https://www.middleeasteye.net/opinion/welcome-berlin-germany-capital-zionist-repression Willkommen in Berlin, der Hauptstadt der zionistischen Unterdrückung

Willkommen in Berlin, der Hauptstadt der zionistischen Unterdrückung

Jurgen Mackert

6. Mai 2025

Während Israels globale Isolation zunimmt, vertieft Berlin sein Bündnis mit Tel Aviv – indem es abweichende Meinungen kriminalisiert, Lobbygruppen belohnt und Rechte im Namen der Bekämpfung des Antisemitismus aushöhlt

Ein pro-palästinensischer Aktivist wird während einer Demonstration gegen Israels Krieg gegen Gaza an der Freien Universität Berlin am 7. Mai 2024 von Polizisten abgeführt (Tobias Schwarz/AFP)

Am 28. März gab die zionistische deutsche jüdische Wochenzeitung Judische Allgemeine Zeitung freudig bekannt, dass Tel Aviv Berlins neueste Partnerstadt werden würde, wobei alle Fraktionen des Berliner Abgeordnetenhauses dieser Entscheidung zugestimmt hätten.

Einige Tage später erklärte Der Tagesspiegel, eine der sogenannten „Qualitätszeitungen“ Berlins, dass „die beiden Metropolen viel gemeinsam haben“.

Was für eine abgrundtiefe Schande: Die Vertreter der selbsternannten Parteien der „demokratischen Mitte“ im Berliner Abgeordnetenhaus – Christdemokraten, Sozialdemokraten und Grüne – haben gemeinsam mit der „Linken“ und der faschistischen Alternative für Deutschland (AfD) beschlossen, sich noch enger an die Völkermordschlächter in Tel Aviv anzubinden.

Und das, obwohl sich große Teile der Welt allmählich von diesem Regime distanzieren.

Die Wahl einer Partnerstadt ist weit mehr als eine symbolische Geste, insbesondere wenn diese Stadt die Hauptstadt eines Staates ist, der von Kriegsverbrechern regiert wird, die für einen andauernden Völkermord verantwortlich sind.

Eine solche Entscheidung spiegelt gemeinsame Interessen und Werte wider, die die Städte und ihre Bevölkerung angeblich verbinden.

Und die in dieser Partnerschaft zum Ausdruck kommenden Interessen sind bezeichnend: Während die eine Seite Völkermord begeht, unterstützt, fördert und finanziert die andere Seite diesen; während die eine Seite ethnische Säuberungen durchführt, gibt die andere Seite vor, nichts zu wissen; während die eine Seite bewusst Kinder, Journalisten und medizinisches Personal ins Visier nimmt, schaut die andere Seite weg und schwatzt von Menschenrechten; während die eine Seite ein Volk hungern lässt, zu Tode hungert, zu Tode hungert, zu Tode hungert, zu Tode hungert, zu Tode hungert, zu Tode hungert, zu Tode hungert, zu Tode hungert, zu Tode hungert, zu Tode hungert, zu Tode hungert, zu Tode

Gemeinsam teilen sie die Missachtung des Völkerrechts und der Autorität des Internationalen Strafgerichtshofs.

Diese Liste ist bei weitem nicht vollständig, aber sie ist bereits eine der abstoßendsten, die man sich vorstellen kann. Berlin und Tel Aviv haben, wie die deutsche Presse zu Recht feststellt, in der Tat viel gemeinsam.

Historische Amnesie

Die Entscheidung der Berliner Vertreter sendet ein klares Signal an die Welt, wofür die deutsche Hauptstadt jetzt steht – und markiert einen beispiellosen Akt der Geschichtsvergessenheit.

Die Regierung einer Stadt, die vor Jahrzehnten belagert wurde und diese Erfahrung weiterhin als zentral für ihr kollektives Gedächtnis hervorhebt, hat nun die Seiten gewechselt.

Eine Stadt, die sich an ihre eigene Belagerung erinnert, hätte Gaza-Stadt als ihre Partnerstadt benennen sollen – nicht die Hauptstadt derjenigen, die eine solche Belagerung durchführen.

