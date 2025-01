https://strategic-culture.su/news/2025/01/14/im-gonna-maga-you-baby/



Ich werde dich MAGA machen, Baby

Pepe Escobar

14. Januar 2025

Kein Wunder, dass Trump sich eine verführerische, aber immer noch gefährliche, überlebensgroße Psy-Op einfallen lassen musste, um die Erzählung zwingend zu ändern.

Es ist die größte Show der Welt – mit einem Doppelpack aus New Paradigm und Manifest Destiny auf Crack. Wir sind die Größten. Wir werden euch rocken – in jeder Hinsicht. Wir werden euch vernichten. Wir werden uns nehmen, was wir wollen, weil wir es können.

Und wenn Sie sich vom US-Dollar abwenden wollen, werden wir Sie vernichten. BRICS, wir kommen, um euch zu holen.

Trump 2.0 – eine Mischung aus professionellem Wrestling und MMA, ausgetragen in einem riesigen planetarischen Käfig – ist ab nächsten Montag im Haus.

Trump 2.0 strebt danach, das globale Finanzsystem zu kontrollieren, die Kontrolle über den weltweiten Ölhandel und die LNG-Versorgung zu übernehmen und strategische Medienplattformen zu besetzen. Trump 2.0 bereitet sich darauf vor, eine ausgedehnte Übung in der Fähigkeit zu sein, den Anderen zu verletzen. Jeden Anderen. Feindliche Übernahmen – und Blut auf den Gleisen. So „verhandeln“ wir.

Unter Trump 2.0 muss die globale technische Infrastruktur mit US-Software betrieben werden, nicht nur auf der Gewinnseite, sondern auch auf der Spionageseite. KI-Datenchips dürfen nur aus Amerika stammen. KI-Rechenzentren dürfen nur von Amerika kontrolliert werden.

„Freihandel“ und ‚Globalisierung‘? Das ist etwas für Verlierer. Willkommen im neoimperialen, techno-feudalen Merkantilismus – angetrieben von der technologischen Vormachtstellung der USA.

Trumps nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz hat bereits einige Ziele genannt: Grönland, Kanada, verschiedene Kartelle, die Arktis, der Golf von „Amerika“, Öl und Gas, seltene Erden. Alles im Namen der Stärkung der „nationalen Sicherheit“.

Ein wichtiger Punkt: die totale Kontrolle über die „westliche Hemisphäre“. Monroe-Doktrin 2.0 – eigentlich die Donroe-Doktrin. America First, Last and Always.

Warum das Schachbrett neu geordnet werden muss

Nun, lassen Sie uns ein wenig auf die lästigen materiellen Notwendigkeiten eingehen. Das Imperium des Chaos steht vor einer gigantischen Verschuldung, die es den üblichen verdächtigen Kredithaien schuldet und die nur – teilweise – durch ausgewählte Exportüberschüsse zurückgezahlt werden kann. Das würde eine Reindustrialisierung – eine lange, kostspielige Angelegenheit – und die Sicherstellung reibungsloser militärischer Lieferketten bedeuten.

Woher soll die Ressourcenbasis für diese Sisyphusarbeit kommen? Washington kann sich einfach nicht auf chinesische Exporte und Seltene Erden verlassen. Das Schachbrett muss neu ausgerichtet werden – mit Handel und Technologie, die unter der einseitigen Monopolkontrolle der USA vereint sind.

Plan A bestand bisher darin, Russland und China gleichzeitig zu konfrontieren: die beiden führenden BRICS-Staaten und Schlüsselvektoren der eurasischen Integration. Chinas Strategie besteht seit Beginn des Jahrtausends darin, Ressourcen gegen Infrastruktur einzutauschen und die Märkte des globalen Südens zu entwickeln, während sich China selbst weiterentwickelt.

Russlands Strategie bestand darin, Nationen dabei zu helfen, ihre Souveränität wiederzuerlangen, und Nationen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung tatsächlich Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Plan A gegen die konzertierten geoökonomischen und geostrategischen Strategien der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China ist kläglich gescheitert. Was von der grässlichen, scheidenden US-Regierung versucht wurde, führte zu massiven Rückschlägen.

Es ist also Zeit für Plan B: Die Verbündeten ausplündern. Sie sind ohnehin schon dominierte Zwerge. Die Ausbeutungsshow muss weitergehen. Und es gibt viele Zwerge, die ausgebeutet werden können.

Kanada verfügt über große Mengen an Süßwasser sowie über Öl- und Bergbauschätze. Die kanadische Business-Klasse hat in der Tat schon immer von einer tiefen Integration in das Imperium des Chaos geträumt.

Trump 2.0 und sein Team haben darauf geachtet, keine Namen zu nennen. Wenn es um die Arktis als entscheidendes, sich entwickelndes Schlachtfeld geht, gibt es vielleicht eine vage Anspielung auf die Nordwestpassage. Aber nie wird erwähnt, was wirklich wichtig ist: die Nordostpassage – die russische Bezeichnung; die Chinesen nennen sie die Arktische Seidenstraße. Sie ist einer der wichtigsten Verbindungskorridore der Zukunft.

Die Nordostpassage umfasst mindestens 15 % der weltweit noch nicht erschlossenen Öl- und 30 % der weltweit noch nicht erschlossenen Erdgasvorkommen. Grönland liegt mitten in diesem neuen großen Spiel – es könnte jahrelang Uran, so viel Öl wie Alaska (das 1867 von Russland gekauft wurde) und Seltene Erden liefern – ganz zu schweigen von nützlichem Grundbesitz für die Raketenabwehr und den Angriff.

Seit 1946 versucht Washington, Grönland von Dänemark zu übernehmen. Es gibt ein Abkommen mit Kopenhagen, das die militärische Kontrolle – hauptsächlich der Marine – garantiert. Jetzt wird Grönland als idealer Einstiegspunkt der USA in das arktische „Great Game“ gegen Russland neu gestaltet.

Auf dem St. Petersburger Forum im vergangenen Juni hatte ich das Privileg, an einer außergewöhnlichen Diskussionsrunde über die Nordostpassage teilzunehmen: Sie ist ein integraler Bestandteil des russischen Entwicklungsprojekts für das 21. Jahrhundert, das sich auf die Handelsschifffahrt konzentriert – „Wir brauchen mehr Eisbrecher!“ – und in naher Zukunft Suez und Gibraltar übertreffen wird.

Die etwas mehr als 50.000 Einwohner Grönlands, die bereits Autonomie genießen, insbesondere gegenüber der EU, würden einen vollständigen Austritt Dänemarks mehr als akzeptieren; Kopenhagen hat sie seit 1951 im Stich gelassen. Die Grönländer werden von den umfangreichen US-Investitionen profitieren.

Außenminister Sergej Lawrow brachte es auf den Punkt: „Der erste Schritt besteht darin, den Grönländern zuzuhören“ – und verglich dies damit, wie Russland den Bewohnern der Krim, des Donbass und von Noworossija gegenüber Kiew zugehört hat.

Was Trump 2.0 tatsächlich von Grönland will, ist glasklar: totale Militarisierung, privilegierten Zugang zu seltenen Erden und den kommerziellen Ausschluss russischer und chinesischer Unternehmen.

Der chinesische Militärexperte Yu Chun merkte an, dass „bald die lang ersehnte ‚goldene Wasserstraße‘ des Arktischen Ozeans eröffnet werden soll, die es Schiffen ermöglicht, den Pazifischen Ozean zu durchqueren und entlang der Nordküste Nordamerikas und Eurasiens in den Atlantischen Ozean zu segeln.“

Da die Nordostpassage „ein Schlüsselelement der chinesisch-russischen Zusammenarbeit“ ist, ist es unvermeidlich, dass die „strategische Vision“ der USA darin besteht, „die Errichtung einer ‚goldenen Wasserstraße‘ zwischen China, Russland und Europa durch die Kontrolle Grönlands zu verhindern“.

Ausrasten in der Chihuahua-Front

An der Chihuahua-Front herrscht hektische Betriebsamkeit. Verschiedene mit Davos/dem Deep State verbundene Eliten in ganz NATOstan – von Europa bis Kanada – werden derzeit durch neue, mit Trump 2.0 verbundene Eliten ersetzt.

