Ich weigere mich ein Israeli zu sein. Wer gibt ihnen das Recht für mehr als 84 Millionen deutsche Bürger zu sprechen, Frau Baerbock?

Evelyn Hecht-Galinski



Baerbock in Israel: „In diesen Tagen sind wir alle Israelis“ Außenministerin Baerbock hat bei einem Besuch in Israel die Solidarität Deutschlands zugesichert. Sie kritisierte die Gräueltaten der Hamas und forderte die Terrormiliz auf, alle Geiseln freizulassen.

Baerbock in Israel „In diesen Tagen sind wir alle Israelis“ Stand: 13.10.2023 15:11 Uhr

Außenministerin Baerbock hat bei einem Besuch in Israel die Solidarität Deutschlands zugesichert. Sie kritisierte die Gräueltaten der Hamas und forderte die Terrormiliz auf, alle Geiseln freizulassen.

Außenministerin Annalena Baerbock hat Israel und seiner Bevölkerung nach dem blutigen Angriff der militant-islamistischen Hamas die deutsche Solidarität zugesichert. „In diesen schrecklichen Tagen stehen wir an Ihrer Seite und fühlen mit Ihnen. In diesen Tagen sind wir alle Israelis“, sagte die Grünenpolitikerin bei einem Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen in Netivot in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen.

Sie ergänzte: „Ich möchte unsere tiefste Solidarität seitens der deutschen Regierung, aber auch der deutschen Bevölkerung zum Ausdruck bringen.“

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …