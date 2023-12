It’s high time the West ends its stomach-churning doublespeak on Palestine No, Israel does not have the „right“ to „defend itself‘ against a population living under its occupation.

Israels reale und eingebildete „Rechte“ in den Mittelpunkt jeder Diskussion und jeder Aktion zu Israel-Palästina zu stellen, selbst wenn Israel aktiv palästinensische Frauen und Kinder zu Tausenden massakriert, ist Teil der Strategie der USA und des Westens im weiteren Sinne, den jahrhundertealten Konflikt zu „handhaben“, schreibt Mhaka [Belal al Sabbagh/AFP].

Es ist höchste Zeit, dass der Westen mit seiner widerlichen Doppelzüngigkeit in Bezug auf Palästina aufhört

Nein, Israel hat nicht das „Recht“, sich gegen eine Bevölkerung zu „verteidigen“, die unter seiner Besatzung lebt.

Von Tafi Mhaka



1. Dezember 2023



Stark beschädigte Gebäude nach israelischen Luftangriffen in Gaza Cit

Nach langen Verhandlungen und vier gescheiterten Versuchen, einen Konsens zu erzielen, hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 15. November endlich eine Resolution zur so genannten „Israel-Palästina-Krise“ verabschiedet.

Die Resolution 2712, die mit 12 Ja-Stimmen, null Nein-Stimmen und drei Enthaltungen (von Russland, Großbritannien und den USA) angenommen wurde, hat jedoch nicht viel mehr erreicht, als Israel erneut grünes Licht für die Fortsetzung seines völkermörderischen Krieges gegen Gaza zu geben.

Die Resolution forderte „dringende und verlängerte humanitäre Pausen und Korridore“ im Gazastreifen für „eine ausreichende Anzahl von Tagen“, um „einen vollständigen, schnellen, sicheren und ungehinderten Zugang für UN-Organisationen und Partner“ zu ermöglichen. Sie forderte „die sofortige und bedingungslose Freilassung aller von der Hamas und anderen Gruppen festgehaltenen Geiseln, insbesondere von Kindern, sowie die Sicherstellung des sofortigen humanitären Zugangs“. Und angeblich zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung, die die Hauptlast der israelischen Offensive zu tragen hat, werden alle Parteien aufgefordert, „es zu unterlassen, der Zivilbevölkerung im Gazastreifen im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht die für ihr Überleben unerlässliche Grundversorgung und Hilfe vorzuenthalten“.

Die maltesische Botschafterin Vanessa Frazier, die den Text verfasst hat, ging sogar so weit zu sagen, dass die Stimmen für die Resolution sich „in echten Menschenleben“ niederschlagen würden. Das Leben von Tausenden von Kindern, Zivilisten und heldenhaften humanitären Helfern“.

Es ist natürlich unmöglich zu sagen, ob die Resolution überhaupt dazu beigetragen hat, „echte Menschenleben“ zu retten, da sie Israel nicht ausdrücklich dazu aufforderte, das Töten von Palästinensern einzustellen, oder seine wahllosen Bombardierungen und die gesetzlose Belagerung des Gazastreifens verurteilte.

Tatsächlich war die Forderung nach „humanitären Pausen und Korridoren“ nichts anderes als ein Eingeständnis, dass der UN-Sicherheitsrat mehr als bereit ist, Israel zu erlauben, sein Projekt der ethnischen Säuberung in Gaza fortzusetzen, solange es sich bereit erklärt, gelegentlich seine Bombardierungen einzustellen und einigen Hilfslieferwagen eine sichere Durchfahrt zu gewähren, vermutlich um die Optik zu verbessern.

Dies ist inakzeptabel.

Israel begeht in Gaza unter freiem Himmel Kriegsverbrechen. Tausende von Palästinensern, überwiegend Frauen und Kinder, wurden seit dem 7. Oktober in Gaza getötet. UN-Generalsekretär Antonio Guterres selbst hat gewarnt, dass im Gazastreifen Zivilisten in einem Ausmaß getötet werden, das er seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 noch nie erlebt hat. Die israelische Bombardierung hat im Norden der belagerten Enklave den größten Teil der zivilen Infrastruktur – darunter Krankenhäuser, Schulen und die meisten Häuser – in Schutt und Asche gelegt, und im Süden sieht es nicht viel besser aus. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation könnten im Gazastreifen mehr Menschen an Krankheiten als an Bombenangriffen sterben, wenn das Gesundheitssystem nicht dringend instand gesetzt wird.

