Stop den Gaza Völkermord Roger Waters

Roger Waters äußert sich zu den Vorwürfen in Deutschland & dem Israel-Gaza-Konflikt

In diesem Video, das exklusiv auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, interviewt der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist und Herausgeber der Snowden NSA-Leaks Glenn Greenwald den weltbekannten Musiker und Gründer der Band Pink Floyd Roger Waters. Sie sprechen unter anderem über die jüngsten Antisemitismusvorwürfe, mit denen Roger Waters in Deutschland konfrontiert ist, über den Konflikt in Gaza und den Krieg in der Ukraine. Dieses Video wurde von Glenn Greenwald und System Update produziert und am 1. November 2023 auf ihrem Rumble-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu unterstützen.

https://www.youtube.com/watch?v=QkfYeo2tIts

Roger Waters bei Electronic Intifada

Er sprach über das Wachsen der Bewegung, um die Angriffe Israels und sein Siedler-Kolonialprojekt in Palästina zu stoppen. „Alles, was wir tun können, ist zu versuchen, den Chor zu vergrößern – jedes Mal, wenn ihr die Fahne auf einer Demonstration schwenkt, sagen wir dem Chor: Wir sind mit euch“, sagte Roger. „Und irgendwann werden sie begreifen, dass sie sich nicht gegen den Willen des Volkes stellen können. Es gibt viel, viel, viel mehr von uns als von ihnen. Und sie haben Unrecht. Wir haben Recht“, fügte er hinzu. „Und gemeinsam müssen wir alle der israelischen Regierung erklären, dass es vorbei ist. Ihr habt uns enttäuscht. Ihr seid jetzt ein schreckliches Beispiel dafür, was passieren kann, wenn suprematistische Ideologien unsere Fähigkeit zur Empathie mit unseren Mitmenschen übernehmen.“ Sie können sich die gesamte Sendung hier ansehen: – Aktuelle Nachrichten und Analysen zu Tag 27 …

https://www.youtube.com/watch?v=ScNHE78Lye0



Roger Waters & Abby Martin über den Völkermord in Gaza

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …