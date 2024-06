https://english.almayadeen.net/news/politics/netanyahu-should-stay-home–save-his-breath-in-congress–nyt



Netanjahu sollte zu Hause bleiben und seinen Atem im Kongress sparen: NYT

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

26. Juni 2024

Ein brutaler Meinungsaufsatz israelischer Autoren hat Netanjahus Versäumnisse als Gründe aufgeführt, warum er „Israel“ nicht im Kongress vertreten sollte.

Im Vorfeld von Benjamin Netanjahus Auftritt vor dem US-Kongress am 24. Juli haben sich israelische Beamte dazu entschlossen, ihre Gedanken über die Vertretung ihres Ministerpräsidenten mitzuteilen, die angesichts des Krieges in Gaza kontrovers und inakzeptabel geworden ist.

David Harel, Tamir Pardo, Talia Sasson, Ehud Barak, Aaron Ciechanover und David Grossman, allesamt Siedler, die angesehene Positionen in privaten und öffentlichen israelischen Einrichtungen innehatten und haben, bezeichneten Netanjahus Einladung an den Kongress in einem Gastbeitrag in der New York Times als „schrecklichen Fehler“.

Unter anderen Umständen würde Netanjahus Rede im Kongress als eine Manifestation der „gemeinsamen Werte“ Israels und der Vereinigten Staaten angesehen werden. In Anbetracht von Netanjahus Entscheidungen in den letzten neun Monaten seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen repräsentiere seine Rede jedoch nicht mehr die israelische Siedlergemeinschaft, sondern belohne sein „skandalöses und destruktives Verhalten“ gegenüber der Besatzung.

Netanjahus wiederholtes Versagen

Die Autoren hoben Netanjahus Versäumnisse während des gesamten Krieges hervor, die von der Nichtrückkehr der Gefangenen bis zur Beendigung des Krieges reichten, und sagten, die Einladung würde nur seine Versäumnisse und die Ablehnung der Bemühungen der USA belohnen, einen Friedensplan für den Gazastreifen aufzustellen, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu liefern und Zivilisten zu verschonen.

Netanjahu sei das Haupthindernis für die Lösung wichtiger regionaler Konflikte, Bündnisse und des „israelisch-palästinensischen Konflikts“, hieß es. Außerdem wurde Netanjahu für die Operation vom 7. Oktober und das drastische Sicherheitsversagen „Israels“ verantwortlich gemacht, und in dem Artikel wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er die Verantwortung für die Ereignisse vom 7. Oktober noch nicht übernommen hat.

Darüber hinaus wurden mehrere Verfehlungen Netanjahus hervorgehoben, darunter das harte Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten, die einen Gefangenenaustausch forderten, die Aussetzung von Ernennungen am Obersten Gerichtshof, die Versuche bestimmter Parteien, wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen politisch zu kontrollieren, und vor allem die großen Geldsummen, die an die Haredim-Gemeinschaft fließen, die nach Ansicht der Autoren nicht die Last einer bröckelnden Wirtschaft und Sicherheit trägt, die andere Israelis ertragen müssen.

In Verbindung mit den gewalttätigen Kämpfen im Gazastreifen und der ständig steigenden Zahl von Todesopfern, die Gaza und die IOF zu beklagen haben, scheint Netanjahu nach wie vor an der „autoritären Neugestaltung Israels“ festzuhalten und gegenüber allem anderen gleichgültig zu sein, so die Autoren.

Vor allem aber wurde Netanjahu trotz der unnachgiebigen Forderungen der Siedlerbevölkerung nach einem Austauschabkommen, das israelische Gefangene sicher und unversehrt zurückbringen würde, für die Behinderung mehrerer Abkommen verantwortlich gemacht, die die Forderungen seines Volkes erfüllt hätten.

Festhalten an der Macht

Netanjahu hat sich konsequent über die Forderungen der Mehrheit hinweggesetzt und sich nach dem Gutdünken der Rechtsextremisten, des Polizeiministers Itamar Ben-Gvir und des Finanzministers Bezalel Smotrich, an die Macht geklammert, die die Regierung auflösen würden, wenn Netanjahu ihren blutrünstigen Wünschen nach Wiederaufnahme des Krieges und Errichtung neuer Siedlungen im Gazastreifen nicht nachkäme.

Dies, so die Beamten, gehe auf Kosten der vertriebenen Siedler, die aufgrund der Hamas-Operation und des andauernden Krieges in Gaza gezwungen waren, den Süden zu verlassen, und derjenigen, die aus dem Norden flohen, weil sie die Raketen der Hisbollah an der palästinensisch-libanesischen Grenze fürchteten.

Dies hat die Besatzungsregierung das Vertrauen der Bevölkerung gekostet, die nun für die sofortige Beendigung des Krieges und vorgezogene Neuwahlen plädiert, um Netanjahu abzuwählen.

Theatralik im Kongress

Die Autoren der brutalen Kritik an Netanjahus Verhalten stellten die These auf, dass Netanjahus Auftritt vor dem Kongress seine Chance war, an seine Anhänger zu appellieren und sich der Unterstützung der USA zu rühmen, die er trotz seiner bekannten Misserfolge erlangen konnte.

Die Kettenreaktion würde dann ausgelöst, wenn seine Anhänger auf seine Theatralik hereinfielen und die Fortsetzung des Krieges im Gazastreifen forderten, was seine Position in der Regierung weiter absichern würde, schrieben die Autoren und fügten hinzu, dass Netanjahus Kongressrede eine unverhohlene Gleichgültigkeit gegenüber der „Wut und dem Schmerz“ der Israelis sei, was die US-Regierung dazu veranlassen sollte , ihre Einladung zu widerrufen und Netanjahu aufzufordern, „zu Hause zu bleiben“.

