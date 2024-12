https://english.almayadeen.net/articles/opinion/how-hts–ground-strategy-intersected-with-america—israel-s



Wie sich die Bodenstrategie der HTS mit dem Projekt der USA und Israels in Syrien überschnitt

Julia Kassem

Quelle: Al Mayadeen Englisch

12. Dezember 2024



Was die größte Chance für die vollständige Destabilisierung Syriens eröffnete, war die jahrelange Erosion der eigenen Wirtschaft und der militärischen und potenziellen Produktivkräfte, die durch die Besetzung von Ölfeldern und illegalen US-Basen im Nordosten Syriens gehemmt wurden.

Wie sich die Bodenstrategie der HTS mit dem amerikanischen und „israelischen“ Projekt in Syrien überschnitt

Unmittelbar nach dem Waffenstillstand mit der Hisbollah, der einen Sieg für die Widerstandsgruppe bedeutete, aktivierten die USA und „Israel“ sofort den nächsten Schritt ihres Nachfolgeplans, der zum plötzlichen Durchbruch der Aufstandsbekämpfungsgruppe Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) in Aleppo führte.

HTS wird von Muhammad al-Jolani angeführt, dem ehemaligen Anführer der inzwischen aufgelösten al-Nusra-Front, einem benachbarten Anführer von Daesh (ISIS) und al-Qaeda, der eng mit dem ehemaligen Daesh-Chef Abu Bakr al-Baghdadi zusammenarbeitete. In den letzten Jahren hat sich Al-Jolanis HTS als Terrorgruppe des „kleineren Übels“ neu positioniert, die sich auf ihren Einsatz in Syrien konzentrierte und vor allem den Iran und die Hisbollah ins Visier nahm.

Al-Jolani schwankte zwischen Turban und Militärkleidung und Anzug und Krawatte, als er zwischen seinen Rollen als Takfiri-Aufständischer und als Oppositioneller in Anzug und Krawatte hin und her pendelte. Sein neues Image rückte 2021 mit einem beispiellosen PBS-Interview ins Rampenlicht. Im Jahr 2022 enthüllte der russische Gesandte in Syrien, dass die Türkei mit westlicher Unterstützung daran arbeitete, die HTS zu einer „gemäßigten Opposition“ herabzustufen – ein Schritt, der darauf abzielte, sich selbst von der Einstufung als internationaler Terrorist zu befreien und gleichzeitig den nächsten Schwerpunkt der USA für Syrien und die Nachkriegsphase im Libanon zu schärfen.

Da der Westen der Ansicht war, Russland in der Ukraine, die Hisbollah gegen „Israel“ und den Iran an allen Fronten erschöpft zu haben, und ein versöhnlicher Präsident die Aufstandsbekämpfung ins Stocken brachte, wurde die Terrorbekämpfung nun innerhalb eines engen Zeitfensters durchgeführt, das die USA und „Israel“ als sich schließendes Fenster betrachteten. Dies waren in der Tat Faktoren, die die volle Kapazität der syrischen Unterstützer behinderten, doch was die Hauptchance für die vollständige Destabilisierung Syriens eröffnete, war die jahrelange Erosion der eigenen Wirtschaft, des Militärs und der potenziellen Produktivkräfte, die durch die Besetzung von Ölfeldern und illegalen US-Basen im Nordosten Syriens gehemmt wurden.

Während die so genannte „syrische Opposition“ mit Finanzmitteln und logistischer Unterstützung – direkt von der Türkei und in zweiter Linie von den USA, dem Vereinigten Königreich und „Israel“ – gepumpt wurde, verkümmerte die syrische Armee und bedurfte einer ernsthaften Rehabilitation und Unterstützung. Berichten zufolge erhielten die Mitglieder der syrischen Armee dank jahrelanger US-Sanktionen und der negativen Auswirkungen der hybriden Kriegsführung nur 40 US-Dollar pro Monat. Im Jahr 2018 wies Russland Syrien darauf hin, dass seine Armee von Grund auf rehabilitiert werden müsse, und Damaskus stand vor der Herausforderung, 200 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau im Land aufbringen zu müssen. Während Syrien mit diesen Wiederaufbauherausforderungen kämpfte, griff Assad auf Versöhnungen und Verhandlungen zurück, die einen defensiven Ansatz in den Hintergrund drängten – aber die Grundlage, die einen leichten Zusammenbruch, eine Meuterei und eine Übernahme ermöglichte, war bereits sechs Jahre vor der HTS-Invasion Ende November 2024 gelegt worden.

