© Foto: SCF

Hotel Ukraine: „Sicher, Sie können jederzeit auschecken, aber Sie können nie gehen

Von Alastair Crooke

4. September 2023

Im Fall der Ukraine scheinen die USA auf einen permanenten (aber weniger intensiven) Krieg zuzusteuern. Die so genannte „israelische Formel“.

(Text aus dem Lied Hotel California von den Eagles)

„Willkommen im Hotel California

Such a lovely place …

Sie leben es auf im Hotel California

Was für eine nette Überraschung

Bringt eure Alibis mit“

Und sie sagte: „Wir sind hier alle nur Gefangene

Auf eigene Faust“

Und in den Gemächern des Meisters

Versammelten sie sich zum Festmahl

Sie stechen es mit ihren stählernen Messern

Aber sie können die Bestie nicht töten

… Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich

Ich rannte zur Tür.

„Entspann dich“, sagte der Nachtmensch

„Wir sind darauf programmiert, zu empfangen

Du kannst auschecken, wann immer du willst

Aber du kannst niemals gehen!“

Nun, der Westen rennt zur Tür. Aber die Ukraine zu verlassen ist nicht möglich – „Entspannen Sie sich“, sagt der Nachtmensch, „wir sind nur darauf programmiert, zu empfangen“. Man kann nicht einfach ‚gehen‘.

Mark Feygin, der täglich den ehemaligen ukrainischen Präsidentenberater Oleksiy Arestovich in seiner Sendung zu Gast hat, fasst einen allgemeinen Konsens zusammen:

„Biden und seine Regierung wollen den Krieg bis Ende 2023 beenden. Das ist ihr Einigungsplan. Ich meine [das Ende] der aktiven militärischen Phase … [und] in aller Ruhe Wahlen abzuhalten, sogar im Januar [2024], im Februar, aber um es vor den US-Wahlen zu beenden, damit Biden etwas zu verkaufen hat, damit er sagen kann: ‚Wir haben die Ukraine gerettet, die Ukraine ist als Staat erhalten geblieben. Ein souveräner Staat. Sie ist da. Ja, 18,6 % des Territoriums sind besetzt, aber es könnte noch mehr besetzt worden sein“: Das ist es, was Biden braucht, es ist sehr einfach, es gibt hier keine ‚geheimnisvolle Schatulle‘.

Dies stellt jedoch nur eines von zwei ‚Lagern‘ in den USA dar: Das erste schlägt vor, den Konflikt an Ort und Stelle einzufrieren und ‚Mission Accomplished‘ zu rufen; und das zweite, weiterzukämpfen, bis Russland einknickt und den Kampfplatz verlässt.

Es mag so einfach erscheinen, ist es aber nicht. Keine der beiden US-Hypothesen ist solide begründet. Eine Lehre aus dem „Konflikt“, die ich früh gezogen habe, ist, dass die „Rationalität“, die so plausibel erscheint – so logisch für diejenigen, die aus stabilen, geordneten, wohlhabenden Staaten kommen, und die im Allgemeinen als „warum verstehen sie nicht, dass fortgesetzte Gewalt nicht in ihrem Interesse ist“, „können sie nicht einfach „die Sache aufteilen“ und weitermachen“ ausgedrückt wurde – immer mehr zu einer Minderheitenposition wird.

Die Verzweiflung, der Schmerz über den menschlichen Verlust, die Angst vor einem ausgedehnten Konflikt formt eine andere Art der Psyche: die Kriegspsyche. Es ist eine Psyche, die das humanistische Kalkül nicht ohne Weiteres akzeptiert. Sie will, dass der „Andere“ so leidet, wie „sie“ gelitten haben. Die Logik des Waffenstillstandes, des Nachgebens gegenüber dem „Realismus“, kann psychologisch unangemessen erscheinen, auch wenn sie politisch rational ist.

Dieser Aspekt wird in anderen Kulturen gut verstanden, aber weniger im Westen, wo eine rigidere Logik vorherrscht. Im Fall der Ukraine ist es bemerkenswert, dass der Westen zwar byzantinische Gesprächsrunden mit seinen Verbündeten und verbündeten Denkfabriken führt, um einen Konsens über einen Ausweg aus dem scheiternden Ukraine-Projekt zu finden, die Diskussion aber in der westlichen „Blase“ verbleibt.

Es wird kaum oder gar nicht versucht, herauszufinden, was die russische Regierung oder die Bevölkerung denkt oder, was noch wichtiger ist, was Moskau sich als nächste Schritte Russlands vorstellt (das hält Russland natürlich für sich).

