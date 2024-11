Trumps Friedensversprechen: Drei Krisenherde, die globales Chaos auslösen könnten

https://www.mintpressnews.com/is-trump-really-anti-war-his-plan-for-gaza-ukraine-and-china/288730/



Von Greg Stoker

25. November 2024

Es gibt drei geopolitische Krisenherde, die zu einer Konfrontation zwischen dem kollektiven Westen und Nationen, die sich der entstehenden multipolaren Welt anschließen, führen könnten: Israel/Iran, Russland/Ukraine und China/Taiwan.

Die kommende Trump-Regierung hat sich selbst als friedensstiftende Instanz bezeichnet. Aber ist diese Behauptung zutreffend? Und ist Frieden angesichts der Realitäten der Großmachtpolitik überhaupt erreichbar?

An der ukrainischen Front kam es in der vergangenen Woche zur größten Eskalation der Feindseligkeiten seit Beginn der Hochphase des Krieges vor fast drei Jahren. Diese Entwicklung läutet ein neues Kapitel der Unsicherheit und Angst ein.

Auslöser der Eskalation war die Entscheidung von Präsident Joe Biden, eine langjährige NATO-Politik aufzuheben, die der Ukraine den Abschuss von Langstreckenraketen auf russisches Territorium untersagte, da eine nukleare Eskalation befürchtet wurde. Kurz gesagt, genau das ist passiert.

Am vergangenen Donnerstag, dem 21. November, feuerte Moskau eine nuklearfähige ballistische Mittelstreckenrakete auf eine Munitionsfabrik in der Ukraine ab. Präsident Wladimir Putin kündigte außerdem eine bedeutende Änderung der russischen Nukleardoktrin an. Die aktualisierte Politik erlaubt es Moskau nun, einen Atomschlag zu initiieren, wenn es von einem nichtnuklearen Staat (wie der Ukraine) angegriffen wird, der von einer Atommacht wie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich oder Frankreich unterstützt wird.

Westliche Denkfabriken haben die Tragweite dieser Änderung der nuklearen Haltung Russlands weitgehend heruntergespielt. Das Carnegie Center for Russia Eurasian Studies äußerte jedoch Bedenken und erklärte:

Insgesamt gesehen senkt die aktualisierte Doktrin die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen durch Russland erheblich. Das Problem ist, dass es umso schwieriger ist, jemanden davon zu überzeugen, dass es eine solche Schwelle überhaupt gibt, je niedriger diese Schwelle wird.“

Auch wenn dies angesichts einer möglichen nuklearen Vernichtung eine gleichgültige Haltung sein mag, rechnen Analysten erst mit einer signifikanten Eskalation durch Russland – entweder auf der Konfliktleiter nach oben oder nach unten –, wenn der designierte Präsident Donald Trump sein Amt antritt.

Was den Krisenherd in Westasien betrifft, wo der andauernde Völkermord in Palästina weitergeht, hat Trump erklärt, dass er den Krieg bis zu seinem Amtsantritt beenden will, aber den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu aufgefordert, „die Sache zu Ende zu bringen“. In diesem Zusammenhang scheint die israelische Regierung daran zu arbeiten, einen vorübergehenden Waffenstillstand mit der Hisbollah im Südlibanon als „Geschenk“ an Trump zu erreichen. Dieser Schritt könnte die politische Flexibilität schaffen, die für die weitere Annexion des Westjordanlands und des Gazastreifens erforderlich ist.

Die übergeordnete Frage bleibt, ob Trump angesichts dieser Entwicklungen und seiner aggressiven Haltung gegenüber China wirklich der Antikriegskandidat ist, als der er sich im Wahlkampf präsentierte. Dies ist schwer zu bestimmen, insbesondere angesichts seiner vorherigen Präsidentschaft, die Episoden von Gewalt und Provokationen gegenüber dem Iran und Russland beinhaltete, sowie seiner Auswahl von Kabinettsmitgliedern, die als Falken gelten und deren Aggressivität je nach Region variiert.

Eine weitere dringende Frage ist, ob die Vereinigten Staaten in den nächsten vier Jahren der Präsidentschaft von Trump in der Lage sind, eine aggressive Haltung einzunehmen – sowohl militärisch als auch wirtschaftlich.

Schalten Sie ein zu State of Play, wenn wir Trumps außenpolitische Herausforderungen analysieren, von Russlands nuklearer Provokation bis hin zu den eskalierenden Spannungen in Westasien, und was diese Entwicklungen für die Rolle Amerikas in einer zunehmend volatilen Welt bedeuten.

Greg Stoker ist ein ehemaliger US-Army-Ranger mit Erfahrung in der Sammlung und Analyse menschlicher Informationen. Nach vier Kampfeinsätzen in Afghanistan studierte er Anthropologie und Internationale Beziehungen an der Columbia University. Derzeit ist er Militär- und geopolitischer Analyst und ein „Influencer“ in den sozialen Medien, obwohl er diesen Begriff hasst.

