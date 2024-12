https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/gaza-has-become-graveyard-children-unicef-says



UNICEF sagt, Gaza sei ein Friedhof für Kinder geworden

Nora Barrows-Friedman

12. Dezember 2024

Die israelische Armee zwingt palästinensische Familien, aus Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens in behelfsmäßige Zeltlager in Gaza-Stadt zu fliehen, 10. Dezember.

Hadi Daoud APA-Bilder

Der folgende Beitrag stammt aus der Zusammenfassung der Nachrichten während des Livestreams vom 11. Dezember. Die gesamte Sendung können Sie hieransehen .

Israels Kampagne des systematischen Abschlachtens, der Zwangsvertreibung, der Zerstörung und des Aushungerns im nördlichen Gazastreifen geht nun in die zehnte Woche, während Luftangriffe und Massaker in allen Gebieten der Küstenenklave stattfinden.

Die Palästinenser im Norden des Gazastreifens wurden in der vergangenen Woche erneut zwangsumgesiedelt, als die israelischen Streitkräfte rund 5 500 Menschen, die in Schulen in Beit Lahiya Zuflucht gesucht hatten, aufforderten, nach Gaza-Stadt zu gehen.

Der Journalist Ibrahim al-Khalili berichtete am 5. Dezember aus dem Norden des Gazastreifens, als die Menschen inmitten von israelischem Panzerbeschuss zum Verlassen gezwungen wurden.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Ende November etwa 8.000 Menschen aus den nördlichen Gebieten nach Gaza-Stadt zwangsumgesiedelt.

Am 11. Dezember wurden bei einem israelischen Angriff in Beit Lahiya mindestens 20 Menschen getötet, die in dem mehrstöckigen Haus der Familie Abu Tarabish lebten.

Am Dienstag bombardierte die israelische Armee ein Wohnhaus in Beit Hanoun, in der Ecke des nordöstlichen Gazastreifens, wobei 25 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden.

Das Medienbüro der Regierung des Gazastreifens erklärte, dass „die Besatzungsarmee wusste, dass sich in diesem Wohnhaus Dutzende von vertriebenen Zivilisten befanden, und dass die meisten von ihnen Kinder und Frauen waren, die aus ihren Häusern und zivilen Wohnvierteln vertrieben wurden“.

In Beit Lahiya verübten israelische Streitkräfte in den letzten Tagen eine Reihe von Massakern im und in der Nähe des Kamal Adwan Krankenhauses.

Am Freitag, den 6. Dezember, griff Israel das Krankenhaus erneut an und feuerte unter anderem direkt auf einen Krankenwagen in der Nähe des Krankenhausgeländes.

Vor-Ort-Teams von Euro-Med Human Rights Monitor berichteten, dass die israelischen Truppen palästinensische Gefangene als menschliche Schutzschilde einsetzten und sie zwangen, das Krankenhauspersonal zu warnen, dass alle Vertriebenen und Begleiter von Patienten das Gelände verlassen und sich in von den israelischen Streitkräften kontrollierte Gebiete begeben müssten. Viele wurden bei ihrer Ankunft verhaftet, während andere gezwungen wurden, zu einem Kontrollpunkt im Gebiet der Zivilverwaltung [einer israelischen Militärbehörde] und schließlich nach Gaza-Stadt zu fliehen.“

Israel bombardierte die Umgebung des Krankenhauses und wies das medizinische Personal und die Patienten an, das Krankenhaus zu verlassen, wie Euro-Med berichtet. Die Belagerung dauerte mehrere Stunden, wobei zwischen 30 und 50 Menschen in den umliegenden Straßen und Häusern starben.

Auch eine chirurgische Delegation aus Indonesien wurde von der israelischen Armee zwangsevakuiert, so dass das Krankenhaus ohne einen einzigen Chirurgen dastand.

Nach Angaben des Direktors des Krankenhauses, Dr. Hussam Abu Safiya, wurden vier Mitglieder seines medizinischen Personals getötet und viele andere verletzt.

Abu Safiya fügte hinzu, dass die israelischen Streitkräfte auf die Sauerstoffgeneratoren zielten, so dass nur zwei unerfahrene Chirurgen für die Behandlung kritischer Fälle übrig blieben. Trotz ihrer begrenzten Fachkenntnisse begannen sie mit der Durchführung von Operationen zur Rettung von 20 Schwerverletzten.

Weniger als 24 Stunden nach der Bombardierung des Kamal-Adwan-Krankenhauses durch israelische Drohnen griffen die israelischen Streitkräfte das Krankenhaus erneut an und töteten den 16-jährigen Mahmoud Abu al-Aish, der im Rollstuhl saß, als er auf dem Weg in die radiologische Abteilung war, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte.

