https://transition-news.org/deutschland-ist-ein-guter-ort-um-judisch-zu-sein-es-sei-denn-man-kritisiert Deborah Feldman

Deborah Feldman is the author of the memoir Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots and, in German, Judenfetisch. She lives in Berlin with dual German and American citizenship

Ein Beitrag von Deborah Feldman aus „The Guardian“ über den Umgang mit Israel-Kritik in Deutschland:

«Deutschland ist ein guter Ort, um jüdisch zu sein – es sei denn, man kritisiert Israel»

Diese Meinung äussert die in Deutschland lebende Jüdin Deborah Feldman in einem Beitrag für «The Guardian». Darin erwähnt sie auch eine TV-Debatte mit dem Vizekanzler Habeck, in der sie feststellte, der politische Pro-Israel-Konsens habe alle abweichenden Stimmen zum Schweigen gebracht.

Die in den USA aufgewachsene Jüdin Deborah Feldman lebt seit fast einem Jahrzehnt in Deutschland. Sie besitzt nun die doppelte, also die deutsche und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. In Ihrem New York Times-Bestseller «Unorthodox» beschreibt sie das Leben in der chassidischen Satmar-Gemeinde im New Yorker Stadtteil Williamsburg, in der die weltweit strengsten Regeln einer ultraorthodoxen jüdischen Gruppe herrschen. Die Autorin lässt den Leser dann an ihrer Flucht aus dieser Gemeinde nach Berlin teilhaben.

Im Guardian bedauert Feldman nun, dass die einzigen Menschen, mit denen sie jemals über den Nahostkonflikt habe diskutieren können, Israelis und Palästinenser gewesen seien. Die Deutschen würden dazu neigen, jeden Versuch eines konstruktiven Gesprächs mit der beliebten Floskel abzubrechen, das Thema sei «viel zu kompliziert».

Feldman kritisiert eine deutschen Gesellschaft, in der jede Kritik an Israel als «antisemitisch» betrachtet werde. Sie erläutert: Weiterlesen auf transition-news.org