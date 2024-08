https://www.commondreams.org/news/west-bank-offensive



Ein palästinensischer Junge zeigt den israelischen Streitkräften während einer Razzia in der Westjordanland-Stadt Dschenin am 28. August 2024, was er bei sich trägt.

(Foto: Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images)

IDF startet den größten Angriff auf das Westjordanland seit Jahrzehnten, da sie für Gaza nicht zur Rechenschaft gezogen wird

Von Edward Carver

28. August 2024

„Dies ist der vorhersehbare Höhepunkt der Handlungen eines israelischen Regimes, das von der Biden-Harris-Regierung in seinem völkermörderischen Krieg voll ermächtigt, bewaffnet, unterstützt und ermutigt wurde“, sagte Jeremy Scahill.

Israelische Streitkräfte führten am Mittwoch eine Reihe tödlicher Razzien im Westjordanland durch und töteten mindestens 10 Palästinenser bei dem größten Angriff auf die besetzten Gebiete seit über zwei Jahrzehnten.

Bei koordinierten Angriffen auf vier Städte im nördlichen Westjordanland setzte Israel Hunderte von Bodentruppen sowie Kampfflugzeuge, Drohnen und Bulldozer ein. Israel Katz, Israels Außenminister, deutete an, dass es sich um eine geplante Eskalation handelte und sagte, das Militär operiere mit „voller Kraft“. Er rief zu Evakuierungen im Westjordanland wie im Gazastreifen und zu „allen erforderlichen Maßnahmen“ auf und erklärte, dass „dies ein Krieg um alles ist und wir ihn gewinnen müssen“.

Der Einmarsch folgt auf einen jüngsten Anstieg der israelischen Gewalt im Westjordanland – fünf Palästinenser, darunter zwei Kinder, wurden dort am Montag bei einem Luftangriff getötet – und erfolgte am selben Tag, an dem das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen eine Erklärung veröffentlichte, in der es die Gewalt verurteilte.

Humanitäre und pro-palästinensische Stimmen verurteilten die Offensive vom Mittwoch. Aida Touma-Suleiman, ein israelisch-arabisches Mitglied der Knesset, bezeichnete sie als „Gazafication des gesamten palästinensischen Landes“ und als Teil eines Plans zur „ethnischen Säuberung des Westjordanlandes“.

Dr. Mustafa Barghouti, ein palästinensischer Arzt und Politiker, erklärte gegenüber DemocracyNow!, dass die israelischen Führer, von denen er einige als „faschistisch“ bezeichnete, „versuchen, die Nakba zu wiederholen“.

„Sie versuchen, die gleiche ethnische Säuberung zu wiederholen, den gleichen Völkermord, der in Gaza begangen wird“, fügte er hinzu.

Progressive in den USA, Israels wichtigstem diplomatischen Verbündeten und Waffenlieferanten, argumentierten, dass der Einmarsch vom Mittwoch das direkte Ergebnis der amerikanischen Außenpolitik sei.

„Dies ist der vorhersehbare Höhepunkt der Handlungen eines israelischen Regimes, das von der Biden-Harris-Administration in seinem völkermörderischen Krieg voll ermächtigt, bewaffnet, unterstützt und ermutigt wurde“, schrieb Jeremy Scahill, ein Mitbegründer von The Intercept, der vor kurzem eine neue investigative Seite namens Drop Site News gegründet hat, in den sozialen Medien.

„Israel hat die Botschaft von Biden und Harris seit fast 11 Monaten laut und deutlich erhalten: Es gibt kein Ausmaß an Kriegsverbrechen, das für die Regierung zu groß wäre, um irgendwelche sinnvollen Schritte zu unternehmen, um Israels Massenschlachtoperationen zu stoppen“, fügte Scahill hinzu und bezog sich dabei auf US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris, die als demokratische Präsidentschaftskandidatin gilt.

Die israelischen Angriffe auf die Städte Dschenin, Nablus, Tubas und Tulkarem begannen am frühen Mittwoch. AlJazeerberichtete, dass es sich um den größten israelischen Einmarsch in das Westjordanland seit 2002 handelte.

