PR-Kommandoeinheit“ von Israel entfesselt, um den US-Diskurs zu manipulieren von Nasim Ahmed

PR-Kommandoeinheit“ von Israel entfesselt, um den US-Diskurs zu manipulieren

26. Juni 2024

Studenten der George Washington University demonstrierten am Sonntag (19. Mai) während der Abschlussfeier auf der National Mall im Zentrum von Washington DC, USA, zur Unterstützung Palästinas. [Celal Güneş – Anadolu Agency]

Israel verlässt sich seit langem auf seine viel gepriesene Hasbara – Propaganda -, um die brutale Realität seiner kolonialen Besetzung Palästinas zu verschleiern. Die Hasbara-Industrie ist im Wesentlichen eine ausgeklügelte Propagandamaschine, die, wie Professor Ilan Pappe in seinem neuen Buch nachweist, maßgeblich an der Gestaltung des Narrativs im Dienste und zur Aufrechterhaltung des zionistischen Projekts beteiligt war. DieLobbyarbeit für den Zionismus auf beiden Seiten des Atlantiks hat, wie Pappe feststellt, eine lange Geschichte. Die zionistischen Gruppen, die den Staat Israel gegen den Willen der einheimischen Bevölkerung auf der Grundlage von Terrorismus gegründet haben, sind nun entschlossen, den Besatzungsstaat vor der weltweiten Empörung zu schützen, die sein Völkermord in Gaza hervorgerufen hat.

Neue Enthüllungen des Guardian haben das Ausmaß der zionistischen Lobbyarbeit in den USA aufgedeckt und eine koordinierte und gut finanzierte Anstrengung der israelischen Regierung zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung und des politischen Diskurses offenbart. Ziel ist es, die amerikanischen Debatten auf dem College-Campus, im Kongress und in den sozialen Medien zu beeinflussen. Eine weitere oberste Priorität ist die Unterdrückung von Kritik an Israel, was durch Lobbyarbeit bei Gesetzgebern erreicht wird, damit diese die umstrittene Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für antijüdischen Rassismus übernehmen und legitime Kritik an Israel mit illegalem Antisemitismus gleichsetzen.

Die Wurzeln dieser jüngsten Kampagne lassen sich bis ins Jahr 2017 zurückverfolgen, als das israelische Ministerium für strategische Angelegenheiten ein Programm entwickelte, das zunächst als Kela Shlomo bekannt war. Mit diesem Programm sollten so genannte „Massenbewusstseinsaktivitäten“ durchgeführt werden, die sich vor allem an die USA und Europa richteten. Das Programm, das später in „Concert“ umbenannt wurde und jetzt unter dem Namen „Voices of Israel“ firmiert, war als Instrument konzipiert, um „außerhalb der Regierung“ zu operieren und eine „schnelle und koordinierte Antwort auf die Versuche zu geben, das Image Israels in der Welt zu trüben.“

Der ehemalige Minister Gilad Erdan stellte sich Concert als „PR-Kommandoeinheit“ vor, die in der Lage ist, in den sozialen Medien Angriffe auf Prominente zu starten, die Israel kritisieren. Seit dem 7. Oktober hat sich das Programm weiterentwickelt und seinen Anwendungsbereich erweitert. Im November letzten Jahres soll die israelische Regierung mindestens 32 Millionen Schekel (etwa 6,8 Millionen Pfund) für die Bemühungen um eine Neuausrichtung der öffentlichen Debatte bereitgestellt haben. Diese Mittel werden von Amichai Chikli, dem 42-jährigen Likud-Minister, der jetzt das Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten leitet, verwaltet.

Bei einer Anhörung in der Knesset im November versicherte Chikli den Gesetzgebern, dass im Haushalt neue Mittel für eine Gegenkampagne gegen die weltweite Opposition gegen Israel zur Verfügung stünden, die von der traditionellen Öffentlichkeitsarbeit völlig unabhängig sei. Dies stellte jedoch keine Herausforderung dar, vor allem angesichts des umfangreichen Netzes zionistischer Organisationen, die in den gesamten USA tätig sind und alle gerne großzügig für solche Bemühungen spenden.

