadische Gegendemonstrationen, die von Sozialdemokraten und Kommunisten organisiert wurden.

Im Gegensatz dazu fand die Parade zur Feier von Trumps zweiter Amtseinführung, ebenfalls an einem bitterkalten Tag, in der Capital One Arena statt. Die Amtseinführungszeremonie selbst wurde ebenfalls in einem Gebäude abgehalten, nämlich in der Rotunde des Kapitols, dem Ort eines gewaltsamen, von Trump inspirierten Putschversuchs vier Jahre zuvor. Mehrere große Unternehmen und einzelne Milliardäre spendeten jeweils 1 Million Dollar, um die extravagante Veranstaltung zu finanzieren, an der eine Reihe autoritärer ausländischer Staatschefs teilnahmen, darunter der Co-Vorsitzende der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AfD). Ähnlich wie bei Hitlers Amtseinführung verkündete Trump, seine Präsidentschaft markiere den „Beginn eines goldenen Zeitalters für Amerika“. Wie schon der Führer, verkündete Trump an diesem Tag den Messias-Mythos, wonach sein Leben durch die Kugel eines Attentäters verschont geblieben sei, weil er „von Gott gerettet wurde, um Amerika wieder groß zu machen“.

Faschistische Gesetze und Verordnungen

Innerhalb einer Woche nach seinem Einzug in die Reichskanzlei soll Hitler erklärt haben: „Ich werde hier nie wieder weggehen“, und dann eine Reihe antidemokratischer Verordnungen erlassen haben, um die faschistische Herrschaft auf Dauer zu sichern. Die erste wichtige Verordnung erließ er am Tag nach dem günstigen Reichstagsbrand am 27. Februar, der Hitler dazu veranlasste, am Tatort zu erklären: „Wir werden keine Gnade mehr kennen; wer sich uns in den Weg stellt, wird niedergemetzelt.“ Die „Reichsgesetzgebung zum Schutz von Volk und Staat“ hob viele bürgerliche Freiheiten auf, erweiterte die Schutzhaft und sanktionierte die Absetzung von Landesregierungen. Sie wurde dazu benutzt, alle als Gegner des Nationalsozialismus geltenden Personen zu inhaftieren und Publikationen zu verbieten, die als der nationalsozialistischen Sache feindlich gesinnt galten. Eine erhebliche Ausweitung der Repressionen brachten das „Gesetz gegen den Betrug im Geschäftsverkehr“ vom 21. März und die „Ermächtigungsgesetze“ vom 23. März. Am 7. April, sechs Tage nach einem landesweiten Boykott jüdischer Geschäfte, erließ das Hitler-Regime das „Gesetz zur Wiederherstellung des berufskorrekten Staatsdienstes“, mit dem alle Juden sowie als illoyal geltende deutsche Staatsbürger aus dem öffentlichen Dienst und dem Lehramt entfernt wurden. Tausende Deutsche verloren sofort ihren Arbeitsplatz, andere verloren staatliche Aufträge, als die mythische „Volksgemeinschaft“ systematisch in eine rassistische arische „Blutgemeinschaft“ umgewandelt wurde, wie sie beispielsweise in dem Mitte Juli erlassenen „Gesetz zur Verhütung genetisch beschädigter Nachkommen“ zum Ausdruck kam.

Innerhalb einer Woche nach seinem Einzug in die Reichskanzlei soll Hitler erklärt haben: „Hier gehe ich nicht weg“, und dann eine Reihe antidemokratischer Verordnungen erlassen haben, um die faschistische Herrschaft auf Dauer zu sichern.

Der 1. Mai 1933 in Nazi-Deutschland war alles andere als ein Fest der Arbeitermilitanz und der Befreiung von der kapitalistischen Klassenherrschaft. Das Hitler-Regime erklärte diesen „Tag der nationalen Arbeit“ zu einem großen Fest der wiederbelebten Nation, an dem Millionen Menschen im ganzen Land aktiv teilnahmen. Am nächsten Tag verbot die NSDAP alle freien Gewerkschaften und integrierte alle deutschen Arbeiter in eine neu geschaffene Deutsche Arbeitsfront unter der Führung eines fanatischen Antikommunisten. Am 9. Mai, dem 100. Tag der Hitler-Diktatur, gab es in Deutschland keine Demokratie und keine lebensfähige offene Opposition mehr; jeglicher Widerstand wurde in den Untergrund oder ins Exil getrieben. Das faschistische Terrorregime setzte seinen Siegeszug mit einer massiven Bücherverbrennung am 101. Tag seiner Herrschaft fort.

Ähnlich wie Hitler mit dem drakonischen Reichstagsbrandbeschluss und dem Ermächtigungsgesetz erklärte, das deutsche Volk vor „Kriminellen“ schützen zu wollen, griff Trump auf das Alien Enemies Act aus dem 18. Jahrhundert zurück, um das amerikanische Volk vor angeblich bösartigen kriminellen Banden von Ausländern, insbesondere Venezolanern, zu schützen. Mit Zustimmung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten (SCOTUS) wurden diejenigen, die unter den Bestimmungen des AEA festgenommen worden waren, trotz Verstößen gegen ein ordnungsgemäßes Verfahren und Fällen von Personenverwechslungen in das berüchtigte Konzentrationslager CECOT in El Salvador gebracht, aus dem sie wahrscheinlich nie zurückkehren werden. Trumps intensive Feindseligkeit gegenüber Einwanderern zeigte sich bereits an seinem ersten Tag im Amt, als er seine Absicht verkündete, das Geburtsrecht als Einwanderungsrecht abzuschaffen, den Notstand an der Grenze zu Mexiko ausrief und Asyl für Menschen, die über die südliche Grenze kamen, untersagte.