Berlin stellt sich auf die Seite der Hauptstadt eines Landes, das nicht nur den Gazastreifen seit 17 Jahren belagert, das größte Gefängnis der Welt errichtet und die Palästinenser „auf Diät gesetzt“ hat, sondern seit mehr als 18 Monaten auch Völkermord begeht – eine Kampagne, die von der Bevölkerung Tel Avivs voll unterstützt wird.

Wäre die Erfahrung der Belagerung für Berlin wirklich so bedeutend und prägend, wie seine Politiker so oft mit großer Feierlichkeit behaupten, dann hätte es nur eine natürliche und passende Partnerstadt gegeben: Gaza-Stadt.

Im Gegensatz zu Gaza fand Berlin jedoch Hilfe, als es nach dem Zweiten Weltkrieg belagert war. Westliche Länder schickten „Rosinenbomber“ und versorgten die eingeschlossene Enklave mit Lebensmitteln, ohne dass sie dabei von der Sowjetunion daran gehindert wurden – ganz im Gegensatz zur kriminellen Aushungerung der Zivilbevölkerung Gazas durch das Siedlerkolonialregime in Tel Aviv.

Um ihrer historischen Erfahrung und Verantwortung gerecht zu werden, hätten die Vertreter Berlins am 8. Oktober 2023 „Rosinenbomber“ nach Gaza schicken sollen, anstatt sich zum Komplizen eines Völkermords zu machen. Sie hätten keinen einzigen Gedanken daran verschwenden dürfen, Partner der Täterhauptstadt zu werden.

Zionistischer Einfluss

Die Wahl Berlins für die Hauptstadt Israels unterstreicht, wie sehr deutsche Politiker in den letzten Jahren zugelassen haben, dass die zionistische Lobby die politische Agenda der Stadt bestimmt.

In einer Weise, die mit Rechtsstaatlichkeit unvereinbar ist, reicht heute der Verdacht, dass eine Veranstaltung oder Äußerung nach der von Zionisten vorangetriebenen IHRA-Definition als antisemitisch eingestuft werden könnte, um die staatliche Repressionsmaschinerie in Gang zu setzen.

Von Verleumdungskampagnen und Polizeirazzien bis hin zur Strafverfolgung von Aktivisten und der Kriminalisierung humanitärer Solidarität – jede Demonstration zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser wird von der militarisierten Bereitschaftspolizei Berlins brutal unterdrückt.

Die zionistische Lobby versucht, wie in anderen Ländern auch, nicht, die Ursachen des Antisemitismus zu bekämpfen. Stattdessen instrumentalisiert sie diesen Vorwurf, um den deutschen Staat unter Druck zu setzen, antizionistische Äußerungen zu bestrafen.

Nach ihrem Wahlsieg reichten die Christlich-Demokratische Union (CDU) und ihre bayerische Schwesterpartei, die Christlich-Soziale Union (CSU), eine „kleine Anfrage“ an die Bundesregierung mit dem Titel „Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen“ ein.

Sie bestand aus über 500 Fragen, die sich gegen zivilgesellschaftliche Organisationen richteten, die Israels Völkermord kritisieren, mit dem Ziel, ihnen die Finanzierung und den Status als gemeinnützige Organisation zu entziehen, wenn sie sich nicht an das halten, was die Christdemokraten als „politische Neutralität“ definieren.

Es überrascht nicht, dass die christlichen Parteien keine einzige zionistische Lobbyorganisation in ihre Interpellation aufgenommen haben, obwohl diese Gruppen alles andere als „politisch neutral“ sind.

Im Gegenteil, sie agieren als Propagandainstrumente für die zionistische Sache und den Völkermord Israels an den Palästinensern in einer Weise, die offen demokratischen Prinzipien und der Verteidigung universeller Ideale zuwiderläuft.

Noch aufschlussreicher ist jedoch vielleicht die Tatsache, dass vor zwei Jahren die Steuergelder für eine der zionistischen Lobbygruppen fast verdoppelt wurden und sich auf insgesamt 23 Millionen Euro (25 Millionen Dollar) pro Jahr beliefen.

Eine weitere offen zionistische Organisation wird ebenfalls vom Innenministerium finanziell unterstützt – obwohl auch hier wieder eine Organisation, die offen eine rassistische Ideologie vertritt und verteidigt, kaum als „politisch neutral“ bezeichnet werden kann.

Was genau ist also ihr öffentlicher Nutzen?

