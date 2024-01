https://www.middleeastmonitor.com/20240117-ilan-pappes-book-ten-myths-about-israel-challenges-the-propaganda-campaign/



Eine Aufnahme vom 4. Mai 2018 aus dem südisraelischen Kibbuz Nahal Oz an der Grenze zum Gazastreifen zeigt israelische Siedler, die eine israelische Flagge schwenken und ein Transparent halten [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]

Ilan Pappes Buch Zehn Mythen über Israel stellt die Propagandakampagne in Frage

von Mohammed Salem

17. Januar 2024

Angesichts der barbarischen zionistischen Aggression gegen die Palästinenser im Gazastreifen – Völkermord und ethnische Säuberung – ist es dringend notwendig, der zionistischen Propaganda entgegenzutreten, die „in den Medien endlos wiederholt, vom Militär durchgesetzt und von den Regierungen der Welt ohne Frage akzeptiert wird“. Das 2017 erschienene Buch Ten Myths About Israel (Verso) des israelischen Historikers Professor Ilan Pappe erfüllt diese Aufgabe auf bewundernswerte Weise. Der verstorbene John Pilger beschrieb Pappe als „Israels mutigsten, prinzipientreuesten und prägnantesten Historiker.“ Wie recht er doch hatte.

Der Autor befasst sich mit den Fakten der Palästina-Israel-Frage, mit den Mythen, auf denen Israel gegründet wurde, mit den Strategien, die die Zionisten bei der Bewältigung des Problems verfolgten, und mit den Gründen für die eklatante Voreingenommenheit des Westens bei der Unterstützung der israelischen Aggression.

Das Verständnis der Welt für die Geschichte Palästinas ist größtenteils verzerrt, vor allem aufgrund der israelischen Darstellung. „Historische Desinformation“, sagt Pappe, „selbst über die jüngste Vergangenheit, kann enormen Schaden anrichten“. Das, was er „vorsätzliches Missverstehen der Geschichte“ nennt, kann und wird „Unterdrückung fördern und ein Regime der Kolonisierung und Besatzung schützen“. Es ist daher nicht überraschend, dass die Politik der Desinformation bis in die Gegenwart anhält und eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Konflikts spielt.“

Mythos Nr. 1: Palästina war ein leeres Land

So sagten es die Zionisten. „Ein Land ohne Volk, für ein Volk ohne Land“, so lautete die Behauptung. Dabei ist Palästina schon seit Jahrhunderten von Palästinensern bewohnt. „Palästina“ war eine römische Provinz, und während der osmanischen Zeit von 1517 bis 1917 war es eine überwiegend sunnitisch-muslimische, ländliche Gesellschaft. Der Historiker Yonatan Mendel stellt fest, dass die Juden zwischen zwei und fünf Prozent der Bevölkerung ausmachten, bevor der Zionismus sein hässliches Gesicht zeigte.

Laut Pappe wird jedoch jeder, der die offiziellen israelischen Quellen liest, auf die Idee kommen, dass das Palästina des sechzehnten Jahrhunderts hauptsächlich jüdisch war und dass sich der wirtschaftliche Lebensnerv der Region auf die jüdischen Gemeinden in diesen Städten konzentrierte“. Und dass um 1800 „Palästina zu einer Wüste geworden war… Mit jedem Jahr wurde das Land unfruchtbarer, die Abholzung nahm zu und Ackerland verwandelte sich in Wüste.“ Wenn es über eine offizielle staatliche Website verbreitet wird, fügt der Autor hinzu, „ist dieses erfundene Bild beispiellos“.

Palästina war keine Wüste, sondern eine blühende arabische Gesellschaft, die im Begriff war, das zwanzigste Jahrhundert als moderne Gesellschaft zu beginnen.

Viele israelische Wissenschaftler haben diese falsche Darstellung in Frage gestellt, darunter David Grossman, Amnon Cohen und Yehoushua Ben-Arieh. Ihre Forschungen zeigen, dass Palästina im Laufe der Jahrhunderte keine Wüste war, sondern eine blühende arabische Gesellschaft, die im Begriff war, als moderne Gesellschaft in das zwanzigste Jahrhundert einzutreten. Mit der Kolonisierung durch die zionistische Bewegung wurde der Modernisierungsprozess für die Mehrheit der dort lebenden Ureinwohner zu einer Katastrophe.