Am Samstag, den 7. Dezember, griff Israel das Krankenhaus erneut an. Dieses Video stammt von dem Journalisten Anas al-Sharif und wurde innerhalb des Krankenhauses aufgenommen:

Hussam Abu Safiya, der Direktor des Krankenhauses, berichtete am Samstag, dass Israel die Intensivstation und die chirurgischen Abteilungen sowie die Technik- und Wartungsabteilungen angegriffen habe. Bei den Angriffen seien drei Kinder verletzt worden, darunter eines, das bereits im Krankenhaus lag.

Er bezeichnete die Angriffe als barbarisch.

Gegenüber dem Gesundheitsministerium in Gaza sagte Abu Safiya, das Krankenhaus sei mit mehr als 100 Projektilbomben und Quadcopter-Drohnen beschossen worden, die jedes Fenster auf der Westseite des Krankenhausgebäudes getroffen hätten.

In der ersten Dezemberwoche wurde das Kamal-Adwan-Krankenhaus mehr als 10 Mal direkt angegriffen, wobei mehr als 22 Menschen verletzt wurden, darunter auch medizinisches Personal.

Israelische Streitkräfte griffen in der vergangenen Woche wiederholt das indonesische Krankenhaus, ebenfalls in Beit Lahiya, an und verletzten am 8. Dezember drei medizinische Mitarbeiter und sechs Patienten.

Am 10. Dezember veröffentlichte das Gesundheitsministerium einen dringenden Appell im Namen des Personals und der Patienten des indonesischen Krankenhauses, in dem es hieß, dass 60 verwundete Patienten aufgrund des Mangels an Nahrungsmitteln und Wasser vom Tod bedroht seien.

„Die humanitäre Situation im Krankenhaus ist extrem gefährlich geworden, da es den Verwundeten an grundlegenden Bedürfnissen fehlt, was ihr Leiden unter den schwierigen Bedingungen, die von den Besatzungstruppen auferlegt werden, noch verstärkt“, fügte das Gesundheitsministerium hinzu.

Vertriebene Palästinenser in al-Mawasi lebendig verbrannt

In al-Mawasi, das zu einer Zeltstadt auf den Sanddünen an der Küste des Gazastreifens geworden ist, bombardierte Israel am 4. Dezember erneut Vertriebene und verbrannte sie bei lebendigem Leib.

Nach Angaben von Euro-Med Human Rights Monitor wurden bei dem Angriff 22 Palästinenser, darunter auch Kinder, getötet, und fast 20 erlitten Brandverletzungen.

Gegen 18 Uhr feuerten israelische Flugzeuge und Kampfhubschrauber „mehrere Raketen auf die Zelte von Vertriebenen in Mawasi Khan Younis, einem Gebiet, das Israel als sichere humanitäre Zone bezeichnet. Die Vertriebenen wurden bei lebendigem Leib in ihren baufälligen Zelten verbrannt“, so Euro-Med.

Nach Angaben des Teams der Menschenrechtsgruppe vor Ort hat die israelische Armee „gezielt Zivilisten angegriffen“.

Laut Euro-Med „ordnete Israel zunächst die Evakuierung eines Teils des Gebiets an, und ein israelischer Hubschrauber feuerte eine Rakete auf die Vertriebenen ab, als diese gerade evakuiert werden sollten. Anschließend wurden die Angriffe in einem 700 Meter großen Gebiet wiederholt, wobei die Zelte der Vertriebenen direkt getroffen und in Brand gesetzt wurden“.

Der Gaza-Direktor von Medical Aid for Palestinians erklärte, der Angriff auf al-Mawasi „hat einmal mehr bewiesen, dass es im Gazastreifen keinen Ort gibt, der vor israelischen Militärangriffen sicher ist. Die Menschen dort befinden sich in einem ständigen Zustand der Angst und der psychischen Belastung, verfolgt von der Tatsache, dass es keinen Ort gibt, an dem sie Schutz suchen können.“

Unerbittliche Angriffe auf das Zentrum des Gazastreifens

Im zentralen Gazastreifen hat Israel Gebiete in Nuseirat, al-Bureij und Deir al-Balah angegriffen.

Mindestens fünf Palästinenser wurden am 11. Dezember in Nuseirat und Deir al-Balah getötet, als israelische Flugzeuge das Zentrum von Gaza bombardierten.

Die Vereinten Nationen berichteten, dass am 6. Dezember bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus im Flüchtlingslager Nuseirat 34 Palästinenser, darunter mindestens sechs Kinder, getötet wurden.

Am 8. Dezember wurden bei einem israelischen Bombenangriff auf ein Haus in al-Bureij mindestens 11 Palästinenser, darunter auch Kinder, getötet und ihre Körper in Stücke gerissen.