Das israelische Militär erklärte, die im Westjordanland getöteten Palästinenser seien „bewaffnete Terroristen, die eine Bedrohung für die Sicherheitskräfte darstellten“. Israelischen Medienberichten zufolge werden die Razzien voraussichtlich noch mehrere Tage andauern.

Die Gesellschaft des Palästinensischen Roten Halbmonds erklärte in einer Erklärung, die Al Jazeera am Mittwoch übermittelt wurde, dass die israelischen Streitkräfte die medizinische Versorgung und die Notfallversorgung an mehreren Orten im Westjordanland unterbrochen hätten. Die israelischen Streitkräfte stürmten das Flüchtlingslager Al-Far’a, hielten das dortige PRCS-Team fest und unterbrachen dessen Kommunikation, so der PRCS.

Israel hält das Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, und den Gazastreifen seit 1967 besetzt. Der Internationale Gerichtshof hat im vergangenen Monat ein Gutachten veröffentlicht, in dem er die Besetzung dieser palästinensischen Gebiete für rechtswidrig erklärt und fordert, dass sie „so schnell wie möglich“ beendet wird.

Die meisten Staaten der Welt haben die israelischen Siedlungen im Westjordanland seit langem für völkerrechtswidrig erklärt, eine Position, die Israel bestreitet. Die Gewalt der Siedler hat seit dem 7. Oktober unter dem Deckmantel des noch größeren Gemetzels in Gaza, wo die israelischen Streitkräfte mehr als 40.000 Palästinenser getötet haben, deutlich zugenommen. Die Hamas und mit ihr verbündete militante Gruppen töteten am 7. Oktober mehr als 1.100 Israelis in einem brutalen Massaker.

Im Westjordanland, wo nächtliche Razzien alltäglich geworden sind, haben israelische Streitkräfte und Siedler in den letzten 11 Monaten 646 Menschen getötet, darunter 148 Kinder, wie palästinensische Gesundheitsbeamte berichten.

Zusätzlich zu der militärischen Razzia, bei der am Montag fünf Menschen getötet wurden, wurde nach Angaben des Nachrichtendienstes der Vereinten Nationen bei einem Angriff israelischer Siedler oder Reservisten im Dorf Wadi Rahal ein Palästinenser in den Rücken geschossen.

Omar Baddar, ein politischer Analyst für den Nahen Osten, vertrat die Ansicht, dass der Einmarsch am Mittwoch Teil eines seit langem bestehenden israelischen Plans war.

„Ich denke, es ist erwähnenswert, dass Israel seit langem die Absicht hat, große Teile des Westjordanlandes zu annektieren und ethnisch zu säubern“, sagte Baddar gegenüber Al Jazeera.

In seiner Verurteilung der israelischen Aggression im Westjordanland schrieb das UN-Menschenrechtsbüro, dass sich die Situation „dramatisch verschlechtern könnte, wenn [die israelischen Sicherheitskräfte] weiterhin systematisch ungesetzliche tödliche Gewalt anwenden und die von Siedlern verübte Gewalt ignorieren“.

Das Büro warnte vor „außergerichtlichen Hinrichtungen und anderen ungesetzlichen Tötungen sowie der Zerstörung von palästinensischen Häusern und Infrastruktur“ und sagte, dass die Gewalt der Siedler durch die politische Unterstützung der israelischen Führung ermöglicht werde.

„Das UN-Menschenrechtsbüro berichtet seit Jahren über Siedler, die ungestraft palästinensische Gemeinden auf ihrem Land im Westjordanland angreifen“, heißt es in der Erklärung. „Dieser seit langem bestehende Trend hat sich seit dem 7. Oktober dramatisch verschärft, da die Siedlerbewegung mit politischer Rückendeckung auf höchster Ebene der israelischen Regierung die Gelegenheit ergriffen hat, die Angriffe gegen Palästinenser zu eskalieren, sie zu zwingen, ihr Land zu verlassen, und die Siedlungen und Israels Kontrolle über das Westjordanland auszuweiten.“

Die Angriffe auf das Westjordanland haben Israel nicht davon abgehalten, seine Angriffe auf den Gazastreifen fortzusetzen. Israelische Streitkräfte töteten acht Bewohner des Gazastreifens bei einem Angriff auf eine Schule, die zu einer Notunterkunft im östlichen Deir el-Balah umfunktioniert wurde, wie AlJazeer berichtete.