Wie Shlomo Sand in seinem Buch Die Erfindung des jüdischen Volkes schreibt, übernahm die christliche Welt die Vorstellung von den Juden als einem Volk, das eines Tages in das Heilige Land zurückkehren muss, um die biblischen Prophezeiungen über die Wiederkunft Jesu und das Ende der Zeit zu erfüllen. Der christliche Zionismus ging dem politischen Zionismus voraus, der ihn zu einem jüdischen Projekt machte. Die christliche Idee bestand darin, Palästina zu kolonisieren und es in ein christliches Gebilde zu verwandeln. Diese Kombination aus jüdischen und christlichen Motiven führte dazu, dass die britische Regierung 1917 die Balfour-Erklärung verabschiedete. Bis heute gehören Millionen evangelikaler Christen, insbesondere in den USA, zu den lautstärksten Befürwortern des Staates Israel. Die „Notwendigkeit“, die „Rückkehr der Verbannten“ in das Heilige Land zu erleichtern, ist ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens.

Mythos Nr. 3: Zionismus ist Judentum

Seit seinen Anfängen Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts ist der Zionismus nur ein unwesentlicher Ausdruck des jüdischen kulturellen Lebens. Laut Pappe „entstand er aus zwei Impulsen der jüdischen Gemeinden in Mittel- und Osteuropa. Der erste war die Suche nach Sicherheit in einer Gesellschaft, die sich weigerte, Juden als Gleichberechtigte zu integrieren, und die sie gelegentlich verfolgte, entweder durch Gesetze oder durch Aufstände, die von den Machthabern organisiert oder gefördert wurden, um von Wirtschaftskrisen oder politischen Umwälzungen abzulenken. Der zweite Impuls war der Wunsch, anderen neuen nationalen Bewegungen nachzueifern, die zu dieser Zeit in Europa aufkamen, während dessen, was Historiker den Europäischen Völkerfrühling“ nennen.

Diese Juden versuchten also, das Judentum von einer Religion in eine politische Ideologie zu verwandeln, und schlugen zwei Dinge vor: die Neudefinition des Judentums als nationale Bewegung und den Wunsch, Palästina zu kolonisieren. Die erste Phase des Zionismus gipfelte in den Aktionen und Werken von Theodor Herzl, einem atheistischen Journalisten, der keine Verbindung zum jüdischen religiösen Leben hatte, aber zu dem Schluss kam, dass der weit verbreitete Antisemitismus die Assimilation in Europa unmöglich machte und dass ein jüdischer Staat die beste Lösung für das jüdische Problem war. Palästina war nicht seine erste Wahl als Standort für diesen Staat.

Prominente Rabbiner und Persönlichkeiten der europäischen jüdischen Gemeinden lehnten den neuen Ansatz ab. Religiöse Führer sahen im Zionismus eine Form der Säkularisierung und Modernisierung, während säkulare Juden befürchteten, dass die neuen Ideen die Loyalität der Juden zu ihren Nationalstaaten in Frage stellen und damit den Antisemitismus verstärken würden. Auch das Reformjudentum lehnte die Idee einer Neudefinition des Judentums als Nationalismus und die Schaffung eines jüdischen Staates in Palästina ab.

Mythos Nr. 4: Zionismus ist kein Kolonialismus

Der westliche Siedlerkolonialismus, der Amerika, das südliche Afrika, Australien und Neuseeland kolonisierte, war durch den Wunsch motiviert, Territorium zu erobern, der von der religiösen Rechten vermarktet und durch die Ausrottung der einheimischen Bevölkerung umgesetzt wurde. Auch der Zionismus ist eine siedlungskoloniale Bewegung, während die palästinensische Nationalbewegung antikolonial ist.

Bis 1945 hatte der Zionismus mehr als eine halbe Million Siedler in ein Land gebracht, das bereits eine Bevölkerung von etwa zwei Millionen hatte. Die einzige Möglichkeit für die Siedler, ihren Einfluss auf das Land auszuweiten und sich eine ausschließliche demografische Mehrheit zu sichern, bestand darin, die einheimische Bevölkerung aus ihrer Heimat zu vertreiben. Palästina war demografisch nie vollständig jüdisch, und obwohl Israel heute das gesamte Land mit verschiedenen Mitteln politisch kontrolliert, fährt der zionistische Staat fort, das Land zu kolonisieren und neue Siedlungen in Galiläa, im Negev und im Westjordanland zu bauen.

Mythos Nr. 5: Die Palästinenser haben ihre Heimat 1948 freiwillig verlassen

Die Vorstellung, dass die Palästinenser ihre Heimat freiwillig verlassen haben, ist ein weiterer Mythos, den Pappe in Frage stellt. „Die zionistische Führung und die Ideologen konnten sich eine erfolgreiche Umsetzung ihres Projekts nicht vorstellen, ohne sich der einheimischen Bevölkerung zu entledigen, sei es durch Abkommen oder mit Gewalt. In jüngerer Zeit haben zionistische Historiker wie Anita Shapira nach jahrelangem Leugnen akzeptiert, dass ihre Helden, die Führer der zionistischen Bewegung, ernsthaft einen Transfer der Palästinenser in Erwägung zogen.“

Der „Bevölkerungstransfer“ ist ein wesentliches Prinzip der zionistischen Kolonisierung. Im Jahr 1937 sagte David Ben-Gurion vor der Zionistischen Versammlung: „In vielen Teilen des Landes wird es nicht möglich sein, zu siedeln, ohne die arabischen Fellachen umzusiedeln. Mit der Zwangsumsiedlung hätten wir ein riesiges Gebiet für die Besiedlung… Ich unterstütze die Zwangsumsiedlung. Ich sehe darin nichts Unmoralisches.“

Die israelische Regierung beharrt jedoch darauf, dass die Palästinenser ihr Land als Flüchtlinge verlassen haben, weil ihre Führer und die Führer der arabischen Welt ihnen sagten, sie sollten Palästina verlassen, bevor die arabischen Armeen einmarschierten und die Juden vertrieben, wonach sie zurückkehren könnten. Dies ist jedoch ein Mythos, der vom israelischen Außenministerium erfunden wurde“, so Pappe. Außerdem „kann die ethnische Säuberung der Palästinenser in keiner Weise als ‚Strafe‘ dafür gerechtfertigt werden, dass sie einen UN-Friedensplan abgelehnt haben, der ohne jegliche Konsultation mit den Palästinensern selbst ausgearbeitet wurde.“ Er führt weiter aus: „Von unserem heutigen Standpunkt aus führt kein Weg daran vorbei, die israelischen Aktionen in den palästinensischen Gebieten als Kriegsverbrechen zu bezeichnen. In der Tat als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

Mythos Nr. 6: Der Krieg im Juni 1967 war ein Krieg, in dem es „keine Wahl“ gab

Das von Israel akzeptierte Narrativ besagt, dass der Krieg von 1967 Israel dazu zwang, das Westjordanland und den Gazastreifen zu besetzen und in Gewahrsam zu halten, bis die arabische Welt bzw. die Palästinenser bereit waren, mit dem selbst ernannten jüdischen Staat Frieden zu schließen. Viele glauben, dass der Krieg von 1967 ein Krieg war, in dem Israel sich gegen einen Angriff wehrte und das Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen in Selbstverteidigung besetzte. (Ja, das Märchen von der „Selbstverteidigung“ gibt es schon sehr lange.) In Wirklichkeit war es Israel, das 1967 den ersten Schlag gegen Ägypten führte. Premierminister Menachem Begin sagte später: „Im Juni 1967 hatten wir wieder eine Wahl. Die Konzentrationen der ägyptischen Armee im Sinai sind kein Beweis dafür, dass Nasser uns wirklich angreifen wollte. Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Wir haben uns entschieden, ihn anzugreifen.“

Insbesondere die Einnahme des Westjordanlandes war schon vor 1948 ein zionistisches Ziel und fügt sich in das zionistische Projekt ein. Die Absicht war immer, so viel palästinensisches Land wie möglich mit so wenig Palästinensern wie möglich zu erobern.

„Nach der Besetzung sperrte der neue Herrscher die Palästinenser des Westjordanlandes und des Gazastreifens in eine unmögliche Vorhölle: Sie waren weder Flüchtlinge noch Bürger – sie waren und sind immer noch bürgerlose Bewohner“, schreibt Pappe. „Sie waren und sind in vielerlei Hinsicht immer noch Insassen eines riesigen Gefängnisses, in dem sie keine Bürger- und Menschenrechte haben und keinen Einfluss auf ihre Zukunft. Die Welt toleriert diese Situation, weil Israel behauptet – und diese Behauptung wurde bis vor kurzem nie in Frage gestellt -, dass die Situation vorübergehend ist und nur so lange andauern wird, bis es einen geeigneten palästinensischen Partner für den Frieden gibt. Es überrascht nicht, dass ein solcher Partner noch nicht gefunden wurde. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hält Israel immer noch eine dritte Generation von Palästinensern mit verschiedenen Mitteln und Methoden gefangen und stellt diese Mega-Gefängnisse als vorübergehende Realität dar, die sich ändern wird, sobald in Israel und Palästina Frieden herrscht.“

Mythos Nr. 7: Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten

Bis 1967 machten die Palästinenser, die 1948 ihre Häuser und ihr Land behalten konnten und israelische Staatsbürger wurden, 20 Prozent der Bevölkerung aus, waren aber einer „Militärherrschaft unterworfen, die auf drakonischen Notstandsregelungen der britischen Mandatsmacht beruhte und den Palästinensern jegliche grundlegenden Menschen- und Bürgerrechte verweigerte. Die lokalen Militärgouverneure waren die absoluten Herrscher über das Leben dieser Bürger: Sie konnten spezielle Gesetze für sie ausarbeiten, ihre Häuser und Lebensgrundlagen zerstören und sie ins Gefängnis schicken, wann immer ihnen danach war.“ Pappe merkt weiter an: „Ein Beispiel für diesen Zustand des militärischen Terrors ist das Massaker von Kafr Qasim im Oktober 1956, als am Vorabend der Sinai-Operation neunundvierzig palästinensische Bürger von der israelischen Armee getötet wurden. Die Behörden behaupteten, sie seien zu spät von der Feldarbeit nach Hause gekommen, als über das Dorf eine Ausgangssperre verhängt worden war. Dies war jedoch nicht der wahre Grund. Spätere Beweise zeigen, dass Israel ernsthaft die Vertreibung der Palästinenser aus dem gesamten Wadi Ara genannten Gebiet und dem Dreieck, in dem das Dorf lag, in Betracht gezogen hatte.“

Das Grundgesetz über die Rückkehr gewährt jedem Juden auf der Welt automatisch die israelische Staatsbürgerschaft, egal wo er geboren wurde. „Gerade dieses Gesetz ist ein eklatant undemokratisches Gesetz“, erklärt Pappe, „denn es ging einher mit einer völligen Ablehnung des palästinensischen Rückkehrrechts – international anerkannt durch die Resolution 194 der UN-Generalversammlung von 1948. Mit dieser Ablehnung wird den palästinensischen Bürgern Israels die Möglichkeit verweigert, sich mit ihren unmittelbaren Familienangehörigen oder mit denen, die 1948 vertrieben wurden, zu vereinigen. Menschen das Recht auf Rückkehr in ihre Heimat zu verweigern und dieses Recht gleichzeitig anderen zu gewähren, die keine Verbindung zu dem Land haben, ist ein Beispiel für undemokratische Praxis.“

