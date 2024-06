https://electronicintifada.net/content/im-palestinian-gaza-not-gazan/47361



Ich bin ein Palästinenser aus Gaza, kein Gazaner

Malak Hijazi

Die elektronische Intifada

27. Juni 2024

Teilnehmer eines Workshops in Gaza-Stadt am 10. August 2023 mit dem Titel: „Unsere Identität und unser Erbe“.

Von Omar Ashtawy APA images

Ich bin ein Palästinenser aus Gaza, kein Gazaner.

Ich identifiziere mich als Palästinenser aus Gaza, einer Küstenstadt mit tiefen Wurzeln im historischen Palästina.

Sie gilt als eine der ältesten Städte der Welt. Sie ist nicht nur als Kriegsgebiet bekannt; wir sind weder ausschließlich auf humanitäre Hilfe angewiesen noch suchen wir Mitleid.

Die Menschen in Gaza sind gebildet, zahlreiche Schulen und Universitäten bereichern unsere Gemeinschaft, die derzeit wegen des anhaltenden israelischen Völkermords an Gaza größtenteils bombardiert wird.

Viele westliche Medienplattformen bezeichnen die Menschen in Gaza als Gazaner und nicht als Palästinenser aus Gaza. Viele Bewohner des Gazastreifens stammen jedoch nicht ursprünglich von dort, so dass es irreführend ist, sie einfach als Gazaner zu bezeichnen.

Außerdem hält Israel nicht nur den Gazastreifen, sondern ganz Palästina besetzt. Die Verwendung von „Gazanern“ anstelle von „Palästinensern aus dem Gazastreifen“ kann zu politischer und sozialer Isolation führen, da sie sich ausschließlich auf die Geografie und nicht auf eine breitere Identität konzentriert und den Gazastreifen als eine Art ummauertes Niemandsland darstellt.

Die Betonung von „Palästinenser aus Gaza“ unterstreicht die Verbindung zum breiteren Kampf um Selbstbestimmung und verortet sie im größeren palästinensischen Kontext und Narrativ.

Bilder von hungernden Kindern und obdachlosen Familien überschwemmen die sozialen Medien und werfen ein Schlaglicht auf zahlreiche humanitäre Tragödien.

Es ist jedoch unerlässlich, sich daran zu erinnern, dass dies alles Ergebnisse der israelischen Besatzung sind, für die Israel die Hauptverantwortung trägt, während die von den USA gewährte Straffreiheit das Leiden aufrechterhält.

Wenn man die Palästinenser im Gazastreifen ausschließlich mit diesen Bildern in Verbindung bringt, reduziert man unser Anliegen auf ein rein humanitäres Problem und vernachlässigt seine politische Dimension.

Systemische Unterdrückung

Die US-Regierung betont immer wieder, wie wichtig es ist, den Palästinensern in Gaza humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, und ignoriert dabei völlig die Tatsache, dass ein sofortiger Waffenstillstand und ein israelischer Rückzug unerlässlich sind.

Was sich in Palästina abspielt, ist eine systematische Unterdrückung und Enteignung des palästinensischen Volkes von seinem Land, seinen Ressourcen und seinen Rechten.

Bei offenen Grenzübergängen würde die humanitäre Katastrophe nicht eskalieren. Es ist systematisch und kalkuliert, die Ereignisse aus ihrem Kontext zu reißen, um den Krieg so lange wie möglich zu verlängern.

Das Problem ist, dass es den Medien tatsächlich gelungen ist, dieses Bild von den Palästinensern in Gaza zu vermitteln. Das habe ich festgestellt, als ich letztes Jahr zum ersten Mal den Gazastreifen verließ und Menschen aus verschiedenen Gemeinschaften traf. Als sie erfuhren, dass ich aus Gaza stamme, wurde ich mit Fragen bombardiert.

