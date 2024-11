https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/wenn-die-apostel-der-demokratie-



Wenn die Apostel der Demokratie schweigen

Seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine beschwören viele westliche Denker den großen letzten Kampf für die Demokratie. Der Zerstörung Gazas verdeutlicht allerdings, wie ernst sie es mit ihrer Haltung meinten: Nämlich gar nicht.

Spätestens seit Februar 2022 ist der amerikanische Historiker Timothy Snyder vielen Menschen ein Begriff. Immerhin gilt er als einer der schärfsten Kritiker des russischen Angriffskrieges sowie des Systems Putin. Kurz nach Beginn des Krieges reiste Snyder nach Kiew, traf Wolodymyr Selenskij und organisierte eine Crowdfunding-Kampagne für neue Waffensysteme. Den Aufstieg Donald Trumps im Jahr 2016 verglich der Yale-Professor mit jenem Adolf Hitlers. In all seinen Ansprachen, Essays und Büchern suggerierte Snyder meist, dass autokratische Systeme wie jenes Russlands zu den größten Bedrohungen der freien, westlichen Welt gehören. Gleichzeitig war in diesem Kontext stets klar, dass die liberale Demokratie zu den wichtigsten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte gehört. Sie zu verteidigen, sei demnach wichtig und richtig. Snyder war mit seiner eindeutigen Haltung nicht der Einzige.

Auch seine Kollegin, die polnisch-amerikanische Historikerin Anne Applebaum, gehört zu den prominentesten, intellektuellen Unterstützern der Ukraine. Erst vor wenigen Wochen erhielt sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in Frankfurt – und kritisierte mit Blick auf Deutschland vor allem die “Nie wieder Krieg”-Haltung. Im Kern haben weder Snyder noch Applebaum Unrecht. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine einer der fürchterlichsten Konflikte der Gegenwart. Natürlich kann man eine Besatzungsarmee, die vor kaum einem Kriegsverbrechen zurückschreckt, nicht mit Stein und Stock bekämpfen. Natürlich ist Wladimir Putin ein Machtmensch, der schon in Tschetschenien, Georgien oder Syrien zeigte, wie skrupellos er sein kann.

“Lavender” deklariert Zehntausende von Palästinensern zu “Terroristen”

