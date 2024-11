https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/us-senate-rebuffs-bernie-sanders-supports-weapons-war-crimes



US-Senat erteilt Bernie Sanders eine Abfuhr und unterstützt Waffenlieferungen an Kriegsverbrecher

25. November 2024

Die Senatoren Tom Cotton und Lindsey Graham haben gegen den Internationalen Strafgerichtshof gewettert.

Michael Brochstein SIPA USA

Republikanische Befürworter der Verwüstung des Gazastreifens traten letzte Woche geschlossen auf, um die von Senator Bernie Sanders angeführten Bemühungen zu vereiteln, die Waffenlieferungen der USA an Israel einzustellen, das Kriegsverbrechen und andere Gräueltaten begeht. Diese Republikaner wurden von den meisten Demokraten unterstützt, obwohl überraschenderweise 19 demokratische und unabhängige Senatoren es sich nicht nehmen ließen, gegen zumindest einige Waffenlieferungen an Israel inmitten des Völkermords in Gaza zu stimmen.

Die drei von Sanders vorangetriebenen Resolutionen sollten die Lieferung von 120-mm-Panzergranaten, 120-mm-„hochexplosiven“ Mörsergranaten und Präzisionslenk-Kits für Bomben stoppen. Jede der Resolutionen von Sanders erhielt 17 bis 19 Stimmen.

Der republikanische Senator Tom Cotton, der im vergangenen Jahr einen völkermörderischen Aufruf an Israel richtete, „die Trümmer wegzuräumen“, erklärte, dass „die Demokraten im Senat versuchen, die Militärhilfe für Israel während eines existenziellen Krieges zu kürzen. Dies wäre eine schändliche Aufgabe eines Verbündeten, und der Senat sollte diese absurde Resolution mit überwältigender Mehrheit ablehnen.“

Anfang des Jahres schlug Cotton, der oberste Bürgerwehrmann von Arkansas, vor, Demonstranten gegen den Völkermord in Gaza von Brücken zu werfen, und sagte sogar: „Wenn sie ihre Hände an ein Auto oder den Bürgersteig kleben, nun, es wäre wahrscheinlich ziemlich schmerzhaft, wenn ihnen die Haut abgezogen würde, aber ich denke, so würden wir in Arkansas damit umgehen. Und ich würde die meisten Menschen überall dazu ermutigen, die hinter solchen Kriminellen stecken bleiben, die versuchen, den Verkehr zu blockieren, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen.“

Am Donnerstag unterbrach die absichtlich unangenehme Cotton eine Antikriegsaktivistin von CODEPINK, die mit dem Senator über Geld sprach, das „für Bomben auf Kinder und Schulen“ in Gaza verwendet wird, um zu sagen, dass ihr pinkfarbenes Kufiya (kariertes Kopftuch) ein „bekanntes Symbol für Terroristen“ sei.

Cotton machte deutlich, dass er Organisationen, die sich um die humanitäre Lage in Gaza sorgen, für „antisemitisch“ hält, anstatt sich mit dem von Israel verursachten Hunger zu befassen, mit dem Palästinenser konfrontiert sind, der in der vergangenen Woche dazu beitrug, dass der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen kürzlich entlassenen Verteidigungsminister Yoav Gallant erließ.

Stattdessen bezeichnet Cotton Karim Khan, den Chefankläger des IStGH, als „gestörten Fanatiker“ und droht mit einer US-Invasion des Gerichts. Er kommuniziert zweifellos eine Drohung gegen Khan und den IStGH.

Medea Benjamin, Mitbegründerin von CODEPINK, wies auf die Gefahren hin, die mit dem Begriff „Terrorismus“ verbunden sind, und das in einer Woche, in der das Repräsentantenhaus dafür stimmte, dem Finanzminister die Befugnis zu erteilen, „unseren gemeinnützigen Status zu entziehen und unsere Organisation CODEPINK zu zerstören“. Dieser Gesetzesentwurf, die Resolution 9495 des Repräsentantenhauses, wird als nächstes dem US-Senat vorgelegt.

Fünfzehn Demokraten stimmten dafür, Donald Trumps Finanzminister die Befugnis zu erteilen, pro-palästinensische gemeinnützige Gruppen als „terrorunterstützende Organisationen“ zu deklarieren und ihnen den Steuerbefreiungsstatus zu entziehen. Dies würde den Grundsatz „unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist“ mit Füßen treten und die Beweislast der Gruppe auferlegen, die mutmaßlich für schuldig erklärt wurde, ihre Unschuld zu beweisen.

Der Kongressabgeordnete Jamie Raskin erklärte: „Sobald dieser Schandfleck und die Schande, als terrorunterstützende Gruppe bezeichnet zu werden, fest mit der Organisation verbunden sind, können die Stigmatisierten endlich vor Gericht gehen, aber die rechtliche Last wird ihnen ausdrücklich auferlegt, zu beweisen, dass sie keine terrorunterstützende Gruppe sind, was die Last des ordnungsgemäßen Verfahrens, das eigentlich der Regierung obliegt, völlig umkehrt.“

Scott Bessent wird voraussichtlich der nächste Finanzminister sein und scheint ein Gegner der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung für die Freiheit und Gleichberechtigung der Palästinenser zu sein.

Der israelische Präsident Isaac Herzog sagte, dass Boykotte – obwohl eine gewaltfreie Form des Protests, die seit langem zur Sicherung der Gleichberechtigung eingesetzt wird – „Wirtschaftsterrorismus“ gegen Israel seien, ein Argument, das wahrscheinlich an Boden gewinnen wird, wenn das Gesetz des Repräsentantenhauses vom Senat verabschiedet und zum Gesetz wird.

Andere Stimmen zu Waffenlieferungen an Israel

Senator Lindsey Graham, der Israel letztes Jahr dazu aufforderte, „den Ort einzuebnen“, in Bezug auf Gaza, wollte sich von Cotton nicht übertreffen lassen. Der Republikaner Graham behauptete: „Israel kämpft um sein nacktes Überleben. Geben Sie Israel, was es braucht, um einen Krieg zu führen, den es sich nicht leisten kann, zu verlieren.“

Später in der Woche wollte Graham US-Verbündete sanktionieren, die bereit sind, ‚dem IStGH zu helfen‘, und sagte: ‚Wir werden Sie sanktionieren‘ und ‚Ihre Wirtschaft zerschlagen‘. Er richtete die Drohung insbesondere an Kanada, Großbritannien, Deutschland und Frankreich.

Laut Graham gelten internationale Regeln nicht für Israel oder die USA.

Der republikanische Senator John Thune, der im Januar Mehrheitsführer werden wird, verspottete die Biden-Regierung, die den Völkermord unterstützt, und bestand darauf, dass die Republikaner Israel stärker unterstützen würden. Thune schien auch Israel mit Juden in anderen Teilen der Welt zu vermischen, ein antisemitischer Topos.

„An unsere Verbündeten in Israel und an das jüdische Volk auf der ganzen Welt: Meine Botschaft an Sie lautet: Verstärkung ist unterwegs. In sechs Wochen werden die Republikaner die Mehrheit im Senat zurückerobern, und wir werden deutlich machen, dass der Kongress der Vereinigten Staaten voll und ganz auf der Seite Israels steht.“

Senator Chris Van Hollen war weiterhin einer der offensten Demokraten, was den Schaden betrifft, den Israel in Gaza anrichtet, obwohl er Anfang des Jahres zwar darüber sprach, aber nicht danach handelte, als es darum ging, seine Worte mit seiner Stimme zu untermauern.

Diesmal stimmte Van Hollen im Einklang mit seinen Worten und erklärte: „Die vom US-Steuerzahler finanzierte Sicherheitshilfe darf kein Blankoscheck sein – sie muss im Einklang mit unseren Interessen, Werten und Gesetzen eingesetzt werden. Die Regierung Netanjahu verstößt gegen dieses Prinzip und wir sollten die Lieferung von Angriffswaffen aussetzen, bis sie sich daran hält.“

Dies ist natürlich immer noch problematisch, da ein „rehabilitierter“ Netanjahu – vielleicht mit einem weiteren Gütesiegel eines mitschuldigen Außenministeriums – bedeuten würde, Waffen an einen Staatschef zu liefern, gegen den der IStGH nur Stunden später einen Haftbefehl erlassen hat.

Die meisten Demokraten schlossen sich jedoch den Republikanern an, indem sie den Völkermord im Gazastreifen unterstützten und die Waffen lieferten, die Israel für dessen Durchführung benötigt.

Die demokratische Senatorin Jacky Rosen forderte „alle meine Senatskollegen auf, sich mir anzuschließen und den Vorschlag, Waffenverkäufe an Israel einzuschränken, entschieden abzulehnen, insbesondere wenn das Land weiterhin ständigen Angriffen ausgesetzt ist. Wir müssen sicherstellen, dass Israel über das verfügt, was es braucht, um sich gegen den Iran und seine terroristischen Stellvertreter zu verteidigen.“

Sie war nicht allein. Die Biden-Regierung drängte die Demokraten nachdrücklich, gegen die Einstellung der Waffenlieferungen an Israel zu stimmen.

Der amerikanische Präsident scheint entschlossen, den Völkermord bis zum Ende seiner Amtszeit voranzutreiben, ohne sich darum zu kümmern, dass er Arm in Arm mit Männern steht, die vom IStGH verfolgt werden.

Biden, der Hauptwaffenlieferant für Israels Kriegsverbrechen, erklärte: „Die Ausstellung von Haftbefehlen gegen israelische Staats- und Regierungschefs durch den IStGH ist empörend. Lassen Sie mich noch einmal deutlich sagen: Was auch immer der IStGH implizieren mag, es gibt keine Gleichwertigkeit – keine – zwischen Israel und der Hamas. Wir werden Israel immer gegen Bedrohungen seiner Sicherheit zur Seite stehen.“

Die Demokraten stehen weiterhin hinter Biden, wenn es darum geht, Israel gut zu bewaffnen. Doch diejenigen, die zum ersten Mal gegen den Verkauf von Angriffswaffen an Israel gestimmt haben, signalisieren einen überfälligen Kampf innerhalb der Partei.