Dies ist untrennbar mit der Strategie „Plünderung der Alliierten“ verbunden: die weitere Zerstörung der Vasallenwirtschaft der EU, um das Herz des Imperiums zu stärken.

In Deutschland bietet Alice Weidel von der AfD – pragmatisch und intellektuell fähig – eine durchaus faszinierende Perspektive. Sie betont, dass Deutschland wieder Rohstoffe und billiges Erdgas aus Russland importieren muss – lasst uns Nord Stream wieder öffnen.

Das eröffnet die verlockende Möglichkeit, dass Trump und sein Faktotum Elon Musk vollständig erkennen, dass Deutschland für die USA als deindustrialisierter Hinterhof wertlos ist – selbst unter dem Gesamtrahmen einer neoliberalen Offensive zur Ausschlachtung von Vermögenswerten. Natürlich wird Trump 2.0 einen hohen Preis verlangen, damit die Deutschen eine wiederbelebte Nation zurückerhalten.

Trump 2.0 hat zumindest den – zweifelhaften – Verdienst, das Schachbrett relativ realistisch zu betrachten; Russland, Indien, China – das Primakov-Dreieck – sowie der Iran sind zu mächtig geworden, um ausgeplündert zu werden. Die nächstbeste Option ist also „Plündert die Chihuahua“. Die von der Biden-Familie angeordnete Sprengung von Nord Stream – wie von Sy Hersh ausführlich beschrieben – war ein glänzender Auftakt.

Die Zukunft der NATO im Projekt „Great America“ steht nun zur Disposition. Man muss zahlen – oder es gibt Konsequenzen: Der Beitrag jedes Mitgliedslandes sollte auf 5 % des BIP steigen, statt wie bisher auf 2 %.

Das wäre eine Preiserhöhung um 150 %. Übrigens hat Trump bisher noch nicht einmal den unsinnigen Ausdruck „Indo-Pazifik“ gemurmelt. Im Grunde genommen sagt Trump der NATO, dass sie sich verziehen soll.

Im Falle einer doppelten NATOstan-Annexion von Kanada und Grönland könnten die USA sogar mit der Ressourcenbasis Russlands mithalten. Das ist wohl der Hauptgrund für die Entfesselung dieses Neuen Großen Spiels. Vergessen Sie „Multipolarität“. BRICS, aufgepasst.

Die faszinierendste Nebenhandlung ist natürlich Elon Musk. Trump braucht dringend Musks massives digitales Megaphon für soziale Medien und Propaganda. Gleichzeitig möchte der Platin-Kumpel an der Chihuahua-Front von einem Europa profitieren, das in der Lage ist, genügend Energie, Rohstoffe und eine Menge Verbraucher mit solider Kaufkraft zu bewerten.

Die Fakten vor Ort zeigen bereits, dass die „regelbasierte internationale Ordnung“ blitzschnell durch eine regelwidrige internationale Unordnung ersetzt wird. Schließlich wurde das Völkerrecht bereits vom Imperium des Chaos selbst (das überparteilich ist) abgeschafft – wenn es um illegale, einseitige Sanktionen, Diebstahl von Finanzvermögen oder die Legitimierung von Völkermord und „gemäßigten Rebellen“, die Köpfe abschlagen, geht.

Trump 2.0 wird nichts anderes sein, als ein De-facto-Phänomen durchzusetzen: eine posthistorische Unordnung. Das Ende der Geschichte – das war schon immer etwas für Trottel.

Diese ganze Kette von Brandereignissen ist im Wesentlichen aus einem einzigen Grund in Gang gekommen: Das Imperium des Chaos hat den Stellvertreterkrieg in der Ukraine verloren. Was noch zu besprechen bleibt, ist die Art und Weise der Kapitulation. Es ist also kein Wunder, dass Trump eine verführerische, aber immer noch gefährliche, überlebensgroße psychologische Operation entwickeln musste, um die Erzählung zwingend zu ändern.