Chikli erwähnte 80 Programme, die bereits im Gange sind, um Lobbyarbeit „nach dem ‚Concert‘-Prinzip“ zu betreiben. Wie ich im Jahr 2022 schrieb, besteht das Hauptziel von Concert darin, Israels Propagandabemühungen zu privatisieren, indem Einflussnehmer und Organisationen rekrutiert werden, die sich in verschiedenen Medienkanälen, sozialen Medienplattformen und Konferenzen im In- und Ausland positiv über den Apartheidstaat äußern.

Die Initiative wurde so konzipiert, dass sie indirekt wirkt und es der israelischen Regierung ermöglicht, israelfreundliche Organisationen und Aktivitäten zu finanzieren, ohne dass es den Anschein hat, dass sie dies offen tut.

Es wurde festgestellt, dass mehrere amerikanische Organisationen eng mit den Bemühungen der israelischen Regierung um die Förderung des Landes zusammenarbeiten. Dazu gehört das Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP), das Berichten zufolge im Jahr 2018 den Großteil seiner Mittel von der israelischen Agentur Concert erhielt. ISGAP hat die Untersuchungen des Kongresses gegen Universitäten wegen Antisemitismusvorwürfen maßgeblich mitgestaltet. Die zionistische Lobby wurde als eine der Gruppen genannt, die den Vorstoß anführte, die erste schwarze Präsidentin der Harvard University, Claudine Gray, nach einem Streit über angeblichen Antisemitismus aus dem Amt zu jagen.

Eine andere Organisation, der National Black Empowerment Council (NBEC), der als Partner von Voices of Israel aufgeführt ist, hat offene Briefe von schwarzen demokratischen Politikern veröffentlicht, in denen sie sich mit Israel solidarisch erklären. CyberWell, eine israelfreundliche „Anti-Desinformations“-Gruppe, die von ehemaligen Mitarbeitern des israelischen Militärgeheimdienstes und von Voices geleitet wird, hat sich als offizieller „vertrauenswürdiger Partner“ von TikTok und Meta etabliert und hilft bei der Überprüfung und Bearbeitung von Inhalten. Diese Partnerschaft unterstreicht einen auffälligen Zusammenhang zwischen der Aufnahme zionistischer Lobbygruppen als „vertrauenswürdige Partner“ und Metas „systematischer Zensur“ von pro-palästinensischen Inhalten.

Eine weitere zionistische Gruppe, die der Guardian erwähnt, ist Hillel International, eine der größten jüdischen Campus-Organisationen der Welt. Hillel hat finanzielle und strategische Unterstützung von Mosaic United erhalten, einer gemeinnützigen Gesellschaft, die vom israelischen Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten unterstützt wird. Diese langjährige Partnerschaft wird nun genutzt, um die politische Debatte über Israels brutale Militärkampagne in Gaza zu beeinflussen. Im Februar erschien der Geschäftsführer von Hillel, Adam Lehman, Berichten zufolge vor der israelischen Knesset, um diese strategische Partnerschaft mit Mosaic und dem Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten zu diskutieren. Lehman wies darauf hin, dass die Zusammenarbeit bereits zu bedeutenden Ergebnissen geführt habe.

Bemerkenswert ist, dass keine der identifizierten Gruppen nach dem Foreign Agents Registration Act (FARA) registriert ist, einem US-Gesetz, das Gruppen, die Gelder oder Anweisungen aus dem Ausland erhalten, verpflichtet, ihre Aktivitäten dem Justizministerium offen zu legen. „Es ist schwierig, eine Parallele zum Einfluss des Auslands auf die amerikanische politische Debatte zu finden“, sagte Eli Clifton, ein leitender Berater des Quincy Institute for Responsible Statecraft. „Es gibt eine Fixierung auf die Überwachung des amerikanischen Diskurses über die Beziehungen zwischen den USA und Israel, sogar auf dem College-Campus, von Israel bis hin zu Premierminister Netanjahu.“

