IDF Knew Real Hamas HQ While Lying About al-Shifa While telling the world that Hamas HQ was under al-Shifa Hospital, the IDF had already found the actual command center 8.5km away, reports Gareth Porter. By Gareth Porter Special to Consortium News Although corporate news media have made it clear they don’t buy the Israel Defense Forc



Verwundete Palästinenser warten in der überfüllten Notaufnahme des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt nach einem israelischen Luftangriff am 11. Oktober 2023 auf ihre Behandlung. (Wafa (Q2915969) im Auftrag eines lokalen Unternehmens (APAimages)??/Wikimedia Commons

Während die IDF der Welt mitteilte, dass sich das Hamas-Hauptquartier unter dem al-Shifa-Krankenhaus befand, hatte sie die tatsächliche Kommandozentrale bereits 8,5 km entfernt gefunden, berichtet Gareth Porter.

IDF kannte echtes Hamas-Hauptquartier und lügt über al-Shifa

Von Gareth Porter

Speziell für Consortium News

November 23, 2023

Obwohl die Nachrichtenmedien der Konzerne deutlich gemacht haben, dass sie die Behauptung der Israelischen Verteidigungskräfte (IDF), das Al-Shifa-Krankenhaus sei eine Tarnung für eine Hamas-Kommandozentrale und ein Waffenarsenal gewesen, nicht glauben, haben die westlichen Medien es versäumt, über eine viel größere Geschichte zu berichten.

Die IDF und die israelische Regierung wussten bereits, als sie ihre Propagandakampagne über al-Shifa starteten, dass die Hamas dort keine militärische Kommandozentrale versteckt hatte, denn sie hatte den Komplex bereits kilometerweit entfernt gefunden.

Wie Consortium News letzte Woche berichtete, behaupteten die Israelis 15 Jahre lang, die Hamas betreibe ihre primäre Kommando- und Kontrollbasis von einem Tunnel unter al-Shifa aus. Nach dem Beginn der israelischen Bombardierung des Gazastreifens im Oktober verstärkte das israelische Militär diese Aussage, um seiner Behauptung Nachdruck zu verleihen, dass das al-Shifa-Krankenhaus durch das Verstecken des Hamas-Oberkommandos seine Immunität gegenüber militärischen Operationen nach dem Kriegsrecht verloren habe und nun rechtmäßig mit Gewalt eingenommen werden könne.

Am 11. November erklärte der IDF-Sprecher Richard Hecht, dass al-Shifa das „Hauptzentrum der Hamas-Aktivitäten“ sei; Newsweek berichtete, dass die IDF das al-Shifa-Krankenhaus als „Hauptkommandoposten der Hamas“ betrachte, und die Times of Israel titelte „Hamas-Führer verstecken sich wieder unter dem Krankenhaus“.

Der Höhepunkt der israelischen Propaganda, dass al-Shifa ein „menschliches Schutzschild“ für die Hamas sei, wurde mit einem langen Bericht erreicht, den die New York Times am 14. November veröffentlichte. Er basierte auf Interviews mit acht derzeitigen und ehemaligen Geheimdienst- und Verteidigungsbeamten und beschrieb einen riesigen militärischen Kommandokomplex unter al-Shifa mit mehreren Ebenen.

Doch während dieser neuen Runde von Presseberichten über al-Shifa geschah etwas völlig Unerwartetes, das die gesamte IDF-Geschichte zunichte machte: Die IDF hatte die Kontrolle über das tatsächliche Hamas-Kommandozentrum in einem Gebiet erlangt, in dem die Hamas-Führung zuvor ihre oberirdischen Büros im Viertel Al Atatra im äußersten Nordwesten der Stadt Beit Lahiya, 8,5 km von al-Shifa entfernt, hatte.

Nach dem Abriss dieses Bürogebäudes entdeckten die IDF eine große Tunnelanlage, die mit ziemlicher Sicherheit das zentrale Hauptquartier des Hamas-Oberkommandos war – die Befehls- und Kontrollzentrale für den gesamten Krieg.

Wie die IDF der Jerusalem Post in einem am 14. November veröffentlichten Bericht mitteilte, wurde „vor einigen Tagen“ ein Tunnel mit einem Aufzug entdeckt, der dreißig Meter in die Tiefe reichte, während andere Tunnel nur fünf Meter tief waren. Außerdem war er mit Sauerstoff, einer Klimaanlage und fortschrittlicheren Kommunikationsmitteln ausgestattet, als man sie sonst irgendwo gesehen hat.