Mitte Februar entließ er 18 Einwanderungsrichter, strich Bundesmittel für Einwanderer ohne Papiere und schlug vor, US-Militärstützpunkte zur Inhaftierung bestimmter Einwanderer zu nutzen. Anfang März erklärte er Englisch zur offiziellen Sprache der USA und kündigte Pläne an, weitere 3.000 Soldaten an die südwestliche Grenze zu entsenden. Um den rassistischen Charakter seiner Einwanderungspolitik zu unterstreichen, bot er weißen südafrikanischen Farmern eine beschleunigte Einbürgerung in den USA an, wies jedoch den schwarzen südafrikanischen Botschafter aus, nachdem dessen Regierung Trumps Politik kritisiert hatte. Ende März entzog das Heimatschutzministerium 532.000 Menschen mit dunkler Hautfarbe (Kubanern, Haitianern, Nicaraguanern und Venezolanern) den vorübergehenden Schutzstatus (TPS) und ordnete ihre Ausreise bis Ende April an. Anfang April entzog er südsudanesischen Passinhabern ihre Visa. Besonders hart von der Abschiebung betroffen waren pro-palästinensische Studenten und Aktivisten, die Trumps Generalstaatsanwalt Bondi unheilvoll als „inländische Terroristen“ bezeichnete.

Ein Demonstrant hält während einer Protestkundgebung vor der US-Botschaft in London am 9. November 2016 gegen Trump, nachdem dieser zum Sieger der US-Präsidentschaftswahlen erklärt worden war, ein Plakat mit einem Bild des designierten US-Präsidenten Donald Trump, das mit einem Hakenkreuz und einem Adolf-Hitler-Schnurrbart versehen ist. – (Foto: Ben Stansall / AFP via Getty Images)

Die Säuberung der Bundesregierung von als illoyal geltenden Mitarbeitern war in den ersten 100 Tagen der Trump-Regierung fast an der Tagesordnung, ebenso wie die Vergeltungsmaßnahmen gegen Anwaltskanzleien und Beamte, die Trumps Vorgehen kritisierten. Ende Januar entließ Trump den Generalberater der NLRB, ein demokratisches Vorstandsmitglied, entließ Dutzende von Generalinspektoren und entfernte demokratische Mitglieder der EEOC. Anfang Februar entließ er 60 Mitarbeiter des Außenministeriums, den Direktor der CFPB, beauftragte Generalstaatsanwalt Bondi mit der Leitung einer Task Force zur „Beseitigung antichristlicher Vorurteile“ in der Bundesregierung, entließ den Leiter der FEC, ernannte Loyalisten zu Mitgliedern eines unabhängigen Beirats für Spionage, entließ den Generalinspekteur der USAID, entließ mehrere Mitarbeiter der FEMA und ordnete die Entlassung aller US-Staatsanwälte aus der Biden-Ära an. Mitte März entließ er 19 Mitarbeiter der NASA, ersetzte den obersten Anwalt der IRS und entließ zwei demokratische Manager der FTC. Anfang April entließ er den Vizeadmiral in Grönland, der Vizepräsident JD Vance kritisiert hatte, und entließ einen Anwalt des Justizministeriums, der die Entscheidung, einen Mann aus Maryland rechtswidrig nach El Salvador abzuschieben, in Frage gestellt hatte. Nach einem Treffen mit der rechtsextremen Aktivistin Laura Loomer, die behauptete, der Chef der NSA sei illoyal, entließ er ihn. Im März nahm Trump eine Reihe von Anwaltskanzleien ins Visier, die er als Feinde betrachtete, darunter auch die Kanzlei, in der Kamala Harris‘ Ehemann arbeitete.

Das Projekt 2025, von seinen menschenfeindlichen Verfassern, der rechtsextremen Heritage Foundation, euphemistisch als „Mandat für Führung“ bezeichnet, ist ein Handbuch für den Abbau der Demokratie und die Untergrabung der sozialen Wohlfahrt in Amerika, und seine berüchtigten Empfehlungen wurden von der Trump-Regierung in den ersten 100 Tagen weitgehend befolgt. Am 24. Januar führte Trump eine Anti-Abtreibungspolitik wieder ein und hob zwei Richtlinien von Biden auf, die den Zugang zu Abtreibungen verbessern sollten. Am 13. Februar beauftragte er RFK Jr. mit der Untersuchung der Sicherheit der Abtreibungspille Mifepriston. Das Projekt 2025 fordert die Abschaffung der medikamentösen Abtreibung, und die Nazis betrachteten Abtreibung (durch arische Frauen) als Mord. Ebenfalls im Einklang mit dem Projekt 2025 unterzeichnete Trump am 20. März eine Verordnung zur Abschaffung des Bildungsministeriums (das er als „großen Betrug“ bezeichnete) und reduzierte Ende Februar drastisch das Personal der NOAA. Auf der Streichliste der Heritage Foundation standen auch das Head Start-Programm, staatliche Studentenkredite, Klimaschutz, Schutz vor Kinderarbeit, das Büro für Umweltgerechtigkeit der EPA und Lebensmittelhilfeprogramme.

Zu der langen Liste der zu ergreifenden drakonischen Maßnahmen kamen noch die antidemokratischen Empfehlungen des Capital Research Center hinzu, eines rechtsgerichteten Thinktanks mit Zugang zu Trumps Weißem Haus. Das CRC wurde während der Reagan-Ära von einem ehemaligen Vizepräsidenten der Heritage Foundation gegründet und wird zu einem großen Teil von der rechtsextremen Koch-Familie finanziert. Es erstellte eine Liste mit 150 Gruppen, die es als „terrorismusfreundlich“ einstufte, und empfahl deren Auflösung. Ausschließlich in seinem Fadenkreuz stehen ein Großteil der amerikanischen Linken, wie die National Lawyers Guild, die Democratic Socialists of America, CAIR, Jewish Voice for Peace, Code Pink, Black Alliance for Peace und das Center for Constitutional Rights. Besonders von der Ausweisung betroffen sind Mitglieder der Students for Justice in Palestine, „der Gruppe, die laut CRC bei weitem die größte Verantwortung für die aktuelle antiisraelische Protestbewegung trägt“. Nachdem er 2024 vor mehreren Kongressausschüssen ausgesagt hatte, informierte CRC-Präsident Scott Walter Ende März 2025 Vertreter des Weißen Hauses über seine Forschungsergebnisse und Ausweisungsempfehlungen. Kurz darauf wurden mehrere pro-palästinensische Aktivisten verhaftet und abgeschoben.