Es wird stillschweigend davon ausgegangen, dass der Westen, wenn er sich schließlich zum Ausstieg entschließt, diesen von Präsident Putin „mit beiden Händen ergreifen“ wird. Dahinter steht der „Glaubensartikel“, dass Russland in dem Konflikt feststeckt und nur wenige Optionen hat, die über eine fortgesetzte Positionsverteidigung hinausgehen. Auch dies ist eine völlig eindimensionale Sichtweise.

Auch dies entspricht nicht der Psyche des Krieges, und die Analyse ist daher fehlerhaft: Was einmal möglich war (z. B. im März 2023 in Istanbul), ist vielleicht nicht mehr möglich. Der Krieg verändert die Psyche in direktem Zusammenhang mit den Widrigkeiten des Krieges und dem Ausmaß der Bösartigkeit, die von der gegnerischen Seite ausgeht.

Einfach ausgedrückt, wirkt ein lang anhaltender Konflikt wie eine Ratsche – eine Ratsche, die den Spielraum für Kompromisse (für beide Parteien) aushöhlt.

Im Fall der Ukraine scheinen die USA zu einem dauerhaften (aber weniger intensiven) Krieg zu tendieren. Die so genannte „israelische Formel“. Neue Waffen und viel Geld für die Rumpfukraine – bis zu den Wahlen 2024 und darüber hinaus, um einen offensichtlichen Rückzug zu vermeiden. Im Gegensatz dazu scheint die Notwendigkeit eines frühzeitigen politischen Ausstiegs angesichts einer immer stärker polarisierenden Wählerschaft heute dringender denn je.

Vor etwa zwei Wochen fand ein Treffen zwischen drei westlichen Top-Generälen und dem ukrainischen Oberkommando statt. Ungewöhnlicherweise wurde es live übertragen (Berichten zufolge irgendwo in der Nähe von Lemberg). Es gibt keinen öffentlichen Bericht über das, was gesagt wurde, aber Berichten zufolge wurden die Ukrainer angewiesen, die Aufteilung ihrer Streitkräfte zwischen Rabotino, Bakhmut (Artymovsk) und Kupiansk (im Norden) unverzüglich aufzugeben. Sie wurden stattdessen aufgefordert, ihre gesamten Kräfte auf die Offensive im Süden, in Richtung Melitopol und Asowsches Meer, zu konzentrieren.

General Zaluzhny, der ukrainische Befehlshaber, wiederholte Berichten zufolge seine Ablehnung, alles auf einen Vorstoß in den Süden zu setzen, da dieser schwere Verluste an Männern und Panzern mit sich bringen würde. Die westlichen Generäle duldeten jedoch offenbar keinen Aufschub. Die Ukrainer zogen daraus offenbar den Schluss, dass sie darauf vorbereitet werden, „vor den Bus geworfen“ zu werden (und für das endgültige Scheitern der Offensive verantwortlich gemacht zu werden): Ihre letzte Chance“: Erzielt einen Durchbruch in Richtung Asowsches Meer, lautete die Botschaft, oder wir, der Westen, werden unsere Hände in Unschuld waschen, und ihr werdet dann gezwungen sein, mit den Russen zu verhandeln. Ist das ein Bluff oder echt?

Das Ultimatum stellt Zelensky zwischen die beiden Ungeheuer Skylla und Charybdis: Auf der Skylla-Seite der Meerenge steht eine offensichtlich gescheiterte Offensive und eine durch schwere Verluste dezimierte Armee. Auf der anderen Seite werden Zelenskys ultranationalistische und neofaschistische Kollegen immer wütender und radikalisieren sich; sie verbieten jede Art von Verhandlungen mit Russland.

Zelensky ist diesen Kräften, die sowohl russophob als auch antiwestlich eingestellt sind, hörig. Letztere werden darauf bestehen, den Krieg gegen Putin fortzusetzen – wenn nicht mit konventionellen Mitteln, dann durch jede Aktion unter falscher Flagge, mit der versucht werden könnte, die NATO in den Krieg hineinzuziehen.

Zelensky hat also fast keinen Spielraum mehr, um zu manövrieren. Das Team Biden könnte eine frühzeitige Verhandlung mit Russland fordern, doch dies birgt das Risiko, dass Zelensky von der harten Rechten als Verräter angesehen wird; oder aber er wird von einem Militär gestürzt, das genug hat von „halbgaren“ NATO-Plänen, die die ukrainischen Streitkräfte ausweiden, und Selenskyj wird von Gemäßigten wie Oleksei Arestovich als westlicher Dummkopf kritisiert.

Diese unerträglichen Gegensätze könnten zum völligen Zusammenbruch des Regimes und zu einem Ausbruch des Bürgerkriegs in der Ukraine führen.