Und dennoch scheint der mächtige UN-Sicherheitsrat nicht in der Lage zu sein, den seit langem leidenden Palästinensern in Gaza mehr zu bieten als ein paar Hilfslieferungen und die leere Forderung, dass Israel gelegentlich eine kurze Pause vom wahllosen Töten einlegt.

Selbst diese verwässerte und nutzlose Resolution war jedoch ein Schritt zu weit für Israels imperialen Schutzherrn, die Vereinigten Staaten, die sie zwar nicht rundweg ablehnten, sich aber dennoch weigerten, für sie zu stimmen.

Nach der Abstimmung erklärte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, in einer offiziellen Erklärung, dass ihr Land nicht mit „Ja“ gestimmt habe, weil der Text „weder die Hamas verurteilt noch das Recht aller Mitgliedstaaten bekräftigt, ihre Bürger vor terroristischen Angriffen zu schützen“ – was bedeutet, dass er nicht ausdrücklich das „Recht“ Israels bekräftigt, ungestraft Palästinenser zu töten.

Diese Haltung, die Israels reale und imaginäre „Rechte“ in den Mittelpunkt jeder Diskussion und jeder Aktion zu Israel-Palästina stellt, selbst wenn Israel aktiv palästinensische Frauen und Kinder zu Tausenden massakriert, ist fester Bestandteil der Strategie der USA und des gesamten Westens zur „Handhabung“ des jahrhundertealten Konflikts.

Tatsächlich ist Thomas-Greenfields Erklärung zur Resolution 2712 ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie die USA auf jeden Versuch reagieren, ihre bevorzugte Siedlerkolonie zu tadeln oder zu tadeln: die Wahrheit untergraben, das Unentschuldbare verteidigen und Israel um jeden Preis schützen.

In ihrer Erklärung ging Thomas-Greenfield auf die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober auf den Süden Israels ein und forderte die Mitglieder des Sicherheitsrates auf, die bewaffnete palästinensische Gruppe zu verurteilen, die „Zivilisten niedergeschossen, Familien bei lebendigem Leib verbrannt und Kinder hingerichtet“ habe. Obwohl sie eine Verurteilung des „barbarischen“ Angriffs der Hamas forderte, erwähnte sie nicht den zweifellos ebenso barbarischen – oder angesichts des Ausmaßes vielleicht sogar noch barbarischeren – Beschuss und die Belagerung des Gazastreifens durch Israel, bei der bisher mehr als 15.000 Menschen, darunter eine Rekordzahl von Kindern, getötet wurden.

So erwähnte sie beispielsweise nicht, dass die israelische Entscheidung, die 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens unter klarer Verletzung des Völkerrechts von der Versorgung mit Treibstoff, Wasser und Medikamenten abzuschneiden, zum Tod vieler Patienten, darunter auch Frühgeborene, in Al-Shifa und anderen Krankenhäusern des Gazastreifens geführt hat.

Sie ging auch nicht auf die gezielten Angriffe Israels auf Wohngebäude in überfüllten Flüchtlingslagern, auf Krankenwagenkonvois oder UN-Schulen ein, in denen vertriebene Zivilisten untergebracht sind. Sie bezeichnete keinen dieser Angriffe, die dem Völkerrecht Hohn sprechen und Tausende von Unschuldigen töten, als „barbarische Terrorakte“.

In der gleichen Erklärung versuchte Thomas-Greenfield auch, Israel mit ein paar untertriebenen Worten von dem Gemetzel zu entlasten, das es seit dem 7. Oktober in Gaza angerichtet hat.

„Um es ganz klar zu sagen“, sagte sie, „die Hamas hat diesen Konflikt ausgelöst“.

Natürlich ignoriert dieser Satz bequemerweise Israels lange und blutige Geschichte des kolonialen Diebstahls und der illegalen Besetzung, die die Hamas überhaupt erst hervorgebracht hat.

Thomas-Greenfield begnügte sich nicht damit, das Wasser so zu vernebeln, dass Israel vor jeder sinnvollen Kritik oder Sanktion geschützt wird, sondern fuhr in ihrer Erklärung mit etwas ebenso Unheilvollem fort: Sie suggerierte, dass die Palästinenser und die Israelis gleichermaßen leiden und dass die USA sich um die Palästinenser genauso kümmern wie um die Israelis.