Geschichtsrevision

Die nationalsozialistische Doktrin der arischen Vorherrschaft verunglimpfte zwangsläufig andere ethnische Gruppen als minderwertig, ja sogar als untermenschlich, und wertete auch die Rolle befreiender Ideale und revolutionärer Bewegungen wie der Aufklärung und der Französischen Revolution von 1789 ab. Im April 1933 erklärte Hitlers neu ernannter Propagandaminister Josef Goebbels, das gesamte Ziel des neuen Regimes sei es, „1789 aus dem Gedächtnis zu löschen“. Um diese monumentale Auslöschung von Geschichte und Kultur zu vollenden, wurden Bücher, die der nationalsozialistischen Ideologie widersprachen, regelmäßig verbrannt, nicht-arische Lehrer verboten, das Bildungssystem umstrukturiert und Schulbücher umgeschrieben. Innerhalb des ersten Jahres erließ das Hitler-Regime eine Reihe von diskriminierenden Gesetzen gegen Nicht-Arier. Am 25. April schränkte das „Gesetz gegen die Überfüllung der Schulen und Hochschulen“ die Zulassung von Nicht-Ariern zum Studium stark ein. Wenige Wochen später schuf ein „Sachverständigenausschuss für Fragen der Bevölkerung und Rassenpolitik“, ein Zusammenschluss prominenter nationalsozialistischer Verfechter der Herrenrassentheorie unter Heinrich Himmler, den Rahmen für die Ausgrenzung von Nicht-Ariern und die Umsetzung der Eugenik. Innerhalb eines Monats wurde das Sterilisationsgesetz verabschiedet.

Um diese monumentale Auslöschung von Geschichte und Kultur zu vollenden, wurden Bücher, die der Nazi-Ideologie widersprachen, routinemäßig verbrannt, nicht-arische Pädagogen verboten, das Bildungssystem umstrukturiert und Schulbücher umgeschrieben.

An seinem ersten Tag im Amt erließ Trump eine Verordnung zur „Wiederherstellung von Namen, die die Größe Amerikas ehren“, die „das außergewöhnliche Erbe unserer Nation fördern und sicherstellen soll, dass künftige Generationen amerikanischer Bürger das Vermächtnis amerikanischer Helden feiern“. Anschließend benannte er den höchsten Berg Alaskas in „Mt. McKinley“ um und erklärte, dass der Golf von Mexiko fortan „Golf von Amerika“ heißen solle. Eine Woche später erließ er eine Verordnung mit dem Titel „Feier des 250. Geburtstags Amerikas“, mit der die Task Force 250 im Verteidigungsministerium eingerichtet wurde, um „Maßnahmen zur Würdigung der Geschichte unserer großen Nation zu ergreifen, darunter die Benennung von 250 Amerikanern, die im National Garden of American Heroes geehrt werden sollen“. Mit der Anfang April erlassenen Verordnung „Wiederherstellung der Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte“ behauptet Trump ironischerweise, dass es in den letzten zehn Jahren „konzertierte und weitreichende Bemühungen gegeben habe, die Geschichte unserer Nation umzuschreiben und objektive Fakten durch eine verzerrte Darstellung zu ersetzen, die eher von Ideologie als von der Wahrheit geleitet ist“, und macht dann genau das. „Es ist die Politik meiner Regierung“, heißt es in der Verordnung, “die der Geschichte gewidmeten Stätten des Bundes, darunter Parks und Museen, wieder zu feierlichen und erhebenden öffentlichen Denkmälern zu machen, die die Amerikaner an unser außergewöhnliches Erbe, unseren beständigen Fortschritt auf dem Weg zu einer perfekteren Union und unsere beispiellose Bilanz bei der Förderung von Freiheit, Wohlstand und menschlicher Entfaltung erinnern.“ Um diese Schönfärbung der amerikanischen Geschichte in Angriff zu nehmen, ordnete er an, dass alle „unangemessenen ideologischen Inhalte“ aus den Smithsonian-Museen und dem National Zoo entfernt werden und dass die Finanzierung von Ausstellungen oder Programmen, die „die gemeinsamen amerikanischen Werte herabsetzen“ oder „die Amerikaner aufgrund ihrer Rasse spalten“, verboten wird.

Einschränkung der Sexualität

Die nationalsozialistische Ideologie betrachtete Homosexualität als eine Krankheit der nationalen Gemeinschaft und Homosexuelle als „Staatsfeinde“. Transgender und andere geschlechtsbejahende Identitäten wurden als psychische Erkrankungen angesehen. In einer Umfrage von 1928 erklärte die NSDAP offiziell, dass „jeder, der auch nur an homosexuelle Liebe denkt, unser Feind ist“. Paragraph 175 des deutschen Strafgesetzbuches, der 1871 verabschiedet wurde, stellte sexuelle Beziehungen zwischen Männern unter Strafe; 1935 erweiterte das Hitler-Regime das Gesetz auf alle „unzüchtigen Handlungen“ (z. B. gegenseitige Masturbation) und verschärfte die Strafen für Verstöße erheblich. Im Februar 1933 wies das preußische Innenministerium die Berliner Polizei an, alle Einrichtungen zu schließen, die „Personen, die sich unnatürlichen sexuellen Praktiken hingeben“, zuwiderkommen, eine Anordnung, die sich schnell auf viele andere Städte ausweitete. Am 6. Mai stürmte die SA das Institut für Sexualkunde in Berlin und zerstörte es. Die Verfolgung von Homosexuellen und Transgender-Personen eskalierte in den folgenden Jahren erheblich. 1936 gründete Himmler die Reichszentrale zur Bekämpfung von Homosexualität und Abtreibung. In den Jahren zwischen 1937 und 1939 wurden etwa 95.000 deutsche Männer wegen Homosexualität verhaftet und inhaftiert, viele davon in Konzentrationslagern, wo sie starben.