Sanders hat Recht, wenn er, wenn auch verspätet, sagt: „Ich lasse im US-Senat über den Verkauf von Angriffswaffen an Israel abstimmen, um ihn zu blockieren. Die extremistische Regierung Netanjahu bricht das US-amerikanische und das Völkerrecht. Jeder Senator, der an die Rechtsstaatlichkeit glaubt, sollte für diese Resolutionen stimmen.“

Zaudernde Demokraten nehmen eine kriegerische Haltung ein

Die realitätsfremden Demokraten haben die Unterstützung junger Menschen, arabischer und muslimischer Amerikaner verloren, weil Joe Biden und Kamala Harris sich weigerten, Nein zu dem Völkermord und den Kriegsverbrechen zu sagen, die von Israel mit Waffen aus den USA begangen werden. Der republikanische Senator John Thune hat nicht Unrecht, wenn er sagt, dass das Thema die Demokratische Partei „buchstäblich gespalten“ hat. Das freut ihn, da die Führung seiner Partei sich einig ist, Netanjahu und seine Kriegsverbrechen zu unterstützen.

Die demokratischen Parteiführer vertreten jedoch nicht ihre Wähler. Wie die Washington Post letzte Woche feststellte, haben „Umfragen im vergangenen Jahr gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Amerikaner – und 75 Prozent der Demokraten – die Militäraktionen Israels in einem Krieg missbilligen, in dem lokale Journalisten einen stetigen Strom von Videos in die sozialen Medien hochgeladen haben, die die Leichen von Kindern zeigen, die leblos aus den Trümmern gezogen wurden, andere, die vor Hunger dahinsiechen, und Familien, die in elenden Lagern leben.“

Die Demokraten werden in den nächsten vier Jahren entscheiden müssen, ob sie gewinnen können, indem sie die multikulturelle Kriegspartei sind – was Jason Briond als eine „multikulturelle herrschende Elite“ oder ein „multirassisches Imperium“ bezeichnet – und den Völkermord in Gaza unterstützen, oder ob dies wichtige Wählergruppen so sehr verprellen wird, dass sie nicht zur Demokratischen Partei zurückkehren werden.

Viele ehemalige Demokraten aller Rassen werden sich eine Identitätspolitik ansehen, die einen chartreusefarbenen Völkermord billigt, und entscheiden, dass dies nicht der „Fortschritt“ ist, den sie im Sinn hatten, als sie sich für eine breitere politische Vertretung einsetzten. Dennoch werden sie sich weiterhin zu Recht für Bürgerrechte, Gleichberechtigung und Vielfalt in der Wirtschaft, im Bildungswesen und im amerikanischen Leben im Allgemeinen einsetzen und diese der weißen Vorherrschaft und einer Republikanischen Partei, die die Realität des Rassismus und der Rassentrennung nach Jim Crow nicht einmal lehren will, vorziehen.

Aber eine Politik, die eine multikulturelle Kriegspartei der Demokraten fördert, ist viel zu ähnlich in den Ergebnissen wie die republikanischen Neokonservativen, die den katastrophalen Irakkrieg 2003 vorantrieben. Und jetzt sind Neokonservative, darunter Dick Cheney, in die demokratische Koalition aufgenommen worden.

Es gibt keine Freude und keine tragfähige demokratische Zukunft, wenn man solch eine verkommene Kriegstreiberei unterstützt. Demokratische Wähler werden keine erfolgreiche Koalition hinter „vielfältigen“ Befürwortern von Kriegsverbrechen wie Biden und Harris bilden können.

Bemerkenswerterweise haben viele Republikaner aus dem Irak eine Lehre gezogen und zumindest in Worten festgestellt, dass ähnliche Kriege vermieden werden müssen, während führende demokratische Politiker, die auf den Wahllisten ganz oben stehen, sich für Gewalt im Nahen Osten einsetzen, obwohl sie noch vor zwei Jahrzehnten eher dazu neigten, sich einer solchen Kriegstreiberei zu widersetzen.

Die Demokraten haben neben der Kriegstreiberei noch ganz andere Probleme, nämlich den Aderlass bei den Wählern aus der Arbeiterklasse, aber die Unterstützung des Völkermords Israels in Gaza und der Apartheidpolitik im Allgemeinen sind ein Aspekt der Wahlimplosion 2024, mit dem sich die Demokraten auseinandersetzen müssen, um bei künftigen Wahlen wählbar zu bleiben.

Das Grauen in Gaza und die Mitschuld der USA sind so enorm, dass man davon ausgehen kann, dass sich ein zukünftiger demokratischer Präsidentschaftskandidat bei seinen Wählern für die Kriegsverbrechen entschuldigen wird, die Biden und Harris Israel ermöglicht haben. Ohne eine solche Kehrtwende und eine klare Ablehnung der Bewaffnung des Völkermords im Gazastreifen durch die Demokratische Partei werden einige Wähler nicht zurückkehren. Andere sind von der völkermörderischen Gewalt beider Parteien so abgestoßen, dass sie möglicherweise nie wieder in die nationale Wahlpolitik zurückkehren werden, egal was gesagt wird.