„Der Verlust jedes einzelnen unschuldigen Lebens ist verheerend“, sagte sie ohne einen Hauch von Ironie. „Und wir trauern um all diejenigen, die getötet wurden – Israelis und Palästinenser, Männer, Frauen, Kinder und ältere Menschen. Menschen aller Nationalitäten und Glaubensrichtungen.“

Diese Erklärung ist vom Anfang bis zum Ende ein perfektes Beispiel für die Standardreaktion des Westens auf Israels unbestreitbare und nicht zu rechtfertigende Verbrechen gegen die Palästinenser: Nichts Böses sehen, nichts Böses hören, nichts Böses sagen.

Thomas-Greenfields Erklärung ist zweifellos ein gutes Beispiel für eine gut kalkulierte und fachmännisch ausgeführte politische Täuschung, aber sie ist kaum einzigartig oder außergewöhnlich.

Tatsächlich haben Präsident Joe Biden, sein Spitzendiplomat Antony Blinken und ihre Verbündeten in ganz Europa seit Beginn des jüngsten Gaza-Krieges dasselbe Drehbuch wie Thomas-Greenfield befolgt und sich in Bezug auf Palästina auf eine fürchterliche Doppelzüngigkeit eingelassen.

Westliche Politiker und Diplomaten haben Fakten, die sie für die Öffentlichkeit als ungeeignet erachteten, verschwiegen, angezweifelt und verzerrt, um die Medienberichte zu beeinflussen und das ahnungslose Publikum zu täuschen sowie das kollektive Gewissen des Westens zu beruhigen und Israels mörderische Agenda zu unterstützen.

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, die von sich behauptet, die Europäer seien „Verteidiger der freien Welt“, gibt sich beispielsweise routinemäßig einer widerwärtigen Doppelzüngigkeit in Bezug auf Palästina hin.

Nach einer gewaltigen Explosion im arabischen Krankenhaus al-Ahli in Gaza-Stadt, bei der Hunderte von vertriebenen Zivilisten getötet und fast ebenso viele verstümmelt wurden, erklärte von der Leyen: „In dieser tragischen Stunde müssen wir alle unsere Anstrengungen verdoppeln, um Zivilisten vor der Wut dieses Krieges zu schützen.“

Nachdem sie auf die performative Empathie verzichtet hatte, drehte sie die Rede auf den Kopf und begann über Israels „Recht auf Selbstverteidigung im Einklang mit dem Völkerrecht“ zu sprechen.

Wohl wissend, wie falsch, unvereinbar und heuchlerisch das klang, fügte sie hinzu: „Es ist kein Widerspruch, sich mit Israel zu solidarisieren und sich für die humanitären Bedürfnisse des palästinensischen Volkes einzusetzen.“

Leider gibt es einen – und sich zu weigern, diesen offensichtlichen Widerspruch anzuerkennen, ist schlichtweg böse.

Jahrzehntelang haben zahllose westliche Staats- und Regierungschefs das „Recht“ Israels unterstützt, den Gazastreifen (und das besetzte Westjordanland) mit unvorstellbarem Terror zu überziehen, was eindeutig gegen die Genfer Konventionen verstößt.

Diesmal ist die Situation so schlimm, dass UN-Experten Alarm geschlagen haben wegen der „Unterstützung bestimmter Regierungen für Israels Strategie der Kriegsführung gegen die belagerte Bevölkerung des Gazastreifens und des Versagens des internationalen Systems, sich zu mobilisieren, um einen Völkermord zu verhindern“.

Genug ist genug.

Der Westen muss die auf Regeln basierende Ordnung respektieren und mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um Israels illegales Verhalten in Gaza zu beenden.

Dies ist das fünfte Mal, dass Israel seit 2007 eine Militäroffensive in Gaza gestartet hat, und jede Kampagne war geprägt von Kriegsverbrechen und schamlosen Versuchen des Westens, den Tod der Palästinenser zu untergraben, zu rechtfertigen und schließlich zu normalisieren.

Es ist nicht abzusehen, wie viele Menschenleben im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland noch verloren gehen müssen, bevor Thomas-Greenfield, Biden, von der Leyen und andere westliche Akteure eine humane und bewusste Anstrengung unternehmen, um die Verbreitung von Lügen und die Unterstützung der israelischen Propaganda zu beenden.

Es ist an der Zeit, dass die USA und Europa die grausame Verstellung aufgeben und den Völkermord in Palästina verurteilen.

Für den Fall, dass es wiederholt werden muss: Israel hat kein unumstößliches Recht, Palästinenser zu töten.

Al Jazeera-Kolumnist

Mhaka, ein sozialer und politischer Kommentator, hat einen BA Honours Degree der Universität von Kapstadt.

Übersetzt mit Deepl.com