Staatliche Repression

Am 19. Februar 2025 setzte der Berliner Bürgermeister Kai Wegner (CDU) den Präsidenten der Freien Universität (FU), Gunter M. Ziegler, im Auftrag der zionistischen Lobby gezielt unter Druck, eine Veranstaltung mit Francesca Albanese, der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, abzusagen.

Wie Forschung & Lehre berichtete, war es nicht nur der Bürgermeister, der Druck auf den Universitätspräsidenten ausübte.

Zwei zionistische Gruppen – die alles andere als „politisch neutral“ sind – waren ebenfalls beteiligt. Ziegler beugte sich schließlich diesem unrechtmäßigen Eingriff in die Autonomie der Universität und sagte die Veranstaltung ab.

Am 4. April startete die rechtsgerichtete Zeitung Die Welt eine weitere Verleumdungskampagne gegen Albanese und griff damit im Vorfeld einer UN-Abstimmung über ihre Wiederernennung die offizielle israelische Propaganda auf.

Die Zeitung zitierte deutsche Politiker, darunter Jürgen Hardt von der CDU – ein überzeugter Zionist –, die die Lügen des israelischen Militärs mit schamloser Missachtung von Wahrheit und Anstand nachplapperten.

Als ob das noch nicht genug wäre, überschritt Berlin am 1. April mit einer Trump-ähnlichen Maßnahme eine neue Schwelle: Es kündigte die Ausweisung von drei EU-Bürgern und einem US-Bürger an, nur weil sie an Pro-Gaza-Demonstrationen teilgenommen hatten.

Diese Personen hatten kein Verbrechen begangen. Aber in Berlin ist die Meinungsfreiheit bereits zu viel, um toleriert zu werden, insbesondere wenn sie zur Verteidigung der Rechte der Palästinenser ausgeübt wird.

Dies ist eine unmissverständliche Warnung: Wer Gerechtigkeit für die Palästinenser fordert, ist nun Ziel staatlicher Repression.

Wenn die Gerichte diesen Abstieg in den Autoritarismus nicht stoppen, könnten deutsche Bürger bald wegen Kritik an israelischen Kriegsverbrechen mit Gefängnisstrafen rechnen, während Nicht-Staatsbürger einfach abgeschoben werden. Alle werden nicht wegen Gewalt oder Aufwiegelung bestraft, sondern weil sie in den Augen des politischen Establishments die falschen Menschen verteidigen.

Institutioneller Angriff

Nachdem deutsche Parlamentarier 2017 einstimmig die IHRA-Definition von Antisemitismus verabschiedet hatten, wurden die tatsächlichen Folgen dieses Schrittes für die deutsche Demokratie angesichts des anhaltenden zionistischen Völkermords an den Palästinensern deutlich.

Zwei entscheidende Beschlüsse, die im November 2024 und Januar 2025 verabschiedet wurden, veränderten die deutsche Gesellschaft dramatisch und ebneten den Weg für einen noch größeren Einfluss der Zionisten.

Deutschlands Unterstützung für Israels rechtsextreme Allianz zerstört seine „entnazifizierte“ Fassade

Weiterlesen »

Der erste von den Zionisten angeführte Angriff auf die deutsche Demokratie erfolgte im November mit der Verabschiedung des Beschlusses „Nie wieder ist jetzt: Schutz, Erhalt und Stärkung des jüdischen Lebens in Deutschland“.

Ihre Verabschiedung ermöglicht es der deutschen Regierung, grundsätzlich in das gesellschaftliche Leben einzugreifen – jeden, ob Jude oder Nichtjude, als Antisemiten zu diffamieren und diejenigen zu bestrafen, die ihre Stimme gegen das zionistische Siedler-Kolonial-Apartheid-Regime und seine Kriegsverbrechen erheben.

Der zweite Angriff folgte am 28. Januar mit der Resolution „Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an Schulen und Hochschulen“. Sie wurde nach dem Ende der Legislaturperiode und während des Wahlkampfs hastig und weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit verabschiedet.

Die Resolution kommt einem unverhohlenen Angriff auf die Autonomie der Hochschulen und die Freiheit von Forschung und Lehre gleich. Unter dem Deckmantel der Sorge um einen angeblichen Anstieg des Antisemitismus an Schulen und Hochschulen wird der Vorwurf instrumentalisiert, um kritische Wissenschaftler und Studierende mundtot zu machen.

