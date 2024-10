https://www.caitlinjohnst.one/p/were-basically-being-asked-to-believe



Im Grunde werden wir aufgefordert zu glauben, dass die Palästinenser sich selbst einen Völkermord antun

Von Caitlin Johnstone

16. Oktober 2024

Notizen vom Rande der Erzählmatrix

Eine der dümmsten Behauptungen, die wir über den Völkermord Israels in Gaza glauben sollen, ist, dass all diese Zivilisten abgeschlachtet werden, weil die Palästinenser böse sind und nicht die Israelis. Dass es die Opfer des Völkermords sind, die Böses tun, und nicht die Täter.

Das ist der Sinn hinter diesem Geschwätz über „menschliche Schutzschilde“ und „Selbstverteidigung“. Es soll so aussehen, als wären die Opfer von Belagerungskriegen und Flächenbombardements für all den Tod und die Zerstörung verantwortlich, die wir sehen, und nicht die Menschen, die sie tatsächlich begehen.

Können Sie sich etwas vorstellen, das Ihre Intelligenz mehr beleidigt? Etwas, das so offensichtlich dem gesunden Menschenverstand widerspricht? Sie fordern Sie ernsthaft auf, zu glauben, dass die Menschen, die ausgehungert, erschossen und zerbombt werden, die Täter ihres eigenen Völkermords sind, und dass die Seite, die jedes Krankenhaus in Gaza angegriffen hat, nur die unschuldigen Zuschauer sind, die auf unprovozierte Aggressionen so ethisch und verantwortungsbewusst reagieren, wie sie es können.

Mir fällt spontan nichts Absurderes ein.

Jeder, der am 7. Oktober mit mehr Mitgefühl oder Empörung reagiert hat als im letzten Jahr der israelischen Gräueltaten, hat gerade ein Jahr damit verbracht, zuzugeben, dass er Palästinenser nicht als Menschen betrachtet.

Ich bin kein Hundeliebhaber oder Katzenliebhaber, aber wenn ich sehen würde, dass Hunde oder Katzen so behandelt werden, wie palästinensische Menschen behandelt werden, würde ich mich mehr um sie kümmern, als es der durchschnittliche westliche Liberale um Palästinenser tut.

Ein Liberaler ist jemand, der glaubt, dass die gemäßigte Position zwischen Pro-Israel und Pro-Palästina darin besteht, Israel alles zu geben, was es braucht, um die Palästinenser zu vernichten, und dann dem Völkermord zuzusehen und zu sagen: „Oh, wie herzzerreißend und tragisch, das ist alles sehr kompliziert.“

Israel wird weiterhin humanitäre Hilfe für Gaza blockieren, mit der Begründung, dass die Hilfe in die Hände palästinensischer Zivilisten fallen könnte.

Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf die Journalistenschule und denken, Sie werden die Welt zum Besseren verändern, machen schließlich Ihren Abschluss und machen Ihre Familie stolz, kommen zu einem bekannten Nachrichtenmedium und arbeiten sich jahrelang zum Redakteur hoch, nur um am Ende Ihre Tage damit zu verbringen, Schlagzeilen wie „Gaza-Kinder sterben nach zufälliger Begegnung mit Rakete“ zu schreiben.

Hier ist, wie es aussehen würde, wenn die Medien die gleichen Methoden, die sie zur Berichterstattung über Israels Verbrechen anwenden, auch zur Berichterstattung über den WWE-Star Chris Benoit verwendet hätten, der seine Frau und seinen Sohn zu Tode würgte:

Das Model und professionelle Wrestling-Managerin Nancy Benoit wurde zusammen mit ihrem siebenjährigen Sohn Daniel tot in ihrem Haus in Fayetteville, Georgia, aufgefunden.

Die Polizei berichtet, dass Nancy und Daniel offenbar erstickt sind, da eine enorme Kraft auf ihre Kehlen ausgeübt wurde, die ihre Atmung behinderte und zu ihrem Tod führte.

Die Behörden berichten, dass die Leiche von Nancy Benoit mit mit Klebeband umwickelten Beinen und mit Koaxialkabeln auf dem Rücken gefesselten Armen aufgefunden wurde. Toxikologen zufolge wurde in Daniel Benoits Körper ein Beruhigungsmittel nachgewiesen.

Nancy Benoit arbeitete vor ihrem vorzeitigen Tod in verschiedenen professionellen Wrestling-Promotions, zunächst von 1989 bis 1990 bei World Championship Wrestling, von 1993 bis 1996 bei Extreme Championship Wrestling und kehrte dann für ein Jahr zu World Championship Wrestling zurück, bevor sie 1997 die Promotion verließ.

Ebenfalls vor Ort wurde die Leiche des World Wrestling Entertainment-Superstars Chris Benoit gefunden, der laut Polizeiangaben Selbstmord begangen haben soll, indem er sich im Kraftraum erhängte.

Wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus. Wenn man nur ein Arsenal an militärischen Sprengstoffen und die bedingungslose Unterstützung eines weltumspannenden Imperiums hat, sieht alles wie ein Problem aus, das durch Massenmord gelöst werden kann.

Es ist wahrscheinlich nicht hilfreich, dass das Alte Testament voller Geschichten über Juden ist, die ständig mit ihren Nachbarn Krieg führen. Jüdische Israelis und ihre christlichen zionistischen Unterstützer in den USA wurden durch die Religion darauf konditioniert, all diese militärische Gewalt zu erwarten und sie als normal anzusehen.

Bei der Invasion des Irak ging es um mehr als nur um die Förderung geostrategischer Ziele; es war auch eine Operation zur Informationsbeschaffung. Sie beantwortete viele Fragen. Was passiert, wenn wir das tun? Was passiert, wenn wir das Völkerrecht vor aller Augen völlig auslöschen, um etwas extrem Böses zu tun? Gibt es irgendwelche Konsequenzen? Verlieren wir Verbündete? Wendet sich die Welt gegen uns? Können wir unseren Würgegriff um diesen Planeten mit allen Mitteln, mit jeder Menge Gewalt und Verderbtheit weiter ausbauen, ohne einen nennenswerten Preis dafür zahlen zu müssen?

Die Antworten auf diese Fragen erklären, warum das US-Imperium sich in den Jahren danach weiterhin so verhalten hat, wie es sich verhalten hat.