Entdeckung des echten Bunkers des Hamas-Oberkommandos

Die Karte zeigt den Weg vom echten Hauptquartier zum al-Shifa-Krankenhaus. (Google Maps)

Diese wichtige Entdeckung der IDF, die am oder vor den Falschmeldungen über al-Shifa am 11. November gemacht wurde, drohte die israelische politische Kampagne zu untergraben, mit der die Übernahme und Zerstörung der Krankenhäuser in Gaza durch die IDF mit der Begründung gerechtfertigt wurde, sie seien „menschliche Schutzschilde“ für die Hamas.

Das Al-Shifa-Krankenhaus stand im Mittelpunkt dieser Kampagne, die sich auf die Behauptung stützte, dass sich das Oberkommando der Hamas in einem Tunnel unter dem Krankenhaus versteckt hielt. Es liegt auf der Hand, dass die IDF und die rechtsextreme israelische Regierung jede weitere Veröffentlichung über die Entdeckung des unterirdischen Stützpunkts des Hamas-Oberkommandos verhindern wollen.

In den fast zwei Wochen seit dem ausführlichen Artikel in der Jerusalem Post vom 14. November wurde weder in Israel noch anderswo ein Bericht über die Entdeckung des echten Bunkers des Oberkommandos der Hamas veröffentlicht. Irgendwie ist es der israelischen Regierung und den Medien gelungen, die Entdeckung des Hamas-Hauptquartiers vollständig zu unterdrücken, obwohl eine Reihe ausländischer Nachrichtenmedien Büros in Tel Aviv haben und die Geschichte immer noch im Internet verfügbar ist.

Anstatt die IDF und die Regierungen Netanjahu und Biden zu einem größeren Einlenken zu zwingen, führte die Entdeckung des echten unterirdischen Hamas-Hauptquartiers lediglich zu einer geringfügigen Änderung der Formulierung, mit der das Thema angesprochen wurde.

Sullivan revidiert Wortlaut des Themas

Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, spricht im August 2021 zu Reportern. (Weißes Haus/ Erin Scott)

Diese leichte Nuancierung wurde nicht von den IDF, sondern vom nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am 13. November eingeführt, als er sagte:

„Sie können sogar aus offenen Quellen erfahren, dass die Hamas Krankenhäuser und viele andere zivile Einrichtungen als Kommando- und Kontrollzentren, als Waffenlager und als Unterkünfte für ihre Kämpfer nutzt.“ [Hervorhebung hinzugefügt].

Und ein US-Beamter, der mit den „US-Geheimdiensten“ vertraut ist und bei dem es sich auch um Sullivan gehandelt haben könnte, kommentierte, dass die Hamas einen „Kommandoknoten“ unter dem al-Shifa-Krankenhaus habe, wobei er einen Begriff verwendete, den israelische Beamte offenbar angesichts der neuen Entdeckung des tatsächlichen Hochkommandobunkers übernommen haben.

So trafen die IDF am späten Abend des 15. November, einen Tag nach dem Bericht der Jerusalem Post, in al-Shifa ein, um mit einer Propagandakampagne, die vor allem die amerikanische Öffentlichkeit davon überzeugen sollte, dass sich die Hamas im Krankenhaus befand, den Prozess der israelischen Übernahme einzuleiten.

Einige Stunden später an diesem Morgen zeigte der IDF-Sprecher Jonathan Conricus in einem siebenminütigen Video aus dem Inneren des MRT-Gebäudes „Wundertüten“ mit Militärausrüstung, AK-47, Granaten und Uniformen, die fein säuberlich auf dem Boden angeordnet waren. Er betonte, dass die Hamas den MRT-Raum zur Lagerung von Waffen und militärischer Ausrüstung genutzt habe. Er legte auch einen Computer vor, auf dem seiner Meinung nach „belastendes Beweismaterial“ von militärischer Relevanz gefunden worden war.

Das offensichtlichste Problem mit diesem siebenminütigen Video ist jedoch, dass es nichts zeigt, was nicht leicht von den IDF selbst in das Gebäude hätte gebracht werden können. Das schwerwiegendere Problem mit der Präsentation besteht darin, dass es keinen plausiblen Grund dafür gibt, dass die Hamas ein paar Dutzend Kleinwaffen und andere militärische Ausrüstungsgegenstände im MRT-Raum eines Krankenhauses versteckt und sie dann angeblich dort zurückgelassen hat, als sie abreiste.