In ihrem Bericht von 2015 warf Amnesty International den israelischen Streitkräften im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, „rechtswidrige Tötungen von palästinensischen Zivilisten, einschließlich Kindern“ vor. Sie „nahmen Tausende von Palästinensern fest, die gegen die anhaltende militärische Besatzung Israels protestierten oder sich anderweitig dagegen wehrten, und hielten Hunderte in Verwaltungshaft [ohne Anklage oder Prozess]. Folter und andere Misshandlungen waren weiterhin weit verbreitet und wurden ungestraft begangen. Die Behörden förderten weiterhin illegale Siedlungen im Westjordanland und schränkten die Bewegungsfreiheit der Palästinenser stark ein und verschärften die Restriktionen inmitten einer Eskalation der Gewalt ab Oktober, die Angriffe auf israelische Zivilisten durch Palästinenser und offensichtliche außergerichtliche Hinrichtungen durch israelische Streitkräfte umfasste. Israelische Siedler im Westjordanland griffen Palästinenser und deren Eigentum praktisch ungestraft an. Der Gazastreifen stand weiterhin unter einer israelischen Militärblockade, die eine kollektive Bestrafung der Bewohner zur Folge hatte. Die Behörden fuhren fort, palästinensische Häuser im Westjordanland und innerhalb Israels abzureißen, insbesondere in Beduinendörfern in der Negev/Naqab-Region, und vertrieben deren Bewohner gewaltsam.

Dies sind nicht die Handlungen einer Demokratie. Und doch lässt die so genannte demokratische Welt nicht nur zu, dass Israel ungestraft handelt, sondern unterstützt es auch noch bedingungslos.

Mythos Nr. 8: Die Osloer Mythologien

Am 13. September 1993 unterzeichneten Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation eine Grundsatzerklärung, die als Osloer Abkommen bekannt wurde. „Wir sollten anerkennen, dass der Oslo-Prozess kein faires und gleichberechtigtes Streben nach Frieden war, sondern ein Kompromiss, dem ein besiegtes, kolonialisiertes Volk zugestimmt hat“, so Pappe. „Infolgedessen waren die Palästinenser gezwungen, Lösungen zu suchen, die ihren Interessen zuwiderliefen und ihre eigene Existenz gefährdeten. Dasselbe Argument lässt sich über die Debatten über die in Oslo angebotene „Zwei-Staaten-Lösung“ anführen. Dieses Angebot sollte als das gesehen werden, was es ist: eine Teilung unter anderen Vorzeichen. Auch in diesem Szenario würde Israel nicht nur entscheiden, wie viel Territorium es abtreten würde, sondern auch, was in dem zurückgelassenen Gebiet geschehen würde, auch wenn die Bedingungen der Debatte anders aussehen.“

In den ursprünglichen Abkommen wurde von israelischer Seite zugesagt, dass die wichtigsten Fragen – das Schicksal Jerusalems, der Flüchtlinge und der Siedlungen – nach Ablauf der fünfjährigen Übergangszeit verhandelt werden würden. Sie wurden zu den berüchtigten „Endstatusfragen“. Als Benjamin Netanjahu 1996 zum ersten Mal israelischer Ministerpräsident wurde, stellte er sich jedoch gegen die Osloer Vereinbarungen, und der Prozess wurde abgebrochen.

Mythos Nr. 9: Gaza-Mythologien

Der Gazastreifen verkörpert das Problem Palästina im Allgemeinen, denn dort leben heute mehr als 2,3 Millionen Palästinenser unter erbärmlichsten Bedingungen und in einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Seit 2006 sind sie wiederholten Bombardierungen und militärischen Angriffen durch Israel ausgesetzt.

Es gibt drei Mythen, die die öffentliche Meinung über die Ursachen der anhaltenden Gewalt in Gaza in die Irre führen:

„Die Hamas ist eine terroristische Bewegung“: In Wirklichkeit ist die Islamische Widerstandsbewegung – bekannt unter ihrem arabischen Akronym Hamas – eine legitime Befreiungsbewegung und einer der Hauptakteure vor Ort. Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 führt sie einen existenziellen Kampf gegen den Westen, Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde, die von ihrem wichtigsten säkularen Rivalen, der Fatah, kontrolliert wird. Sie hat angekündigt, dass sie einen vollständigen Rückzug Israels aus allen besetzten Gebieten und einen zehnjährigen Waffenstillstand akzeptiert, bevor über eine künftige Lösung diskutiert werden kann. Obwohl sie bei den Wahlen zum Legislativrat im Jahr 2006 die Mehrheit gewann und die palästinensische Regierung bildete, stieß sie auf starken Widerstand seitens Israels und der Fatah und wurde aus dem Westjordanland vertrieben und auf den Gazastreifen beschränkt. Die Hamas lehnt das Oslo-Abkommen und die Anerkennung Israels ab und bekennt sich zum bewaffneten Kampf, der nach internationalem Recht legitim ist.