Sollte sich diese Dynamik verschärfen, könnten sich die USA eher für Verhandlungen mit Russland entscheiden: Aber was würden sie sagen? Wie werden sie reagieren, wenn Russland einen Waffenstillstand und einen eingefrorenen Konflikt entlang der derzeitigen Kontaktlinie rundweg ablehnt?

Wird Washington Moskau zugestehen, dass es bei einem Waffenstillstand immer noch hofft, die Rumpf-Ukraine in die NATO einzubinden? Und beabsichtigen sie, die Ukraine unter dem Deckmantel von „Sicherheitsgarantien“ aufzurüsten und zu finanzieren?

Das ist „Seifenblasendenken“, und die westliche Seifenblase hat es immer noch nicht „kapiert“: Russland wird unter keinen Umständen zulassen, dass das ukrainische Militär weiterbesteht oder die NATO in die Arena eintritt, solange die Ultranationalisten und Neofaschisten in Kiew den größten Einfluss ausüben. Punktum.

Moskau hat andere Möglichkeiten, diesen Konflikt zu beenden. Russland hat darauf gewartet, seine eigene Offensive zu starten (wenn Kiews Offensive erschöpft ist). Und es verfügt über die technischen Mittel, um die Ukraine zum Stillstand zu bringen. Was wird dann geschehen? Wahrscheinlich eine neue Regierung, die bereit ist, die ukrainische Neutralität zu befürworten. Das wird kein einfacher Prozess sein.

Und so wie die Spannungen in Kiew eskalieren werden, werden sie auch in Washington eskalieren. Wer trägt die Schuld an der gescheiterten Offensive? Sind es die Ukrainer oder das Pentagon, weil die Waffen zu langsam geliefert wurden, oder die Briten, weil sie mit ihrer übertriebenen Propaganda von einem unvermeidlichen und frühen Sieg hausieren gingen?

Aber es gibt hier eine interne US-Dynamik, die die Karten in der Ukraine neu mischen wird: Während die zahlreichen strafrechtlichen Anklagen gegen den ehemaligen Präsidenten Trump zunehmen – und die parteipolitischen Bemühungen, ihn bei den Wahlen 2024 aus dem Rennen zu werfen, sich beschleunigen (was allerdings zu seiner steigenden Popularität führt) – gewinnt die Vorstellung an Boden, dass der Kongress keine andere Wahl hat, als ein lange diskutiertes Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden einzuleiten.

In Anbetracht der Ermittlungshindernisse, die das Justizministerium bei der Hunter-Biden-Untersuchung in Kauf genommen hat, und der Weigerung des Ministeriums, das Mandat des Sonderermittlers ausdrücklich auf die Vorwürfe der Einflussnahme auf die Familie Biden auszudehnen, bleibt kaum eine andere Wahl, als eine Amtsenthebungsuntersuchung einzuleiten. Die Autorität des Repräsentantenhauses ist auf dem Höhepunkt, wenn es seine Pflichten gemäß der Amtsenthebungsklausel wahrnimmt“, schreibt Professor Jonathan Turley.

Sollte es dazu kommen, werden die Ukraine und die Aussagen von Zeugen wie dem ehemaligen ukrainischen Staatsanwalt Viktor Shokin und die Aussagen der Whistleblower aus Burma mit Sicherheit eine wichtige Rolle spielen. Wie auch immer das Ergebnis eines solch heiklen Prozesses ausfallen wird, das Interesse der Wahlkampfmanager der Demokraten wird wahrscheinlich darin bestehen, das Scheitern der Ukraine-Offensive und die Behauptungen über Korruption oder Geldwäsche so weit wie möglich von der Beeinflussung des Wahlergebnisses zu entfernen. Sie wollen „weitermachen“.

Der Text von „Hotel California“ sollte eine Allegorie auf den Heroinkonsum sein – daher der Refrain: „Du kannst weglaufen und versuchen, auszusteigen“, aber du kannst nie wirklich gehen.

Als Victoria Nuland und andere für die „Revolution“ auf dem Maidan warben, war es, als hätten sie die ukrainische extreme Rechte auf „Crack“ gesetzt. Zweifellos hofften sie und ihre Kollegen, dass die Ukraine in den totalen Untergang Russlands abgleiten würde. Das ist nicht geschehen. Stattdessen hat sie die Welt auf den Kopf gestellt. Sie mögen fliehen, aber was sie versehentlich ausgelöst haben – die Neugestaltung einer neuen Weltordnung – können sie nie wieder verlassen“. Übersetzt mit Deepl.com