Syrien ist nun gestürzt, nachdem es jahrelang die Stärkung seiner Verteidigung und die Sanierung seiner Wirtschaft vernachlässigt hatte. Die Zeit nach der Ostanatolischen Republik und den Verhandlungen war von Zugeständnissen geprägt, wobei versucht wurde, die Golfstaaten zu besänftigen und die Annäherung an diese Mächte zu erleichtern, indem iranische Angebote zur Stationierung auf dem Golan und im Süden abgelehnt wurden. Syrien unternahm keine harten Schritte, um das Land zurückzuerobern, aus dem im Nordosten Milliarden an Ölreichtümern gestohlen worden waren, und um die bröckelnden und erschöpften syrischen Militäreinrichtungen und die Basis für wirtschaftliche Selbstversorgung wieder aufzubauen, in der Erwartung, dass sich der Verhandlungsprozess nach der Ostana und die iranische und russische Partnerschaft von selbst regeln würden.

Während diese politischen Lösungen nur langsam zu Ergebnissen führten, nutzte die Opposition, die zwar gespalten, aber gut unterstützt und finanziert war, die Zeit nach dem Waffenstillstand von 2020. Die HTS nutzte diese Zeit, um ihre Stellung in Idlib und im Norden des Landes zu festigen und ihre Angriffe auf die syrische Armee vor Ort zu verstärken, die sich von durchschnittlich 200 Angriffen im Jahr 2021 auf 400 im Jahr 2022 verdoppelten. Die HTS nutzte auch die US-Sanktionen gegen Syrien nach dem verheerenden Erdbeben vom Februar 2023, indem sie die Ziele Washingtons verstärkte, nämlich zu verhindern, dass Hilfsgüter in die vom Regime kontrollierten“ Gebiete gelangen, und nur türkische Unterstützung durchzulassen. Die Türkei würde auch von der erhöhten Zirkulation ihrer Währung profitieren, die ihre erweiterten Ambitionen auf die Übernahme des syrischen Nordens ergänzt, was mit dem weiteren Zusammenbruch der syrischen Währung zusammenfällt.

Von Anfang an hatte der von der HTS angeführte Takfiri-Aufstand Ziele und Operationsmuster, die nicht nur mit „Israel“ und den USA abgestimmt waren, sondern von ihnen direkt gefördert wurden. Seit 2017 waren die Ziele der HTS-Terroranschläge syrische Regierungsbeamte, syrische Wissenschaftler, schiitische Zivilisten, Pilger (wobei sie in Anlehnung an den amerikanisch-israelischen Diskurs als „iranische Agenten“ bezeichnet wurden) und, in den späteren Jahren nach der „Umbenennung“ der HTS, fast ausschließlich Positionen von US-Gegnern in Syrien, sei es von der Hisbollah, dem IRGC oder Russland. Die USA ließen zu, dass die ISIS in koordinierten Luftangriffen unterging und auslief, während die HTS mit ihrem stärker lokalisierten Fokus wachsen konnte.

Nach der Flucht von Hunderten von Takfiri-Anführern aus den Gefängnissen von Hasakah zu Beginn dieses Jahres bewegten sich viele von ihnen nach Süden in Richtung Armeestellungen in Daraa und Damaskus. Es folgten Bodenangriffe auf die syrische Armee und Polizei durch Takfiri-Gruppen in diesen Orten im Süden, die nun von israelischen Angriffen überrollt werden.

