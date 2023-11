https://www.palestinechronicle.com/hundreds-of-us-officials-sign-letter-protesting-bidens-support-of-israels-war-on-gaza-nyt/

Hunderte von US-Beamten unterzeichnen Brief, in dem sie gegen Bidens Unterstützung für Israels Krieg gegen Gaza protestieren – NYT



Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

14. November 2023

Wie die New York Times berichtet, haben mehr als 400 politische Beamte und Mitarbeiter am Dienstag einen Brief an US-Präsident Joe Biden geschickt, in dem sie gegen seine Unterstützung des israelischen Krieges gegen Gaza protestieren.

In dem Brief, so die NYT, „wird der Präsident aufgefordert, sich um einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen zu bemühen und Israel zu drängen, humanitäre Hilfe in das Gebiet zu lassen“.

Berichten zufolge ist es das „jüngste von mehreren Protestschreiben von Beamten aus der gesamten Biden-Administration, einschließlich dreier interner Memos an Außenminister Antony Blinken.“

Die Unterzeichner sind anonym, aus „Sorge um unsere persönliche Sicherheit und das Risiko, unseren Arbeitsplatz zu verlieren“, heißt es in dem Schreiben.

„Wir fordern Präsident Biden auf, dringend einen Waffenstillstand zu fordern und eine Deeskalation des gegenwärtigen Konflikts durch die sofortige Freilassung der israelischen Geiseln und der willkürlich inhaftierten Palästinenser, die Wiederherstellung der Versorgung mit Wasser, Treibstoff, Strom und anderen grundlegenden Dienstleistungen sowie die Durchleitung angemessener humanitärer Hilfe in den Gazastreifen zu verlangen“, heißt es in dem Brief, von dem die NYT eine Kopie erhielt.

„Die überwältigende Mehrheit der Amerikaner unterstützt einen Waffenstillstand“, heißt es in dem Brief, der auf eine Umfrage vom Oktober verweist, wonach 66 Prozent der Amerikaner, darunter 80 Prozent der Demokraten, der Meinung sind, dass die Vereinigten Staaten Druck auf Israel ausüben sollten, um einen Waffenstillstand zu erreichen“, heißt es in dem Brief weiter:

„Außerdem wollen die Amerikaner nicht, dass das US-Militär in einen weiteren kostspieligen und sinnlosen Krieg im Nahen Osten hineingezogen wird.“

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums hat Israel bisher über 11.360 Palästinenser getötet, darunter 4.609 Kinder und 3.100 Frauen. Die Zahl der Verwundeten beläuft sich auf 28.200.

Die israelische Armee bombardiert weiterhin zivile Häuser im gesamten Gazastreifen und überall in der belagerten Enklave werden neue Massaker gemeldet.

Der Gazastreifen steht seit 2007 unter strenger israelischer Militärbelagerung, nachdem im besetzten Palästina demokratische Wahlen stattgefunden hatten, deren Ergebnisse von Tel Aviv und Washington abgelehnt wurden. Übersetzt mit Deepl.com