Auf einer Pressekonferenz des Bundes nach der Verabschiedung äußerten deutsche Professoren ihre Empörung darüber, dass die Resolution ohne die übliche Konsultation von Antisemitismus-Experten oder akademischen Gremien ausgearbeitet worden war.

Sie kritisierten auch, dass die Verfasser die Einwände der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ignoriert hatten, die einen ähnlichen Vorschlag bereits im Herbst 2024 aus rechtlichen Bedenken abgelehnt hatte. Einem Professor zufolge war nicht einmal klar, wer die Resolution verfasst hatte.

Die Resolution ist ein dreister Angriff auf die akademische Freiheit, der Antisemitismus als Waffe einsetzt, um kritische Stimmen an Schulen und Universitäten zum Schweigen zu bringen.

Die treibende Kraft dahinter ist jedoch vermutlich nicht schwer zu erkennen. Angesichts der explizit zionistischen Agenda der Resolution – die Studenten und Akademiker bedroht, die sich gegen das Regime und seinen Völkermord stellen – muss man nur auf die aktuellen und ehemaligen Parlamentarier schauen, die hinter der Resolution stehen.

Volker Beck, ehemaliger Abgeordneter der Grünen, ist Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Mathias Stein, ehemaliger Abgeordneter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und Mitglied der Fraktion, die hinter der Resolution steht, ist einer ihrer Vizepräsidenten.

Weitere aktuelle und ehemalige Bundestagsabgeordnete, darunter Marcus Faber (FDP), Lisa Badum (Grüne) und Jürgen Hardt (CDU/CSU), sind ebenfalls Vizepräsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.

Es ist kaum überraschend, dass akademische Expertise und historische Genauigkeit bei der Ausarbeitung dieser Resolution keine Rolle gespielt haben. Deutsche Parlamentarier haben sich entweder als unfähig oder als unwillig erwiesen, ihre wahre Absicht zu erkennen.

Anstatt demokratische Rechte zu verteidigen oder sich dem zionistischen Vordringen zu widersetzen, sind sie zu willigen Komplizen seiner umfassenden „Landnahme“ geworden – einer Landnahme, die Deutschlands Institutionen und die Demokratie selbst zerstört.

Neuer Faschismus

Einst als „arm, aber sexy“ gepriesen, zog Berlin junge Menschen aus aller Welt an, ebenso wie die globale kulturelle Elite und einflussreiche Wissenschaftler. Diese Ära ist vorbei.

Für die politische Klasse Deutschlands ist die Unterstützung des Völkermords an Israel nacktes Eigeninteresse.

Jürgen Mackert

Weiterlesen

Heute hat sich Berlin der demokratiezerstörenden Instrumentalisierung des Antisemitismus zugewandt und die Meinungs-, Gedanken-, Forschungs- und Lehrfreiheit mit der Axt bedroht.

Das Recht, Israel für das zu kritisieren, was es ist – eine genozidale, weiße Siedlerkolonie, die in der Westbank ethnische Säuberungen durchführt, Palästinenser mit der israelischen Staatsbürgerschaft bedroht und die Zivilbevölkerung in der gesamten Region gefährdet –, wird aktiv angegriffen.

Durch seine Partnerschaft mit Tel Aviv wird Berlin zu einem sicheren Hafen für zionistische Supremacisten und Rassisten, für israelische Soldaten, die in Gaza Kriegsverbrechen begangen haben, und für gesuchte Beamte der israelischen Regierung – alles unter dem Vorwand, jüdisches Leben zu schützen.

Anstatt das Völkerrecht zu wahren oder die bürgerlichen Freiheiten zu verteidigen, ebnet Berlins sogenanntes „demokratisches Zentrum“ den Weg für einen aufkommenden neuen Faschismus.

Willkommen in Berlin, der Hauptstadt der zionistischen Unterdrückung.

Jürgen Mackert ist Professor für Soziologie an der Universität Potsdam. Er war außerordentlicher Professor für Struktur moderner Gesellschaften an der Universität Erfurt und Gastprofessor für Politische Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen gehört „On Social Closure. Siedlerkolonialismus. Grundlagentexte und aktuelle Analysen (herausgegeben zusammen mit Ilan Pappe; Nomos 2024).

