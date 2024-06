https://www.middleeasteye.net/news/new-germany-citizens-required-affirm-israel-right-exist



Neue deutsche Staatsbürger müssen das Existenzrecht Israels bejahen

Fragen zu Antisemitismus, Israel und Deutschlands Verantwortung gegenüber dem jüdischen Volk werden in den Einbürgerungstest aufgenommen

Die Flaggen der EU, Israels und Deutschlands vor dem Bundestag in Berlin, am 12. Oktober 2023 (AFP/Odd Andersen)

Von MEE-Mitarbeitern

26. Juni 2024

Antragsteller auf die deutsche Staatsbürgerschaft müssen künftig ausdrücklich das Existenzrecht Israels bestätigen. Dies sieht ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz vor, das am Dienstag in Kraft getreten ist.

Das neue Gesetz verkürzt die Anzahl der Jahre, die eine Person in Deutschland gelebt haben muss, um einen Reisepass zu erhalten, von acht auf fünf Jahre. Außerdem können Migranten der ersten Generation die doppelte Staatsbürgerschaft erhalten.

Im Zuge der Umstrukturierung wurden neue Fragen in den Staatsbürgerschaftstest aufgenommen, unter anderem über das Judentum und das Existenzrecht Israels.

„Es wurden neue Testfragen zu den Themen Antisemitismus, Existenzrecht des Staates Israel und jüdisches Leben in Deutschland aufgenommen“, bestätigte das deutsche Innenministerium am Dienstag.

Innenministerin Nancy Faesar sagte dazu: „Wer unsere Werte teilt und sich bemüht, kann jetzt schneller einen deutschen Pass bekommen und muss nicht mehr einen Teil seiner Identität aufgeben, indem er seine alte Staatsangehörigkeit aufgibt.

„Wir haben aber auch genauso deutlich gemacht: Wer unsere Werte nicht teilt, kann keinen deutschen Pass bekommen. Wir haben hier eine glasklare rote Linie gezogen und das Gesetz viel schärfer gemacht als bisher.“

Teile des Tests beinhalten Fragen zur historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber dem jüdischen Volk als Folge der Verbrechen des Nationalsozialismus und zur Gründung des Staates Israel.

Das neue Gesetz tritt nur wenige Tage nach einem Bericht des Ersten in Kraft, in dem festgestellt wurde, dass das deutsche Bildungsministerium Listen von Professoren erstellt hat, die in der Frage des Gazastreifens nicht auf der Linie der Regierung liegen, um ihnen künftige Fördermittel für den akademischen Bereich zu entziehen.

Letzte Woche musste Sabine Doring, eine für die Hochschulbildung zuständige Staatssekretärin, zurücktreten, nachdem sie die Möglichkeit geprüft hatte, Unterzeichnern eines offenen Briefes zur Unterstützung von pro-palästinensischen Studentenlagern die Mittel zu streichen.

Das Erste hat E-Mails erhalten, aus denen hervorgeht, dass das Ministerium geprüft hat, ob es den Unterzeichnern die Mittel streichen kann.

Doring hatte zuvor behauptet, das Ministerium habe intern geprüft, ob die Akademiker gegen Gesetze verstoßen hätten, habe aber nicht in Erwägung gezogen, ihnen die Mittel zu entziehen.

Deutschland ist einer der größten Waffenlieferanten Israels und hat nach Angaben des israelischen Wirtschaftsministeriums im vergangenen Jahr Ausrüstung und Waffen im Wert von 326,5 Millionen Euro (353,7 Millionen Dollar) verkauft.

Seit dem Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza im Oktober hat Berlin eine Reihe repressiver Maßnahmen gegen Solidaritätsaktionen mit Palästina ergriffen.

Im März fror eine staatliche Bank in Deutschland das Bankkonto einer jüdischen antizionistischen Organisation ein.

Reden palästinensischer Akademiker und Schriftsteller wurden abgesagt, Proteste verboten , und es wurden strenge Richtlinien für Reden bei Protesten und Veranstaltungen eingeführt.

Vor zwei Monaten wurde dem britisch-palästinensischen Chirurgen Ghassan Abu Sittah die Einreise nach Deutschland verweigert, um an einer pro-palästinensischen Konferenz teilzunehmen. Die Veranstaltung, auf der er sprechen sollte, der Palästina-Kongress, wurde von Hunderten von Beamten in Zivil aufgelöst, die die Veranstaltung stürmten und mehrere Festnahmen durchführten.