Die ständige Frage, ob die Menschen im Gazastreifen an alltäglichen Aktivitäten wie Einkaufen, Bildung, Sport oder Reisen teilnehmen, ist ermüdend und beleidigend geworden. Trotz der anhaltenden Belagerung und Isolation gelingt es den 2,3 Millionen Einwohnern des Gazastreifens, Schulen und Universitäten zu besuchen, Arbeit zu finden und manchmal zu reisen, wenn der Rafah-Übergang nach Ägypten zugänglich ist.

In Ägypten war den Ägyptern sofort klar, dass ich kein Ägypter war. Ägyptische Händler verlangten von mir Touristenpreise für Waren. Trotz meiner Versuche, ihren Dialekt zu imitieren, kannten sie mich und begrüßten mich immer mit einem freundlichen „Willkommen in Ägypten“.

In Katar hingegen machten sich meine jordanischen Freunde, die ursprünglich aus Palästina stammen, ständig über meine Art zu sprechen lustig. Sie behaupteten, ich spräche genauso schnell wie Ägypter und hätte ähnliche Gesichtszüge und einen ähnlichen Sinn für Humor. Sie gingen sogar so weit zu behaupten, dass die Gazaner ursprünglich Ägypter seien, was ich rätselhaft fand.

Ich habe zwar kein Problem damit, einem Ägypter zu ähneln oder wie ein Ägypter zu sprechen oder ägyptische Wurzeln zu haben, aber meine Urgroßeltern sind Palästinenser aus Dayr Sunayd. Sie feierten das Fest des Nabi Rubin und verbrachten ihre Ferien in Jaffa, das zu jener Zeit schicker war als die Stadt Gaza, auch wenn Gaza näher lag. Sie feierten nie Scham Ennessim oder besuchten Alexandria.

Ich sagte ihnen scherzhaft: „Ihr könnt nicht palästinensischer sein als ich“, denn meine Familie war im Lager Jabaliya aufgewachsen, wo die erste Intifada ausbrach. Als kleines Kind verlor mein Vater unzählige Male sein Taschengeld, weil er auf die israelischen Besatzungssoldaten sprang und Steine warf.

Als ein libanesischer Professor erfuhr, dass ich aus Gaza stamme, sagte er scherzhaft: „Du kommst also nicht aus dem ‚echten Palästina'“, und lachte allein über seinen Witz.

Warum wird Gaza als nicht real angesehen? Warum wird es nicht als palästinensisch betrachtet? Ich habe nicht geantwortet. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, wenn jemand meine Identität in Frage stellte.

Einmal, als ich ein Referat hielt und sehr begeistert von meinem Thema war, war der einzige Kommentar meines Professors, dass ich nicht wie ein Gazaner spreche. Er sagte, ich klinge wie jemand aus Jerusalem.

Ich war noch nie in Jerusalem und habe auch noch nie jemanden von dort sprechen hören. Ich wollte ihm sagen, dass es in Gaza viele Dialekte gibt. Man kann von über 2 Millionen Menschen, von denen 70 Prozent Flüchtlinge sind, die ursprünglich aus verschiedenen palästinensischen Städten und Dörfern stammen, nicht nur einen Dialekt erwarten.

Aber ich habe mich zurückgehalten, weil ich einfach erleichtert war, dass mein Professor meine Arbeit nicht kritisiert hat.

Aufschlussreiche Begegnungen

Ich hatte eine interessante Begegnung mit einem Mädchen aus Nablus, einer Stadt, die mein Vater aus seiner Studienzeit in Erinnerung hatte. Er träumte oft davon, sie wieder zu besuchen, aber die israelischen Beschränkungen machten dies unmöglich.

Überraschenderweise war ihre erste Frage nicht die nach unserer gemeinsamen palästinensischen Identität, sondern ob Abu Obaida, der Hamas-Sprecher, ein Verwandter sei. Diese Frage hätte ich von einer Israelin erwartet, nicht von einer Palästinenserin. Sie zeigte sich schockiert über den Einsatz von Bomben durch die israelische Armee und nicht über die Lage in Gaza. Sie hatte keine Ahnung, dass Palästinenser aus dem Gazastreifen das Westjordanland nicht besuchen dürfen.

