Stand taller, shout louder, and resist the campaign to silence us Raising our voices requires a calculation of risk. Will I be doxxed? Will I be slandered? Will I be prosecuted?

In den USA gibt es eine konzertierte Aktion, um Stimmen zur Unterstützung der Palästinenser zum Schweigen zu bringen. Hier protestiert eine Frau am 28. Oktober auf der Brooklyn Bridge in New York gegen die Verbrechen Israels. Brian Branch Price ZUMAPRESS

Steht auf, schreit lauter und widersteht der Kampagne, uns zum Schweigen zu bringen

Janan Mousa

Die elektronische Intifada

23. November 2023

Wir werden jeden Morgen von Albträumen wachgerüttelt, von denen wir hoffen, dass sie nicht real sind. Jeden Morgen, seit über sechs Wochen, werden wir mit der Erkenntnis konfrontiert, dass die tatsächlichen Albträume eine Fortsetzung des nicht enden wollenden Alptraums in Gaza sind, den wir in den Nachrichten verfolgen. Dieser Albtraum ist einer, vor dem wir gewarnt und an den wir erinnert wurden und den wir nun durchleben.

Das Schreckgespenst der Wiederholung der Nakba bildet den Hintergrund für unsere jahrzehntelangen Bemühungen, unsere Geschichte zu schreiben und unsere Geschichten zu erzählen – in der Literatur, in der darstellenden Kunst und in verschiedenen akademischen Disziplinen.

Als Palästinenser in der Diaspora und in Solidarität mit ihnen sehen wir ungläubig zu, wie der Gazastreifen ums Überleben kämpft – wie die Menschen im Gazastreifen buchstäblich ersticken, verhungern und dehydrieren, während sie zu Tode gebombt werden.

Das Ausmaß der Katastrophe ist noch immer unbekannt, da viele Menschen unter den Trümmern gefangen sind.

Ich frage mich immer wieder, was die Menschen denken, wenn sie hören, dass der Gazastreifen kein Wasser mehr hat. Verstehen sie, was das bedeutet? Versuchen sie, sich auch nur für einen kurzen Moment vorzustellen, was das für sie selbst und ihre Familien bedeuten würde?

Um solch katastrophale Bedingungen zu schaffen, bedarf es eines Maßes an Verachtung und Verderbtheit, das kein Lebewesen verdient, nicht einmal „Tiere“, die die Israelis als minderwertig ansehen. Wie wir nur zu gut wissen, erfordert es, die Palästinenser als Wilde zu betrachten, deren Dezimierung dann gerechtfertigt ist.

Eine Kampagne der Einschüchterung

Doch wer darauf hinweist und diese unmenschliche Behandlung anprangert, wird mit den schlimmsten vorstellbaren Epitheta beschimpft, darunter „Antisemit“ und „Terroristenanhänger“.

Die Kampagne, die darauf abzielt, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die sich gegen die Gräueltaten Israels aussprechen – zu denen auch die Verletzung der grundlegendsten Schutzbestimmungen des humanitären Völkerrechts gehört – ist überwältigend und erschreckend.

Wir, die wir in der Diaspora leben, und unsere Unterstützer und Verbündeten haben auf den sich entfaltenden Völkermord in Gaza weitgehend reaktiv reagiert: Wir schwanken zwischen Lähmung und Eile zum Handeln. Wir schwanken zwischen dem Abwägen der Risiken für unsere Sicherheit und unseren Lebensunterhalt und unserer Präsenz im öffentlichen Raum, um unsere Stimme zu erheben.

Unsere Stimme zu erheben erfordert eine Risikokalkulation: Werde ich verleumdet werden? Werde ich verleumdet? Werde ich strafrechtlich verfolgt? Werde ich suspendiert werden? Werde ich gefeuert? Wird mein Stellenangebot zurückgezogen? Wird man mir eine Anstellung verweigern? Wird man mir die Einreise nach Palästina verweigern?

Wenn wir Petitionen unterschreiben, Briefe schreiben oder an Mahnwachen, Demonstrationen, Gesprächen und anderen lokalen Aktivitäten teilnehmen, tun wir dies trotz unserer Angst. Wir schauen uns über die Schulter, um sicherzugehen, dass wir nicht nach Hause verfolgt werden. Bei Veranstaltungen wenden wir uns ab oder verdecken unser Gesicht, um unsere Identität vor den Kameras der Journalisten und den Blicken ruchloser Akteure zu verbergen.

Aber auch die Angst bringt uns oft zum Schweigen und lässt uns so erscheinen, als würden wir die Verstümmelung, Verwaisung und Tötung Tausender Kinder in Gaza dulden.

Es ist nicht sicher, Palästinenser oder pro-palästinensisch zu sein, d. h. lediglich zu erklären, dass die Palästinenser ein Recht auf Freiheit im wahrsten Sinne des Wortes haben. Öffentliche Äußerungen von Empathie oder Solidarität werden schnell geahndet. Die Angstkampagne erinnert uns daran, dass es nirgendwo sicher ist. Selbst in der vermeintlichen Sicherheit ihrer eigenen Häuser stehen die Palästinenser unter ständiger Überwachung.

Kein sicherer Ort

Aber wir wissen, dass Sicherheit und Angst relativ sind. Wer im Norden des Gazastreifens lebt, wird bombardiert und aufgefordert, in den Süden zu fliehen.

Wenn man sich auf der so genannten sicheren Passage befindet und in den südlichen Gazastreifen flieht, ist man immer noch nicht sicher. Wenn Sie nicht auf dem Weg dorthin bombardiert werden, werden Sie im Süden bombardiert – auch in Häusern, Krankenhäusern und Schulen.

Wenn man am Grenzübergang Rafah versucht, nach Ägypten zu fliehen, wird man bombardiert.

Nirgendwo in Gaza ist man vor Israels unerbittlichem Bombardement sicher, und man kann nirgendwo hinlaufen. Die katastrophalen Bedingungen, die dadurch entstehen, dass Israel die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten, Treibstoff und Strom abschneidet, sind unvorstellbar und werden jeden Tag schlimmer.

Israel hat auch die letzte Lebensader des Gazastreifens gekappt: die Verbindung zur Außenwelt (die inzwischen teilweise wiederhergestellt wurde). Zu den Folgen dieser Unterbrechung gehört, dass die Kommunikation mit Krankenwagen, die bereits bombardiert wurden, nicht mehr möglich ist.

Angesichts dieser katastrophalen Bedingungen bleibt keine andere Wahl, als die Stimme zu erheben, ja zu schreien. Schreien Sie in Ihrem kleinen Winkel der Welt, schreien Sie so laut Sie können, schreien Sie die Wahrheit. Wie der verstorbene Edward Said gezeigt hat, haben wir die Pflicht, dies zu tun.

Aufrecht stehen

Wenn die Wahrheit auf deiner Seite ist, sagte er uns, hast du nichts zu befürchten. Einige der lautesten – und wohl auch wirkungsvollsten – Stimmen sind die der antizionistischen jüdischen Amerikaner, die nicht zulassen wollen, dass in ihrem Namen ein Völkermord verübt wird. Diese Stimmen werden immer lauter, da sich eine kritische Masse bildet und zunehmend furchtlos wird.

Ich hoffe, dass wir alle furchtlos sein werden und die Menschen um uns herum ermutigen, das Gleiche zu tun. Es gibt mehr Menschen, die die Wahrheit sehen und über die Lügen wütend sind, als uns bewusst ist. Geben wir unseren Anhängern den Mut, ihr Gesicht zu zeigen, sich in Massen zu Wort zu melden und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die die Kampagne der Angst angezettelt haben. Lasst uns die Bemühungen, uns mit Lügen zum Schweigen zu bringen, zunichte machen.

Eine solche kollektive Rede wird die Lehren aus unserer Geschichte weitergeben. Wie Jelani Cobb erklärt: „Der McCarthyismus war ein zyklisches Phänomen im amerikanischen Leben … es ist eine Dynamik, die eine besondere Art von Widerstandsfähigkeit im amerikanischen Leben hat … es ist fraglich, ob der Geist, der den McCarthyismus beseelte, jemals wirklich verschwunden ist.“

Wenn wir in Silos existieren, werden wir Opfer dieses Kreislaufs, eingeschüchtert, zum Schweigen gebracht und durch Angst unsichtbar gemacht. Aber wir haben die Wahl und die Macht, das Drehbuch umzudrehen. Wir haben die Wahl und die Macht, das Drehbuch umzudrehen. Wir können uns dafür entscheiden, trotz unserer Angst zu sprechen, bis unsere Zahl ansteigt, die Angst sich verflüchtigt und die Wahrheit ans Licht kommt; Wahrheiten, die diejenigen erschrecken, die verzweifelt und ohne Gewissen an der Macht festhalten.

Stehen Sie höher, schreien Sie lauter. Folgen Sie dem moralischen Kompass, der Sie zu einer immer größer werdenden globalen Masse gewissenhafter Menschen führt – generationenübergreifend, multirassisch, multiethnisch und stark divers -, die Gerechtigkeit für die Palästinenser und alle indigenen und marginalisierten Menschen fordern.

Janan Mousa ist ein palästinensisch-amerikanischer Umweltwissenschaftler, der auf dem kolonisierten Land von Turtle Island lebt.