„Der einseitige israelische Rückzug aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 war eine Geste des Friedens, die mit Feindseligkeit und Gewalt beantwortet wurde. Tatsächlich war dieser „Rückzug“ Teil der Strategie, die darauf abzielt, Israels Griff auf das Westjordanland zu verstärken und den Gazastreifen in ein riesiges Gefängnis zu verwandeln, das von außen überwacht und bewacht werden kann. Es war auch ein strategischer Einsatz, der es Israel ermöglichte, mit aller Härte gegen die Hamas vorzugehen, mit katastrophalen Folgen für die Bewohner des Gazastreifens.

Der dritte Mythos ist die Behauptung Israels, dass seine Aktionen seit 2006 allesamt Teil eines „Selbstverteidigungskrieges“ (schon wieder diese Behauptung) gegen den Terrorismus gewesen seien. In Wirklichkeit ist dieser „Krieg“ Teil des „langsamen“ Völkermords an den Palästinensern in Gaza, der schon seit Jahrzehnten stattfindet und erst in jüngster Zeit sowohl sehr offensichtlich als auch in jeder Hinsicht mörderisch geworden ist.

Mythos Nr. 10: Die Zweistaatenlösung ist der einzige Weg nach vorne

Bei den Camp-David-Gesprächen im Jahr 2000 schlug Israel die Gründung eines kleinen palästinensischen Staates mit Abu Dis als Hauptstadt vor, allerdings ohne einen nennenswerten Abbau der eigenen illegalen Siedlungen und ohne ein Rückkehrrecht für die Flüchtlinge. Es überrascht nicht, dass die Verhandlungen scheiterten. Das Osloer Abkommen ist somit zu einem zerstörerischen Faktor für die palästinensische Gesellschaft geworden, anstatt Frieden zu bringen. Das Abkommen ist für die Realität vor Ort irrelevant geworden. Es wurden mehr Siedlungen gebaut, und den Palästinensern in den von Israel besetzten Gebieten wurden und werden mehr kollektive Strafen auferlegt. Selbst wer an die Zweistaatenlösung glaubt, wird bei einem Rundgang durch das Westjordanland oder den Gazastreifen von den Worten des israelischen Forschers Meron Benvenisti überzeugt sein, der schrieb, dass Israel vor Ort unumkehrbare Tatsachen geschaffen hat: Die Zweistaatenlösung wurde somit von Israel getötet.

Mit Blick auf die Zukunft ist die Behauptung, die Zweistaatenlösung sei der einzige Weg in die Zukunft, ein weiterer Mythos. Jede Kritik an diesem Mythos wird als Antisemitismus bezeichnet. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die Zweistaatenlösung basiert auf der Vorstellung, dass der jüdische Staat die beste Lösung für das jüdische „Problem“ ist, dass die Juden in Palästina und nicht anderswo leben müssen und dass Israel und das Judentum ein und dasselbe sind und dass jede Kritik daran eine Kritik an den Juden und am Judentum ist. Dieses Argument impliziert, dass Juden nicht in der Lage sind, Bürger irgendeines anderen Landes zu sein, oder dass sie von den Bürgern der Länder, in denen sie geboren sind, immer als „nicht ganz zu uns gehörig“ angesehen werden, was sowohl ein antisemitisches Argument als auch sehr gefährlich ist.

Paradoxerweise sind viele der Hauptbefürworter Israels diejenigen im Westen, die politisch rechts und weit rechts stehen. In einigen Fällen gehören sie zur extremen Rechten, den politischen Erben der Nazis, die im Holocaust sechs Millionen Juden ermordet haben. Die Ironie ist den immer weiter rechts stehenden Extremisten, die jetzt Minister in der extremsten israelischen Regierung aller Zeiten sind, nicht anzumerken. So wie die Dinge stehen, scheint es, dass nichts den zionistischen Staat daran hindern wird, seine Kolonisierung des Westjordanlandes zu vollenden und seine Belagerung und seinen Völkermord im Gazastreifen fortzusetzen.

Schlussfolgerung: Israel ist eine Siedlerkolonie

Israel ist ein Siedlerkolonialstaat, der nicht nur palästinensisches Land kolonisiert, sondern auch die einheimische Bevölkerung vertreibt und tötet. Die Palästinenser werden von israelischen Beamten entmenschlicht und ihrer elementarsten Rechte beraubt. Der zionistische Staat Israel hat nach Ansicht vieler, darunter B’Tselem, Human Rights Watch und Amnesty International, die rechtliche Schwelle zur Einstufung als Apartheidgebilde überschritten. Das zionistische Streben nach „Groß-Israel“ beruht auf dem Bedürfnis nach mehr Land mit so wenig Palästinensern wie möglich darauf. Das ist es, was den Konflikt anheizt, nicht der legitime palästinensische Widerstand gegen die Besetzung ihres Landes. „Der Exzeptionalismus, den Israel und davor die zionistische Bewegung genießt, macht jede westliche Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in der arabischen Welt zum Gespött“, sagt Pappe.

Jahrelang wurde über die Zweistaatenlösung geredet. Die israelischen Juden und die ganze Welt müssen jedoch davon überzeugt werden, dass „die moralische Legitimität eines Staates – selbst eines Staates mit einer blühenden Kultur, einer erfolgreichen High-Tech-Industrie und einem mächtigen Militär – immer in Frage gestellt werden wird, wenn er auf der Grundlage der Enteignung eines anderen Volkes gegründet wird. Die Frage der Legitimität nur auf die 1967 von Israel besetzten Gebiete zu beschränken, wird den Kern des Problems niemals lösen“, selbst wenn Israel morgen die Besetzung des Westjordanlands, Ostjerusalems und des Gazastreifens beendet. Es wird einfach zu einem Konflikt anderer Art führen.

Es ist wichtig für die Welt, insbesondere für Juden, die Israel zugeneigt sind (und nicht alle Juden sind Zionisten, genauso wenig wie alle Zionisten Juden sind), zu verstehen, was nach dem Zweiten Weltkrieg in Palästina geschah. Der Zionismus konnte sein koloniales Projekt verwirklichen, weil die Schaffung eines jüdischen Staates Europa, einschließlich des damaligen Westdeutschlands, einen einfachen Ausweg aus dem schlimmsten Exzess des Antisemitismus bot, den es je gab. Israel war das erste Land, das seine Anerkennung des neuen Deutschlands ankündigte und im Gegenzug eine Menge Geld erhielt und einen Freibrief, ganz Palästina in Israel umzuwandeln. Genau wie Theodor Herzl den im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in Europa herrschenden Antisemiten gegenüber argumentiert hatte, präsentierte sich der Zionismus als Lösung für den Antisemitismus und konnte sich so entwickeln und Palästina weiter kolonisieren.

Eine gerechte Lösung der Palästina-Frage wird es erst geben, wenn Mythen nicht mehr als Fakten behandelt werden. Palästina war weder leer, noch war es ein Heimatland für die Juden. Es wurde kolonisiert und seine Bewohner wurden 1948 enteignet und gezwungen, ihr Land und ihre Heimat zu verlassen. Kolonisierte Völker haben auch nach der UN-Charta das Recht, mit allen Mitteln für ihre Befreiung zu kämpfen, einschließlich des „bewaffneten Kampfes“. Die erfolgreiche Beendigung dieses Konflikts liegt in der Errichtung eines integrativen, demokratischen Staates, in dem alle seine Bürger die gleichen Rechte haben. Die Abkehr von den Mythen und die Konfrontation mit der Realität ist ein wichtiger erster Schritt nach vorn. Oder, wie Prof. Ilan Pappe oft gesagt hat, wir müssen den Staat Israel „entzionisieren“.

Ein kostenloses Exemplar von Ilan Pappes „Zehn Mythen über Israel“ kann hier beim Verlag angefordert werden: https://www.versobooks.com/en-gb/blogs/news/palestine-was-not-empty