Ein wichtiges Ziel dieser Kampagne war die aggressive Förderung der höchst umstrittenen IHRA-Definition von Antisemitismus. Diese Definition wurde kritisiert, unter anderem von ihrem Verfasser, Kenneth Stern, der behauptete, dass sie von der Pro-Israel-Lobby als „Waffe„eingesetztwird. In sieben der elf von der IHRA angeführten Beispiele werden Kritik an Israel und Antizionismus mit Antisemitismus gleichgesetzt. Das Ergebnis ist die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und der legitimen Kritik an dem Apartheidstaat. Mehrere US-Bundesstaaten, darunter Georgia, South Carolina und South Dakota, haben kürzlich Gesetze verabschiedet, die die IHRA-Definition in die Gesetze über Hassverbrechen aufnehmen.

Auf Bundesebene verabschiedete das US-Repräsentantenhaus im April dieses Jahres ein Gesetz, mit dem die IHRA-Definition in die Standards des Bildungsministeriums aufgenommen wird. Sollte dieses Gesetz in Kraft treten, wäre die Bundesregierung in der Lage, Universitäten, die ihre Kritik an Israel und dem Zionismus nicht einschränken, die Finanzierung zu entziehen und Strafmaßnahmen gegen Befürworter der Palästina-Politik zu verhängen. Der Vorstoß zur Verankerung der IHRA-Definition im Bundesgesetz ist Teil einer umfassenderen Kampagne, die insbesondere auf US-Colleges abzielt, wo der pro-palästinensische Aktivismus seit dem 7. Oktober stark zugenommen hat.

Israelische Beamte haben in der Knesset mehrere Anhörungen mit amerikanischen zionistischen Organisationen durchgeführt, um Koordinierungsbemühungen zu erörtern. Margarita Spichko, eine Beamtin des Ministeriums für Diaspora-Angelegenheiten, sagte aus, dass ihr Büro wöchentliche Berichte auf der Grundlage von Informationen erstellt, die von US-Partnern, einschließlich Hillel, gesammelt werden. Diese Berichte werden genutzt, um die Aktivitäten auf dem Campus in Bezug auf Israel und Palästina zu überwachen und darauf zu reagieren. Ein Mitarbeiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates erklärte, dass das Büro des Premierministers regelmäßig mit zionistischen Gruppen in Washington zusammenkommt, was die Einflussnahme Tel Avivs auf amerikanische zionistische Organisationen bestätigt.

Lara Friedman, Präsidentin der Stiftung für den Frieden im Nahen Osten, kommentierte die israelische „PR-Kommandoeinheit“, die auf die amerikanische Bevölkerung abzielt, mit den Worten:

„Es gibt eine eingebaute Annahme, dass es überhaupt nicht seltsam ist, die USA als eine Art offenes Feld für Israels Operationen zu betrachten, dass es keine Einschränkungen gibt.“

Craig Holman, Experte für Lobbying-Regeln bei Public Citizen, wies auf die möglichen rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten hin: „Es gibt zwar mehrere Ausnahmen von der FARA-Registrierung, aber fast alle Ausnahmen werden außer Kraft gesetzt, wenn eine Person oder Gruppe versucht, die amerikanische öffentliche Politik und die öffentliche Meinung auf Anregung oder Geheiß der ausländischen Regierung zu beeinflussen.“

Das Ausmaß und die Raffinesse von Israels Bemühungen, den öffentlichen Diskurs in den USA zu beeinflussen, werfen ernste Fragen über das Ausmaß seines Einflusses in der amerikanischen Politik und Wissenschaft auf. Da der Völkermord im Gazastreifen weitergeht und die Kritik an der israelischen Politik zunimmt, werden diese koordinierten Bemühungen wohl noch weiter eskalieren. Dieser wachsende israelische Einfluss droht die freie Meinungsäußerung zu untergraben und die Grundsätze der amerikanischen Demokratie zu unterwandern, und das alles in dem Bestreben, ein Apartheidregime zu verteidigen, das so eindeutig ein Schurkenstaat ist.