In Nuseirat wurden nach Angaben von UNICEF am 4. Dezember vier Kinder – drei Jungen und ein Mädchen im Alter zwischen 5 und 11 Jahren – in der Nähe einer örtlichen Lebensmittelverteilungsstelle getötet, als sie für eine Mahlzeit anstanden.

Das Kinderhilfswerk erklärte: „Tag für Tag, Woche für Woche, seit nunmehr fast 14 Monaten, ist Gaza die Hölle auf Erden. Kein Kind sollte solche Grausamkeiten und Gemetzel ertragen müssen, und kein Elternteil sollte sein Kind begraben müssen.“

„Der Gazastreifen ist zu einem Friedhof für Kinder und Familien geworden“, so UNICEF weiter.

„Die gesamte humanitäre Hilfe in Gaza steht kurz vor dem Zusammenbruch. Das Leben praktisch aller Kinder ist gefährdet oder wurde durch unvorstellbare Traumata, Verluste und Entbehrungen zerstört. Ihre Sicherheit und ihr Zugang zu lebenswichtiger humanitärer Hilfe werden nicht so erleichtert, wie es das Völkerrecht ausdrücklich fordert.

Bei Angriffen in und um Deir al-Balah wurden am frühen Sonntagmorgen fünf Mitglieder einer Familie, darunter Kinder, getötet, als sie in einem Lager für Vertriebene schliefen.

Und in Maghazi wurden am Montag vier Kinder getötet, als sie vor ihrem Haus spielten.

Unser Mitarbeiter Abubaker Abed hat in den letzten Tagen wiederholt Angriffe von israelischen Kampfflugzeugen, Hubschraubern und Panzern in Maghazi, Nuseirat, al-Bureij und in der Umgebung von Deir al-Balah dokumentiert.

Und in Rafah, im südlichen Gazastreifen, griff Israel am Sonntag eine Gruppe von Palästinensern an, die in einer Schlange standen, um Mehl zu kaufen, wobei 10 Menschen getötet wurden.

Hungersnot verschärft sich

Die Vereinten Nationen erklärten, dass die Kombination aus erschwertem Zugang zu Hilfsgütern, den anhaltenden Feindseligkeiten, dem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, dem fast völligen Fehlen von Handelsgütern und den exorbitanten Preisen für die wenigen noch auf dem Markt erhältlichen Grundnahrungsmittel zu einer Verschlechterung der Ernährungsvielfalt im Gazastreifen beigetragen hat“.

Im November dominierten im zweiten Monat in Folge Brot und Hülsenfrüchte die Ernährung der Haushalte, während Gemüse, Fleisch und Eier fast gar nicht verzehrt wurden, so die UNO weiter.

Eine kürzlich vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF durchgeführte Umfrage ergab, dass fast 100 Prozent der Kinder zwischen 6 und 23 Monaten sowie der schwangeren und stillenden Frauen in Gaza-Stadt, Deir al-Balah und Khan Younis die Mindestanforderungen an eine abwechslungsreiche Ernährung nicht erfüllen“, d. h. sie erhalten Lebensmittel aus mindestens vier von sieben Lebensmittelgruppen.

Die UN-Agentur für sexuelle und reproduktive Rechte hat diese Woche einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass fast 50 ihrer Lastwagen mit Ausrüstungen und Hilfsgütern für die reproduktive Gesundheit, darunter Medikamente zur Verhinderung von Blutungen bei Geburten, Zelte, Einwegbinden, Hygienesets und Generatoren, an der Grenze festsitzen und auf die Einreise nach Gaza warten.

Einige Lastwagen stehen nach Angaben der UN seit Anfang September fest. Nur 41 Prozent der geplanten UN-Hilfstransporte wurden im November durchgeführt; in den nördlichen Gazastreifen wurde keiner zugelassen.

Abschließend möchten wir wie immer Bilder von Menschen zeigen, die angesichts der israelischen Zerstörungskampagne ihren Trotz und ihre Widerstandsfähigkeit zum Ausdruck bringen.

Diese Woche haben Translating Falasteen und das Sameer-Projekt, lokale soziale Medien- und Hilfsgruppen, die Sanitärarbeiter im nördlichen Gazastreifen geehrt.

Diese Arbeiter sind größtenteils Freiwillige, die unregelmäßige und knappe Löhne erhalten, und Translating Falasteen und das Sameer Project verteilten Bargeld in Briefumschlägen. Der Erzähler sagt: „Heute ist Tag 430 des Krieges. Und trotz der schwierigen Umstände schaffen sie Hoffnung. Und indem sie unsere Straßen in Gaza säubern, wird Gaza, so Gott will, noch schöner werden, als es einst war. Die Sanitärarbeiter sind diejenigen, die nach 400 Tagen Hoffnung schaffen.