Es bestand für die Hamas einfach keine Notwendigkeit, dort Waffen zu lagern. Immerhin verfügt die Hamas in ihrem riesigen Tunnelnetz über schätzungsweise 150 bis 300 Meilen Platz für solche Lager.

Hagari Video Gelöscht

IDF-Telegramm-Kanal. (https://t.me/idfofficial/4666/Wikimedia Commons)

Ein viel größeres Problem für die Glaubwürdigkeit der IDF in Bezug auf al-Shifa ist, dass IDF-Sprecher Daniel Hagari am 27. Oktober ein künstlerisches Konzept vorstellte, das zeigt, dass die Hamas Teile von fünf verschiedenen Gebäuden des al-Shifa-Krankenhauses übernommen hat und sie alle zur Planung und Koordinierung ihrer militärischen Aktivitäten nutzt.

Er zeigte auch eine Zeichnung der Struktur des Hauptgebäudes, die auf israelischen Geheimdienstinformationen beruhte und aus der hervorging, dass ein unterirdisches Stockwerk des Hauptgebäudes vollständig von der Hamas kontrolliert wurde. Er betonte auch, dass es innerhalb des Krankenhauses einen Eingang zu diesem unterirdischen Stockwerk gab.

Die Präsentation von Hagari fand statt, bevor der eigentliche Bunker des Hamas-Oberkommandos unter dem oberirdischen Büro des Hamas-Oberkommandos in Beit Lahiya entdeckt wurde. Die IDF haben nun das gesamte Video dieser langen, detaillierten und illustrierten Präsentation von Hagari von ihrer Website entfernt, weil es für die IDF sehr peinlich werden würde, sobald die ganze Wahrheit bekannt ist.

In den letzten Tagen haben die IDF die Aufmerksamkeit der Welt auf einen Tunnel gelenkt, dessen Öffnung ganz in der Nähe des äußeren Zauns des Al-Shifa-Krankenhauses entdeckt wurde. Die IDF stellten fest, dass der Tunnel nur 10 m tief ist, verglichen mit dem 30 m tiefen, verlassenen Tunnel des Oberkommandos.

Am 21. November gaben die IDF bekannt, dass sie die schwere Sprengtür des Tunnels durchbrochen hatten, so dass sie nun feststellen konnten, was sich auf der anderen Seite befand, wenn überhaupt. Da die IDF jedoch den eigentlichen Kommandobunker der Hamas bereits an einem anderen Ort entdeckt haben und es keine Beweise für eine Verbindung zwischen den Krankenhausgebäuden und dem Tunnel gibt, ist es unwahrscheinlich, dass die IDF eine solche Verbindung zwischen dem Tunnel und dem Krankenhaus finden werden.

Die eigentliche Geschichte der israelischen Bemühungen, ihr Argument zu verkaufen, dass die Hamas das al-Shifa und andere Krankenhäuser übernommen hat, um Angriffe zu koordinieren, ist die massive Täuschung der US-Medien und der öffentlichen Meinung, um Israels Krieg zur Auslöschung der Bevölkerung des Gazastreifens zu rechtfertigen.

Diese Täuschungskampagne wurde von der Biden-Administration aus vollem Herzen unterstützt, die sich mit ihrer Unterstützung für einen illegalen israelischen Krieg ebenfalls der Irreführung des amerikanischen Volkes schuldig gemacht hat.

Das Scheitern der israelischen Propagandakampagne war so entscheidend, dass sich die meisten großen Medienorganisationen ausdrücklich von den israelischen Behauptungen über al-Shifa distanziert haben, und mehrere haben entweder Reporter vor Ort oder Analysten im Studio gezeigt, die ausdrücklich erklärten, dass die von den Israelis vorgelegten Beweise ihren Fall überhaupt nicht bewiesen hätten.

Gareth Porter ist ein unabhängiger investigativer Journalist und Historiker, der über die nationale Sicherheitspolitik der USA schreibt. Sein neuestes Buch, Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iran Nuclear Scare, wurde im Februar 2014 veröffentlicht. Folgen Sie ihm auf Twitter: @GarethPorter.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …