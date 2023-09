Hypersonic Missile der US-Armee verzögert ihre Einführung, da China und Russland das globale Wettrüsten anführen von Tyler Durden

Der stellvertretende Sekretär der US-Armee für Beschaffung, Logistik und Technologie, Doug Bush, erklärte am Montag in einem Interview mit Defense News, dass die Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) der Armee Ende des Jahres in Dienst gestellt werden soll. Voraussetzung dafür ist ein erfolgreicher erneuter Test, nachdem das vier Jahre alte Ziel, die Rakete bis zum Ende des Haushaltsjahres der Regierung am 30. September einzusetzen, verfehlt wurde.

Bush sagte, die Verzögerung des LRHW sei auf die Absage eines Tests des Common Hypersonic Glide Body zurückzuführen, und fügte hinzu, der für diesen Monat geplante Test werde „ziemlich nahe an einem operationellen Test“ liegen und nicht ein Entwicklungstest sein.

„Wir haben immer noch einen Weg mit einem Folgetest, um bis Ende des Jahres 2023 eine einsatzfähige Fähigkeit zu erreichen“, sagte Bush.

Er fuhr fort: „Es ist nun einmal so, dass wir etwas erst dann einsetzen, wenn wir sicher sind, dass es funktioniert und sicher ist, wenn die Soldaten es im Kampf einsetzen sollen.

Bush stellte fest: „Wir finden immer noch Probleme“ und „es ist eigentlich gut, dass wir diese Probleme eher finden als später“.

Eines dieser Probleme ist ein „Fehler, der zwei Sekunden vor dem Start eine ‚Nicht schießen‘-Warnung auslöste“, sagte er.

In der Zwischenzeit hat das Pentagon Milliarden von Dollar in diese superschnellen Waffen investiert, hat aber Mühe, mit China und Russland Schritt zu halten.

Die Ausgaben sind Teil des amerikanischen Kampfes um die Wiederherstellung der Vorherrschaft bei militärischen Schlüsseltechnologien, der in eine neue Ära des Großmächtewettbewerbs führt. Die USA bemühen sich, bei einer Reihe von Militärtechnologien, die von künstlicher Intelligenz bis hin zur Biotechnologie reichen, mit China Schritt zu halten.

Moskaus Arbeit an der Hyperschalltechnik bereitet dem Pentagon ebenfalls Sorgen, auch wenn die russischen Waffen größtenteils auf Forschungsergebnissen aus dem Kalten Krieg beruhen und nicht so ausgefeilt sind wie die, die China derzeit entwickelt. Moskau hat Waffen entwickelt, die die NATO-Streitkräfte in Europa bedrohen können, und der russische Präsident Wladimir Putin hat Avangard angepriesen, eine Hyperschallwaffe, die die USA erreichen kann – The Wall Street Journal

WSJ bemerkt:

Die Probleme des Pentagons bei der Entwicklung von Hyperschallwaffen ziehen sich durch die gesamte Entscheidungskette, von fehlgeschlagenen Flugtests und unzureichender Testinfrastruktur bis hin zum Fehlen eines klaren, übergreifenden Plans für den Einsatz der Waffen. Die Situation löst bei einigen ehemaligen Beamten Alarm aus.

Die zunehmenden Verzögerungen beim US-Hyperschallwaffenprogramm sind keine Überraschung, wie wir unseren Lesern im Laufe der Jahre dargelegt haben: „America Falls Behind Russia And China In Combat-Ready Hypersonic Missiles, Report Says“.

Die Unfähigkeit, Hyperschallwaffen einzusetzen, und die schwerwiegenden Probleme im Zusammenhang mit den F-35-Tarnkappenjets sind sehr besorgniserregend für die Steuerzahler, die gezwungen sind, einen aufgeblähten militärisch-industriellen Komplex mit Hunderten von Milliarden pro Jahr zu subventionieren, ohne dass sie ein Mitspracherecht haben. Übersetzt mit Deepl.com