Am ersten Tag seiner zweiten Präsidentschaft verkündete Trump die Anerkennung von nur zwei Geschlechtern, männlich und weiblich, und griff in den folgenden Wochen wiederholt die Transgender-Gemeinschaft an. In rascher Folge verlangte er, dass Transgender-Frauen in Männergefängnissen untergebracht werden, ordnete die Streichung der Option „drittes Geschlecht“ auf Ausweisen an, strebte den Ausschluss von Transgender-Personen aus dem Militär an, wies Bundesbehörden an, Programme zur Anerkennung von Transgender-Personen einzustellen, wollte Transgender-Schülerinnen und -Schüler vom Frauensport ausschließen, entfernte Verweise auf Transgender-Personen von den Websites des National Park Service, beauftragte die CDC mit einer Überprüfung der Gender-Ideologie, verweigerte Arbeitnehmerinnen, die Transgender-Jugendliche unterstützen, Erleichterungen bei der Rückzahlung von Studentenkrediten und die schrittweise Abschaffung geschlechtsangleichender medizinischer Behandlungen für Veteranen. Mitte April verklagte Trump den Bundesstaat Maine, weil er Transgender-Personen die Teilnahme am Frauensport erlaubt hatte. Ende Januar hob er Schutzmaßnahmen für LGBTQ-Schüler*innen auf und verpflichtete Bundesbedienstete, Pronomen aus ihren E-Mail-Signaturen zu entfernen.

Feier des Rassismus

Der Rassismus in Nazi-Deutschland, der weitgehend von den Jim-Crow-Gesetzen in Amerika inspiriert war, durchdrang direkt oder indirekt jede Handlung des Hitler-Regimes. Der Nationalsozialismus hatte absolut keine Toleranz für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion. Das Trump-Regime auch nicht. Trump ließ seinem widerwärtigen Rassismus freien Lauf und ergriff in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit über 20 separate Maßnahmen gegen DEI-Programme. Die Einstellung aller DEI-Programme in der gesamten Bundesregierung gehörte zu seinen zahlreichen Anordnungen am ersten Tag. Zehn Tage später machte er sogar die DEI-Politik für einen tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Armeehubschrauber und einem Verkehrsflugzeug über dem Potomac River verantwortlich. In seiner langen, bombastischen Rede vor dem Kongress am 4. März prahlte Trump, dass sein Regime „die Tyrannei der sogenannten Diversitäts-, Gleichstellungs- und Inklusionspolitik in der gesamten Bundesregierung und sogar im privaten Sektor und in unserem Militär beendet“ und „das Gift der Critical Race Theory aus unseren öffentlichen Schulen entfernt“ habe.

Unterdrückung abweichender Meinungen

Schon vor der Verabschiedung des Pressegesetzes von 1933, das nur Journalisten, die sich jeglicher Kritik am NS-Regime enthielten, die Ausübung ihres Berufs erlaubte, wurde die deutsche Presse systematisch gezwungen, sich Hitlers Ansichten anzupassen. Nach den manipulierten Wahlen vom 5. März und der Verabschiedung des Reichsgesetzes über die Organisation der Beamten am 17. April zensierten sich deutsche Zeitungen zunehmend selbst und schwiegen zu den sich abzeichnenden Gräueltaten. Am 9. März wurde der prominente antifaschistische Journalist Fritz Gerlich verhaftet und schließlich in das Konzentrationslager Dachau gebracht, wo er Ende Juni ermordet wurde.

Die amerikanische Mainstream-Presse, die von Trump regelmäßig als „Feind des Volkes“ bezeichnet wurde, geriet in seiner zweiten Amtszeit zunehmend unter Beobachtung und wurde unterdrückt. In Anlehnung an die Zensurbestimmungen des Nazi-Pressegesetzes beschränkte Trump den Pressezugang zum Weißen Haus auf von ihm handverlesene Journalisten. Anfang Februar forderte er, CBS die Rundfunklizenz zu entziehen, eine Forderung, die er zwei Monate später wiederholte, nachdem der Sender eine ihm missfallende Sendung von „60 Minutes“ ausgestrahlt hatte. Am 23. Februar bezeichnete er MSNBC als „Bedrohung für die Demokratie“ und Mitte März kündigte er alle Verträge wichtiger Nachrichtenagenturen (AP, Reuters, Agence France-Presse) mit Voice of America. Ende März verklagte ein Manager von Trumps Wahlkampfteam The Daily Beast wegen Verleumdung.

In Anlehnung an die Zensurbestimmungen des Nazi-Pressegesetzes beschränkte Trump den Pressezugang zum Weißen Haus auf von ihm handverlesene Journalisten.

Neben einer 20-Milliarden-Dollar-Klage gegen CBS News hat Trump auch den Des Moines Register, CNN und das Pulitzer-Preis-Komitee verklagt. Ende Januar ordnete der Vorsitzende der FCC unter Trump eine Untersuchung gegen NPR und PBS an, öffentliche Nachrichtensender, die von der Trump-Anhängerin Marjorie Taylor Greene als „kommunistisch“ bezeichnet wurden. Mitte April forderte Trump den Kongress auf, die Corporation for Public Broadcasting um 1,1 Milliarden Dollar zu kürzen. Um sicherzustellen, dass eine weitere liberale Institution, das Kennedy Center, unter seine rechtsextreme ideologische Kontrolle kam, ernannte er sich selbst zum Vorsitzenden und berief zwei Mitglieder von Fox News in den Vorstand. Die National Endowment for Humanities verlor den Großteil ihrer Förderprogramme, und ihr Vorsitzender musste zurücktreten.

Trumps Unterdrückung von Dissens und Kritik ging über die Medien hinaus und umfasste auch Richter, Staatsanwälte und Anwaltskanzleien. Nachdem er den Bundesrichter James Boasberg als „radikalen linken Irren“ bezeichnet hatte, weil dieser sein unrechtmäßiges Abschiebungsvorhaben blockiert hatte, forderte Trump, ihm die Anwaltslizenz zu entziehen und ihn seines Amtes zu entheben. Er schlug außerdem vor, Bundesrichter von Fällen abzuziehen, in denen seine Politik überprüft wird. Ende Februar entließ er Staatsanwälte, die an Verfahren gegen ihn oder die Randalierer vom 6. Januar beteiligt waren. Ende März entließ er zwei langjährige Staatsanwälte in Los Angeles und Memphis, und Mitte Februar ordnete er die Entlassung aller US-Staatsanwälte aus der Biden-Ära an. Außerdem entließ er die Direktoren des Office of Special Counsel und des Office of Government Ethics. Sebastian Gorka, ein ungarisch-amerikanischer Faschist, der als Trumps Anti-Terror-Zar fungiert, betrachtet jeden, der seinen Chef auch nur kritisiert, als Terroristen.

Militarisierung

Nazideutschland erhöhte seine Militärausgaben schneller als jeder andere Staat in Friedenszeiten, wobei der Anteil der Militärausgaben allein in den ersten beiden Jahren des Hitler-Regimes von 1 % auf 10 % des Nationaleinkommens stieg. Kurz nach seinen ersten 100 Tagen genehmigte Hitler einen Finanzhaushalt für seine wachsende Kriegsmaschinerie in Höhe von 35 Milliarden Reichsmark über acht Jahre; das gesamte Nationaleinkommen Deutschlands betrug 1933 43 Milliarden Reichsmark. Die Militärausgaben für sein erstes Amtsjahr waren dreimal so hoch wie die Ausgaben für alle zivilen Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen in den Jahren 1932 und 1933 zusammen.

Innerhalb der ersten Woche seiner zweiten Präsidentschaft erließ Trump militaristische Anordnungen zur „Wiederherstellung der amerikanischen Streitkräfte“, zum „Eisernen Dom für Amerika“ und zur „Priorisierung militärischer Exzellenz und Einsatzbereitschaft“. Der dritte Befehl bezeichnete das US-Militär als die „tödlichste und effektivste Streitmacht der Welt“ und forderte eine „einzigartige Kraft zur Entwicklung einer Kriegerethik“ im gesamten Militär. Am 21. März stellte er einen neuen Stealth-Bomber vor, die F-47. Am 10. April prahlte er: „Wir haben eine Waffe, von der niemand eine Ahnung hat, was sie ist, und diese Waffe ist die mächtigste Waffe der Welt, mächtiger als jede andere, die auch nur annähernd daran herankommt.“ Drei Tage zuvor hatte er ein Pentagon-Budget von 1 Billion Dollar für das Haushaltsjahr 2026 angekündigt, was einer Steigerung von 12 % (107 Milliarden Dollar) gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 entspricht. In ihrer Veröffentlichung aller militärbezogenen Ausgaben behauptet die War Resisters League, dass Trumps Militärbudget für 2026 24 % (1,3 Billionen Dollar) aller Bundesausgaben ausmacht und die bisherigen Militärausgaben 26 % (1,4 Billionen Dollar) des Bundeshaushalts ausmachen. Demnach machen Trumps tatsächliche Militärausgaben 50 % des gesamten Bundeshaushalts aus, was trotz der Tatsache, dass das Pentagon 2024 zum siebten Mal in Folge eine Prüfung nicht bestanden hat, eine kolossale Militärausgabe darstellt.

Am 14. Juni, dem 250. Jahrestag der Gründung der US-Armee und seinem 79. Geburtstag, plant Trump Berichten zufolge eine massive, 4 Meilen lange Militärparade in der Hauptstadt des Landes. Am 4. Februar entwarf er Anweisungen zur Vernichtung des Iran, falls die Islamische Republik ihn ermorden sollte; am selben Tag schlug er die Übernahme des Gazastreifens durch die USA vor. Einen Monat später stellte er die Hamas vor ein Ultimatum: „Entweder alle Geiseln freilassen oder sterben.“

Privatisierung

Trotz ihres nominellen Bekenntnisses zum Sozialismus, einem Wirtschaftssystem, das auf der öffentlichen Eigentümerschaft der Produktionsmittel basiert, führte die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), auch bekannt als Nazi-Partei, ein radikales Programm zur Privatisierung von Stahl, Banken, Bergbau, Schifffahrt, Eisenbahnen und Wohlfahrtsorganisationen ein. Zu den in den ersten Jahren der Hitler-Diktatur privatisierten Branchen gehörten fünf große Geschäftsbanken, die Vereinigten Stahlwerke, das zweitgrößte Unternehmen des Landes, die Deutsche Reichsbahn, die oberschlesischen Kohlebergwerke und die Deutsche Werft. Die Privatisierung brachte der Kriegsmaschinerie der Nazis erhebliche Einnahmen und trug auch dazu bei, die politische Unterstützung der Superreichen zu festigen.

Trumps Begeisterung für die Privatisierung spiegelt die Ziele der Nazis wider.

Trumps Begeisterung für Privatisierungen spiegelt die Ziele der Nazis wider. In Anlehnung an das Projekt 2025 prüfte er die Möglichkeit einer Privatisierung der US-Post, der Sozialversicherungsbehörde und der Krankenversicherung Medicare. Mit der Bestätigung von Dr. Oz, einem glühenden Befürworter der privaten Alternative Medicare Advantage zum traditionellen Medicare, als Leiter des Zentrums für Medicare- und Medicaid-Dienstleistungen am 4. April wurden die Bemühungen zur Privatisierung von Medicare erheblich beschleunigt. In ähnlicher Weise erhielt die Privatisierung der Gesundheitsdienste für Veteranen einen großen Schub durch die Ernennung eines neuen Leiters des Verteidigungsministeriums, Pete Hegseth, der sich öffentlich dafür aussprach, mehr Veteranen in die von der VA finanzierte private Pflege zu überführen. Die Sozialversicherung bleibt im Fadenkreuz der Privatisierungsbefürworter in der Trump-Regierung. DOGE kündigte die Mietverträge für 45 Sozialversicherungsämter und reduzierte die Zahl seiner Regionalbüros von zehn auf vier. Anfang April erklärte der Leiter der Sozialversicherungsbehörde, dass zur Rationalisierung der Abläufe „nicht wesentliche Funktionen an Branchenexperten ausgelagert“ werden müssten. Anfang Februar entließ Trump mehr als 100 Mitarbeiter von Fannie Mae und kündigte Pläne zur Privatisierung von Fannie Mae und Freddie Mac an. Einen Monat später schlug er die Privatisierung von Amtrak, der Transportation Security Administration und des staatlichen Studentenkreditprogramms vor. Ebenfalls zum Verkauf stehen öffentliche Grundstücke, die massiv an wohlhabende private Investoren und Bauträger veräußert werden sollen.

Synchronisierung

In einem großen Vorstoß zur Konsolidierung seiner Macht erließ das Hitler-Regime Gesetze, die eine nationale Politik der „Gleichschaltung“ einführten, d. h. die Koordinierung aller staatlichen Operationen und sozialen Organisationen unter der Kontrolle der Nazis. Infolgedessen wurden die nicht von den Nazis kontrollierten Landesparlamente aufgelöst, jede öffentliche Äußerung von Pluralismus verboten, nazikritische politische Parteien abgeschafft, alle jüdischen und sozialdemokratischen Beamten entlassen und alle kulturellen und justiziellen Institutionen der Nazi-Ideologie angeglichen oder aufgelöst.

Der eigentliche Zweck von DOGE ist die Konsolidierung der Macht, die Synchronisierung der Regierungsgeschäfte und die Privatisierung staatlicher Dienstleistungen sowie die Abschaffung von Behörden, die seit langem von der extremen Rechten verhasst sind.

Trump kündigte an seinem ersten Tag im Amt die Gründung des Department of Government Efficiency (DOGE) an, mit dem vorgeblichen Ziel, den amerikanischen Steuerzahlern insgesamt rund 2 Billionen Dollar einzusparen, indem angebliche massive Betrugsfälle, Verschwendung und Missbrauch in der Bundesregierung ausgemerzt werden sollen. Der angebliche Zweck ist selbst ein Betrug. Höchstens 15 % dieses Sparziels sind realistisch. Der wahre Zweck von DOGE besteht darin, Macht zu konsolidieren, Regierungsabläufe zu synchronisieren, staatliche Dienstleistungen zu privatisieren und Behörden abzubauen, die seit langem von der extremen Rechten gehasst werden.

Neun der von DOGE ins Visier genommenen Regierungsbehörden werden im Projekt 2025 hervorgehoben. Sein ehemaliger Co-Vorsitzender, Vivek Ramaswamy, verwendete bei der Bekanntgabe eines Hauptzwecks von DOGE ausdrücklich den Begriff „Synchronisierung“ der Regierungsabläufe. Elon Musk, der Nazi-salutierende Vorsitzende von DOGE, verwendete denselben Begriff aufschlussreich in einem bizarren Podcast mit dem Trump-Anhänger Senator Ted Cruz. Die Nazi-Politik der „Gleichschaltung“ wird gemeinhin als Synchronisierung übersetzt. Die Durchführungsverordnung zur Einrichtung der DOGE wies ihre Verwaltungsbeamten an, „mit den Leitern der Behörden zusammenzuarbeiten, um die Interoperabilität zwischen den Behördennetzwerken zu fördern … und eine verantwortungsvolle Datenerhebung und -synchronisierung zu erleichtern“. Die technologische Synchronisierung scheint ein Vorspiel für die soziologische Synchronisierung, d. h. die „Gleichschaltung“, zu sein.

Militanter Protektionismus

Obwohl Protektionismus durch Zölle seit dem späten 19. Jahrhundert offizielle Politik Deutschlands war, eskalierte Hitlers Regime die militanten Außenhandelsbeziehungen auf eine neue Ebene, um Autarkie, also wirtschaftliche Selbstversorgung, zu erreichen. Der Grundstein für diese neue Wirtschaftspolitik, die Mitte 1934 offiziell verabschiedet wurde, wurde in den ersten 100 Tagen Hitlers Amtszeit gelegt. In einem Artikel der New York Times vom 11. Februar mit dem Titel „Danes See Hitler Waging Tariff War“ (Dänen sehen Hitler im Zollkrieg) wird ein deutscher Beamter mit den Worten zitiert: „Zölle sind die einzige Notwehr meines Landes.“ Diese „Notwehr“ erhielt einen Monat später mit der Ernennung von Hjalmar Schacht zum Präsidenten der Reichsbank einen wichtigen Impuls. Schacht wurde weithin dafür verantwortlich gemacht, Deutschland während der Weimarer Republik vor einer verheerenden Hyperinflation bewahrt zu haben.

Der aggressive Einsatz von Zöllen durch Hitler verblasst im Vergleich zu dem, was Trump einseitig am sogenannten Tag der Befreiung verhängt hat.

Durch verschiedene Finanzmanipulationen, um ohne Erhöhung des Haushaltsdefizits Mittel zu beschaffen, und durch die Umsetzung günstiger Handelsabkommen mit Ländern in Südamerika und Südosteuropa brachte dieser Bankgenie Nazi-Deutschland 1933 auf den Weg zur Selbstversorgung in einer Kriegswirtschaft. Weitere Fortschritte hingen jedoch von der Eroberung anderer Länder ab, was die Nazis mit ihrem erklärten Bedürfnis nach Lebensraum in den folgenden Jahren brutal durchführten.

Der aggressive Einsatz von Zöllen durch Hitler verblasst im Vergleich zu dem, was Trump einseitig am sogenannten Tag der Befreiung, dem 2. April, verhängt hat. Praktisch alle US-Importe wurden mit einem Zoll von 10 % belegt, und 57 Länder wurden im Rahmen von Trumps Zoll-Erpressungsplan mit Gegenzöllen zwischen 17 % und 49 % belastet. Besonders harte Maßnahmen wurden gegen das kommunistische China verhängt. Was mit einem Vergeltungszoll von 34 % begann, eskalierte auf 125 % und stieg dann, nach Gegenmaßnahmen Chinas, bis Ende April auf 245 %. Im Gegensatz dazu wurden die erhöhten Zölle für alle anderen Nationen für 90 Tage ausgesetzt, da Trump behauptete, viele würden ihm „den Hintern küssen“, um Deals abzuschließen.

Wie im Fall von Nazi-Deutschland waren Handelskriege, die durch Zolleskalationen ausgelöst wurden, auf die Ausweitung der nationalen Grenzen angewiesen, damit der wirtschaftliche Aggressor Erfolg haben konnte. Dies könnte Trumps beharrliche Entschlossenheit erklären, Grönland zu erwerben, und seinen wiederholten Wunsch, Kanada zum 51. Bundesstaat zu machen.

Verschwundene Menschen

Das Verschwindenlassen von Menschen, die als außerhalb der arischen Volksgemeinschaft stehend galten, und später ihre massenhafte Vernichtung war eine barbarische Spezialität der Hitler-Diktatur. Diese verwerfliche Praxis begann ernsthaft nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar, der einem ausländischen Kommunisten angelastet wurde, in Wirklichkeit jedoch eine von den Nazis selbst inszenierte Operation unter falscher Flagge war. In der Folge wurden Zehntausende Kommunisten zusammengetrieben und ohne Gerichtsverfahren in provisorischen Konzentrationslagern unter grausamen Bedingungen inhaftiert. Das erste offizielle Konzentrationslager, Dachau, wurde am 23. März eröffnet und von Himmler als „erstes Konzentrationslager für politische Häftlinge“ bezeichnet, das zur Wiederherstellung der Ruhe in Deutschland dienen sollte. Viele der politischen Häftlinge, darunter auch Sozialdemokraten und „intellektuelle Rädelsführer“, wurden kurz nach ihrer Ankunft ermordet. Die Masseninhaftierung und Hinrichtung politischer Gefangener während der ersten 100 Tage Hitlers war ein Vorbote der institutionalisierten Barbarei, die Millionen von Juden, Roma, Homosexuellen, „Asozialen“, „Berufsverbrechern“, „Rheinland-Bastarden“ und anderen „Untermenschen“ das Leben kostete.

Die Konzentrationslager, die Trump für seine rücksichtslosen Abschiebungsaktionen ausgewählt hat, sind der US-Marinestützpunkt Guantanamo Bay auf Kuba und das Center for Terrorism Confinement (CECOT) in El Salvador. Am 12. Februar wurden über 50 Venezolaner, die als „hochgefährliche illegale Einwanderer“ eingestuft wurden, nach Guantanamo Bay deportiert und im Camp 6 inhaftiert. Seit Januar wurden etwa 250 venezolanische „Gangmitglieder“ unter Berufung auf das Gesetz über feindliche Ausländer nach El Salvador abgeschoben; der Großteil dieser Männer, angeblich allesamt Mitglieder der Tren de Aragua-Gang, wurde am 16. März trotz einer gerichtlichen Anordnung eines Bundesrichters, die Abschiebungen zu stoppen, dorthin gebracht. Einen Tag zuvor hatte die ICE Abrego Garcia, der von Vizepräsident Vance fälschlicherweise als „verurteiltes Mitglied der MS-13-Bande“ bezeichnet wurde, nach CECOT abgeschoben, wo er trotz einer einstimmigen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten (SCOTUS), dass seine Abschiebung rechtswidrig sei, weiterhin inhaftiert ist. Die Massenabschiebungen im März wurden von der venezolanischen Regierung als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ angeprangert, das an das Verhalten der Nazis erinnere.

Die Massenabschiebungen im März wurden von der venezolanischen Regierung als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verurteilt, das an das Verhalten der Nazis erinnere.

Die Inhaftierung und/oder Abschiebung politischer Gefangener, insbesondere von Palästinensern oder pro-palästinensischen Aktivisten, ist unter der Herrschaft von Trump zur Routine geworden. Bis Ende März wurden im Rahmen der „Catch and Revoke“-Politik der Trump-Regierung die Visa von über 800 internationalen Studenten widerrufen. Obwohl Gründe für diese repressiven Maßnahmen oft nicht genannt werden, scheint die Teilnahme an pro-palästinensischen Protesten ein gemeinsamer Nenner zu sein.

Der Fall von Mahmoud Khalid veranschaulicht die extremen Maßnahmen, die die ICE ergreift, um einen legalen Einwohner, der als Bedrohung angesehen wird, aus dem Land zu entfernen. Khalid, ein palästinensischer Studentenführer der Proteste an der Columbia University gegen den Völkermord in Gaza, wurde am 8. April von ICE-Beamten festgenommen und in ein Gefängnis in Louisiana gebracht. Gegen ihn wurde nie eine Strafanzeige erhoben; stattdessen berief sich die Trump-Regierung auf ein Gesetz aus der McCarthy-Ära, den Immigration and Nationality Act von 1952, der die Abschiebung von Ausländern vorsieht, wenn ihre Anwesenheit als potenziell schädlich für die Außenpolitik der USA angesehen wird. Das gleiche Gesetz wurde auch schon für die Abschiebung vieler anderer Personen herangezogen. Maßgeblich an Khalids Verhaftung beteiligt war Betar, eine rechtsextreme zionistische Gruppe, die entschlossen ist, alle Personen verschwinden zu lassen, die sie als Hamas-Anhänger betrachtet. Ihr Geschäftsführer, Ross Glick, traf sich im März mit mehreren hochrangigen Regierungsbeamten, darunter Senator Ted Cruz, und drängte sie, gegen Khalid und andere „Terrorunterstützer“ vorzugehen. Khalid, der die algerische Staatsbürgerschaft besitzt und eine Green Card für die USA hatte, ist mit einer US-Bürgerin verheiratet, die am 21. April ihr erstes Kind zur Welt brachte. Entsprechend der Herzlosigkeit der aktuellen Einwanderungspolitik durfte Khalid bei der Geburt seines Sohnes nicht anwesend sein. Wenn es nach dem Trump-Regime geht, werden Khalid und alle anderen in seiner Lage verschwinden.

