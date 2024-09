https://thecradle.co/articles/hundreds-injured-across-lebanon-after-communication-devices-explode



Hunderte Verletzte im Libanon nach Explosion von Kommunikationsgeräten

Der iranische Botschafter im Libanon war einer von über 1.000 Verletzten bei dem mysteriösen Angriff

17. September 2024

Am 17. September wurden im Libanon Hunderte Menschen verletzt, nachdem bei einem mutmaßlichen Angriff auf die Telekommunikationsnetze des Landes Pager explodierten.

Lokalen Berichten zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Opfer um Mitglieder der Widerstandsbewegung Hisbollah. Inoffiziellen Angaben zufolge wurden bis zu 1.200 Menschen verletzt, einige davon schwer.

Die halboffizielle iranische Mehr News Agency berichtete, dass auch der libanesische Botschafter des Landes, Mojtaba Amani, durch einen der explodierenden Sprengkörper verletzt wurde.

„In mehreren libanesischen Regionen, insbesondere in einem südlichen Vorort, explodierten bestimmte drahtlose Kommunikationsgeräte, was zu Verletzungen führte … Daher bitten die internen Sicherheitskräfte die Bürger, die Straßen freizumachen, um die Behandlung der Verletzten und ihren Transport in Krankenhäuser zu erleichtern“, so der libanesische Dienst für innere Sicherheit in einer Erklärung.

Das Gesundheitsministerium des Landes forderte alle Besitzer ähnlicher drahtloser Kommunikationsgeräte auf, sich von diesen fernzuhalten, bis eine Untersuchung die Ursache der Explosionen ermittelt hat.

Explosionen und Verletzungen wurden aus dem südlichen Vorort von Beirut, Dahiye, dem Bekaa-Tal und mehreren Orten in Nabatieh, Al-Housh, Bint Jbeil und Tyre gemeldet.

„Israel ist in das System der einzelnen Kommunikationsgeräte eingedrungen und hat sie in die Luft gejagt“, sagte ein hochrangiger Sicherheitsbeamter am Dienstag gegenüber Sputnik.

In einem inzwischen gelöschten Beitrag in den sozialen Medien deutete der Medienberater und ehemalige Sprecher des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, Topaz Luk, an, dass Tel Aviv hinter dem mysteriösen Angriff stecke.

„Das ist nicht gut gealtert“, kommentierte Luk einen X-Post, in dem behauptet wurde, der Premierminister werde vor seiner Reise nach New York nächste Woche keine größeren Schritte gegen den Libanon unternehmen. Der Kommentar wurde kurze Zeit später gelöscht.

„Topaz Luk ist seit einigen Monaten nicht mehr als Sprecher des Premierministers tätig und gehört nicht mehr zum engen Kreis der Diskussion“, teilte das Büro des Premierministers den hebräischen Medien mit.

Anfang des Jahres warnte der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, die Mitglieder des Widerstands vor den Risiken, die mit der Nutzung von Smartphones verbunden sind, und bezeichnete sie als ‚Spionagegerät, das kontrolliert werden kann‘. Er forderte die Kämpfer auf, ‚sie wegzuwerfen‘.

„Wir fordern unsere Brüder im Süden auf: Werft eure Telefone weg! Werft sie weg, vergrabt sie, steckt sie in eine Metallbox und werdet sie los! Sie sind gefährlich!“, sagte der Hisbollah-Führer im Februar.