Die Luftangriffe der zionistischen Organisation auf ganz Syrien, insbesondere auf die militärische Infrastruktur in den Großstädten, waren in den letzten zwei Jahren und insbesondere in den letzten Monaten unerbittlich und kontinuierlich. Während des Libanonkrieges hat „Israel“ wiederholt den Grenzübergang Masnaa zwischen Syrien und dem Libanon sowie den nördlichen Grenzübergang Arida angegriffen. Die wiederholten Bombardierungen der Grenzübergänge zwischen Libanon und Syrien haben den humanitären Druck auf die belagerten Libanesen aufrechterhalten und zielen darauf ab, die Versorgungswege von und nach Libanon zu unterbrechen.

Während Takfiri-Gruppen Stellungen der syrischen Armee vom Boden aus angriffen, bombardierte „Israel“ die syrische Armee aus der Luft und schwächte sie dadurch weiter. Einer der letzten gezielten Angriffe auf die Armee galt einem Armeezentrum in Palmyra, wo 36 Menschen massakriert wurden. Die israelisch-takfirische Koordination am Boden und in der Luft ist natürlich nichts Neues. Vor fast einem Jahrzehnt wurde gut dokumentiert, dass „Israel“ die Jabhat al-Nusra (die Vorgängerorganisation der HTS) mit Karten und Plänen von Stellungen der syrischen Armee versorgte, die sie im Süden des Landes angreifen sollten. Sie versorgten sie auch mit Kommunikationsgeräten und medizinischer Ausrüstung, so dass sogar syrische Flüchtlingslager an der Grenze eingerichtet werden konnten. Ein früherer UN-Bericht aus dem Jahr 2014 bestätigte die enge Abstimmung der sogenannten „Rebellen“ mit „Israel“.

Eines ihrer ersten Ziele waren dieselben Forschungszentren und Produktionsanlagen für die Waffen des Widerstands, die „Israel“ seit einiger Zeit angreift. Diese Angriffe wurden in Abstimmung mit den USA und der zionistischen Organisation durchgeführt. „Israel“ war lange Zeit enttäuscht, dass ihre Angriffe deren Aktivitäten nicht ‚gestoppt oder neutralisiert‘ haben, ein Schritt, der an ihre Verbündeten vor Ort delegiert werden sollte.

Die Militanten begannen mit Aleppo, wo sie den Direktor, Dr. Yervant Arslanian, mit Scharfschützen abknallten und töteten, und belagerten das Syrische Wissenschaftliche Forschungszentrum in Aleppo, den wirtschaftlichen Motor des Landes und die Verteidigungsmaschine sowohl Syriens als auch der Achse des Widerstands.

Die Takfiri-Opposition griff auch das CERS-Institut 4000 in Masyaf an, das seit Jahren Ziel israelischer Bombenangriffe und Mossad-Attacken ist. Gestützt auf die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse und die Beiträge „Israels“ zu den Angriffen auf die Einrichtungen – darunter der jüngste Angriff „Israels“ auf Masyaf im September, bei dem 18 Menschen getötet wurden – griff die HTS am 4. Dezember mit Hilfe einer ukrainischen Drohne das CERS-Institut bei ihrem Einmarsch in Hama an – ein Ziel, das „Israel“ schon lange im Visier hatte, nachdem es zugegeben hatte, dass Luftangriffe allein nicht ausreichten.

Das nächste Ziel war Homs, nur 45 km entfernt. Damit wurde das territoriale Gleichgewicht der Gleichung zugunsten der Terroristen verschoben, um den libanesischen Widerstand über eine ehemals wichtige Transfer- und Transportroute für Waffen, Nachschub und Logistik zu isolieren.