Widerstand

Die Parallelen zwischen den ersten 100 Tagen beider tyrannischer Regime sind auffällig und erschreckend, mit einer großen Ausnahme: dem Widerstand. Die Brutalität und Geschwindigkeit des Faschismus der NSDAP unter Hitler hatte bis Anfang Mai 1933 jegliche offene Opposition zunichte gemacht. Im krassen Gegensatz dazu wuchs der Widerstand gegen Trumps MAGA-Maschinerie langsam, aber stetig im Laufe ihrer turbulenten ersten 100 Tage. Der erste bedeutende Ausbruch des antifaschistischen Widerstands erfolgte im Februar, am President’s Day, der von Hunderttausenden Demonstranten, die in allen 50 Bundesstaaten auf die Straße gingen, in „No Kings Day“ und „Not My Presidents Day“ umbenannt wurde.

Die Brutalität und Geschwindigkeit des Faschismus der NSDAP unter Hitler hatte bis Anfang Mai 1933 jegliche offene Opposition zunichte gemacht. Im krassen Gegensatz dazu wuchs der Widerstand gegen Trumps MAGA-Maschinerie langsam, aber stetig im Laufe seiner turbulenten ersten 100 Tage.

Am 5. April, der möglicherweise den Beginn des Endes der Trump-Regierung markiert, füllten schätzungsweise 4 Millionen Demonstranten die Straßen an 1500 öffentlichen Orten im ganzen Land und zeigten damit massiv ihren Widerstand. Angetrieben von der Empörung über Trumps zahlreiche repressive Maßnahmen forderten sie „Hände weg“ von den Behörden und Dienstleistungen, deren Abschaffung geplant war. Bezeichnend für das Erwachen eines schlafenden Riesen bei dieser historischen Protestaktion ist die Tatsache, dass für viele empörte Teilnehmer, insbesondere Senioren, dies ihre erste öffentliche Protestaktion war. Am 19. April, dem sogenannten Nationalen Tag des Protests und „We (the People) Dissent“, kam es zu einer weiteren massiven Demonstration. Über 800 lokale Proteste fanden landesweit statt. Unter den explizit antifaschistischen Parolen, die auf einer Vielzahl von Schildern zu lesen waren, waren „Widerstand gegen Faschismus, Kampf gegen die Oligarchie“, „Stoppt das Scheißreich“ und „Das faschistische Trump-Regime muss weg“. Die Stimmung der wachsenden Widerstandsbewegung wurde durch ein beliebtes Schild bei allen Demonstrationen auf den Punkt gebracht: „Wir lehnen ein faschistisches Amerika ab.“

Ein großer Ballon mit dem Bild des US-Präsidenten Donald Trump schwebt über Demonstranten, die während der landesweiten „Hands Off!“-Demonstration gegen Trump und seinen Berater, Tesla-CEO Elon Musk, am 5. April 2025 in der Innenstadt von Los Angeles Schilder hochhalten. (Foto: Etienne Laurent/AFP via Getty Images)

Diese Ablehnung zeigte sich nicht nur auf der Straße, sondern auch an den Wahlurnen. Trotz einer Investition von über 25 Millionen Dollar für die Wahl eines MAGA-Kandidaten zum Richter am Obersten Gerichtshof von Wisconsin verlor Musks Favorit am 1. April mit einem Vorsprung von 10 Prozentpunkten (55 % zu 45 %) gegen die liberale Kandidatin Susan Crawford. Am selben Tag setzten sich die republikanischen Kandidaten für den Kongress bei einer Sonderwahl in Florida durch, allerdings mit einem viel geringeren Vorsprung als zuvor für denselben Sitz, was Probleme für Trumps MAGA-Maschinerie bei den Zwischenwahlen ahnen lässt.

Allerdings sind diese entscheidenden Wahlen noch 18 Monate entfernt, eine Zeit, die sowohl Gefahren als auch Chancen birgt. Damit Trumps MAGA-Marsch zum vollendeten Faschismus triumphieren kann, sind Exekutivverordnungen und Gesetze erforderlich, die weitaus schädlicher sind als die in den letzten 100 Tagen erlassenen. In seinem Arsenal der Unterdrückung stehen noch immer das Aufstandsgesetz und die Verhängung des Kriegsrechts zur Verfügung. Beides erfordert eine qualitative Veränderung des Status quo. Eine Operation unter falscher Flagge, die funktional dem Reichstagsbrand entspricht, würde ausreichen. Ebenso eine Kriegserklärung an den Iran oder China. Alternativ könnte auch eine erhebliche Eskalation der Gewalt im Inland durch den Widerstand (oder Provokateure) den Vorwand für Massenverhaftungen von Dissidenten und die Absage der Zwischenwahlen liefern.

Es ist unerlässlich, dass die wachsende Widerstandsbewegung strikt gewaltfrei bleibt, denn wie uns der weise Rat von Dr. Martin Luther King Jr. lehrt: „Die Folge von Gewaltlosigkeit ist die Schaffung einer geliebten Gemeinschaft, während die Folge von Gewalt tragische Verbitterung ist.“ Eine geliebte Gemeinschaft, die auf Liebe aufgebaut ist, nicht eine Volksgemeinschaft oder eine MAGA-Dystopie, die auf Hass aufgebaut ist, ist jenseits des gegenwärtigen Übels in unserer Reichweite.

Werner Lange, pensionierter Pädagoge und Pastor, wurde in den Trümmern Deutschlands geboren, nachdem die Faschisten mit dem Vaterland fertig waren. Er ist Vorsitzender des Ohio Peace Council und Autor des Buches „Onward Christian Soldiers: the MAGA March toward a Fascist America“ (Vorwärts, christliche Soldaten: Der MAGA-Marsch in Richtung eines faschistischen Amerikas).