Das kam mir seltsam vor. Trotz unserer unterschiedlichen geografischen Herkunft – ich komme aus einem Küstendorf, sie aus einer Stadt in den Bergen – teilen wir ein palästinensisches Erbe. Es fühlte sich seltsam an, über traditionelle Gerichte in Gaza befragt zu werden. Der Gazastreifen ist kein unabhängiges Land, er ist Teil Palästinas. Ich muss anderen Palästinensern nicht sagen, dass ich wie sie Maqlouba oder Mujadara esse.

Auf der Buchmesse in Doha, wo ich ein Jahr lang arbeitete, hatte ich ein Gespräch mit einem sudanesischen Kunden, der mich zunächst für einen Syrer hielt. Als er erfuhr, dass ich Palästinenser aus dem Gazastreifen bin, sagte er: „Das ist nicht wahr, aber Sie sind sehr gebildet und klug.“

Warum nahm er an, dass Gazaner nicht klug sind?

Es ärgerte mich noch mehr, als er fragte, ob es in Gaza Schulen und Universitäten gäbe. Es war nicht anders als damals, als ein Amerikaner überrascht war, als er erfuhr, dass ich aus Gaza stamme und Snapchat auf meinem Handy hatte, als ob das Herunterladen einer App eine schwierige Aufgabe wäre.

Was mir noch mehr das Herz brach, war, als ich erwähnte: „Ich vermisse Gaza wirklich“, und ein syrischer Kollege antwortete: „Was vermisst du? Die Zerstörung? Wenn Syrer sagen, dass sie Damaskus vermissen, gibt es etwas Greifbares, wonach sie sich sehnen. Das hast du nicht.“

Diese Worte haben mich schwer getroffen, nicht nur, weil sie unzutreffend waren, sondern auch, weil sie von einem Araber und nicht von einem Westler kamen.

An alle, die sich von den Bildern der Bombardierungen täuschen lassen: Die Aggression in Palästina geht über Gaza hinaus, und Gaza ist keine autonome Region, sondern ein Teil des besetzten Palästina.

Diese Tatsachen machen mich nicht zu einem Außenseiter. Die Menschen in Gaza suchen kein Mitleid bei der internationalen Gemeinschaft. Humanitäre Hilfe ist nur ein Aspekt ihrer Bedürfnisse. In Gaza leben zahlreiche talentierte Menschen und Intellektuelle.

Die Palästinenser im Gazastreifen wollen einfach wie normale Menschen behandelt werden, die Respekt dafür verdienen, dass sie inmitten entsetzlicher Widrigkeiten ihr tägliches Leben meistern.

Völkermord

Es handelt sich auch nicht um einen Krieg oder Konflikt zwischen der Hamas und Israel.

Es handelt sich um einen israelischen Völkermord, den die israelische Besatzung an den Palästinensern im Gazastreifen verübt.

Es ging nie um die Geiseln; das ist nur ein Vorwand, um die ethnische Säuberung fortzusetzen, die 1948 begann.

Die Palästinenser im Westjordanland erleben derzeit nicht ihre besten Tage; israelische Soldaten haben die Lager in Dschenin und Tulkarm dutzende Male gestürmt und viele von ihnen getötet. Sie haben weitere militärische Kontrollpunkte errichtet. Die Gewalt der Siedler hat seit dem 7. Oktober erheblich zu genommen, und die Siedlungsprojekte wurden in erschreckendem Tempo ausgeweitet.

Israel behandelt uns nie als Gazaner oder Westjordanländer; Israel behandelt uns immer als Palästinenser, die es nur verdienen, getötet, inhaftiert oder vertrieben zu werden.

Und wenn das amerikanisch-israelische Vertreibungsprojekt im Gazastreifen Erfolg hat, wird es im Westjordanland auf die gleiche Weise angewendet werden.

Sagen Sie mir nicht, dass ich ein Gazaner bin. Ich bin ein Palästinenser aus dem Gazastreifen, der wie alle Palästinenser unter einer ständigen israelischen Bedrohung seiner Existenz lebt.

Malak Hijazi ist ein in Gaza lebender Schriftsteller.

Übersetzt mit deepl.com