„Israels“ Ziele für Homs sind die Bombardierung von Orten in der Umgebung der Stadt, die angeblich Lager- und Umschlagplätze für Kampfausrüstung der Hisbollah sowie Zugangs- und Umschlagplätze für Hisbollah-Einheiten in Syrien beherbergen, um den Boden für den bevorstehenden Takfiri-Aufstand zu ebnen. Der arabischsprachige Sprecher der israelischen Armee, Avichay Adraee, betonte dies in einem Tweet in der Nacht nach der Einnahme von Hama, und es ist kein Zufall, dass seine Worte zu dem Zeitpunkt kamen, als Homs das nächste Ziel der „Rebellen“ war.

Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die syrische Armee nicht mehr kämpfte, weil kompromittierte Generäle entgegen Assads Anweisung die Waffen niedergelegt hatten. Die tiefe Infiltration hatte die Reihen fast augenblicklich aufgezehrt. Die russischen Luftangriffe, die in den ersten Tagen der Belagerung von Aleppo terroristische Stellungen getroffen hatten, wurden eingestellt, und der IRGC hatte keine aktiven Kräfte mehr, die er hätte mobilisieren können. Homs fiel offiziell am Samstag, dem 7. Dezember, und der Fall Syriens, der durch Assads Befehl, das Blutvergießen unter der Zivilbevölkerung zu minimieren, indem er einen friedlichen Machtwechsel anordnete, der mit dem Abschluss der Astana-Gespräche zwischen dem Iran, Russland und der Türkei vereinbart worden war, hatte den letzten Nagel in den Sarg geschlagen.

„Israel hat auch versucht, seine Pufferzone auf die Golanhöhen auszudehnen, um die seit langem bestehende Angst vor einem Eindringen des Widerstands in die Golanhöhen zu zerstreuen, nachdem die Hisbollah 14 Monate lang Operationen gegen Einrichtungen in den besetzten Gebieten durchgeführt hatte.

Nach dem Regimewechsel in Syrien wurde unter dem Vorwand der Ausweitung dieser so genannten Pufferzone ein Einmarsch in Quneitra durchgeführt. Gleichzeitig griff „Israel“ alle kritischen militärischen Einrichtungen, Infrastrukturen und Lagerhäuser Syriens an, um jegliche Verteidigungsfähigkeit auszulöschen, die an den Libanon weitergegeben oder in Zukunft gegen die Besatzungsmacht eingesetzt werden könnte.

Gleichzeitig gratulierte Netanjahu zum „historischen“ Sturz der „Tyrannei in Damaskus“, einem langjährigen amerikanischen Projekt, das durch eine koordinierte Anstrengung zwischen Rebellengruppen und „Israel“ ermöglicht wurde.

„Ohne die Schläge, die Sie der Hisbollah und dem Iran zugefügt haben, hätten wir Syrien nicht befreien können“, sagte der Sprecher der Freien Syrischen Armee, Fahd Masri, gegenüber israelischen Medien. „Ich danke dir, Israel. Dies ist ein israelischer Sieg, unsere Brüder und Nachbarn„, sagte er und griff damit Erklärungen auf, die in den letzten Wochen von einer Reihe von Mitgliedern der syrischen Opposition“ und der Freien Syrischen Armee gegenüber zionistischen Medien abgegeben wurden.

Zu diesem Zeitpunkt ist es mehr als offensichtlich, welchen Zielen die aktuellen Ereignisse dienen. Die instabile Lage Syriens in den letzten zehn Jahren hat die Widerstandsgruppen dazu veranlasst, die Produktion im eigenen Land und die Selbstversorgung in allen Bereichen voranzutreiben – ein Plan, der vom verstorbenen IRGC-Kommandeur Hadsch Qassem Soleimani beschleunigt wurde.

Die Hisbollah produziert bereits ihre eigenen Raketen und Drohnen im eigenen Land mit Waffenlagern, die „Israel“ nicht kennt. Während der Fall Syriens ein sehr dunkles und schwieriges Kapitel für die Achse des Widerstands abschließt, lehren uns die jahrelangen Wunder im belagerten Gazastreifen und im Jemen, dass der Weg für die äußerst anpassungsfähigen Widerstandsgruppen weitergehen und neue Höhen erreichen wird, wie sich die Ereignisse noch entwickeln werden.

