BREAKING: IDF-Bemühungen zur Eliminierung der Hamas sind gescheitert Seit dem 7.10. wurden weniger als 15% der Hamas-Kämpfer getötet, das Verhältnis von israelischen zu palästinensischen Toten beträgt 20 zu 1

Richard Silverstein

30. November 2023

Eine israelische Sicherheitsquelle hat mir vollständige Zahlen zu den militärischen Verlusten sowohl der Hamas als auch der IDF seit dem 7.10. zur Verfügung gestellt. Soweit ich weiß, wurden diese Zahlen nirgendwo veröffentlicht. Sie sind schockierend.

15.000 Palästinenser wurden von den IDF ermordet. Das ist fast 1% der Gesamtbevölkerung des Gazastreifens von 2,5 Millionen. Das entspricht über 3 Millionen amerikanischen Toten. Einer von 200 Gaza-Bewohnern wurde getötet.

Von der Gesamtzahl der Toten in Gaza waren 5.300 Hamas-Kämpfer. Die Quelle schätzt, dass es insgesamt 30.000 sind. Mit anderen Worten: Obwohl praktisch der gesamte Gazastreifen zerstört wurde, sind nur 15 % der gesamten Hamas-Militärkräfte getötet worden. Von den Hamas-Toten wurden 1.500 am 7.10. getötet (von den etwa 3.000, die in Israel einmarschiert sind). Das bedeutet, dass die IDF während der sechswöchigen Angriffe in Gaza weniger als 4.000 Hamas-Kämpfer getötet hat. 200 Palästinenser wurden von Soldaten und Siedlern im Westjordanland ermordet.

israelischer massenmord

Israels Abschlachten der Unschuldigen

Jede Behauptung Israels, es könne die Hamas ausschalten, ist falsch. Wie ich hier schon geschrieben habe, hat Israel keine militärische Strategie. Sein einziges Ziel ist Rache. Und das ist keine Strategie. Rache ist ein Gefühl, das jede rationale Überlegung über politische oder militärische Ziele ausschließt.

Leider haben die USA und andere westliche Länder die Invasion im Gazastreifen wie einen disziplinierten konventionellen Krieg behandelt. Das ist nicht der Fall und darf auch nicht als solcher betrachtet werden. Damit haben sie jede Möglichkeit aufgegeben, das Gemetzel zu kontrollieren oder zu beenden. Die USA haben nur zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Sie können Israel auf verschiedene Art und Weise bedrohen, indem sie die Lieferung von Militärwaffen unterbinden, die Verweisung von Kriegsverbrechen an den Internationalen Strafgerichtshof unterstützen, Resolutionen des UN-Sicherheitsrates zur Verurteilung Israels unterstützen usw. Oder sie kann Israels Völkermord im Gazastreifen als das betrachten, was er ist, und in ihren öffentlichen Erklärungen entsprechend reagieren. Mit anderen Worten, sie kann Israel öffentlich in klaren Worten verurteilen – was sie aber nicht tun wird, weil sie in einen Nebel von absichtlichem Unverständnis gehüllt ist.

Solange Israel nicht alle 2,5 Millionen Bewohner des Gazastreifens ethnisch säubert, werden die Kriege und das Aderlass – sowohl auf israelischer als auch auf palästinensischer Seite – endlos weitergehen. Es ist wie bei Sisyphos, der von den Göttern dazu verurteilt wurde, einen schweren Felsbrocken bergauf zu rollen, um ihn dann, gerade als er den Gipfel erreicht, wieder herunterzupurzeln.

Auch Israels schleichende ethnische Säuberung im Westjordanland und der Völkermord im Gazastreifen werden unvermindert weitergehen. Selbst wenn es alle Bewohner des Gazastreifens vollständig „säubert“, wird die Hamas niemals aufgeben und Israel zum Bluten bringen.

400 IDF-Soldaten und Polizisten wurden am 7.10. getötet. 54 wurden danach bei Kämpfen im Gazastreifen getötet. Das ist ein Verhältnis zwischen israelischen und palästinensischen Toten nach dem 7.10. von fast 20 zu 1.

Übersetzt mit Deepl.com



